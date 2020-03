–En Argentina, todo termina siendo un juego de suma cero, porque detrás de cada organismo están las disputas de presupuesto. Entonces, cuando desde una postura políticamente correcta, se dice que se van a coordinar acciones y se realizan reuniones de coordinación, a la larga cada jurisdicción lucha por su porción de presupuesto. Eso implica una vulnerabilidad muy grande para la Defensa, porque esta cartera no tiene recursos extrapresupuestarios y su personal no recibe adicionales en sus salarios. No hay flexibilidad. Si el presupuesto no prevé un recurso para determinada tarea, no es posible destinarlo a esa tarea.