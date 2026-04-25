Ely Karmon: “La actual guerra contra Irán no ha sido un fiasco, pero tampoco un éxito rotundo”

En la primera administración se dieron una serie de pasos que mostraron la influencia positiva de Trump en la región. En septiembre de ese año, Trump fue el arquitecto de la firma de los Acuerdos de Abraham, entre Israel, los Emiratos Árabes y Bahréin (Fotos: archivo DEF)

“El primer error estratégico de Donald Trump fue detener la guerra de junio de 2025, cuando los aviones israelíes estaban a punto de bombardear nuevamente Irán”, afirma el analista israelí Ely Karmon. En diálogo con DEF, el experto del International Institute for Counter-Terrorism (ICT) de la Reichman University se refirió a las consecuencias de esa decisión del presidente estadounidense, quien se atribuyó el resultado de los bombardeos sobre los sitios nucleares iraníes como “una victoria personal”.

En ese momento, el mandatario de EE.UU. dijo que el programa nuclear de Teherán había sido “total y completamente obliterado” luego de la operación “Martillo de Medianoche”. La situación se revelaría muy distinta y aún hoy se discute el destino de los 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, que le permitirían a Irán contar con el material necesario para producir hasta once bombas nucleares.

Ocho meses más tarde, Trump y Netanyahu volvieron a la carga contra el régimen de los ayatolás, al que lograron descabezar con el asesinato del líder supremo, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero. Ese fue, a juicio de Karmon, el “segundo error estratégico”, ya que el eliminado jefe de Estado era el único que podía cambiar la conducta de Irán. Citó, en ese sentido, el antecedente de su antecesor, el ayatolá Jomeini, quien a fines de 1988 aceptó firmar la paz con el Irak de Saddam Hussein, luego de una larga y cruenta guerra con el país vecino. En las actuales circunstancias, sostiene el especialista israelí, “Alí Jamenei era el único que podría haber hecho lo mismo”.

Israel enfrenta otra “amenaza estratégica inmediata”, tal como la calificó el Comité Nagel, encargado de formular recomendaciones al primer ministro. Se trata de la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, impulsado por su visión neo-otomana de restauración de la antigua gloria imperial y su estrecha alianza ideológica con la Hermandad Musulmana

Una saga de acuerdos, interrumpidos por la masacre de Hamás

Desde la salida de EE. UU., en mayo de 2018, del Plan Integral de Acción Conjunta que había sido firmado en Viena durante la administración de Obama, la política de Trump en Medio Oriente estuvo marcada por una serie de acontecimientos. El primero de ellos fue la eliminación del jefe de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, a quien Ely Karmon define como “el arquitecto de la estrategia iraní de hegemonizar la región”, que se vio afectada por este golpe.

Posteriormente, en septiembre de 2020, Trump consiguió un nuevo éxito al promover los Acuerdos de Abraham, firmados en los jardines de la Casa Blanca entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Por su parte, ya con el magnate republicano fuera del poder en Washington, China mostró su influencia diplomática en Medio Oriente, al llevar a buen puerto su mediación para el restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, históricos enemigos regionales, que se concretó en marzo de 2023.

Sin embargo, la masacre de Hamás contra población israelí, ocurrida el 7 de octubre de 2023, fue un duro revés a los esfuerzos de diálogo que venían dándose en la región y constituyó un golpe de cara a lo que hubiera sido el histórico establecimiento de vínculos diplomáticos entre Israel y Arabia Saudita, que nunca llegó a concretarse. En el plano global, afirma Karmon, también significó un “sabotaje al proyecto IMEC”, el corredor económico entre India, Medio Oriente y Europa, considerado una alternativa a la Iniciativa de “Una Franja, Una Ruta” (OBOR) que lleva adelante China.

En junio de 2025, con el apoyo y la aprobación estadounidense, Israel dio inicio a las acciones militares contra Irán

Irán, un “enemigo peligroso”, y la posibilidad de una “Arabia Saudita nuclear”

Tal como señala Ely Karmon, ya en ocasión de los primeros ataques directos de Irán contra suelo israelí, en abril de 2024, el entonces presidente de EE. UU., Joe Biden, logró conformar una alianza entre países árabes del Golfo, incluidos Arabia Saudita, los Emiratos y Jordania para repeler buena parte de esos misiles. En el actual conflicto, las monarquías árabes de la zona sufrieron daños a sus infraestructuras petroleras, a sus aeropuertos y a sus complejos turísticos.

El analista israelí se pregunta “por qué los Emiratos y Arabia Saudita, que cuentan con el armamento más moderno, no respondieron a los ataques iraníes y solo tuvieron una actitud defensiva” frente a los misiles lanzados desde el país persa. “Entendieron que Irán es un enemigo muy peligroso”, añadió, al tiempo que recordó que, en 2019, Trump no reaccionó en defensa de la monarquía saudita cuando se produjeron ataques con drones contra sus instalaciones petroleras.

Asimismo, este experto recordó que la monarquía saudita está dispuesta a enriquecer uranio para uso civil, para lo cual ya cuenta con un acuerdo de cooperación firmado con EE. UU. a fines del año pasado. Y dejó abierta la ventana a una eventual colaboración entre las autoridades de Riad y Tel Aviv en este ámbito, aunque matizó que se necesitarían cambios políticos internos en Israel, donde el gobierno de Netanyahu se encuentra hoy condicionado por dos fuerzas de extrema derecha: los partidos del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y de su colega de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

La Turquía de Erdogan, una “amenaza estratégica” para Israel

Alejando un poco el foco de la coyuntura inmediata y del actual conflicto con Irán, Ely Karmon recordó que el Comité Nagel, que asesora al primer ministro israelí, ha clasificado la Turquía liderada por Recep Tayyip Erdogan como una “amenaza estratégica inmediata” para su país. Al respecto, destacó que, bajo la conducción de su actual mandatario, ese país ha impulsado una “visión neootomana” que apunta a la “restauración de la antigua gloria imperial” y se ha convertido en un “actor regional antagónico, que provee apoyo militar y operativo a Hamás”.

Ely Karmon se pregunta “por qué los Emiratos y Arabia Saudita, que cuentan con el armamento más moderno, no respondieron a los ataques iraníes y solo tuvieron una actitud defensiva” frente a los misiles lanzados desde el país persa (Fotos: archivo DEF)

“Esta situación se amplifica por el exitoso esfuerzo de Erdogan, que ha conseguido convertir a Siria en su protectorado, reemplazando la influencia iraní por la de un bloque islámico sunita que ha rodeado a Israel desde el norte”, añadió. Y, al tiempo que se ha erigido en un abanderado de la causa palestina, el líder turco busca instalarse en Gaza como parte de una fuerza multinacional, lo que, para Karmon, representa “un peligro para los intereses estratégicos israelíes”.

“Mientras Erdogan se mantenga en el poder, Turquía constituirá un desafío incluso superior al que hoy representa Irán para Israel”, sentenció el experto israelí.