DEF entrevistó al prefecto general Guillermo José Giménez Pérez para conocer el estado de la fuerza, los proyectos por delante y los desafíos que enfrenta como principal autoridad marítima de la República Argentina (Foto: Fernando Calzada)

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Desde diciembre de 2023, la Prefectura Naval Argentina emprendió un arduo proceso de modernización, al mismo tiempo que fue requerida para formar parte de los planes de despliegue del Ministerio de Seguridad Nacional que encabezaba Patricia Bullrich y hoy lidera la ministra Alejandra Monteoliva: el Plan Güemes, el Plan Bandera y el Plan Guaçurarí. DEF entrevistó al prefecto general Guillermo José Giménez Pérez para conocer el estado de la fuerza, los proyectos por delante y los desafíos que enfrenta como principal autoridad marítima de la República Argentina.

La visión integral sobre la seguridad en Argentina

-¿Cómo ve la seguridad en la República Argentina?

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-La seguridad en la Argentina de hoy exige una visión integral que comprenda que los ilícitos ya no reconocen jurisdicciones aisladas, sino que operan bajo lógicas transnacionales. El principal reto de un país federal, con una geografía tan vasta y compleja como la nuestra, es lograr la interoperabilidad de las agencias del Estado para anticipar y neutralizar el crimen organizado antes de que se consolide territorialmente.

En este sentido, nos encontramos en una etapa de profunda articulación estratégica, liderada por el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de la magíster Alejandra Monteoliva, donde el esfuerzo interagencial es la norma y no la excepción.

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Desde la Prefectura Naval Argentina, entendemos que la respuesta a este desafío federal reside en la inteligencia criminal y la presencia activa. El avance de las redes delictivas requiere que las fuerzas federales actúen con solvencia jurídica, tecnológica y operativa. Nuestro enfoque asume que la seguridad no es estática; es un entorno dinámico donde la modernización de los sistemas de vigilancia, el análisis de datos y, fundamentalmente, la profesionalización constante de nuestros hombres y mujeres son los pilares para garantizar el estado de derecho en cada rincón del país.

-¿Cuáles son los puntos más conflictivos del país y cómo es la respuesta de Prefectura?

-Asumimos la conducción el 15 de diciembre de 2023 y, apenas tres días después, se lanzó el Plan Bandera, con el objetivo de abordar de manera frontal la problemática de la inseguridad y el narcotráfico en la región.

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Desde diciembre de 2023, la Prefectura Naval Argentina emprendió un arduo proceso de modernización (Foto: archivo DEF)

Para que esta estrategia sea exitosa, resulta indispensable la voluntad política de coordinación entre la Nación y las provincias, así como el trabajo mancomunado de las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Si bien aún persisten desafíos estructurales, los indicadores demuestran el impacto positivo de este abordaje conjunto.

Pienso que hay varios aspectos que hay que abordar en la hidrovía, desde el punto de vista del narcotráfico y de la seguridad de la navegación, porque esta última también es competencia de la Prefectura. Existen dos zonas en la hidrovía del Paraná. Una desde Timbúes hacia el norte, que es un tipo de navegación de menos calado, y otra desde San Lorenzo hacia el sur, donde transitan buques de ultramar. El convenio de la hidrovía establece que la responsabilidad primaria es de la Aduana del país de origen y luego del país de destino. En el medio, se considera mercadería en tránsito, aduaneramente hablando. Desde la Prefectura Naval Argentina, entendemos que la respuesta de ese desafío federal reside en la inteligencia criminal. Es así como nosotros hacemos inteligencia criminal, estamos en muchos puertos, hacemos labores conjuntas con la Aduana, fondeos a los barcos y revisamos los antecedentes de las tripulaciones para establecer zonas de riesgo.

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-Uno de los temas de agenda pública más importantes en el último tiempo fue la Milla 200, ¿cuál es su lectura de la situación?

-Hay muchos buques que están operando fuera de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEEA). Hay que tener en cuenta que, más allá de este límite, es alta mar; es mar libre, pueden efectuar todo tipo de tareas en la columna de agua.

Nosotros tenemos un control efectivo a través de un sistema generado, ideado y producido por la Prefectura, que se llama Sistema Guardacostas. Es un software muy importante y del cual nos sentimos muy orgullosos porque nos permite tener el control efectivo de todos, absolutamente de todos los buques que operan, no solamente en el límite de la Zona Económica Exclusiva, sino también en todas las aguas jurisdiccionales, en aguas interiores o en la zona de los lagos.

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Para que esta estrategia sea exitosa, resulta indispensable la voluntad política de coordinación entre la Nación y las provincias, así como el trabajo mancomunado de las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional (Foto: Fernando Calzada)

La problemática surge más allá de las 200 millas, porque no sabemos realmente qué tipo de pesca se realiza allí, ya que, por ley, no tenemos la posibilidad de controlar o de ejercer un control efectivo sobre los buques que se encuentran en mar libre. El desafío es ejercer el control y estar presentes con nuestras unidades guardacostas, nuestros buques patrulleros marítimos de altura.

La modernización de Prefectura y los proyectos en marcha

-¿Cuáles son los proyectos de adquisición que vislumbra Prefectura?

-Impulsamos un proyecto estratégico para la adquisición de cuatro nuevos buques guardacostas, cuyas tripulaciones con estado policial son indispensables, según la buena práctica jurídica internacional, para garantizar nuestra presencia efectiva en el mar. Esto nos permitirá afianzar el “cambio de paradigma” que generó un fuerte efecto disuasorio a partir del caso “HUA LI 8” en 2016, en el cual el Guardacostas GC-26 Thompson detectó al mencionado buque en tareas de pesca dentro de la ZEEA, y ante la conducta de resistencia a la inspección, se dio intervención al Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, el cual ordenó a Interpol la captura internacional del buque, y no la de personas, lo que creó un precedente inédito.

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Dos meses después, fue capturado en aguas jurisdiccionales de Indonesia por las autoridades de ese país y dirigido a puerto. Se detuvo a los tripulantes y, en cumplimiento del mandato de Interpol, fueron sometidos a la Justicia argentina. La empresa armadora reconoció la infracción y abonó una multa, tras lo cual se liberó al buque y a su tripulación. Así, en casos posteriores, como el del buque “JING YUAN 626” (2018) o el “HUA XIANG 801” (2019), las empresas armadoras se presentaron voluntariamente ante las autoridades argentinas y pagaron las multas, antes de que se ejecutara la orden de captura internacional. El precedente también fue replicado por la justicia argentina en otros casos y presentado internacionalmente como una “buena práctica” en foros de Interpol, siendo adaptado por otras guardias costeras.

En este sentido quiero destacar que, junto con el Ministerio de Seguridad Nacional, hemos encarado fuertemente la adquisición de nuevas unidades guardacostas, cuya licitación fue asignada a una empresa francesa, aunque todavía no tenemos la disponibilidad de los fondos.

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Nuestros cinco guardacostas clase Mantilla, patrulleros marítimos de altura que sostienen de manera ininterrumpida la vigilancia y el control de nuestro mar, fueron incorporados en 1983. Tras más de cuatro décadas de servicio activo, resulta indispensable avanzar tanto en su modernización como en la renovación de la flota.

Por otro lado, avanzamos en la reconversión y modernización de dos aviones patrulleros CASA C-212-300, mejorando su autonomía. Hemos potenciado la capacidad de nuestros helicópteros, de nuestros Dauphin N3, con los que hacemos las aeroevacuaciones como principal Autoridad Marítima Nacional, salvaguardando la vida humana en las aguas.

Adicionalmente, en la Vía Navegable Troncal, avanzamos junto a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en un proyecto de infraestructura tecnológica clave. Estamos ampliando la cobertura del sistema de comunicaciones troncalizadas federales P25 e incorporando cámaras de largo alcance de doble espectro junto a nuevos centros de monitoreo.

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-¿Cuáles son los desafíos que siente que tienen como fuerza actualmente y qué espera del futuro, tanto para Prefectura como para la seguridad del país?

-Lógicamente, los desafíos son enormes, porque también tenemos grandes infraestructuras críticas. Por ejemplo, el desarrollo del sur, en Punta Colorada, pero también en la Patagonia, Tierra del Fuego, el canal Beagle y en la hidrovía, como mencioné antes.

"En este sentido quiero destacar que, junto con el Ministerio de Seguridad Nacional, hemos encarado fuertemente la adquisición de nuevas unidades guardacostas, cuya licitación fue asignada a una empresa francesa, aunque todavía no tenemos la disponibilidad de los fondos", destacó el Prefecto (Foto: Fernando Calzada)

Estamos embarcados en el proceso de modernización de nuestros recursos existentes y en la adquisición de los guardacostas y las unidades aéreas. Siempre lo conversamos con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y le planteamos esa inquietud.

Otro aspecto que quiero destacar especialmente es a cada hombre y cada mujer de Prefectura, nuestro personal, pieza clave para todo lo que hacemos y proyectamos. Desde que asumimos, nos involucramos totalmente en mejorar la calidad de vida de nuestro personal y hemos dado grandes pasos. Uno de ellos es haber creado la obra social de las Fuerzas de Seguridad (OSFFESEG) que hoy tienen Prefectura y Gendarmería. A través de ella, se contrató el servicio de un tercero mediante un proceso de licitación y se adjudicó este servicio a la empresa Medicus, que consideramos que está andando muy bien en todo el país.

Seguiré trabajando hasta el último día de mi gestión, junto al subprefecto nacional, prefecto general Alejandro Annichini y toda la plana mayor de la Fuerza para el desarrollo constante de la Prefectura, para seguir potenciando nuestros recursos y, sobre todas las cosas, por el bienestar de los integrantes de la Fuerza y sus familias.