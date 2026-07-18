Carlos Presti: “Necesitamos fuerzas armadas modernas y tecnológicamente avanzadas”

Carlos Presti dialogó sobre el regreso de la Argentina a los principales foros internacionales de defensa, la modernización de las Fuerzas Armadas, la incorporación de material estadounidense, las misiones de paz, el rol del país frente al crimen organizado transnacional y los nuevos desafíos en ciberdefensa (Fotos: Fernando Calzada)

En el marco de la 11.ª Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC 2026), realizada en Miami y organizada por la Fundación TAEDA junto al Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Presti dialogó sobre el regreso de la Argentina a los principales foros internacionales de defensa, la modernización de las Fuerzas Armadas, la incorporación de material estadounidense, las misiones de paz, el rol del país frente al crimen organizado transnacional y los nuevos desafíos en ciberdefensa.

Las Fuerzas Armadas en Argentina

-¿Cuál es el objetivo de su participación en una conferencia como la HSC?

-Uno de los objetivos más importantes es volver al concierto de las naciones. Durante mucho tiempo, la Argentina y su sistema de defensa estuvieron ajenos a los principales foros internacionales de seguridad y defensa. Una de las metas es volver a estar presentes y ser parte de estos foros de discusión, que la Argentina esté otra vez presente: contando nuestra experiencia y escuchando otras experiencias. Que las autoridades del Ministerio de Defensa participen en estas conferencias internacionales nos hace visibles, nos permite interlocutar y ver las principales exposiciones de los protagonistas políticos. Es fundamental para tomar decisiones adecuadas y para insertarnos en el concierto de las naciones.

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-¿Qué le suelen preguntar sus interlocutores sobre la Argentina?

-En el ámbito de Defensa, pero también en el político, siempre preguntan por qué la Argentina estuvo tantos años ausente de estas reuniones internacionales. Y cómo cambió en estos dos años la presencia de los ministros, especialmente del Ministerio de Defensa. Hoy somos protagonistas de las principales reuniones de defensa y seguridad de la región.

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"El equipamiento que estamos incorporando a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Armada es, en gran parte, material estadounidense: F-16, vehículos Stryker, aviones P-3 Orion", remarcó Presti

-Vivimos un momento en que los países parecen replegarse y cerrar fronteras. ¿Hay lugar para la cooperación en defensa en este contexto?

-La Argentina está buscando posicionarse como socio estratégico de Estados Unidos dentro del escudo que conforman acá en el hemisferio. El equipamiento que estamos incorporando a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Armada es, en gran parte, material estadounidense: F-16, vehículos Stryker, aviones P-3 Orion. Y no es solamente material: es vinculación, es capacitación, es adiestramiento, es crear confianza, es poder llegar a estar en condiciones de interoperar con fuerzas armadas de primer orden, como las de Estados Unidos. La compra de material no queda solo en el fierro; apostamos a una vinculación estratégica, política, comercial y económica que nos lleva a capacitarnos y después a colaborar con la nación a la que le adquirimos el armamento. Ese vínculo también nos posiciona mejor dentro del esquema de seguridad hemisférica que Estados Unidos viene construyendo con sus socios de la región.

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Los objetivos de la defensa en Argentina

-¿Tuvo oportunidad de operar con otros ejércitos a lo largo de su carrera militar? ¿Qué se llevó de esas experiencias?

-Sí. Después de 40 años de carrera, tuve la oportunidad de realizar ejercicios y adiestramiento con distintos ejércitos, tanto en la región como fuera de ella. También participé en misiones de paz, con un rol de jefe de batallón. Es fundamental la experiencia que uno adquiere creando esos vínculos de confianza y de trabajo con Fuerzas Armadas vecinas o con aquellas con las que uno busca integrarse. Esa relación de confianza es lo que permite el trabajo conjunto.

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"Estamos trabajando para preparar fuerzas armadas más modernas y más fuertes, en condiciones de acompañar el crecimiento del país", explicó Presti

-Más allá del impacto humanitario, ¿qué les deja a las Fuerzas Armadas participar en misiones de paz?

-Fundamentalmente, la experiencia. La Argentina participa desde hace más de 70 años en el concierto de las Naciones Unidas con sus cascos azules, en despliegues individuales y de contingentes, y continúa haciéndolo liderando, por ejemplo, el envío de tropas a Chipre con una fuerza de tarea. A esa fuerza se invita a países amigos sudamericanos, que participan enviando personal propio: Paraguay, Chile, Brasil y Ecuador envían efectivos dentro de la organización argentina. Eso sirve para estrechar lazos de confianza, de conocimiento y de trabajo conjunto.

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-¿Cuáles son hoy los desafíos primordiales de la cartera de Defensa?

-Estamos trabajando para preparar fuerzas armadas más modernas y más fuertes, en condiciones de acompañar el crecimiento del país. Si buscamos tener normalidad política y una economía fuerte y estable, necesitamos fuerzas armadas robustas, capaces de proteger sus intereses. Necesitamos fuerzas armadas tecnológicamente de avanzada. La Argentina es un país extenso y nuestras Fuerzas Armadas no van a crecer mucho en número, por eso, necesitamos una gran capacidad de despliegue, mucha tecnología y apostar al capital humano que caracteriza al soldado argentino para controlar el espacio terrestre, el espacio aéreo y el espacio marítimo. Las capacidades no se construyen de un día para el otro: se necesita capital humano, material y recursos disponibles, y eso lleva tiempo.

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La cooperación internacional con Estados Unidos

-¿Hay alguna transferencia de equipos en conjunto con Estados Unidos, más allá de los Stryker?

-Estamos trabajando de manera consensuada y avanzando hacia buenas soluciones para la Argentina. En la Fuerza Aérea, progresamos bien con el sistema F-16, para dotarlo de una capacidad de interceptación que habíamos perdido hace muchos años. El Ejército avanza con vehículos de movilidad táctica y estratégica, como los Stryker, y se siguen analizando algunos lotes disponibles del Ejército de Estados Unidos. La Armada tiene el desafío de construir capacidades en sus cuatro componentes: el componente naval, la infantería de marina, la aviación naval y los submarinos. Son capacidades que tenemos que ir construyendo.

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La charla en donde el teniente Carlos Presti expuso las novedades de la defensa argentina fue moderada por Fabián Calle, director de Asuntos Internacionales de la Fundación TAEDA (Fotos: Fernando Calzada)

-En la conferencia, se habló del empleo de militares contra el narcotráfico y del crimen organizado en otros países. ¿Qué rol pueden desempeñar las Fuerzas Armadas argentinas frente a estas amenazas transnacionales?

-Tenemos las leyes que rigen nuestro país: la Ley de Defensa, la de Seguridad Interior y la de Inteligencia, que marcan una dicotomía entre defensa y seguridad. En muchos países, y sobre todo ya en esta época de 2026, defensa y seguridad están muy mixturadas. Hoy nuestra ley nos da cierta flexibilidad, pero determina el marco legal de las Fuerzas Armadas frente al narcotráfico. En 2024, salió un DNU que hace una lectura más actualizada: antes, las Fuerzas Armadas se preparaban solo para amenazas estatales y militares externas; ese decreto incorpora también amenazas y agresiones de organizaciones transnacionales, terroristas o paraestatales, y amplía los dominios al ciberespacio, al espectro electromagnético y al espacio, sumados a los tres clásicos de tierra, mar y aire. Hoy, sin transgredir la ley, las Fuerzas Armadas realizan actividades de apoyo a las Fuerzas de Seguridad y a actividades logísticas, mientras se actualizan también las leyes de inteligencia y se le da un nuevo ordenamiento al sistema de inteligencia. Son desafíos que tienen que ver con cuestiones legislativas y con el estudio de estas nuevas normativas en el Congreso.

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-Sobre estos nuevos dominios, ¿hay suficiente capital humano capacitado en ciberdefensa?

-Las Fuerzas Armadas argentinas tomaron con seriedad la creación de comandos conjuntos de ciberdefensa; hace más de diez años que se viene trabajando en ciberdefensa y ciberseguridad en el ámbito de las Fuerzas. Estamos apostando al capital humano con capacitaciones, tanto en el país como en el exterior, para formar a los operadores y también a los diseñadores de estos sistemas, con el objetivo de proteger el Ministerio, las Fuerzas y nuestras organizaciones. Es una prioridad.