No importa el material con el que están construidos ni el hecho geopolítico e histórico en particular que los involucra, los muros cimentan en algo mucho más profundo. Nos hablan, más bien, de una cerrazón física y mental. Por lo pronto, el muro o muralla pone un límite artificial a un espacio que no conocía de fronteras, que no se vivía como límite. Son expresión pura de la presencia del hombre, pues en la naturaleza no encontramos la rigidez de esas líneas rectas. Los límites naturales –ríos, montañas– tienen otras complejidades, pero no esa rigidez. El muro excluye, protege y oprime.