-¿Las tasas están creciendo?

-La mejor manera de contestar esa pregunta es por medio de un examen de tasas de prevalencia a través de los años. Los centros para el control y la prevención de enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC, por sus siglas en inglés) hacen un seguimiento y analizan datos tomados de una cantidad de encuestas nacionales. Una de ellas, la encuesta nacional de salud de niños (National Survey of Children's Health, NSCH) obtiene datos de miles de hogares estadounidenses sobre una variedad de aspectos de la salud de los chicos. Una comparación de la información recopilada entre 2003 y 2007 muestra un aumento en la prevalencia del TDA/H, medida según los informes de los padres.