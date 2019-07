La interacción con los chicos, chicas, adolescentes, maestros, directivos y abuelos de la comunidad se fue transformando a medida que pasaban las horas. "El primer día estábamos de observadores y colaboradores. El segundo día se hizo una ceremonia y después se iniciaron los juegos. Los suboficiales que me acompañaron eran todos jóvenes y, enseguida, se integraron a la comunidad: los invitaron a una carrera de zorro y a participar de las cinchadas", describe Torrisi con emoción. Y agrega: "El último día uno de los abuelos me dijo: 'A usted lo estuve observando. Me alegra que hayan venido a acompañarnos y espero que el año que viene sigan haciéndolo'". Este año, la cita es en la escuela N.° 69 Miguel Ñancuche Nahuelquir.