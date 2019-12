-Primero, lo que hago es buscarlo. Después, si lo encuentro, tengo la foto. Y cuando tengo la foto, me entusiasmo y sigo por la siguiente. Cuando digo esto se me viene a la memoria la primera foto que hice en presidencia en el año 78, una foto de Videla en el despacho presidencial. Es una foto que me incentivó a llegar al día de hoy. Ahí descubrí mi trabajo. No hice la foto del tipo en un acto militar o en alguna ceremonia oficial, sino que lo sorprendí en la soledad de su despacho. Si esa foto no hubiera sucedido, no sé lo que hubiera pasado después.