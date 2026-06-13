México

De Chiapas a la CDMX: la huella del Tren de Aragua en México tras la caída de su líder

Donald Trump anunció la muerte de Héctor Guerrero Flores, líder histórico del Tren de Aragua. Aunque la organización nació en Venezuela, autoridades mexicanas han documentado su presencia en varias entidades mediante redes de trata, extorsión, narcomenudeo y tráfico de migrantes

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Ilustración estilo acuarela de Donald Trump en traje oscuro, cuya sombra es una locomotora negra con bandera venezolana y tentáculos que alcanzan ciudades mexicanas.
Trump confirmó la muerte del máximo líder del Tren de Aragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, considerado el máximo líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, una de las estructuras delictivas transnacionales más extendidas de América Latina.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth, Trump aseguró que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un operativo “rápido y letal” que culminó con la muerte del capo venezolano, quien permanecía prófugo desde 2023 tras la toma de la cárcel de Tocorón por parte de las autoridades de Venezuela.

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“Los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”, afirmó el mandatario estadounidense.

La muerte de Guerrero Flores representa un golpe simbólico para la organización, que pasó de ser una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión a una red criminal con presencia en múltiples países del continente. Sin embargo, especialistas y autoridades coinciden en que la desaparición de su principal líder no implica necesariamente el fin de las operaciones de la organización.

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En México, la presencia del Tren de Aragua ha sido documentada desde hace varios años y las investigaciones de seguridad revelan que la organización logró establecer redes criminales vinculadas con la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de migrantes, el narcomenudeo y la extorsión.

3oct25 INFOBE tren de Aragua
Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, fue identificado durante años como el principal líder del Tren de Aragua.

De Venezuela a México: la expansión de una organización transnacional

El Tren de Aragua nació en Venezuela y consolidó su poder desde el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón. Bajo el liderazgo de “Niño Guerrero”, el grupo amplió sus operaciones hacia Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos y México.

Las primeras alertas sobre su presencia en territorio mexicano surgieron en 2022, cuando autoridades detectaron actividades del grupo en municipios de Chiapas, particularmente en Tapachula y Frontera Chimalapa.

De acuerdo con registros de seguridad, los integrantes de la organización comenzaron operando esquemas de préstamos conocidos como “gota a gota” y el reclutamiento de mujeres para redes de explotación sexual.

Posteriormente ampliaron su catálogo criminal hacia el narcomenudeo, el control de bares clandestinos, la administración de hoteles de paso y diversos esquemas de extorsión.

Las investigaciones también señalan que el grupo buscó alianzas con células criminales locales para facilitar el tráfico de migrantes y la organización de caravanas con destino a la frontera norte de México.

Fuentes de seguridad han señalado que, para consolidar su presencia, miembros de la organización llegaron incluso a pagar cuotas a grupos criminales ya establecidos, obteniendo protección para mover drogas, armas y operar negocios ilícitos.

La Ciudad de México, uno de los principales focos de investigación

La presencia del Tren de Aragua cobró notoriedad nacional en 2024 tras una serie de investigaciones realizadas por autoridades capitalinas.

El caso que encendió las alertas fue el hallazgo de los cuerpos de dos jóvenes venezolanas, identificadas como Stephanie y Susej, localizadas sin vida en la zona de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan.

Durante las indagatorias, agentes de investigación detectaron una concentración inusual de mujeres venezolanas que ejercían la prostitución en la zona de Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las entrevistas realizadas a las víctimas y testigos comenzaron a revelar un patrón común: amenazas, cobros de cuotas y referencias constantes al Tren de Aragua.

En 2024 ocurrió el feminicidio de Stephanie y Susej en CDMX, lo que dio indicios de que la organización operaba en la capital mexicana. (X/@IzgMadeel)
En 2024 ocurrió el feminicidio de Stephanie y Susej en CDMX, lo que dio indicios de que la organización operaba en la capital mexicana. (X/@IzgMadeel)

Las investigaciones derivaron en operativos contra hoteles y propiedades utilizadas presuntamente para alojar mujeres obligadas a ejercer el trabajo sexual bajo esquemas de explotación.

Meses después, autoridades federales y capitalinas detuvieron a cinco ciudadanos venezolanos presuntamente relacionados con una red de trata de personas, narcomenudeo y explotación sexual vinculada a la organización criminal.

Entre los detenidos figuraba Euclides Manuel “N”, alias “Morgan”, señalado como presunto autor material del feminicidio de las dos jóvenes venezolanas.

Las autoridades también aseguraron drogas, armas de fuego y dispositivos de comunicación durante los cateos realizados en diversos inmuebles de la capital.

Presencia en la frontera norte y control de migrantes

Además de Chiapas y la Ciudad de México, organismos de seguridad han documentado actividades relacionadas con el Tren de Aragua en entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Tabasco y Baja California.

La orgasnización se dedica, entre otras cosas a los prestamos gota a gota. - crédito Laud
La orgasnización se dedica, entre otras cosas a los prestamos gota a gota. - crédito Laud

En Ciudad Juárez, por ejemplo, autoridades estatales identificaron a integrantes de la organización infiltrados entre los flujos migratorios procedentes de Sudamérica.

Según los reportes, algunos de sus miembros se dedicaban inicialmente al cobro de cuotas a migrantes por servicios como alojamiento, transporte, venta de teléfonos celulares y protección durante el trayecto hacia Estados Unidos.

Sin embargo, las investigaciones advierten que una vez que logran acceso a armas de fuego y establecen contactos criminales locales, las actividades evolucionan hacia delitos más violentos, incluyendo secuestros, extorsiones y homicidios.

Aunque el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó en 2024 que el Tren de Aragua no figuraba entre los principales generadores de violencia en México, la organización permanece bajo vigilancia de autoridades federales debido a su carácter transnacional y a las preocupaciones expresadas por el gobierno estadounidense.

La muerte de “Niño Guerrero” marca un capítulo importante en la historia de esta organización criminal. Sin embargo, para las autoridades de distintos países, incluido México, el desafío sigue siendo contener una estructura que ha demostrado capacidad para adaptarse, reclutar integrantes y expandirse más allá de las fronteras venezolanas.

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