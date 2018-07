-¿Cómo fueron los comienzos de la app?

-Arrancamos en 2016 con las primeras pruebas beta. Habíamos detectado una necesidad entre los productores, que era que no tenían buenos predictores de clima. Para hacer un asado o para jugar el fútbol, te puede fallar el pronóstico y no es tan grave, pero para un productor agropecuario, si le dicen que no va a llover y sembró tres días antes de que cayeran 45 mm, puede llegar a perder entre el 30 y el 40 % de la siembra, lo que implica pérdidas altísimas, de entre 10 y 15 mil dólares. Los productores necesitaban tener mejor información al resepecto.