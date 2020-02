-La verdad es que mi trato con ellos es muy amable y cordial, ya me conocen. Siempre aconsejo a los funcionarios que me acompañan que hagan el esfuerzo de entender la lógica militar. Esta lógica singular tiene que ver con cuestiones que hacen a su propia idiosincrasia y que, para comprenderla, a mi siempre me ayudó el discurso que dio Perón el 17 de octubre de 1945. Cuando sale al balcón, sus primeras palabras son de agradecimiento y, luego, dice algo así como que acababa de presentarle su solicitud de retiro al general Farrel, que era el presidente y comandante en jefe de las FF. AA., y que con eso se privaba del “más alto honor que puede tener un soldado argentino que es ser general de la Nación”. Entonces, para tener una dimensión, Perón estaba entrando en la historia y, a su vez, se estaba lamentando porque no iba a ser general. Ellos están orgullosos de ser militares, de ser lo que son. Se necesita mucho diálogo y respeto y, entender también, que nosotros no somos militares, porque si uno termina asimilando todas las conductas, se termina equivocando.