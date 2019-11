- Me cuesta. Matemática es la materia que menos me gusta. Además, las profesoras no son como las de primaria: dictan más rápido y yo soy medio lenta para escribir. A veces le tengo que pedir a mi compañera que me preste la hoja para copiar lo que no llegué a escribir. Igual, tengo una maestra integradora y una maestra particular que me ayuda con la tarea.