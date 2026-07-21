América Latina

Yamandú Orsi recorrió Salto tras el temporal que dejó una muerte y cientos de viviendas dañadas

El gobierno declaró la emergencia para el sector granjero. El mandatario visitó a las familias afectadas por el fenómeno climático y calificó de “milagro” que no hubiera más fallecidos

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Unas 250 perdieron su techo durante el temporal en Salto (Camilo dos Santos/Presidencia)
Unas 250 perdieron su techo durante el temporal en Salto (Camilo dos Santos/Presidencia)

“¡Pah!”, exclamó sorprendido el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, después de saludar a una vecina de Salto que le mostraba cómo le había quedado la casa tras el temporal. “¡Te arrancó todo!”, le dijo a la mujer que vive en ese departamento del litoral uruguayo (vecino a Concordia) y que fue azotado por vientos que llegaron a los 130 kilómetros por hora en la madrugada del sábado.

(Camilo dos Santos/Presidencia)
(Camilo dos Santos/Presidencia)

En Salto, cuatro viviendas quedaron completamente inhabitables, a otras 250 se les voló el techo y más de 20.000 quedaron sin energía eléctrica. El presidente Orsi realizó la recorrida por Salto acompañado del intendente Carlos Albisu. Los dirigentes destacaron la coordinación que hubo entre el gobierno departamental y el nacional (pese a que ambos pertenecen a diferentes fuerzas políticas).

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Al visitar los hogares, el presidente Orsi se adentraba en distintas historias. Algunos le contaban que tuvieron una afectación doble, porque no solo tuvieron daños en su vivienda sino también en sus lugares de trabajo. “Nos levantaremos de nuevo”, le dijo esperanzada una mujer.

(Camilo dos Santos/Presidencia)
(Camilo dos Santos/Presidencia)

Otro hombre le contó que su hijo, de 12 años, dormía cuando comenzó el temporal y terminó “aplastado”. “Alrededor de la cama de mi madre quedaron escombros”, le contó a Orsi y otras autoridades del gobierno que lo acompañaban.

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El temporal fue fatal en Salto. Una mujer de 49 años murió cuando una chapa de grandes dimensiones que se desprendió de un galón la golpeó en la cabeza. Ella iba de acompañante en moto.

Yamandú Orsi recorre efectos del temporal en Salto (Camilo dos Santos/Presidencia)
Yamandú Orsi recorre efectos del temporal en Salto (Camilo dos Santos/Presidencia)

En una conferencia de prensa, Orsi dijo que lo que ocurrió allí fue un “milagro” porque no hubo que lamentar más víctimas mortales.

Las vidas que hoy tenemos que lamentar no son cuatro o cinco más porque algún milagro ocurrió. A una vecina se le cayó un árbol sobre la cama, hubo techos que se volaron, vidrios que volaban”, expresó el mandatario a los medios de comunicación.

El temporal causó destrozos en Salto (Camilo dos Santos/Presidencia)
El temporal causó destrozos en Salto (Camilo dos Santos/Presidencia)

El Sistema Nacional de Emergencias llegó a Salto con ayuda humanitaria para las personas implicadas. Llevaron unos 160 colchones, 40 kits de limpieza con unos 400 productos y unas 1.500 chapas.

El gobierno declaró la emergencia

El gobierno analiza a esta hora distintos apoyos para el sector productivo. “Tenemos que agudizar el ingenio y ver cómo hacemos con las unidades productivas y, por otro lado, con esa gente que vive de eso. Tenemos que intentar resolver el sustento”, dijo el presidente Orsi.

(Camilo dos Santos/Presidencia)
(Camilo dos Santos/Presidencia)

A la misma hora de la recorrida, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se desarrollaba una reunión para definir medidas de apoyo para la granja, que tiene un gran peso en la zona. Para Salto, se decretó la emergencia granjera.

El mandatario destacó que Uruguay ha mejorado su capacidad de respuesta y aseguró que pondrá “todo lo que esté al alcance” para levantar al productor.

(Camilo dos Santos/Presidencia)
(Camilo dos Santos/Presidencia)

Los daños afectaron a unos 300 productores que representan el 85% de los inscriptos en la Dirección Nacional de la Granja, informó la Presidencia. Los perjuicios se dieron en unas 300 hectáreas de invernáculos.

La declaración de emergencia habilita “a tratar de conversar con el Ministerio de Economía y tratar de usar el Fondo de la Granja o refuerzos presupuestales para atender a aquellos productores que están más indefensos”, dijo el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, en declaraciones a Telemundo de Canal 12.

El temporal causó destrozos en Salto (Camilo dos Santos/Presisdencia)
El temporal causó destrozos en Salto (Camilo dos Santos/Presisdencia)

“Esto dispara una cantidad de medidas. Hay mucha experiencia en la granja de esto porque se hizo el año pasado en Canelones. Estamos con los mecanismos aceitados para que sean bastante rápido”, agregó el jerarca.

La decisión le permite a los productores acceder a fondos no reembolsables y líneas de crédito con tasas subsidiadas.

(Camilo dos Santos/Presidencia)
(Camilo dos Santos/Presidencia)

Este temporal se da en un momento en el que empezaba la zafra de algunos cultivos, como la frutilla, el morrón y la berenjena.

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