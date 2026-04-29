Colombia

Paloma Valencia le envió fuerte mensaje a Juan Daniel Oviedo por posibilidad de que Álvaro Uribe entre al gabinete:“La presidenta soy yo”

Lejos de eludir cuestionamientos sobre la composición de un eventual gabinete, la candiadata detalló su criterio de selección

Guardar
La candidata presidencial Paloma Valencia ofrece declaraciones a un grupo de medios de comunicación. La política responde a preguntas sobre la propuesta de nombrar a Álvaro Uribe como ministro de Defensa y las objeciones de Juan Daniel Oviedo. Es una cobertura de declaraciones públicas sobre temas de política nacional - crédito declaraciones a medios de comunicación

El anuncio de Paloma Valencia sobre su posible gabinete ha generado debate en el escenario político colombiano, tras afirmar que, si resulta elegida, será ella quien tome todas las decisiones clave.

En declaraciones a los medios de comunicación nacionales, así lo ratificó: “La presidenta soy yo. La que va a nombrar los ministros soy yo. Y que se acostumbre el país”. La candidatura de la senadora del Centro Democrático volvió a agitarse luego de que Juan Daniel Oviedo manifestara su desacuerdo con que Álvaro Uribe pudiera ocupar el Ministerio de Defensa.

PUBLICIDAD

Lejos de eludir cuestionamientos sobre la composición de un eventual gabinete, Valencia detalló su criterio de selección: “Vamos a tener ministros uribistas y vamos a tener ministros de centro. Y vamos a tener ministros que sean buenos, porque aquí lo que necesitamos es solucionarle los problemas a los colombianos”.

Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba renuncian a sus candidaturas presidenciales para integrar la campaña de Paloma Valencia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La cnadidata presidencial Paloma Valencia y su forma vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La política antioqueña desestimó las críticas de quienes consideran imposible armonizar fuerzas políticas opuestas. Sobre la tensión entre el centro y la derecha, enfatizó: “Digo una cosa y se pone bravo el centro. Digo otra y se pone brava la derecha. No, señores, en un país tiene que caber todo el mundo y esa es la gracia de este, eh, de esta alianza”.

PUBLICIDAD

Valencia descartó de plano cualquier tipo de exclusión dentro de su propuesta: “Aquí no aceptamos vetos para nadie. El que sea bueno, como el presidente Uribe en materia de seguridad, ojalá se anime a ser mi ministro”. Asimismo, subrayó la visión de gobierno incluyente que persigue: “Ojalá haya muchos ministros de centro, especialistas en educación, que nos ayuden a sacarla adelante. Y que venga gente de la izquierda con compromiso social”.

Cerró su declaración resaltando el carácter integrador que, según dijo, necesita el país: “Tenemos que hacer un gobierno es sumando todos, como se lo merece Colombia”.

Ilustración acuarela de Juan Daniel Oviedo, con cabello gris y barba, mirando a Álvaro Uribe, quien lleva traje y corbata, gesticulando con el dedo.
Juan Daniel Oviedo y Álvaro Uribe en un animado diálogo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Declaraciones de Oviedo

El pronunciamiento de Juan Daniel Oviedo sobre el posible rol de Álvaro Uribe como ministro de Defensa en un gobierno de Paloma Valencia marcó distancia con la idea impulsada por la senadora y candidata presidencial.

Durante una entrevista en El Radar de Blu Radio, Oviedo fue enfático: “Me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla, por eso sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella”.

El candidato a la vicepresidencia también pidió considerar el contexto electoral: “Hay que entender una cosa, y es que estamos en campaña política, ¿sí? Y hay estrategias y hay mensajes que se dan desde el punto de vista estratégico”.

La controversia surgió luego de que Paloma Valencia mencionara públicamente en Santa Rosa de Osos, Antioquia, la posibilidad de que el expresidente Uribe ocupara la cartera de Defensa si ella llegara al poder. La reacción de Oviedo, transmitida en directo, evidenció la autonomía de criterios en la fórmula presidencial, al tiempo que reconoció la naturaleza táctica de ciertos anuncios en campaña.

La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/Reuters
La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/Reuters

Las elecciones presidenciales en Colombia están programadas para el 31 de mayo de 2026. El presidente actual, Gustavo Petro, no puede postularse para un segundo mandato consecutivo debido a las restricciones constitucionales.

Los principales candidatos confirmados hasta ahora son:

  • Iván Cepeda (Pacto Histórico, izquierda)
  • Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria, derecha)
  • Paloma Valencia (Centro Democrático, centroderecha)
  • Otros nombres relevantes en encuestas incluyen a Sergio Fajardo (centro) y Claudia López (centro).

El sistema electoral colombiano prevé una segunda vuelta si ningún candidato supera el 50% de los votos en la primera ronda. Si ocurre, el balotaje se realizará el 21 de junio entre los dos más votados.

Las encuestas recientes muestran una competencia reñida entre Cepeda, de la Espriella y Valencia, con una proporción importante de votantes aún indecisos. El ambiente político está marcado por la polarización y el descontento con la clase política tradicional. El Pacto Histórico, coalición oficialista, mantiene un respaldo significativo, aunque la desaprobación de varios candidatos es alta.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaJuan Daniel OviedoMinistrosÁlvaro UribeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paloma Valencia confrontó a Iván Cepeda por cifras de falsos positivos: “Están mezclando peras con manzanas”

La candidata presidencial criticó la forma en que la JEP calcula los casos y lanzó señalamientos directos contra el senador, a quien responsabilizó por el aumento de la violencia en el país

Paloma Valencia confrontó a Iván Cepeda por cifras de falsos positivos: “Están mezclando peras con manzanas”

‘Influencer’ aseguró en TikTok que Blessd tiene envidia de Ryan Castro: “Se ha peleado con todo el mundo”

Según el video, Blessd suele pelearse con muchos colegas debido a su ego

‘Influencer’ aseguró en TikTok que Blessd tiene envidia de Ryan Castro: “Se ha peleado con todo el mundo”

Amigo de Aida Victoria Merlano destapó la verdad detrás de la pelea entre la influenciadora y La Blanquita: “No es la responsable del hijo de Katy”

Las confesiones sobre la tensa estadía en la capital italiana sacaron a la luz viejos resentimientos entre las creadoras de contenido, avivando la polémica sobre los límites de la convivencia y la amistad en el mundo influencer

Amigo de Aida Victoria Merlano destapó la verdad detrás de la pelea entre la influenciadora y La Blanquita: “No es la responsable del hijo de Katy”

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Los “Gigantes de Baviera” tendrán que definir la clasificación a la final que se jugará en Budapest con su público a favor el próximo 6 de mayo de 2026, y con un Luis Díaz que vuelve a ser determinante para los alemanes

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Daniel Quintero le pidió a la Fiscalía investigar nueva modalidad de delito: “Se hacen pasar por mis representantes para estafar a IPS”

El nuevo superintendente de Salud advirtió sobre la existencia de mafias que manipulan pagos y cargos en instituciones de salud, y pidió a la ciudadanía denunciar ante las autoridades

Daniel Quintero le pidió a la Fiscalía investigar nueva modalidad de delito: “Se hacen pasar por mis representantes para estafar a IPS”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña reapareció con mensaje en redes con lo que podría ser una indirecta para Alejandro Estrada: “Un cabrón valiente”

Nataly Umaña reapareció con mensaje en redes con lo que podría ser una indirecta para Alejandro Estrada: “Un cabrón valiente”

Luis Díaz y Geraldine Ponce celebran diez años juntos: el romántico mensaje que derritió a sus fans

Aura Cristina Geithner calificó con dureza a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Traidores, víboras, malos amigos”

Bad Gyal anunció concierto en Colombia como parte del ‘Más Cara World Tour’: fecha, lugar y precios

Ciro Quiñonez agradeció a Yeison Jiménez por el exclusivo regalo que le hizo antes de morir: “La herencia que me dejó mi hermano”

Deportes

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Rodrigo Contreras dejó en duda su continuidad en Millonarios: “Quiero descansar”

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá

Tolima goleó a Coquimbo Unido y volvió a meterse en la pelea por avanzar en la Copa Libertadores 2026

Junior de Barranquilla quedó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores: perdió 2-0 ante Sporting Cristal