Esta situación es insostenible y lleva al deterioro de todas las variables, especialmente la escasez de dólares lleva a la instalación de mecanismos coercitivos que alienan al gobierno del apoyo de la clase media. Ante el comienzo del ciclo negativo, abundan las explicaciones de que lo que sucede es debido a la corrupción y despilfarro del gobierno peronista. Y el péndulo de la opinión pública comienza a moverse hacia el lado no peronista. El peronismo se divide, y las fuerzas no peronistas, fuertes en las grandes ciudades, y las más pequeñas del interior de la Pampa húmeda llegan al poder gracias al apoyo de la clase media baja que revie rte su apoyo al peronismo. Pero siendo un problema estructural, los gobiernos no peronistas se ven imposibilitados resolver el problema entre las demandas por mantener el consumo alto y la realidad económica que demanda el ajuste, frente al problema del gasto público desbocado. Y así, pese a estar con un relato en las antípodas del anterior, nacional y popular, las Fuerzas Armadas ahora no sufren de la inclemencia ideológica, pero sí de las restricciones que dicta el ajuste económico.