—Siempre digo que no sé explicarlo, porque nunca tuve otro nombre. Entonces, no sé cuál es la diferencia. Lo que sí sé es que soy igual que cualquier otro en la vida cotidiana. No hay nada que se aparte de lo normal, con ciertas excepciones, como este reportaje, que me lo están haciendo por cómo me llamo y de dónde desciendo, en un año tan especial. O en el colegio, que cuando se hablaba del 25 de Mayo y se nombraba a Manuel Belgrano, todos los compañeros se daban vuelta a mirarme.