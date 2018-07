¿Cúales son las Fuerzas Armadas que necesita la Argentina?

Sin embargo, no existe Estado nación de la dimensión de la Argentina que no tenga Fuerzas Armadas, y por una sencilla razón: lamentablemente el conflicto es algo inherente a la política internacional. No tener militares no exime a un país de la posibilidad de entrar en guerra, sino todo lo contrario. Nuestro país fue elegido como blanco del terrorismo internacional dos veces debido a las deficiencias en nuestro sistema para prevenir estos ataques. La debilidad institucional del país es una invitación para que nuestra soberanía nacional quede cuestionada a cada momento, debido a la porosidad de nuestras fronteras y a la falta de control de nuestro territorio, de nuestra plataforma marítima y de nuestro espacio aéreo.