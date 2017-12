-Que no es cierto. Nunca hay que enojarse. La conozco a Lucrecia Martel desde hace muchísimos años. Creo que hay un fenómeno que tiene que ver con la presión de los pares. Es muy difícil salir de una posición dominante de un sector que se siente cómodo con un prejuicio, construye su confort con un prejuicio. ¿Cómo se sale de eso? A través del tiempo. Hoy te muestro que hay más películas en rodaje en comparación con el año pasado y te muestro las que ya sabemos que va a haber el año que viene, que son más que las de este año. No es tan fácil decir "estos tipos quieren cerrar el cine argentino" porque la evidencia te está diciendo lo contrario. Cuando digo que el costo medio por película es el doble de hace casi dos años no parece muy lógico que yo aumente el costo medio si estoy planteando hipotéticamente que no quiero que se hagan películas. Porque además ese financiamiento está garantizado por leyes, no es discrecional. Nosotros necesitamos que la gente vaya al cine porque uno de los ingresos principales para el financiamiento de las películas proviene de las entradas. Necesitamos público. Que a una película que financia el estado después no la vea nadie, no es un problema solo para el productor o el director, sino para todos.