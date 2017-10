El mediocampista del Bayern Munich redobló la apuesta: incluso aseguró que, de haber tenido más tiempo para transmitirles su idea a los jugadores, a la Selección Argentina "sería muy difícil ganarle". Sin embargo, el Rey Arturo hoy se encuentra en la vereda de enfrente de Sampaoli y del conjunto celeste y blanco a partir de la puja por una plaza en el Mundial. Vidal, a su vez, no podrá ser de la partida en la visita de Chile ante Brasil por acumulación de tarjetas amarillas. El equipo bicampeón de América depende de un buen resultado ante la escuadra que lidera Neymar para asegurarse su lugar en Rusia. De todos modos, no cree que su ausencia pueda ser determinante: "La Roja se ha hecho fuerte siempre por ser un equipo, no por las individualidades".