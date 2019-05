-¿En qué cantidad desaparece el arsénico con el uso de los biocarbones?

-J. A.: Con el biocarbón sin activar, que viene de las cañas de descarte que el productor no usa y que no se reciclan, se pueden llegar a remover valores cercanos al 100 %. Y presenta una cualidad importante: no es PH dependiente, porque esta sustancia depende mucho del PH del agua donde se encuentra. La forma química que toma en el agua varía muchísimo según el PH. En ese sentido, el biocarbón nuestro es muy elástico, porque a diferentes valores sostuvo esa remoción de casi el 100 %. Eso lo posiciona como un material potente, porque hay tantas aguas como animales. Es importante que el material sea lo más plástico posible.