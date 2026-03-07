Chipre y la misión de paz de la ONU: qué papel cumple Argentina en el único país europeo atacado por Irán

En Chipre, el general Tornero supervisó el trabajo que realizan los efectivos argentinos bajo el mandato de Naciones Unidas (Foto: archivo DEF)

Nicosia, Chipre; de nuestros enviados especiales

DEF se trasladó a Chipre, una isla que, desde 1974, permanece dividida (luego de la invasión turca y la posterior proclamación de la República del Norte) y en tensión por una “buffer zone” (también conocida como “línea verde”). La Organización de las Naciones Unidas cuenta con una fuerza para el mantenimiento de la paz (UNFICYP) que contiene, desde hace décadas, la disputa que existe entre las comunidades greco y turcochipriotas que conviven en el territorio del Mediterráneo oriental.

El conflicto geopolítico en Chipre

Este punto del planeta –ubicado a poca distancia de la costa de países como Siria, Israel, Líbano, Grecia, Turquía y del canal de Suez– sigue siendo uno de los puntos más sensibles, básicamente por ser un enclave estratégico (para Europa y la OTAN). Este es el principal motivo por el que la estabilidad en Chipre trasciende la disputa entre greco y turchochipriotas, y el rol de los cascos azules es fundamental para el delicado engranaje que exige el equilibrio internacional.

No hay que remontarse muy lejos en el tiempo para comprender por qué este punto del mundo –adjudicado al nacimiento de Afrodita y nombrado en varias oportunidades en La Odisea– hoy también pasó a estar en la primera línea del conflicto en Medio Oriente: pocos días después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el régimen tomó represalias en las bases soberanas que el Reino Unido posee en Chipre (Akrotiri y Dekelia). Grecia no tardó en reaccionar: envió buques de guerra y aviones F-16 para reforzar la defensa del país que, hasta junio de 2026, ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Un detalle (a veces la realidad supera la ficción): uno de los buques de la Armada helénica enviado a la isla se denomina “Kimos”, como el general ateniense que, en el año 451 a. C., emprendió una expedición contra los persas para retomar y aumentar la influencia en Chipre.

En ese escenario, y bajo el mandato de la ONU, Argentina mantiene una presencia sostenida desde 1993. Sus cascos azules no solo patrullan y operan medios aéreos, sino que llevan al terreno el entrenamiento y el profesionalismo que los caracteriza. Por este motivo, el general de brigada Héctor Tornero, comandante de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se trasladó a Chipre para supervisar, en directo, las misiones que cumplen los efectivos. Su presencia allí es clave: de su figura, dependen las operaciones que llevan adelante las FF. AA. y la instrucción, preparación y certificación del despliegue que el país realiza para cualquier misión de paz.

Un dato: en este momento, en Chipre, opera la Fuerza de Tarea Argentina 67, integrada por efectivos de las tres Fuerzas Armadas. Cabe destacar que el contingente argentino cumple funciones en el cuartel general de la United Nations Protected Area (UNPA), en la unidad aérea UNFLIGHT –que opera helicópteros y tripulaciones de la Fuerza Aérea Argentina– y en el Sector 1, donde los cascos azules patrullan distintos puestos de observación a lo largo de la “línea” y operan en los campos “San Martín” y “Roca”. Para tener en cuenta: mientras que, en la UNPA, los argentinos trabajan codo a codo con delegaciones del Reino Unido y Eslovaquia, en los campos hay efectivos de las FF. AA. de Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay.

En esa escena, entre puestos de observación y patrullas, Tornero charla con DEF. “Este viaje responde a la necesidad de supervisión y órdenes emanadas por el Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Alberto Presti, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, de controlar la situación de la Fuerza, en apoyo a la decisión soberana de Argentina de contribuir activamente al mantenimiento de la paz, proyectando al país como un actor responsable y comprometido dentro de la comunidad internacional”, cuenta sobre su presencia en Chipre.

Los cascos azules argentinos dicen presente en Chipre, una de las misiones más antiguas de la ONU, desde el año 1993 (Foto: archivo DEF)

Chipre, una operación bajo mandato internacional

-¿Qué misión cumple el Comando de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas?

-El comando planifica y conduce las operaciones en el exterior, integrando las distintas capacidades de las tres Fuerzas Armadas. Es conjunto porque la misión exige unidad de esfuerzo bajo una sola conducción estratégica.

-La de Chipre, ¿es una operación militar en desarrollo?

-Sí, es una operación militar bajo mandato internacional, con tareas específicas, reglas claras y responsabilidades definidas.

-¿Qué aporta Argentina a la estabilidad en Chipre?

-En el caso particular de Chipre, Argentina aporta presencia equilibrada e ininterrumpida desde el año 1993, lo que le otorga una experiencia acumulada y una actitud constructiva que contribuye a sostener la estabilidad en la isla.

-¿Qué significa hoy ser casco azul argentino?

-Ser casco azul argentino significa llevar la bandera nacional al escenario internacional con honor, compromiso y vocación de servicio, siendo conscientes de que no solo se representa a las Fuerzas Armadas, sino a todo un país que se encuentra en pleno desarrollo. En definitiva, considero que cada casco azul argentino desplegado es un pequeño embajador en el rol que le toca ocupar.

La UNFICYP, una escuela de liderazgo para las Fuerzas Armadas

-¿Chipre es una escuela de liderazgo operacional?

-Absolutamente, porque se lidera en un entorno real, multinacional y permanentemente exigente. Se aprende a conducir con equilibrio, firmeza, fortaleza y responsabilidad. Es un “posgrado” de mando y liderazgo en todas las jerarquías.

-¿Es valorada esta participación de los cascos azules?

-Completamente, lo firmo y lo reafirmo. Durante mi entrevista con el jefe de Estado Mayor a cargo de la misión, el general Patrick Allen (del Ejército británico), lo primero que él puso de manifiesto –tras los saludos formales– fue la sobresaliente labor del personal argentino e hizo énfasis en la continuidad y seriedad aportada a lo largo de los años.

Sin lugar a dudas, la permanencia argentina en la misión demuestra un compromiso sostenido, lo que, a mi juicio, genera una relación de confianza entre la organización internacional, los países contribuyentes y, fundamentalmente, en los actores locales.

"Ser casco azul argentino significa llevar la bandera nacional al escenario internacional con honor, compromiso y vocación de servicio", explicó Tornero (Foto: @un.cyprus )

-La experiencia en Chipre, ¿aporta lecciones aplicables a la defensa nacional?

-El aporte es directamente proporcional a la capacidad de despliegue y la cantidad de misiones. Al profesional militar argentino, le aporta tres aspectos esenciales que, desde mi punto de vista, son destacables: el mando y liderazgo en escenarios “reales”, la planificación en “entornos multinacionales” y la capacidad de adaptación de la persona a tomar decisiones en un ambiente completamente volátil.

Todo ese aprendizaje se derrama y contribuye en forma directa con nuestra preparación para seguir participando en la UNFICYP, o en cualquier misión que la Nación nos asigne.

<b>“El principal desafío es el de sostener la estabilidad con profesionalismo militar”</b>

-¿Qué desafíos enfrenta el contingente hoy?

-El principal desafío actual es el de sostener la estabilidad con profesionalismo militar, prudencia resolutiva en procedimientos estrictos y sumo criterio en un contexto internacional sensible y en una isla con una ubicación geográfica estratégica desde que el mundo es mundo.

También esto implica desempeñarse con disciplina, motivación profesional y un espíritu de trabajo en equipo con un factor intermedio fundamental, como desempeñar las funciones lejos de nuestro territorio y de la familia.

-¿Cómo evolucionó el mandato?

-El mandato ha puesto cada vez más énfasis en la prevención de incidentes, el diálogo y la generación de confianza entre las partes, lo que exige la presencia de personal capacitado, adiestrado, equilibrado y criterioso.

-¿Qué aporta cada Fuerza Armada a la misión de paz en Chipre?

-Además de lo más importante, que es su recurso humano, cada Fuerza aporta su cultura, su idiosincrasia, su experiencia y sus capacidades específicas. Pero lo más importante es que trabajan integradas, demostrando que la acción conjunta es una realidad y una fortaleza central que nuestras FF. AA. aprendieron que la única tendencia es solo “más evolución”.

Esta es una experiencia que consolida el liderazgo, la seguridad personal, el proceso en la toma de decisiones y la interacción con otras Fuerzas Armadas del mundo. Porque participar en una misión internacional amplía de manera considerable la perspectiva estratégica y fortalece todas las capacidades individuales.

El general Tornero, comandante de Operaciones Conjuntas del EMCO, recorrió distintos puestos de observación a lo largo de la denominada "Línea verde" (Foto: archivo DEF)

-En esa línea, ¿cómo se trabaja la interoperabilidad?

-La interoperabilidad en una misión de paz está dada desde su organización. Hoy presencié un briefing en el cuartel general, donde cumplen misión oficiales de Inglaterra, Brasil, Rusia, Canadá, Eslovaquia, Bangladés, Nepal, Serbia, Austria, India, Pakistán, Mongolia, Ghana y Nigeria. Personalmente, me llenó de orgullo que un teniente coronel del Arma de Caballería del Ejército Argentino fuera el oficial de Operaciones de todo ese grupo.

Hay interoperabilidad en el planeamiento y en la acción, ya que el trabajo cotidiano de las Fuerzas desplegadas –limitando en el terreno con contingentes de otros países, como del Reino Unido y la República de Eslovaquia– hace que a los menores niveles se compartan procedimientos, coordinaciones, experiencias y responsabilidades, lo que amplía la visión profesional de nuestro personal.

-¿Qué balance puede hacer del contingente que regresa y qué expectativas tiene con respecto al que releva?

-El contingente que regresa vuelve fortalecido, con experiencias concretas, con la satisfacción de haber representado al país en un ámbito internacional y, sobre todo, con un profundo orgullo por la misión cumplida. Del que releva, esperamos la misma entrega, convicción en el cumplimiento del deber y el mismo espíritu de cuerpo que caracteriza al soldado argentino.

Entre la paz y la guerra

-¿Cómo se entrena la paz?

-Es difícil de responder porque, a mi criterio, es todo lo contrario. Sería algo así como un “si vis pacem para bellum”, pero trasladado a la persona: no elegimos al soldado por pacificador, lo seleccionamos por buen soldado. Entonces, no se puede entrenar ninguna paz si primero no se es un buen soldado. Es un proceso en el que las Fuerzas seleccionan a su personal en los diferentes roles por cumplir para llegar a una organización sinérgica. Desde pilotos de helicóptero, pasando por oficiales destacados para cubrir puestos de un Estado Mayor u observadores, hasta los mejores conductores motoristas, operadores de radio o cocineros, entre muchos otros roles.

El general Tornero saluda al teniente Coronel Aguirre (Foto: @un.cyprus)

Luego de la selección, pasan por un proceso de instrucción, entrenamiento, evaluación y certificación en el que nuestro Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), el más antiguo de Sudamérica, tiene un rol determinante. Todos se capacitan con la misma seriedad con la que se entrena cualquier otra operación militar: con planificación, procedimientos claros y preparación integral. El entrenamiento incluye aspectos individuales operativos, jurídicos y hasta culturales para poder actuar con responsabilidad y criterio dentro del marco internacional.

-¿Qué representa, para usted, ser testigo de este relevo en esta misión particular?

-Tengo 41 años de servicio en las FF. AA., soy el comandante de Operaciones y nunca tuve la oportunidad de desplegar en Chipre. Si para mí es un orgullo estar acá, imagínense lo que representa para alguien que viene de los lugares más recónditos de nuestro territorio a cumplir una misión en la zona donde, según la mitología, nació la diosa Afrodita. Además del acervo cultural, representa ser parte de una tradición de servicio internacional que distingue a Argentina en el sostenimiento de la paz entre las naciones. Es, sin duda, un orgullo profesional notorio que marca la carrera militar y deja una huella personal y profesional profunda.

Cada relevo demuestra continuidad, compromiso, entrega, sacrificio y, sobre todo, la vigencia de los valores esenciales que sostienen a nuestras Fuerzas Armadas. En este viaje, controlamos, junto con el jefe de la Fuerza desplegada, varios puestos operados por efectivos en su segundo día de misión. Ellos cumplían las misiones cabalmente, incluso reportando un incidente acaecido en plena visita. Insisto, me llena de orgullo, sobre todo, ver el trabajo de jóvenes profesionales. Hay futuro promisorio.

“Cada persona que cumple una misión a miles de kilómetros de su tierra es una historia en sí misma”

El general Tornero también estuvo en el campo "Roca": dialogó con los hombres y mujeres argentinos y evaluó el aporte que realizan las Fuerzas Armadas a la UNIFICYP (Foto: archivo DEF)

-¿Qué distingue al soldado argentino ante la comunidad local?

-Su trato respetuoso, su capacidad de adaptación, su entrega denodada al bien del servicio y su disposición al diálogo. Eso genera cercanía y confianza ante la comunidad.

Cada persona que cumple una misión a miles de kilómetros de su tierra es una historia en sí misma. Sí impacta ver cómo nuestros soldados generan vínculos de confianza con la comunidad, demostrando que la misión también tiene una dimensión humana muy fuerte.

-¿Qué reflexión le genera ver la bandera argentina en formación?

-Es la imagen concreta del compromiso nacional asumido. Verla flamear en el mundo exterior no hace más que reafirmar que la Argentina está presente y que sus Fuerzas Armadas cumplen con honor la misión asignada.

-¿Qué le gustaría que el país entendiera sobre estas misiones?

-Ese análisis excede mi nivel. Lo que sí puedo afirmar es que, detrás de cada despliegue, hay hombres y mujeres que se adiestran, se esfuerzan y se alejan de su familia para representar a la Argentina con orgullo, vocación de pertenecer y de sentirse dignos representantes del país en el exterior. Estas misiones fortalecen a nuestras Fuerzas Armadas y proyectan a la nación de manera sumamente positiva ante los ojos del mundo.