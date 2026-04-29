Paloma Valencia le envió fuerte mensaje a Juan Daniel Oviedo por posibilidad de que Álvaro Uribe entre al gabinete:“La presidenta soy yo”

La candidata presidencial Paloma Valencia ofrece declaraciones a un grupo de medios de comunicación. La política responde a preguntas sobre la propuesta de nombrar a Álvaro Uribe como ministro de Defensa y las objeciones de Juan Daniel Oviedo. Es una cobertura de declaraciones públicas sobre temas de política nacional - crédito declaraciones a medios de comunicación

El anuncio de Paloma Valencia sobre su posible gabinete ha generado debate en el escenario político colombiano, tras afirmar que, si resulta elegida, será ella quien tome todas las decisiones clave.

En declaraciones a los medios de comunicación nacionales, así lo ratificó: “La presidenta soy yo. La que va a nombrar los ministros soy yo. Y que se acostumbre el país”. La candidatura de la senadora del Centro Democrático volvió a agitarse luego de que Juan Daniel Oviedo manifestara su desacuerdo con que Álvaro Uribe pudiera ocupar el Ministerio de Defensa.

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Lejos de eludir cuestionamientos sobre la composición de un eventual gabinete, Valencia detalló su criterio de selección: “Vamos a tener ministros uribistas y vamos a tener ministros de centro. Y vamos a tener ministros que sean buenos, porque aquí lo que necesitamos es solucionarle los problemas a los colombianos”.

La cnadidata presidencial Paloma Valencia y su forma vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La política antioqueña desestimó las críticas de quienes consideran imposible armonizar fuerzas políticas opuestas. Sobre la tensión entre el centro y la derecha, enfatizó: “Digo una cosa y se pone bravo el centro. Digo otra y se pone brava la derecha. No, señores, en un país tiene que caber todo el mundo y esa es la gracia de este, eh, de esta alianza”.

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Valencia descartó de plano cualquier tipo de exclusión dentro de su propuesta: “Aquí no aceptamos vetos para nadie. El que sea bueno, como el presidente Uribe en materia de seguridad, ojalá se anime a ser mi ministro”. Asimismo, subrayó la visión de gobierno incluyente que persigue: “Ojalá haya muchos ministros de centro, especialistas en educación, que nos ayuden a sacarla adelante. Y que venga gente de la izquierda con compromiso social”.

Cerró su declaración resaltando el carácter integrador que, según dijo, necesita el país: “Tenemos que hacer un gobierno es sumando todos, como se lo merece Colombia”.

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Juan Daniel Oviedo y Álvaro Uribe en un animado diálogo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Declaraciones de Oviedo

El pronunciamiento de Juan Daniel Oviedo sobre el posible rol de Álvaro Uribe como ministro de Defensa en un gobierno de Paloma Valencia marcó distancia con la idea impulsada por la senadora y candidata presidencial.

Durante una entrevista en El Radar de Blu Radio, Oviedo fue enfático: “Me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla, por eso sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella”.

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El candidato a la vicepresidencia también pidió considerar el contexto electoral: “Hay que entender una cosa, y es que estamos en campaña política, ¿sí? Y hay estrategias y hay mensajes que se dan desde el punto de vista estratégico”.

La controversia surgió luego de que Paloma Valencia mencionara públicamente en Santa Rosa de Osos, Antioquia, la posibilidad de que el expresidente Uribe ocupara la cartera de Defensa si ella llegara al poder. La reacción de Oviedo, transmitida en directo, evidenció la autonomía de criterios en la fórmula presidencial, al tiempo que reconoció la naturaleza táctica de ciertos anuncios en campaña.

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La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/Reuters

Las elecciones presidenciales en Colombia están programadas para el 31 de mayo de 2026. El presidente actual, Gustavo Petro, no puede postularse para un segundo mandato consecutivo debido a las restricciones constitucionales.

Los principales candidatos confirmados hasta ahora son:

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Iván Cepeda (Pacto Histórico, izquierda)

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria, derecha)

Paloma Valencia (Centro Democrático, centroderecha)

Otros nombres relevantes en encuestas incluyen a Sergio Fajardo (centro) y Claudia López (centro).

El sistema electoral colombiano prevé una segunda vuelta si ningún candidato supera el 50% de los votos en la primera ronda. Si ocurre, el balotaje se realizará el 21 de junio entre los dos más votados.

Las encuestas recientes muestran una competencia reñida entre Cepeda, de la Espriella y Valencia, con una proporción importante de votantes aún indecisos. El ambiente político está marcado por la polarización y el descontento con la clase política tradicional. El Pacto Histórico, coalición oficialista, mantiene un respaldo significativo, aunque la desaprobación de varios candidatos es alta.

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