Medio Oriente: cómo repercute la crisis globalmente y cuál es su impacto en Argentina

Sin la guerra, la previsión de crecimiento mundial para 2026 se habría revisado al alza hasta el 3,4 %”, asegura el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Fotos: archivo DEF)

Las tensiones provocadas por la guerra en Medio Oriente, que derivaron en el bloqueo del estrecho de Ormuz, no pasaron inadvertidas en América Latina. La suba de la inflación, generada por el aumento de los combustibles, es la mayor amenaza que se cierne sobre la economía. A su vez, los mercados emergentes se ven afectados por un menor flujo de capitales, aunque las economías exportadoras de commodities mejoran los términos del intercambio por una revalorización de sus exportaciones.

“Sin la guerra, la previsión de crecimiento mundial para 2026 se habría revisado al alza hasta el 3,4 %”, asegura el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la recortó al 3,1% tras los acontecimientos en el Golfo. Mientras tanto, el pronóstico para la economía argentina proyecta un crecimiento del 3,5 %, por encima del promedio del 2,3 % previsto para el conjunto de América Latina y el Caribe.

Medidas de emergencia para proteger a productores y consumidores

El encarecimiento de la energía es el principal dolor de cabeza de los países de la región. El congelamiento por 45 días del precio de la nafta, que acumulaba una suba del 23% desde el inicio de la crisis, fue una señal de YPF para frenar la inflación. “Desde que empezó la guerra, YPF aumentó un tercio de lo que tendría que haber aumentado”, afirmó el presidente de la petrolera, Horacio Marín, quien añadió que se decidió “proteger al consumidor en un momento de enorme incertidumbre”.

Por su parte, en Brasil, el gobierno de Lula adoptó una serie de medidas fiscales para reducir el traslado del aumento del petróleo a los precios de los combustibles. En particular, cabe mencionar la eliminación de impuestos federales sobre el diésel y una subvención a los productores e importadores de este insumo clave para el sector agropecuario. También se estableció un impuesto sobre las exportaciones, para estimular el procesamiento del crudo en las refinerías brasileñas y garantizar el abastecimiento interno.

El encarecimiento de la energía es el principal problema de los países de la región

El país que más está sufriendo el impacto de la crisis en el estrecho de Ormuz es Chile, que depende totalmente de las importaciones para satisfacer su demanda interna de hidrocarburos. Los combustibles registraron un alza histórica, que incluye aumentos del 32 % en las naftas y del 62 % en el gasoil. Para paliar los efectos, el gobierno de José Antonio Kast anunció el Plan “Chile sale adelante”, que prevé un congelamiento del pasaje de transporte público y de la parafina para calefacción, así como subvenciones a taxis y colectivos por hasta seis meses.

Argentina: más divisas por exportaciones, pero mayor presión inflacionaria

“En Argentina, el impacto de este contexto se presenta mixto. Por un lado, un aumento de los precios de los commodities mejora los términos del intercambio y la generación de divisas. Por otro lado, el encarecimiento de la energía y las condiciones financieras internacionales más restrictivas generan presiones inflacionarias y limitan el acceso al financiamiento externo”, señala un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

En el plano interno, el reporte advierte, por un lado, que “los salarios reales siguen perdiendo terreno frente a la inflación”; y, por otro, “el crédito aún sigue bajo y desacelerando”. Una “política monetaria más laxa” por parte del gobierno de Javier Milei marca, según la UADE, “una concentración algo más enfocada en la actividad que en la inflación, en contraposición con lo que venía sucediendo durante todo el mandato”. El FMI elevó a 30,4 % la tasa anual de inflación proyectada para todo el año 2026.

“En Argentina, el impacto de este contexto se presenta mixto. Por un lado, un aumento de los precios de los commodities mejora los términos del intercambio y la generación de divisas", señala un informe del Instituto de Economía de la UADE (Fotos: archivo DEF)

Con una mirada de mediano plazo, el economista de la Fundación Friedrich Naumann, Hans-Dieter Holtzmann, sostiene que “es probable que Argentina incluso se beneficie de la crisis en Oriente Medio”. Al considerar los precios más altos del petróleo y el gas en los mercados mundiales, el economista asegura que el boom de Vaca Muerta y el Régimen de Incentivos a Grandes Inversores (RIGI) deberían acelerar aún más “el interés de las empresas extranjeras por invertir en el sector energético”.