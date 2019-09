El Ejército Argentino está integrado por efectivos que provienen de distintos puntos del país, incluso de los más lejanos. Un verdadero desafío, no solo porque abandonan las ciudades que los vieron crecer, sino porque también deben sobreponerse y superar rápidamente cualquier obstáculo que surja para cumplir con las exigencias académicas y físicas de la vida castrense. Graff no fue la excepción. "Ir a Buenos Aires fue un golpe duro. Yo estaba decidido, sabía que me iba a egresar del Colegio Militar. Durante el primer año tuve miedo de no cumplir con los objetivos, pero de a poco lo fui superando. Me sirvió para madurar: yo era muy tímido. En el Ejército aprendí a expresarme, a hablar, a guiar y a liderar a otras personas", dice. Tras cuatro años de estudio, Graff y sus compañeros de promoción se graduaron como subtenientes con el título de licenciado en Conducción y Gestión Operativa.