-¿La gente te ayuda en la calle?

-Mirá, por ejemplo, yo a veces en las esquinas, antes de cruzar la calle me quedo parado, y no es porque sea orgulloso y no quiera pedir ayuda, sino que prefiero esperar a que venga una persona que me dé una mano con buena onda, y no tener que pedir y que me contesten con miedo, que no me quieran ni tocar para ayudarme a cruzar… No es grato que te traten como una cosa, y uno no siempre tiene ganas de ponerse a explicar y concientizar, muchas veces vengo pensando en mis cosas.