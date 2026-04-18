DEF

Medio Oriente: cómo repercute la crisis globalmente y cuál es su impacto en Argentina

Las presiones inflacionarias y la suba de tasas en las economías centrales afectan a los países emergentes. En Argentina, el efecto es mixto: el aumento del petróleo genera más divisas por exportaciones, pero la inflación impacta negativamente sobre el salario real

Guardar
Sin la guerra, la previsión de crecimiento mundial para 2026 se habría revisado al alza hasta el 3,4 %”, asegura el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Fotos: archivo DEF)
Sin la guerra, la previsión de crecimiento mundial para 2026 se habría revisado al alza hasta el 3,4 %”, asegura el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Fotos: archivo DEF)

Las tensiones provocadas por la guerra en Medio Oriente, que derivaron en el bloqueo del estrecho de Ormuz, no pasaron inadvertidas en América Latina. La suba de la inflación, generada por el aumento de los combustibles, es la mayor amenaza que se cierne sobre la economía. A su vez, los mercados emergentes se ven afectados por un menor flujo de capitales, aunque las economías exportadoras de commodities mejoran los términos del intercambio por una revalorización de sus exportaciones.

“Sin la guerra, la previsión de crecimiento mundial para 2026 se habría revisado al alza hasta el 3,4 %”, asegura el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la recortó al 3,1% tras los acontecimientos en el Golfo. Mientras tanto, el pronóstico para la economía argentina proyecta un crecimiento del 3,5 %, por encima del promedio del 2,3 % previsto para el conjunto de América Latina y el Caribe.

Medidas de emergencia para proteger a productores y consumidores

El encarecimiento de la energía es el principal dolor de cabeza de los países de la región. El congelamiento por 45 días del precio de la nafta, que acumulaba una suba del 23% desde el inicio de la crisis, fue una señal de YPF para frenar la inflación. “Desde que empezó la guerra, YPF aumentó un tercio de lo que tendría que haber aumentado”, afirmó el presidente de la petrolera, Horacio Marín, quien añadió que se decidió “proteger al consumidor en un momento de enorme incertidumbre”.

Por su parte, en Brasil, el gobierno de Lula adoptó una serie de medidas fiscales para reducir el traslado del aumento del petróleo a los precios de los combustibles. En particular, cabe mencionar la eliminación de impuestos federales sobre el diésel y una subvención a los productores e importadores de este insumo clave para el sector agropecuario. También se estableció un impuesto sobre las exportaciones, para estimular el procesamiento del crudo en las refinerías brasileñas y garantizar el abastecimiento interno.

El encarecimiento de la energía es el principal problema de los países de la región
El encarecimiento de la energía es el principal problema de los países de la región

El país que más está sufriendo el impacto de la crisis en el estrecho de Ormuz es Chile, que depende totalmente de las importaciones para satisfacer su demanda interna de hidrocarburos. Los combustibles registraron un alza histórica, que incluye aumentos del 32 % en las naftas y del 62 % en el gasoil. Para paliar los efectos, el gobierno de José Antonio Kast anunció el Plan “Chile sale adelante”, que prevé un congelamiento del pasaje de transporte público y de la parafina para calefacción, así como subvenciones a taxis y colectivos por hasta seis meses.

Argentina: más divisas por exportaciones, pero mayor presión inflacionaria

“En Argentina, el impacto de este contexto se presenta mixto. Por un lado, un aumento de los precios de los commodities mejora los términos del intercambio y la generación de divisas. Por otro lado, el encarecimiento de la energía y las condiciones financieras internacionales más restrictivas generan presiones inflacionarias y limitan el acceso al financiamiento externo”, señala un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

En el plano interno, el reporte advierte, por un lado, que “los salarios reales siguen perdiendo terreno frente a la inflación”; y, por otro, “el crédito aún sigue bajo y desacelerando”. Una “política monetaria más laxa” por parte del gobierno de Javier Milei marca, según la UADE, “una concentración algo más enfocada en la actividad que en la inflación, en contraposición con lo que venía sucediendo durante todo el mandato”. El FMI elevó a 30,4 % la tasa anual de inflación proyectada para todo el año 2026.

“En Argentina, el impacto de este contexto se presenta mixto. Por un lado, un aumento de los precios de los commodities mejora los términos del intercambio y la generación de divisas", señala un informe del Instituto de Economía de la UADE (Fotos: archivo DEF)
“En Argentina, el impacto de este contexto se presenta mixto. Por un lado, un aumento de los precios de los commodities mejora los términos del intercambio y la generación de divisas", señala un informe del Instituto de Economía de la UADE (Fotos: archivo DEF)

Con una mirada de mediano plazo, el economista de la Fundación Friedrich Naumann, Hans-Dieter Holtzmann, sostiene que “es probable que Argentina incluso se beneficie de la crisis en Oriente Medio”. Al considerar los precios más altos del petróleo y el gas en los mercados mundiales, el economista asegura que el boom de Vaca Muerta y el Régimen de Incentivos a Grandes Inversores (RIGI) deberían acelerar aún más “el interés de las empresas extranjeras por invertir en el sector energético”.

Temas Relacionados

medio orienteestrecho de ormuz

Últimas Noticias

75 años de ciencia en el continente blanco, el legado del Instituto Antártico Argentino

Pionero a nivel mundial y pilar fundamental de la soberanía nacional, el Instituto Antártico Argentino celebra tres cuartos de siglo liderando la investigación científica, la protección del ecosistema polar y la diplomacia científica en el rincón más austral del planeta

75 años de ciencia en el continente blanco, el legado del Instituto Antártico Argentino

El potencial geopolítico argentino en la guerra silenciosa entre Estados Unidos y China

Washington busca disputarle a China su supremacía en las tierras raras y Argentina puede desempeñar un papel trascendental como proveedor regional

El potencial geopolítico argentino en la guerra silenciosa entre Estados Unidos y China

Cumbre Trump-Xi: claves estratégicas y todo lo que está en juego entre Estados Unidos y China

Washington y Pekín preparan un encuentro que podría reconfigurar el equilibrio de poder global en un momento de máxima tensión comercial, tecnológica y estratégica

Cumbre Trump-Xi: claves estratégicas y todo lo que está en juego entre Estados Unidos y China

Victimología penal: una discusión internacional histórica con sede en Argentina

El Instituto de Victimología de Usina de Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal organizaron un evento sin precedentes que reunió a juristas y expertos en materia penal de distintas partes del mundo

Victimología penal: una discusión internacional histórica con sede en Argentina

Brian Fonseca: “La administración de Trump utiliza la coerción militar como instrumento de poder”

En vísperas de la nueva edición de la Conferencia de Seguridad Hemisférica, el director del Instituto Jack Gordon de la Florida International University dialogó con DEF sobre la intervención estadounidense en Venezuela, la situación en Cuba y la proyección de la influencia de Washington en toda la región

Brian Fonseca: “La administración de Trump utiliza la coerción militar como instrumento de poder”
DEPORTES
Newell’s le ganó 3-2 a Unión en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

Newell’s le ganó 3-2 a Unión en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

Tras la victoria de Newell’s, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual: los posibles cruces del playoff

Intentó despejar la pelota de chilena, pero le dio una brutal patada en el rostro a un rival y lo dejó inconsciente

El Coventry City de Frank Lampard logró un ascenso histórico y jugará la Premier League tras 25 años

Masters 1000 de Madrid: sin Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic, qué argentinos se beneficiaron de las bajas

TELESHOW
Pipo Lernoud, pionero del rock nacional: el hombre que estuvo ahí...

Pipo Lernoud, pionero del rock nacional: el hombre que estuvo ahí...

De boxeador invicto a cantante: Ezequiel Matthysse revela los secretos de un “Boxindanga”

Juan Cabral, el director que hizo debutar a Cazzu en la pantalla grande: “Sentí que era ella”

Ginette Reynal: “El momento dorado de mi vida es este”

Nick Sícaro intentó conquistar a Daniela Celis con una romántica sorpresa: mariachis, flores y un baile lento

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos amplió el levantamiento temporal de sanciones contra la compra de petróleo ruso

Estados Unidos amplió el levantamiento temporal de sanciones contra la compra de petróleo ruso

La edición genética se renueva: cómo funciona el nuevo “bisturí” molecular contra el cáncer

Los cráteres más antiguos de la Luna podrían esconder la mayor cantidad de agua, clave para futuras misiones espaciales

Donald Trump anticipó una reunión “especial e “histórica” con Xi Jinping en China: “¡Se lograrán grandes cosas!”

Camila Sosa Villada: “A lo largo de estos años dejé de ser travesti”