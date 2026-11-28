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El mundo ha vivido un año muy desafiante en términos geopolíticos, y el sector energético se ha visto afectado por movimientos que muchos analistas se atrevieron a parangonar con las dos crisis petroleras de la década del 70. Sin embargo, no ha habido la escasez de crudo que muchos presagiaban cuando Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz, a fines de febrero pasado.

En conversación con el ciclo Enfoque DEF en el Estudio Taeda, el ingeniero Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPyS), explicó por qué la economía china no sufrió de manera tan notoria el embate de esta crisis. “Durante el último año, fundamentalmente, China estuvo comprando reservas estratégicas, en previsión de eventuales conflictos, y entonces, al momento del cierre del estrecho, estaba sobreabastecida”.

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De acuerdo con datos del Oxford Institute for Energy Studies (OIES), las importaciones chinas de crudo se desplomaron en 5,4 millones de barriles diarios entre febrero y junio de 2026, al pasar de 12,5 millones a apenas 7,1 millones de barriles diarios. Tras el cierre del estrecho de Ormuz, muchas refinerías independientes chinas están recurriendo ahora al crudo iraquí, una variedad más pesada y con mayor contenido de azufre.

Europa, la mayor perdedora en la actual crisis energética

Por su parte, una de las grandes perdedoras en el actual contexto global parece ser Europa, la gran ausente en la Cumbre de Shenzhen entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump. “Hay una cuestión que tiene que ver con la geología: Europa no cuenta con grandes recursos petroleros, salvo en aguas del mar del Norte, pero no son suficientes”, indicó Bronstein.

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En conversación con el ciclo Enfoque DEF en el Estudio Taeda, el ingeniero Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPyS), explicó por qué la economía china no sufrió de manera tan notoria el embate de la crisis

Aunque aclara que, por el lado del petróleo, el Viejo Continente ha podido capear sus necesidades energéticas, el gran impacto fue el aumento de los precios del gas. “Europa no logró llegar al invierno con el almacenamiento que habitualmente tiene”, añadió. Hoy, el promedio de las reservas de gas de los países miembros de la Unión Europea (UE) es del 68,9 %, según datos de la plataforma AGSI+. El nivel se ubica unos diez puntos por debajo del que registraba en este mismo mes en 2025 y alrededor de 18 puntos por debajo de la media del mismo período. “Si llega a ser un invierno muy frío, puede tener problemas en el abastecimiento de gas”, manifestó el experto.

Venezuela, la intervención de EE. UU. y el regreso al mercado del petróleo

Por su parte, un actor que otrora había sido clave para el abastecimiento del mercado estadounidense es Venezuela, que hoy se apresta a recuperar su producción a partir de la llegada de inversiones con el guiño de Washington. Al ser consultado sobre la lógica de la intervención de EE. UU. del pasado 3 de enero, Bronstein sostiene que “más que ir por el petróleo venezolano, fue por China”. El objetivo, sostiene, fue “dificultar la alianza que tenía con Venezuela”. Lo que busca Trump es, entonces, “limitar esta expansión china en América Latina”.

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El mundo ha vivido un año muy desafiante en términos geopolíticos, y el sector energético se ha visto afectado por movimientos que muchos analistas se atrevieron a parangonar con las dos crisis petroleras de la década del 70 (Foto: archivo DEF)

El director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad puntualizó que hoy EE. UU. está alcanzando una producción de 14 millones de barriles diarios. Leído en una lógica de abastecimiento de su mercado interno, no se hubiera justificado una acción militar de ese tipo. Sin embargo, sí pudo haber habido, desde su punto de vista, un interés de las empresas petroleras estadounidenses que habían sido expulsadas por la política de nacionalización del chavismo.

Respecto de la posibilidad de recuperar una producción de 3 millones de barriles diarios, similar a la que Venezuela tenía en 2002, Bronstein aclaró que “las reservas están”. “Hay que ver en cuánto tiempo y cuál va a ser el ritmo de la inversión”, matizó, al tiempo que sostuvo que un plazo de diez años parece realista. Al mismo tiempo, especificó que buena parte de las reservas petroleras venezolanas proceden de la Faja del Orinoco, “un crudo extrapesado que requiere de una tecnología particular, especial y costosa, para que pueda ser extraído”.

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Vaca Muerta, la respuesta a un mercado regional y global que busca recuperar su seguridad energética

“Para nuestro país, esta nueva situación global es una buena noticia”, afirmó Bronstein, quien señaló que, si bien Argentina está lejos de los centros de consumo, hoy tenemos “una fortaleza, que es que no debemos pasar por el estrecho de Ormuz y estamos lejos de los conflictos”. “En ese sentido, nos encontramos bien posicionados”, opinó, en referencia al futuro rol de abastecedor del mercado de gas natural licuado (GNL) a partir de la puesta en marcha de los proyectos ligados a la llegada de las terminales flotantes de licuefacción al golfo de San Matías.

Respecto de la posibilidad de recuperar una producción de 3 millones de barriles diarios, similar a la que Venezuela tenía en 2002, Bronstein aclaró que “las reservas están” (Foto: Fernando Calzada)

En cuanto a las proyecciones del mercado regional de gas, este experto aclaró que el mercado chileno es importante, pero no deja de ser limitado. “Vaca Muerta tiene un potencial muchísimo mayor, y Brasil es un mercado potencial importante”, sostuvo, y para ello se requiere “la terminación de ciertas obras de infraestructura de gasoductos”. La declinación de los yacimientos de Bolivia abren, en esta perspectiva, una oportunidad para la llegada del gas argentino a las industrias del principal socio del Mercosur.

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“El gran protagonista de Vaca Muerta es YPF”, observó, además de subrayar la importancia de la recuperación de la compañía en 2012 por parte del Estado argentino. Su asociación con Chevron permitió dar el puntapié inicial al boom del shale, y ese esfuerzo inversor está siendo acompañado mayormente por capital nacional: Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Tecpetrol, Pluspetrol y Vista, entre otras. “En algún momento, yo creo que va a volver el capital extranjero y se va a producir un segundo salto”, señaló.

La transición energética, los hidrocarburos no convencionales y los centros de datos

Un tema que Víctor Bronstein ha venido estudiando desde hace años es el famoso “pico petrolero” o peak oil. Es decir, el momento en que la producción y el consumo de crudo en el mundo alcanzarán su máximo y la producción de hidrocarburos comenzará a declinar. Este experto afirma que ese análisis cambió a partir de la explotación de los recursos no convencionales, que incluyen el shale, el pre-sal brasileño y el petróleo de arenas bituminosas de Canadá, entre otros. “La tecnología del fracking –la fractura hidráulica– fue la que permitió que esos recursos ‘adormecidos’ salieran a la superficie”, agregó.

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“El gran protagonista de Vaca Muerta es YPF”, observó, además de subrayar la importancia de la recuperación de la compañía en 2012 por parte del Estado argentino (Foto: Fernando Calzada)

Finalmente, al brindar su visión sobre la transición energética, el especialista se encargó de remarcar que se trata de un proceso “forzado y artificial”, ya que “es muy difícil encontrar un reemplazo de las cualidades energéticas que tienen los fósiles”. A diferencia de las transiciones del pasado, hoy, debido a externalidades ambientales y geopolíticas, se está intentando pasar de fuentes energéticas de una mayor calidad energética a otras de menor calidad energética.

En este contexto, DEF consultó a Víctor Bronstein sobre el consumo energético de los grandes centros de datos que motorizan la revolución de la inteligencia artificial. “Ellos requieren lo que se denomina ‘energía firme’ y no pueden depender del viento o del sol, sino que, al funcionar todo el tiempo, necesitan proveerse de generación eléctrica a partir del gas o de la energía nuclear, ya sea con pequeños reactores o con centrales tradicionales”, precisó.

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