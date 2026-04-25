Luis Javier Suárez, a punto de igualar la marca goleadora de Falcao en su debut en Portugal

Suárez se mantiene como máximo artillero en la Primeira Liga de Portugal y está a una anotación de igualar la marca goleadora de Falcao García con el Porto en la temporada 2009/10 - crédito @sportingcp/Instagram y Miguel Riopa/AFP

No cabe duda que Luis Javier Suárez se transformó en una de las revelaciones del fútbol colombiano a nivel internacional durante la temporada 2025/26.

El samario llegó al Sporting de Lisboa en el mercado de fichajes procedente del Almeria de la segunda división española, con el antecedente de ir mostrando condiciones en los minutos que le dio Néstor Lorenzo con la selección Colombia durante el proceso rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Gracias a su movilidad por todo el frente de ataque, Suárez cuajó perfecto en el equipo dirigido por Rui Borges, pues su despliegue físico le permite pivotear en el centro como el ‘9′ tradicional, pero también recostarse a las bandas para generar superioridad numérica y espacios para sus compañeros, o bien para que él mismo recorte hacia el centro y remate a portería.

Esas condiciones le permitieron cumplir actuaciones destacadas en la Champions League, llevando al club lisboeta a los cuartos de final de esta edición, donde cayeron eliminados ante Arsenal en una serie reñida.

Suárez suma una racha de seis partidos sin convertir con el Sporting de Lisboa - crédito Pedro Nunes/REUTERS

A su vez, y pese a cierta irregularidad en el rendimiento colectivo que los mantiene terceros en la Primeira Liga de Portugal, el colombiano ha marcado diferencias durante el grueso de la temporada, convirtiendo 24 goles en 27 partidos, lo que le mantiene en la cima de la tabla de goleadores. En total, Suárez lleva 33 goles convertidos en 46 compromisos, incluyendo la Champions y la Copa de Portugal.

Esa cifra tiene al atacante a un gol de igualar la marca de 34 anotaciones lograda por Radamel Falcao García en su primera temporada con el Porto durante la campaña 2009/10.

En su debut con los Dragones, el Tigre convirtió 25 goles en la Primeira Liga —terminó segundo en la tabla de artilleros, a una anotación de Óscar Cardozo, del Benfica—, cinco por la Copa de Portugal, y cuatro por la Champions League, contribuyendo a que el equipo llegara hasta los octavos de final donde fueron eliminados por Arsenal. El máximo goleador histórico de la selección Colombia terminó esa temporada con un promedio de 0,79 goles por partido, superior al actual 0,70 de Suárez

Suárez tendrá una oportunidad clave para igualar la cifra de Falcao en el próximo partido de los Leones ante el actual colero y seguro descendido a segunda división, el AVS Futebol SAD.

Eso sí, tendrá que hacer frente a una racha acumulada de seis partidos sin marcar, con seis encuentros más para alcanzar y superar el registro de Falcao. Por otra parte, Suárez también tiene la posibilidad de disputar la final de la Copa de Portugal ante Torreense el próximo 24 de mayo y, de convertir allí, igualaría otra de las marcas de anotación de Falcao en su primera temporada.

Radamel Falcao jugó 87 partidos y marcó 72 goles en su paso por el Porto de Portugal, en donde además consiguió siete títulos - crédito AP

El Sporting, que suma 71 puntos y ocupa el tercer puesto del campeonato portugués, mantiene opciones matemáticas de pelear por el título, ya que tiene un partido menos que el lider Porto. Una victoria los dejaría a cinco puntos, pero para consagrarse en la Primeira Liga todavía deben esperar que los líderes sufrán reveses y no perder en los próximos encuentros.

“Ya lo dije después del partido contra el Benfica: hasta que sea matemáticamente imposible, lucharemos hasta el final. Obviamente, esto aumenta la alegría, porque nos acercamos a un título para la afición, para nosotros y para nuestras familias, que también sufren con nosotros. Una cosa no anula la otra; seguimos luchando hasta el final”, declaró Suárez.

Ante la baja de rendimiento en los útlimos partidos que ya comenzó a generar preguntas entre los impatizantes del Sporting, el entrenador Rui Borges, explicó en rueda de prensa la razón por la que el delantero colombiano bajó su rendimiento en los últimos compromisos.

“Es claramente uno de los que está en sobrecarga. Ha sido surrealista lo que ha hecho, toda su entrega, lo que intenta hacer. Está perdiendo algunas cosas y lo notamos, es evidente. Pero no deja de ser un jugador importante”, dijo el entrenador, añadiendo que el cafetero tendrá “menos oportunidades en algunos partidos, por la exigencia y el cansancio”, así que ahora “tiene que concentrarse y aprovecharlas”.