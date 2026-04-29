Luis Díaz y Geraldine Ponce celebran diez años juntos: el romántico mensaje que derritió a sus fans

Geraldine Ponce dedicó unas emotiivas palabras a Luis Díaz por sus 10 años de relación - crédito @gera25ponce/IG

Luis Díaz y Geraldine Ponce celebraron su décimo aniversario de pareja con una publicación que generó miles de reacciones entre sus seguidores. La pareja recurrió a las redes sociales para compartir este momento especial, mostrando imágenes que resumen una década de vida en común.

En el perfil de Instagram de Geraldine Ponce, con más de 824.000 seguidores, la esposa del futbolista publicó un mensaje: “10 años juntos, una vida llena de amor, aprendizajes y gratitud. Hoy, con nuestro tercer bebé en camino, agradezco a Dios por ti, por nuestra familia y por todo lo que hemos construido”.

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Junto a estas palabras, la pareja difundió un carrusel de15 fotografías en las que la parejamuestra escenas familiares y momentos significativos, donde reflejan la estabilidad y el vínculo que han consolidado pese a los retos derivados de la carrera profesional deLuis Díaz.

El emotivo mensaje de Geraldine Ponce a Luis Díaz por su aniversario número 10 - crédito @gera25ponce/IG

La publicación cerró con un mensaje dirigido al jugador: “Te amo profundamente y deseo que sigamos caminando juntos por siempre. 25 por siempre”. El post se llenó rápidamente de mensajes de felicitación de los seguidores, quienes elogiaron la duración de la relación.

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Luis Díaz respondió al mensaje de su esposa en la misma plataforma con las palabras:“Juntos por siempre mi vida. Te amo con todo mi ser”, comentario que atrajo la atención de miles de usuarios e ilustró el momento personal que vive el jugador fuera de las canchas.

Rápidamente, los seguidores del jugador reaccionaron con mensajes de respaldo por la relación que ambos han sostenido durante una década con retos en su vida: “Lo mejor para los dos siempre, todo un crack”; “Bendiciones para esa relación, no se dejen contaminar nunca”; “Qué ternura, los dos están hechos el uno para el otro”, entre otros más.

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La pareja ha compartido cada momento de su evolución con sus seguidores - crédito @gera25ponce/IG

Cabe destacar que su unión se consolidó en 2025 con el matrimonio celebrado por todo lo alto con una impresionante celebración que contó con artistas invitados, resaltando la familia que han formado junto a sus dos hijas y la espera de un tercer hijo.

El mensaje de Geraldine Ponce por la victoria frente al Real Madrid

El pase de Bayern Múnich a las semifinales de la UEFA Champions League, con Luis Díaz como figura decisiva en la victoria 4-3 ante el Real Madrid, no solo marcó un hito deportivo. El foco también estuvo en el mensaje que su esposa, Geraldine Ponce, compartió en redes sociales para celebrar el logro y la historia compartida junto al futbolista.

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La publicación de Ponce incluyó imágenes y palabras en las que destacó el esfuerzo, la fe y las dificultades que ambos han enfrentado durante el trayecto profesional y personal de Díaz. Para ella, el acompañamiento mutuo y la gratitud por lo alcanzado han sido claves para llegar a la élite del fútbol europeo.

En su declaración, Ponce destacó: “Dios, tú sabes todo lo que hay detrás de este momento. Cuántas oraciones, cuántas lágrimas. Nunca dudé, siempre supe que esta victoria era nuestra. Gracias por responder, por cumplir y por recordarnos que contigo todo es posible. Eso apenas comienza”.

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La publicación estuvo acompañada por un emotivo mensaje - crédito Gera Ponce / Instagram

El mensaje público de la esposa del delantero fue recibido como un reconocimiento al trabajo constante y al apoyo que ha caracterizado su relación desde el inicio. Además de destacar el presente deportivo, Ponce recordó el camino que comenzaron en 2016, cuando Díaz jugaba en Junior de Barranquilla.

La reacción positiva de los seguidores en redes sociales no se hizo esperar. La historia de Díaz y Ponce se interpretó como un ejemplo de perseverancia y crecimiento conjunto, captando la atención de quienes ven en el fútbol historias personales más allá del espectáculo deportivo. Así, la pareja sigue convencida de que todavía les esperan nuevos logros, tanto en lo profesional como en lo personal.

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