Sin embargo, no fue siempre así. A Daniel hubo un perro que lo marcó. “Fue el primero que me dieron para entrenar. De cachorro, tuve que llevármelo a mi casa para socializarlo y evitar que tuviera conflicto con la gente u otros animales. Ese perro compartió el día a día con mi familia. Después, cuando empezamos a trabajar juntos, el desapego me costó un montón”, dice sobre el animal que, tiempo después, murió de una infección hepática. Tras aquel episodio, nunca más volvió a llevarse un perro a su casa. “No tengo mascotas”, agrega.