Reunión mediante, las autoridades les explicaron a los familiares que, en el proceso, también intervendría la Escribanía de la Nación. "Yo le pregunté a mi mamá, porque fue quien tuvo en el vientre a mi hermano, lo parió y lo crió. Me miró y me dijo que ella no tenía necesidad de que lo exhumaran, pero que había otras mamás que sí. Y, para que otras madres supieran que sus hijos estaban ahí, debían tocarlo. Entonces le dije: 'Ya que lo tocan, ¿querés dar tu muestra?'. Me respondió que sí", relata Fernanda con la emoción a flor de piel. Además de los Araujo, muchas familias dieron el consentimiento que habilitaba a los especialistas a comenzar los trabajos de recolección de muestras, que luego serían cotejadas con elementos genéticos forenses necesarios para la identificación.