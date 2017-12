"En los últimos años, el crecimiento económico ha dependido del aumento en la fuerza laboral, es decir, había más trabajadores, más mujeres, personas que vivían más años, etc. Sin embargo, en los próximos 50 años, todo eso va a terminarse simplemente debido al envejecimiento de las poblaciones. No tendremos más la cantidad de trabajadores necesaria para mantener el crecimiento del PBI per cápita. Necesitamos que todos trabajen, tanto las máquinas como las personas, para lograr el crecimiento económico que requerimos".