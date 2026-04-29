Colombia

Fuertes lluvias dejaron vías principales bajo el agua en Soacha: las calles se llenaron de lodo y piedras

Las inundaciones crearon caos en la movilidad de la autopista sur que conecta con Bogotá

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Las fuertes lluvias nocturnas en Soacha, Cundinamarca, causaron inundaciones, colapso del alcantarillado y graves problemas de movilidad, obligando a las autoridades a desplegar operativos de emergencia en varios barrios y mantener vigilancia permanente ante nuevas eventualidades - crédito canal_8_regional / Instagram

Las lluvias intensas durante la tarde y noche del 28 de abril generaron serias complicaciones en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca.

Las precipitaciones provocaron inundaciones en distintos sectores, con calles transformadas en ríos de agua, piedras y lodo, especialmente en los barrios León 13 y Quintanares.

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La situación se agravó debido al colapso del sistema de alcantarillado, según explicó el alcalde Julián Sánchez Perico. El mandatario local indicó que la acumulación de sedimentos y la falta de drenaje eficiente contribuyeron a la emergencia.

El Cuerpo Oficial de Bomberos intervino en los puntos más críticos, como San Mateo y Quintanares, ejecutando acciones de verificación y control para reducir los riesgos y proteger a los habitantes. De forma paralela, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Infraestructura colaboraron en el sector La Esperanza, en coordinación con la Defensa Civil.

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Las autoridades recomendaron a la población evitar arrojar residuos en la vía pública y mantener limpios los sumideros para prevenir nuevas emergencias. El municipio continuará con monitoreo constante y respuesta rápida en todos los sectores afectados.

La emergencia también generó fuerte congestión vehicular en la Autopista Sur, dificultando la movilidad hacia y desde Bogotá.

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