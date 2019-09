-¿La clase dirigente no identificó este fenómeno?

-Perdió empatía con lo que estaba sucediendo en el resto de la sociedad. En realidad, fue una sorpresa para todos. Hay un mérito político en estos líderes que vieron algo que el resto no estaba observando, interpretaron el mensaje y supieron representarlo. Pero la mayoría de los intelectuales y de los miembros de la clase dirigente no percibieron este malestar. Hay casos en los que las encuestas ya mostraban un cambio profundo. Las encuestas de Latinobarómetro en Brasil, por ejemplo, revelaban un movimiento muy pronunciado de la sociedad hacia la derecha en los últimos años, antes de Bolsonaro, en temas sociales, culturales, etc. Entonces, tanto Trump como Bolsonaro son consecuencia de fenómenos sociales. La novedad es ese cambio en el pensamiento de la sociedad, más que los líderes que lo representan.