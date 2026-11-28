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El mapa del narcotráfico en América Latina dejó atrás el modelo de los grandes capos centralizados de las décadas de 1980 y 1990 para dar paso a redes transnacionales fragmentadas, violentas y altamente adaptables.

Hoy, la producción, el acopio y la exportación de sustancias ilícitas funcionan bajo una lógica empresarial que conecta a organizaciones criminales desde la frontera norte de México hasta los puertos del Atlántico Sur. En la última transmisión de Mundo DEF en el Estudio Taeda, se analizó en profundidad la situación actual de los principales países afectados.

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Los ejes de producción y distribución

En el norte del continente, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) lideran el tráfico hacia Estados Unidos, principal mercado consumidor del mundo. Más allá de la cocaína y la marihuana, su negocio central gira en torno a las drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas, elaboradas a partir de precursores químicos importados desde Asia.

Más al sur, Colombia, Perú y Bolivia concentran la totalidad de la producción mundial de hoja de coca. Tras la desmovilización de las FARC en Colombia, el control territorial se atomizó entre disidencias, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, una fragmentación que, lejos de reducir el negocio, disparó la productividad de los laboratorios clandestinos.

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En la última transmisión de Mundo DEF en el Estudio Taeda, se analizó en profundidad la situación actual de los principales países afectados (Foto: Fernando Calzada)

A su vez, el corredor del Pacífico y Centroamérica atraviesa una crisis de seguridad inédita. Ecuador, históricamente considerado una isla de paz, se transformó en uno de los epicentros más violentos de la región debido a que sus puertos –especialmente Guayaquil– funcionan como plataformas de salida hacia Norteamérica y Europa, lo que desató una disputa sangrienta entre bandas locales asociadas a carteles mexicanos y mafias balcánicas.

El Cono Sur: de zona de tránsito a plataforma exportadora

El extremo sur del continente dejó de ser únicamente un mercado de consumo interno o una ruta secundaria. La hidrovía Paraná-Paraguay se consolidó como una autopista fluvial estratégica para sacar cargamentos de cocaína producida en Bolivia y Perú hacia el océano Atlántico.

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Puertos en Brasil (como Santos), Uruguay (Montevideo) y Argentina (Rosario y Buenos Aires) son utilizados para contaminar contenedores con destino a Europa –en especial Amberes y Róterdam–, donde el valor del kilogramo de cocaína multiplica varias veces su precio en origen. En paralelo, organizaciones brasileñas de gran escala como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho expandieron su control hacia Paraguay y Bolivia para gestionar directamente el acopio y la logística regional.

La presencia del PCC (foto) y el Comando Vermelho, dos poderosas organizaciones criminales brasileñas, se convirtió en el mayor dolor de cabeza para las autoridades (Foto: Fernando Calzada)

La diversificación de las rutas y la capacidad financiera de estas organizaciones –que lavan activos a través del comercio exterior, el sector inmobiliario y las criptomonedas– superan las respuestas nacionales aisladas.

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El avance del narcotráfico en América Latina no solo impacta en las tasas de homicidios y la violencia urbana, sino que amenaza la institucionalidad mediante la infiltración en fuerzas de seguridad, sistemas judiciales y estructuras políticas.