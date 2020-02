–Primero, lo mantuve en secreto porque "me daba cosa" que la gente me preguntara. Además, no sabía si iba a poder sostenerlo. Ser vegano no es sinónimo de comer más sano. Una persona puede ser vegana comiendo rodesias, galletitas óreo (N. de la R.: son aptas para veganos) y papas fritas. En ese momento, yo trabajaba en la revista "Para Ti", donde muchas veces nos mandaban tortas de regalo y yo ni me acercaba. Mis compañeras lo notaron y un día me preguntaron. "Estoy comiendo vegano", les dije, porque ser vegano implica muchas más cosas que eso solamente.