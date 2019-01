-¿Y ahora qué hacés?

-Volví a trabajar acá (Av. Salguero y Las Heras) y me dieron ahora la oportunidad de estudiar (en la Escuela de Comercio N.º26). Si el año que viene volvés, vas a encontrarte con la novedad de que ya estoy en el secundario.



-¿Cómo es tu rutina?

-Ahora hago menos fuerza, me dejan que estudie acá, en la escuela, a partir de las 8 de la noche. El frío es muy duro… En el verano, se puede, pero en invierno, duele la espalda. Antes, eran tres o cuatro horas que estaba en la calle, de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, más o menos. Yo recorría toda la zona del Hospital Alemán.



-¿Y cómo sigue después el proceso de la recolección?

-En una esquina, pasan los camiones y se lo llevan al barrio; ahí cada uno baja su carro. Ahora mi trabajo termina acá, en la esquina, porque yo este año estudio. Pero antes, sí, me llevaba los cartones a mi casa, los dejaba ahí. Pero ahora está todo medio problemático porque te roban los bolsones si los dejás en la calle, y en tu casa te ocupan mucho lugar. Yo me tuve que separar del papá de los chicos, y él ahora me pasa la manutención de ellos y ya, con eso, me alcanza, no me hace falta más.