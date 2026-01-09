Guía de Arte y Cultura: semana del 9 al 16 de enero de 2026

MUESTRAS

Videoartista, de Juan Gabriel Miño

Videoartista es la primera exhibición individual de Juan Gabriel Miño. La muestra indaga en las posibilidades del cine expandido y la imagen en movimiento en un contexto atravesado por el consumo masivo e ininterrumpido de pantallas. A partir de una reflexión sobre la mirada como acto selectivo y consciente, la exhibición propone detener la distracción permanente y ensayar otras formas de ver.

La muestra reúne escenas nocturnas de Buenos Aires, videoclips de un cantante inventado, una “película del yo” y un mediometraje sin sonido que dialoga con la identidad argentina, el trabajo, el arte y los futuros suspendidos. El título retoma una reflexión sobre el lugar del video en el arte contemporáneo y su persistente condición marginal.

Además, en la sala de la Colección DM se presenta una selección de obras curada por Juan Gabriel Miño, con trabajos de artistas contemporáneas argentinas.

Se puede visitar hasta fines de enero, los viernes y sábados de 19 a 22.

* Moria Galería, en Bolívar 430, 2.º piso, C. A. B. A.

————

Exposiciones en Casa Nacional del Bicentenario

MAGGIE ATIENZA LARSSON. OBRAS 1988-2008 . Un conjunto de pinturas, objetos y collages que nos introducen en un espacio ambiguo entre la fragilidad y la resistencia, y que funcionan como pequeños santuarios del paso del tiempo. Objetos de la vida diaria de la artista —fragmentos de materiales diversos— se resignifican, transformándose en archivos afectivos que laten entre lo cotidiano y lo sagrado. Cada pieza funciona como una puerta hacia un recuerdo vívido, un sentimiento nunca compartido o una experiencia difusa del pasado. Hasta el 15 de marzo de 2026 en el tercer piso de la Casa. Gestión de colección: Lali Solari , Valeria De Marzi y Jennifer Roberts .

La fuerza domesticadora de lo pequeño . Una exposición inspirada en el hexagrama 9 del I Ching, que reúne trabajos de Lucía Bouzada, Guadalupe Fernández, Luis Giménez, Alfredo Larrosa, Héctor Meana, Juan Montes de Oca y Silvia Sánchez, artistas contemporáneos de la ciudad de Buenos Aires cuya obra se desarrolla en un formato íntimo y cercano. Hasta el 8 de marzo de 2026, en el microespacio de la Casa. Artistas participantes: Lucía Bouzada ; Guadalupe Fernández ; Luis Giménez ; Alfredo Larrosa ; Héctor Meana ; Juan Montes de Oca ; Silvia Sánchez y Sonia Braun .

GENERACIÓN BETA: al otro lado del océano . Una serie de 20 videoentrevistas de la artista Franzi Kreis que forman parte del proyecto Generation Beta , una exposición compuesta por fotografías y QRs, a través de la cual el público se sumerge en las profundidades de la historia de una vida en cuestión de segundos. Hasta el 28 de febrero de 2026 , en el cuarto piso de la Casa.

Conocernos es un arte. Una década de expresión sin barreras . Diez años del proyecto arteASDRA. arteASDRA se fue construyendo de manera colectiva, sostenida y profundamente comprometida con la inclusión. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa para abrir un espacio de creación artística se transformó, con el tiempo, en una comunidad en la que niños, niñas y adolescentes con y sin síndrome de Down encuentran un lugar para explorar, expresarse y vincularse a través del arte. A una década de su nacimiento, esta exposición se propone volver visible este recorrido no sólo como una manera de homenajear el esfuerzo de quienes lo sostuvieron, sino también de reafirmar la necesidad y la potencia de estos ámbitos en el presente. Hasta el 1 de marzo de 2026 , en el primer piso de la Casa.

GUSTAVO BRUNO. Implícito . Una serie de treinta imágenes que dan cuenta de una experiencia estética en clave baja y color. Un relato visual personal en el que la intención singulariza la imagen en lo banal, en la utilización de diferentes categorías estéticas, en la dinámica y las tensiones. Hasta el 22 de febrero , en el tercer piso de la Casa.

CARLA BERETTA. Fui al río y lo sentí cerca de mí… Una serie de acrílicos en papel de seda y textiles e instalaciones de la artista rosarina. Hasta el 22 de febrero, en el tercer piso y la vidriera de la Casa.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

————

Como es arriba, es abajo

Tramo se complace en presentar Como es arriba, es abajo, una muestra colectiva en la que la trastienda de la galería sube a la sala principal. Obras que habitualmente permanecen “detrás” pasan a ocupar el espacio central, proponiendo un recorrido más abierto, directo y cercano.

Reúnen una selección de piezas de los artistas representados por la galería, disponibles con precios especiales por tiempo limitado. Una oportunidad para acercarse a sus prácticas, descubrir obras recientes y comenzar —o continuar— una colección con piezas significativas y accesibles.

Desde el jueves 4 de diciembre. Se puede visitar de lunes a viernes, de 14 a 19.

* Tramo, en Av. Alvear 1580 PB, C. A. B. A.

————

Arte en el Centro Cultural Borges

No puedo vivir así, de Brenda Erdei. Una instalación conformada por pinturas hechas entre el año 2021 y 2025. En el centro de la sala se disponen obras de gran formato, sostenidas por soportes que las mantienen perpendiculares al piso. Estas retratan escenas domésticas de interiores de una casa sin personajes. Por su tamaño e ilusión de escala real generan un recorrido para el espectador, que simula un efecto de “espacio dentro del espacio”. En las paredes de la sala encontramos algunas pinturas que retratan a la artista como personaje en situaciones de intimidad, incomodidad o cierta violencia, en espacios poco definidos. En ambas series lo doméstico y la imagen propia como formas de representación de lo íntimo están afectadas por una tensión, un peligro latente. Curadora: Valeria Pecoraro. Inauguración: 27 de noviembre. Espacio circular del Centro Cultural Borges.

All Boys. Algunos proyectos insisten en permanecer. Pasan los años, cambian los nombres, los lugares, las certezas, pero algo persiste: la necesidad de volver a reunirse, de medir nuevamente las distancias y las afinidades. Esta tercera versión de All Boys, que ya tuvo su paso por Santa Fe y San Juan, llega al Centro Cultural Borges con nuevas obras, nuevas preguntas y una complicidad que sobrevive al paso del tiempo. El título nació como un guiño, casi una broma privada: una alusión al club de fútbol, un juego entre amigos. Con el tiempo, esa ironía inicial fue adquiriendo otros matices. Quizás allí resida parte de su sentido: un grupo de artistas que vuelve a encontrarse para revisar lo que fue, lo que sigue siendo y lo que, a fuerza de transformarse, todavía los une. No todos quisieron continuar en el proyecto; quienes sí lo hicieron —Fabio Kacero, Pablo Siquier, Fabián Burgos y Andrés Sobrino— aceptaron volver sobre una intensa historia compartida, con sus entusiasmos y contradicciones. En esta nueva etapa se suman Max Gómez Canle, Guillermo Iuso y Ernesto Ballesteros, ampliando el mapa de sensibilidades y perspectivas. Mientras que la presencia de Lucio Dorr se mantiene a través de su obra, como una forma de permanencia que enlaza pasado y presente.Curaduría: Fernando Farina. Espacio Bon Marché.

Peau #5. Série: Une tentative d'équilibre

Disección reúne un conjunto de proyectos que indagan en las imágenes científicas para el estudio del cuerpo humano y animal. Desde fines del siglo XIX, la fotografía junto al microscopio y el desarrollo posterior de distintas tecnologías de la imagen, permitieron observar lo que hasta entonces permanecía invisible para el ojo humano, convirtiéndose en un instrumento clave para las ciencias biológicas y médicas. En una tentativa de equilibrio Lucia Peluffo excava en la historia de la fotografía y su utilización científica en la representación del cuerpo humano. Esta serie de fotografías fue realizada a partir de imágenes médicas de su propio cuerpo y la observación en microscopio de muestras de su piel, sangre y huesos, que luego pintó con acuarelas, recuperando una antigua técnica utilizada en el Hospital Saint-Louis de París durante el siglo XIX. Paula Proaño Mesías, por su parte, presenta Affectus, un trabajo que parte del caso del tucán Grecia -primera ave en recibir una prótesis de pico- para explorar los cruces entre la biología, la medicina reconstructiva y los instrumentos de domesticación animal. Aurora Castillo indaga en los mundos subacuáticos para aproximarse a otros modos de existencia. Una serie de fotografías tomadas con cámaras subacuáticas y lentes microscópicas registran el ecosistema intermareal de la costa chilena, junto a la pieza audiovisual Picorocos que atiende a las formas de percepción de estos crustáceos cirrípedos y sus vínculos con todo el entramado marino que hace posible la vida. Inauguración: 27 de noviembre. Espacio de fotografía.

El Surumpio. Surumpio, palabra quechua que nombra la ceguera provocada por el reflejo del sol en los salares, se propone como una instalación audiovisual híbrida que pone en diálogo la imagen en movimiento y la luz proyectada sobre un cúmulo de cristales de sal. La sala se vuelve espacio practicado para reflexionar sobre la noción de paisaje y el acto de percepción corporal, temporal y geológica. Esta exposición resulta de un proyecto de investigación de tesis de posgrado que Alejandra Isler -artista visual, directora de arte, escenógrafa- realizó sobre la dramaturgia y la representación del paisaje vinculadas a nociones científicas de la química, en torno a la materialidad de la sal agenciada en la instalación como práctica contemporánea. El concepto de “surumpio” conlleva una lectura ancestral del contexto geográfico y a una invocación mística de la naturaleza que se reformula para una instalación que opera sus reflejos en el black out de un entorno que provoca la percepción del visitante para ceder a la ceguera blanca del salar. Inauguración: 27 de noviembre.. Curaduría: Jorge La Ferla y Mariel Szlifman. Espacio Beta.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

————

Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado. Del 1 de noviembre de 2025. Inauguración para todas las familias: sábado 25 de octubre, a las 15:00.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecieron en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

————

Dos muestras en Herlitzka & Co.

Se inauguraron dos exposiciones en simultáneo. Con estas dos exposiciones, Herlitzka & Co. reafirma su compromiso con el arte contemporáneo latinoamericano, ofreciendo un espacio de diálogo entre lenguajes, generaciones y contextos culturales diversos. Tanto Ojo de agua como Plumarios invitan a reflexionar sobre la memoria y la potencia simbólica de materiales inusuales en el campo del arte, convirtiendo a la galería en un punto de encuentro para la sensibilidad y el pensamiento crítico.

Ojo de agua, la primera exhibición individual en la galería del artista argentino Hernán Salamanco. En sus pinturas, Salamanco convierte al entorno y al espectador en parte activa de la obra: el brillo del esmalte refleja y multiplica lo que sucede alrededor, integrando espacio, materia y mirada en una misma experiencia. Su producción explora la complejidad de los vínculos afectivos y sociales, y busca generar un campo abierto de resonancias emocionales accesible a todos, más allá de teorías o referencias eruditas. Desde el 15 de octubre hasta el 13 de febrero de 2026.

Americanismos, de los artistas Ogwa (Flores Balbuena), Leandro Katz, Mariano León, Alejandro Puente, Francisca Rojas, Candelaria Traverso y Martín Weber, en la sala E. Una selección de obras que exploran la idea de América Latina y su iconografía, recurriendo a la mitología local y referencias a formas contemporáneas de comprender la vasta historia cultural y simbólica de la región. Desde el 28 de noviembre hasta el 13 de febrero de 2026..

Horario de visita: lunes a viernes, 11 a 19.

* Herlitzka & Co., Libertad 1630, C. A. B. A.

————

Marcos López: Fotografías 1975 - 2025, en Fundación Larivière

Exhibido del 8 de noviembre de 2025 al 19 de abril de 2026.

La primera gran antología dedicada al célebre fotógrafo argentino. Con curaduría de Valeria González, la exposición reúne más de 200 obras que atraviesan cinco décadas de creación, desde sus inicios en Santa Fe hasta un conjunto de medio centenar de imágenes de los últimos cinco años, nunca antes exhibidas.

La muestra, que incluye medio centenar de fotografías pertenecientes al acervo de la Fundación, traza un recorrido completo por la obra de López. Incluye sus viajes por el mundo, contundentes retratos, puestas en escena de impronta pop, fotografías intervenidas, y piezas que dejaron huella en el imaginario colectivo. Se trata de un corpus de obra que evidencia la diversidad y potencia de su mirada sobre la identidad latinoamericana.

* Fundacion Lariviere, en Caboto 564, C. A. B. A.

————

Muestras en el MALBA

Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s . Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026 . En el Nivel 2. Esta muestra presenta un conjunto representativo de más de 120 piezas de 50 artistas, entre las que se encuentran obras del acervo de la Pinacoteca de San Pablo, y de las colecciones Roger Wright –considerada una de las más importantes de arte en Brasil dedicada a la producción artística de las décadas de 1960 y 1970– Malba y Costantini. Incluye obras de Anna Bella Geiger, Antônio Dias, Claudio Tozzi, Hélio Oiticica, Mira Schendel, Rubens Gerchman, Wanda Pimentel y Wesley Duke Lee, entre otros protagonistas fundamentales del período. Curadoría: Pollyana Quintella y Yuri Quevedo .

Valerie Brathwaite: Un propio andar fluyente. Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026. En el Nivel -1. Esta exposición reúne alrededor de cuarenta obras, entre dibujos y esculturas, que recorren la producción de Valerie Brathwaite (Trinidad y Tobago, 1938) desde los años 70 y destacan su producción reciente. Incluye una serie de obras sobre papel producidas entre 1972 y 2002 y un conjunto de esculturas blandas que la artista viene realizando desde 2004. A través de medios diversos y de un juego sutil entre abstracción y figuración, Brathwaite ofrece una mirada femenina de profunda raíz ecológica. Curaduría: Alejandra Aguado.

(Fuente)

Margarita Paksa: Ideas correspondientes 1964-1984. Del 12 de diciembre de 2025 al 16 de febrero de 2026. En el Nivel 1. Figura fundamental del arte de Argentina y América Latina, Margarita Paksa (Buenos Aires, 1932-2020) perteneció a la generación de artistas que encarnó el cambio que vivió el arte en los años 60, ante la perspectiva de un mundo globalizado. Ideas correspondientes, 1964-1984 revisa dos décadas de la producción de esta artista prolífica, reuniendo más de sesenta piezas gráficas y objetuales, instalaciones y documentación de proyectos.. Curaduría: Nancy Rojas.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

————

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Lo que arrastra la corriente inauguró el 30 de octubre a las 18 y reúne obras de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous, tres artistas que formaron parte de HÍBRIDA Laboratorio un espacio de experimentación y debate de proyectos (in)disciplinarios activo desde 2019. Desde la curaduría, la creación y la enseñanza, promueve la interrelación de prácticas para generar diálogos que desafíen nuestra manera de percibir y transformen nuestra forma de estar en el mundo. La muestra toma como eje el agua y los ríos, entendidos como espacio público, derecho humano y territorio afectivo. En la sala se encuentran diferentes acercamientos a tres cuencas importantes de Argentina. María Daud trabaja desde la memoria familiar y presenta un video y foto performances realizadas en el río Dulce en Santiago del Estero; Agustín Míguez exhibe un video animación 3D y un mural sobre el Litoral santafesino creando su propio mito sobre la transformación de esa zona, e Inés Tillous muestra un video, piezas gráficas y una serie de pinturas del río Choncancharava en Córdoba, transformado por el modelo agroexportador. Con curaduría de Mercedes Lozano y Violeta González Santos. En la sala 4.

Artistas y arquitectos: Bedel, Benedit, Testa en el Recoleta inauguró el 30 de octubre a las 18. En el marco de los 45 años de la inauguración del Recoleta, se presenta esta exposición que se centra en el proyecto arquitectónico del Centro Cultural realizado por los artistas y arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, hecho que se contextualiza con su producción artística de la décadas del 70 y 80, período en que se concretó la remodelación edilicia. La exposición incluye Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de sus obras de los últimos años. En Sala 7, los visitantes se encontrarán con la producción artística de la década del 70 de Bedel, Benedit y Testa. Sus búsquedas personales así como las obras, registros fotográficos y bocetos de su participación, en tanto integrantes del Grupo de los Trece, en la XIV Bienal de San Pablo de 1977 donde obtuvieron el Gran Premio Itamaraty otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que implicó su consagración internacional. En Sala 8 se despliega el proyecto arquitectónico, planos, decretos, fotografías del proceso de la obra y artículos periodísticos. También se exhiben obras de la década de 80 en donde las propuestas de los creadores se centran en la historia de América. En Sala 9 se presenta Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de obras producidas entre 2017 y 2025 en las que experimenta con lo más variados materiales -polietileno, PVC laminado, PMMA, PVC tejido, sílice, cuarzo, policarbonato- para crear piezas a una escala monumental que remiten a lo sublime. Con curaduría de Cecilia Rabossi.

Ombligo inauguró el 30 de octubre a las 18. Exhibición seleccionada en el marco de la Convocatoria para artistas y proyectos curatoriales 2025 del Centro Cultural Recoleta. A través de un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas, esta exposición de las artistas Jazmín Kullock y Porkeria Mala explora a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo, la conflictividad afectiva del reconocimiento mutuo y la sinceridad del reflejo grotesco. Con curaduría de Nicolás Cuello. En la sala 10.

Políticas del sabor es una exposición colectiva curada por Larisa Zmud que cruza arte contemporáneo y cocinas comunitarias como prácticas de imaginación y resistencia. A partir de experiencias colectivas de distintos países y de obras de artistas de distintas épocas, propone pensar la cocina como espacio político, poético y de cuidado. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala Cronopios.

Fronteras blandas, curada por Javier Villa, la exposición reúne una serie de proyectos de Jimena Croceri (Cutral-Có, 1981), Carlos Gradin (Buenos Aires, 1980) y María Candelaria Traverso (Córdoba, 1991), quienes imaginan cómo restablecer los vínculos que tenemos con el agua. A través de cartografías poéticas diversas, la abordan como recurso vital y común pero también como un presencia activa e indomable capaz de articular cuerpos, comunidades y memorias. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala C.

Visión imposible se titula la exposición individual del artista Mariano Ullua (Mar del Plata, 1976), con curaduría de Carla Barbero. Se trata de un proyecto desarrollado especialmente para el CCR: una gran instalación escultórica que da continuidad a la investigación del artista en torno al modelado de hierro dulce, un material industrial que trabaja como si fueran líneas en el espacio, desplazando el dibujo hacia el plano tridimensional. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala J.

IRISADA LUZ DEL ATARDECER - 1977

Homenaje a Carlos Gorriarena abarca el centenario de su nacimiento y se presenta en la Sala Histórica. La exhibición incluye obras como Vidriera (2000) e Irisada luz del atardecer (1977).La actual selección aborda temas presentes en su obra, entre ellos los reclamos de justicia y las tensiones sociales. Inauguró el 17 de diciembre.

Un mundo de Busqued. La figura del escritor Carlos Busqued concentra la propuesta de las Salas 2 y 3. La muestra curada por Juan Maisonnave explora los objetos personales del escritor, entre los que se incluyen aeromodelos, libros anotados, cómics y una mandíbula animal. El enfoque trasciende la literatura e ingresa al universo material que inspiró buena parte de su producción. Inauguró el 17 de diciembre.

2021 El Deseo

El artista Ricardo Cohen (Rocambole) expone su serie Rocambole y el Jardín de los fantasmas en las Salas 13 y 14. Allí se muestran piezas originales de su trabajo gráfico, incluidas obras relacionadas con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La exposición coincide con los 40 años del lanzamiento de Gulp!, primer disco de la banda. La curaduría es de Natalia Famucchi. Inauguró el 17 de diciembre.

Kikin en sala 5 0

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. KIKIN, de Juan José Souto explora la relación entre forma, luz y espacio a través de esculturas y dispositivos lumínicos. En la Sala 5, Juan José Souto presenta KIKIN, con curaduría de Javier Villa, en la que se ponen en diálogo esculturas y dispositivos de luz. Cada obra examina la relación entre forma y luminosidad a partir de experimentos con densidad y revelación espacial. Inauguró el 17 de diciembre.

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. Antes del fulgor. Por otro lado, Valentín Asprella Lozano exhibe Antes del fulgor en la Sala 6. Esta muestra, curada por Carla Barbero, dispone piezas escultóricas e instalaciones que abordan transformaciones de lo natural y lo sintético mediante imaginarios de descomposición y regeneración. Inauguró el 17 de diciembre.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

————

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas E y F).

Elian Chali: Plano inesperado, hasta febrero de 2050. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

(Fuente)

Dalila Puzzovio: Autorretrato, hasta febrero de 2026. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires celebra la trayectoria artística de más de seis décadas de la gran artista argentina Dalila Puzzovio (Buenos Aires, 1942) y subraya su relevancia para el presente. La exposición presenta sus obras más emblemáticas, así como un vasto archivo documental con material inédito, fotografías y registros de obras clave del arte argentino. En esta exposición retrospectiva, presentamos a Dalila Puzzovio como una artista de gran actualidad, cuyo trabajo con el cuerpo, la moda y la identidad anticipó debates contemporáneos acerca del rol de la mujer en la sociedad y la consolidó como una figura clave en la historia del arte argentino. Curaduría: Pino Monkes y Patricio Orellana. (Salas A y B).

(Fuente)

Víctor Florido: Interiores, hasta marzo de 2026. En esta selección de obras, que recorre más de una década de producción, Florido compone ambientes que introducen a los espectadores en una atmósfera sensible, donde todo lo que existe es parte de una realidad interior. Los evocativos espacios domésticos que retrata operan como metáforas del pensamiento: lugares donde lo visible convive con lo oculto. En su obra, presencias definidas con exactitud coexisten con figuras veladas o borradas, como un eco del modo en que la memoria conserva y también distorsiona aquello que intenta retener. Curaduría: Raúl Flores. (Primer piso, pasillo).

(Fuente)

Nacha Guevara: Aquí estoy, hasta el 18 de enero de 2026. Nacha Guevara: Aquí estoy recorre los pasos de extrema osadía que marcaron su prolífica carrera. La trayectoria de la artista es presentada a partir de nueve discos fundamentales, que señalan hitos de su trabajo como cantante y dialogan con el contexto histórico, reconstruido en la sala a través de textos y documentos de su vasto archivo personal. El recorrido se completa con registros audiovisuales de sus espectáculos, documentación y una serie de retratos que revelan los múltiples rasgos de una figura capaz de abrazar el cambio como una necesidad imperiosa de encarnar y, a la vez, discutir el espíritu de cada época. Curador invitado y textos: Álvaro Rufiner. (Sala C).

(Fuente)

Esto es teatro. Once escenas experimentales: del Di Tella al Parakultural, hasta febrero de 2026. Durante los años sesenta y setenta, con el mismo espíritu renovador y experimental, pero llevando su propuesta a una radicalidad visual inimaginable para el teatro de la época, el director tucumano Víctor García irrumpió en la escena internacional. Su obra constituyó un punto de intersección inédito entre las artes visuales y las artes escénicas. Esta exposición recupera con enorme orgullo su figura, que, a pesar de haber sido un verdadero parteaguas en la historia teatral contemporánea, sigue siendo todavía un secreto para el campo teatral argentino. Este recorrido establece un puente con otro espacio fundamental de experimentación, que surgió en Buenos Aires al calor de la entonces reciente democracia (1983): el Centro Parakultural. Esta exposición histórica hace foco en once episodios que acercan algunos gestos vanguardistas del teatro de los años sesenta, setenta y ochenta al Museo Moderno. Curaduría: Andrés Gallina, Florencia Qualina y Alejandro Tantanian. (Sala H).

(Fuente)

Tramoya: Ayelén Coccoz, Verónica Gómez, Leila Tschopp y Antonio Villa, hasta el 28 de febrero de 2026. En esta exposición se presenta a Ayelén Coccoz (Rosario, 1973), Verónica Gómez (Morón, 1978), Leila Tschopp (Morón, 1978) y Antonio Villa (Esquel, 1988), cuatro artistas que trabajan en el encuentro entre las artes visuales y las artes escénicas. Escenografías, telones, muñecos y vestuarios se traducen en pinturas, videos e instalaciones que revelan un detrás de escena imaginario. Tramoya celebra la experimentación, el juego, la invención poética y el truco sin disimulo. El título alude al artificio teatral de la ilusión y a los engranajes que sostienen las escenografías. Curaduría: Raúl Flores (Sala I).

Máquina Teatro: El Periférico de Objetos (1990-2009) Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, hasta febrero de 2026. Esta exposición cuenta con la colaboración fundamental de sus protagonistas para la investigación, la digitalización de documentos de gran significado histórico, la restauración de objetos y la reconstrucción de piezas paradigmáticas. El recorrido propuesto acompaña los desplazamientos del lenguaje periférico a lo largo de los años: del retablo de títeres de sus primeros espectáculos a la toma total del escenario en Máquina Hamlet, de la monumentalidad de Monteverdi Método Bélico a la condensación poética de Manifiesto de niños. Esta muestra es el retorno vivo de los objetos, que traen al presente, como si fueran pequeñas máquinas del tiempo, el legado rupturista de este grupo que transformó la escena cultural y teatral argentina. Curaduría: Jimena Ferreiro, Andrés Gallina y Alejandro Tantanian. (Sala G).

Daniel Basso: Terciopelo Club, hasta marzo de 2026. Se trata de una serie de nuevos trabajos producidos especialmente para esta ocasión, que expresan los intereses recurrentes del artista marplatense: el recuerdo agridulce de la costa atlántica, la noche y su alegría vacua, la belleza cotidiana del diseño comercial.Mediante una lectura original de la atmósfera cultural de los años noventa, Basso recurre a la decoración de los clubes nocturnos, los clichés del turismo popular y la exaltación de las superficies, para llevar al límite la excentricidad de la forma, hasta sumergir al visitante en un escenario evanescente de pura ilusión.Curaduría: Franco Chimento (Sala D).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

————

Los museos porteños y sus exposiciones

Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA.)

Entre Ríos. Hasta el 1 de marzo de 2026. Esta exposición invita a revisitar un episodio tan popular como las Invasiones Inglesas, a partir de los dibujos del argentino Ariel Cusnir. “Lejos de reproducir la gesta militar como epopeya, Cusnir aborda estas escenas desde una mirada crítica, sensible al absurdo, a la distorsión y al poder narrativo de lo marginal. En diálogo con el archivo del museo, este proyecto activa una arqueología poética y política que interpela la propia idea de documento e inscribe una cartografía obstinada por reimaginar las narraciones del pasado”, destaca la curadora Clarisa Appendino. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373, CABA)

XXI Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato. Hasta el 9 de marzo de 2026. Exhibición de las obras premiadas y seleccionadas en la última edición de este reconocido Salón, organizado junto con la Asociación de Amigos del museo. Los trabajos muestran la riqueza de técnicas utilizadas, la combinación de lo tradicional con lo experimental, la utilización de materiales orgánicos, inorgánicos y sintéticos, y la expresión en diversas texturas, volúmenes y colores. Este Salón es un evento ya instalado en el panorama cultural argentino, que crece año a año con una alta participación y renovación de artistas y propuestas.

Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, CABA.)

Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña. Hasta fines de 2025. La primera muestra que se realiza dedicada exclusivamente a Ignacio Corsini repasa la trayectoria de uno de los cantores más populares de los años veinte, amigo y admirado por Carlos Gardel. Con el valioso aporte de coleccionistas y del archivo personal de la nieta del cantor, Victoria Corsini, se exhiben fotografías, partituras, prensa de época y objetos originales que reconstruyen su legado artístico.

Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles sin cargo. Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

:::::::::::::::::::::::::

TEATRO

Los días perfectos

Luego de una muy exitosa gira por España, Rosario y Córdoba, llega al Teatro Nacional Cervantes la obra Los días perfectos, un unipersonal protagonizado por Leonardo Sbaraglia, con dirección de Daniel Veronese y producción de Julieta Novarro, basado en la novela del escritor español Jacobo Bergareche, publicada por Libros del Asteroide.

La obra tendrá funciones de miércoles a domingos a las 21 a partir del 9 de enero y hasta el 1° de febrero en la sala María Guerrero.

Las entradas están disponibles a través de Alternativa teatral. El autor de la novela, Jacobo Bergareche, se encontrará de visita en Buenos Aires para el estreno, entre el 9 y el 15 de enero.

Sinopsis de la obra: A partir de la lectura, en un centro de documentación de Texas, de originales de cartas que William Faulkner le había enviado a su amante Meta Carpenter, el protagonista decide dar una revisión a su matrimonio: repasa su vida sentimental, los cambios a partir de 17 años de convivencia, el deseo de la creación de una familia y su inevitable rutina; lo que se extravía, lo que logramos retener, lo que se ambiciona no perder, el natural devenir de un amor que se presentaba idílico en la juventud.

* Sala María Guerrero, del Teatro Nacional Cervantes, en Libertad 815, C. A. B. A.

————

El ángulo muerto, de Lucía Giannoni

Un manifiesto vivo sobre lo múltiple y lo no hegemónico. La obra es un híbrido entre instalación, performance y cine en tiempo real. En El ángulo muerto el objeto de observación es un cubo de gran escala ubicado en el centro de la sala. Una instalación cuerpo que a simple vista propone una unidad, y que será filmado por cámaras ubicadas en diferentes posiciones del espacio. Las distintas perspectivas de la lente buscarán desdoblarlo, desarmarlo, para poder reescribirlo.

Una experiencia inmersiva para el espectador. A diferencia de las puestas tradicionales, en El ángulo muerto el público tiene un rol activo. Se invita a los asistentes a circular alrededor del cubo, eligiendo su propia perspectiva y construyendo su propio relato visual. La obra es un experimento performático sobre la intimidad y la observación, es una danza devenida en instalación y una película en vivo. Un cubo blanco es el objeto de observación. En él, se proyecta la imagen de un cuerpo íntimo y plural.

Estreno: 16 de enero, a las 20. Funciones: 16, 17, 22, 23 y 24 de enero a las 20. Localidades en venta en: https://paraisoclub.squarespace.com/membresias-paraiso-1.

* TIMBRE 4, México 3554, C. A. B. A.

————

Derecho de piso, de Ian Shifres y Ana Schimelman

Derecho de piso, el suceso teatral de Ian Shifres y Ana Schimelman, galardonada con 7 premios Hugo y varias nominaciones recientes en el circuito independiente llega, a partir del 7 de enero al teatro Metropolitan, epicentro de la calle Corrientes, con funciones los miércoles de enero y febrero a las 20:15.

Interpretada por Victoria Baldomir, Gerardo Chendo, Vero Gerez, Nicolás Martín, Guadalupe Otheguy, la obra recorre el proceso de montaje de un espectáculo teatral, tomando como protagonista a Brenda, su asistente, el nombre que nadie recuerda y todos necesitan. Las horribles verdades de un elenco quedan a la luz cuando su integrante más invisible alza la voz. ¿Cuánto debe soportar Brenda, que bien podría ser cualquiera, por alcanzar su sueño?

Localidades: $34.000 y $32.000, disponibles en PLATEANET.

* Teatro Metropolitan, av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

————

El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

————

Teatro, humor y música judía

Se realizará desde el 6 de enero hasta el 31 de marzo en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, ubicado en Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires. La propuesta ofrecerá presentaciones cada martes a las 20, con una grilla que incluye comedias, stand up, obras teatrales y espectáculos musicales. Las entradas ya se encuentran disponibles por Plateanet.

6 de enero (apertura), show de stand up ¿Conocés a Andi Ini?

13 de enero , Incidente en Vichy , obra de Arthur Miller , con dirección de Pablo Gorlero .

20 de enero , Hanukkah , escrita por Diego Hodara y Sofía González Gil .

27 de enero , La bobe , con Diego Licht e Irene Almus y dirección de Gaby Goldberg .

3 de febrero , Golda Meir, cuestión de Estado , protagonizada por Marina Munilla , Alejandro Stordeau y Mario Riccio .

10 de febrero , La casa de atrás , una versión inspirada en el diario de Ana Frank , con dirección de Gastón Brian Gliksztein .

17 de febrero , Canciones sin botox , edición kosher, homenaje musical a las raíces judías a cargo de Diego Licht .

24 de febrero , Gala ortodoxa , una selección de voces femeninas de la comunidad ortodoxa.

3 de marzo , Cuando el sur canta en idish , una propuesta musical que enlaza la música judía y el folclore.

10 de marzo , Hermanas de sangre , escrita por Jessica Schultz y musicalizada por Diego Mizrahi .

17 de marzo , El cazador y el buen nazi , de Mario Diament , protagonizada por Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio .

24 de marzo , New day will rise , una producción de danza contemporánea de Abcdario Compañía de danza.

31 de marzo (cierre), show de stand up ¿Conocés a Andi Ini?

* Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

————

Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Luego de agotar funciones durante cinco meses todos los jueves, se despide Incidente en Vichy, de Arthur Miller, adaptada y dirigida por Pablo Gorlero, con 15 actores en escena, un hito para el teatro independiente. Formará parte del ciclo de Teatro Judío del Paseo La Plaza con una función el 13 de enero. Volverá al Espacio Callejón para su segunda temporada el jueves 12 de marzo a las 20.

:::::::::::::::::::::::::::

CINE

Quinografía

Quino, siempre único.

Con imágenes y testimonios inéditos, exploramos el lugar donde Quino forjó su creatividad. Junto a él descubrimos su trabajo, sus afectos y los espacios significativos de su vida. Luego de convertirse en una celebridad mundial, regresó viudo y casi ciego para despedirse de la luz de su infancia.

Horarios de proyección: 14:45; 16:00; 17:15; 18:30 y 19:45. Duración: 75′.

* Sala Artefacta, Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

————

Cine en el MALBA

En enero continúan en cartelera El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, LS83, de Herman Szwarcbart, los domingos; Weser, de Fernando Spiner y Un cabo suelto, de Daniel Hendler, ambos estrenos de diciembre con proyección los sábados. Además, se estrenan los ciclos Film noir; Seijun Suzuki –con cinco largometrajes en copias de 35mm que confirman el estatus de Seijun Suzuki como director de culto, reconocido internacionalmente por la manera en que subvirtió desde adentro al sistema de estudios del cine japonés–, los jueves 8, 22 y 29 de enero desde las 20. Además, en el marco de la exposición Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s–70s, los días 8 y 9 de enero se realizarán proyecciones gratuitas, Pop Brasil. Del 14 al 19 de enero se llevará a cabo la Semana del cine recuperado: Más allá del olvido (MADO), organizado junto al Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken. Para cerrar el mes, el 31 de enero se proyectará, en función especial, The Souffleur, de Gastón Solnicki.

Viernes 9 de enero

A las 18:00 , El bandido de la luz roja , de Rogério Sganzerla [Proyecciones gratuitas Pop Brasil ].

A las 20:00 , El halcón maltés , de John Huston [Ciclo Film noir ].

A las 22:00 , El hombre que supo perder , de Stuart Heisler [Ciclo Film noir ].

A las 24:00, Tras el espejo, de Robert Siodmak [Ciclo Film noir].

Sábado 10 de enero

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 20:00 , Un cabo suelto , de Daniel Hendler .

A las 22:00 , Pacto siniestro , de Alfred Hitchcock [Ciclo Film noir ].

A las 24:00, Los sobornados, de Fritz Lang [Ciclo Film noir].

Domingo 11 de enero

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Miércoles 14 de enero

A las 21:00 , Los de la mesa 10 , de Simón Feldman [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 23:00, Programa: Gay Girls Riding Group, de Ray Harrison [Semana del cine recuperado: Más allá del olvido (MADO)].

Jueves 15 de enero

A las 18:00 , Programa: Cine universitario de Santa Fe , de AAVV [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 20:00 , Camisea , de Enrique Bellande [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 21:30, Margarita, Armando y su padre, de Francisco Mugica [Semana del cine recuperado: Más allá del olvido (MADO)].

Viernes 16 de enero

A las 18:00 , Programa: Óxido de hierro , de AAVV [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 19:30 , Manthan , de Shyam Benegal [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 22:00 , Aquileo Venganza , de Ciro Durán [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 24:00, Onda nova, de Í. Martins y J. A. García [Semana del cine recuperado: Más allá del olvido (MADO)].

Sábado 17 de enero

A las 18:00 , Sholay , de Ramesh Sippy [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 20:00 , Un cabo suelto , de Daniel Hendler .

A las 22:00 , Os homens que eu tive , de Tereza Trautman [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 24:00, The Meatrack, de Richard Stockton [Semana del cine recuperado: Más allá del olvido (MADO)].

Domingo 18 de enero

A las 18:00 , Punks , de A. Gieco y S. Yakhni + Familia Camussi , por C. Müller [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 20:00 , El amor nos hace ciegos , de Lothar Mendes + música en vivo [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 21:30 , El hombre sin brazos , de Tod Browning + corto + música en vivo [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 23:30, ¡Película sorpresa! [Semana del cine recuperado: Más allá del olvido (MADO)].

Lunes 19 de enero

A las 18:00 , El espejo sobre la luna , de Leandro Katz [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 20:00 , Argie , de Jorge Blanco [ Semana del cine recuperado: Más allá del olvido ( MADO )].

A las 22:00, Programa: Cuerpos a la deriva, de AAVV [Semana del cine recuperado: Más allá del olvido (MADO)].

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Cine en el Centro Cultural Recoleta

En enero se inauguran los ciclos Un verano de comedias, los sábados y domingos a las 18; y Aventuras para todo público, los viernes a las 18. Continúan los ciclos mensuales Sábados de superacción, este mes con proyección el sábado 10 de enero, y Película sorpresa, el domingo 18 de enero. Se estrena, a partir del jueves 15 de enero, Ángeles, de Paula Markovitch, que se concentra en cómo se construye la relación entre dos seres humanos que, en lugares opuestos de la vida e igualmente marginados, se reconocen y se comprenden, los jueves a las 18.

Viernes 9 de enero

A las 18:00, Batalla más allá de las galaxias, de Roger Corman [Ciclo Aventuras para todo público].

Sábado 10 de enero

A las 18:00, Las aventuras de Robin Hood, de Michael Curtiz y William Keighley [Ciclo mensual Sábados de superacción].

Domingo 11 de enero

A las 18:00, La adorable revoltosa, de Howard Hawks [Ciclo Un verano de comedias].

Jueves 15 de enero

A las 18:00, Ángeles, de Paula Markovitch [Estreno].

Viernes 16 de enero

A las 18:00, Flash Gordon, de Mike Hodges [Ciclo Aventuras para todo público].

Sábado 17 de enero

A las 18:00, El bufón del rey, de Norman Panama y Melvin Frank [Ciclo Un verano de comedias].

Domingo 18 de enero

A las 18:00, Película sorpresa [Ciclo mensual Película sorpresa].

Jueves 22 de enero

A las 18:00, Ángeles, de Paula Markovitch.

Viernes 23 de enero

A las 18:00, Furia de titanes, de Desmond Davis [Ciclo Aventuras para todo público]

Sábado 24 de enero

A las 18:00, Cantando bajo la lluvia, de Gene Kelly y Stanley Donen [Ciclo Un verano de comedias].

Domingo 25 de enero

A las 18:00, Brindis de amor, de Vincente Minnelli [Ciclo Un verano de comedias].

Jueves 29 de enero

A las 18:00, Ángeles, de Paula Markovitch.

Viernes 30 de enero

A las 18:00, El señor de los anillos, de Mike Hodges [Ciclo Aventuras para todo público].

Sábado 31 de enero

A las 18:00, El joven Frankestein, de Mel Brooks [Ciclo Un verano de comedias].

Domingo 1 de febrero

A las 18:00, Mi primo Vinny, de Jonathan Lynn [Ciclo Un verano de comedias].

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

MÚSICA

Festival Refresco XL

El viernes 9 de enero, llega la primera entrega del Festival Refresco 2026 con más de 12 artistas en una misma noche. Por cuarto año consecutivo, el prestigioso festival de tendencias vuelve con un nuevo formato mensual a dos escenarios: el mainstage, con los shows de las bandas más frescas de la escena actual, y una sala electrónica con los mejores DJs, productores y dance acts, para una noche épica de fiesta hasta la madrugada.

En el escenario principal se estarán presentando: Peligrosos Gorriones, mítica banda platense liderada por Francisco Bochatón; la increíble Nina Suárez, hija de la inolvidable Rosario Bléfari; Shaman Herrera y los hombres en llamas, en formato orquesta con 11 músicos en escena, interpretando su icónico disco homónimo. También formarán parte UTAH, nuevo referente de las bandas con beat bailable; las melodías frescas y psicodélicas de Niños Envueltos; el power trío F9; y una BANDA SORPRESA TBA para coronar este line-up inédito.

En el stage dance, la cabina de Refresco promete una noche de beats y baile de amplio espectro con Asia del Sur & Sergio Rotman presentando una sesión probada y viajera, 100% puro vinilo. También serán de la partida Kobra Kei, DJ Vintage, entre otras propuestas.

Desde las 20 hasta el cierre. Entradas por Venti: https://venti.com.ar/evento/festival-refresco-en-niceto-club

REFRESCO XL 2026 - Edición ENERO

SHAMAN HERRERA Y LOS HOMBRES EN LLAMAS

PELIGROSOS GORRIONES

NINA SUÁREZ

ASIA DEL SUR & SERGIO ROTMAN

UTAH

NIÑOS ENVUELTOS

F9

KOBRA KEI DJ Set

DJ VINTAGE

+ BANDA SORPRESA TBA

TOBOGÁN ANDALUZ

* Niceto Club, en Niceto Vega 5510, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Alan Pauls en Club Eterno

Club Eterno es un club social y literario programado por Filba y Eterna Cadencia Librería. Un espacio de encuentro en el que escritores, artistas, poetas y lectores de todas las edades se reúnen todas las semanas con la literatura como excusa y centro.

Este verano el Club Eterno arranca con una charla con el escritor, académico y ensayista Alan Pauls, una de las voces más lúcidas de la cultura argentina contemporánea, que reside en Berlín.

La cita es el miércoles 14 de enero, a las 19, con la conversación De cháchara con Alan Pauls, a cargo de Anne-Sophie Vignolles, con entrada libre y gratuita.

* Eterna Cadencia, en Honduras 5582, C. A. B. A.

————

Correspondencias en verso

Brote Poético y Las Flores de Circe presentan Correspondencias en verso. Este será el primero de varios encuentros interciclos en el verano de Buenos Aires.

La cita es el lunes 12 de enero a las 18:30. Entrada al sobre. Coordinan: Marina Cavalletti y Karina Lerman.

* Je Suis Lacan, Balcarce 749, C. A. B. A.

————

Vacaciones en el Fondo

Agenda de actividades de enero la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal .

MAL DEL SAUCE: RONDA DE POEMAS EN LA TARDE DE VERANO . ­ Martes 13 de enero a las 18:00 . Una lectura de poesía a cargo de Inés Ambrosini , Graciela Perosio , Florencia Fragasso , Andrea Wolf , Amancay Calizaya y Gaia Gordín . Organiza: Librería del Fondo . Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

Poesía en el Fondo: Presenta CANÍCULA , organiza Javier Roldán . Jueves 15 de enero a las 18:00 . Se da inicio a un ciclo de lecturas poéticas. Esta vez, para atravesar los perros días del verano . Organiza: Librería del Fondo . Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

ARGENTINA DESPUÉS DE MILEI. El desafío del desarrollo con inclusión social y estabilidad económica , organizan: Mariano Rodríguez y Adrián Rojze . Martes 20 de enero a las 18:00 . Un debate basado en distintas usinas de pensamiento económico, donde se profundizará sobre cuatro ejes: industria, infraestructura, trabajo e impuestos. Organiza: Grupo Paternal. Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

LA ESCRITURA COMO UN CUCHILLO , moderan: Brenda Algozino y Julián Del Vecchio . Miércoles 21 de enero a las 18:00 . Un recorrido por la obra de la premio nobel Annie Ernaux, la reconocida maestra de la autoficción, centrada principalmente en el amplio catálogo publicado por Cabaret Voltaire. Organiza: Editorial Cabaret Voltaire. Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS SUEÑOS: MIRÁ TU CEREBRO EN VIVO Y DESCUBRÍ LOS SUEÑOS LÚCIDOS . Jueves 22 de enero a las 18:00 . Un taller participativo con herramientas de la neurociencia: registro en vivo de señales del cerebro, los ojos y los músculos; para conversar sobre sueños y sueños lúcidos, ideal para chicos y chicas de 5 a 10 años y sus familias. Una actividad basada en el libro El laboratorio de los sueños , de Cecilia Forcato y Cristian Merani . Organiza: Editorial Mendu. Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

PROTAGONISTAS DE NOVELA Y SU NOVELISTA . Lunes 26 de enero a las 18:00 . Silvia Hopenhayn entrevista a la prestigiosa autora Luisa Valenzuela sobre los protagonistas de sus novelas. Ava Taurel, Teldi y Santiago Alberto Masachesi, personajes inolvidables que vuelven a cobrar vida en esta charla imperdible. Organiza: Librería del Fondo. Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA FILOSOFÍA EN LA OBRA DE MICHAEL DUMMETT , a cargo de Ariel Dottori . Martes 27 de enero a las 18:00 . Una actividad para toda la familia en la que, a partir de la obra de Michael Dummett La naturaleza y el futuro de la filosofía , se conversará sobre el vínculo entre ciencia y filosofía. Organiza: Editorial Mendu. Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

MICROAMORES: deseo y erotismo en la literatura. Miércoles 28 de enero a las 18:00. Lectura conversada sobre el libro Amores breves y extraordinarios y otras brevedades del amor, de Sandra Bianchi. La autora, junto con Sofía Ansaldo, Giselle Aronson, María Belgrano y Julieta Goldsmith conversan sobre relatos de amor, en pocas palabras. Organiza: Editorial Macedonia. Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

* Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal, Costa Rica 4568, C. A. B. A.

————

Evita Experience

Nuevas funciones de esta propuesta que combina teatro, historia y gastronomía para acercarse a la vida de un ícono de la Argentina. Todos los domingos de enero a las 19 en Perón Perón San Telmo. Evita Experience propone una inmersión en el universo de Eva Perón. Con traducción simultánea al inglés y al portugués y en un entorno lleno de mística, es una invitación a recorrer la historia argentina, acompañada de una cena inspirada en un menú ideado por la propia Evita en aquellos tiempos.

Con una ambientación y vestuario de época impactante, Flora Ferrari interpreta a Evita.

* Peron Perón, Bolivar 813, C. A. B. A.

————

El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano

(Nicolás Stulberg)

El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano con visitas guiadas realizadas por jóvenes, en un recorrido que incluye salas recientemente renovadas, objetos originales y la única reproducción del Anexo Secreto donde se refugió la familia Frank durante el nazismo.

Se podrá visitar la muestra Historias de desobediencias en medio del horror: Elegir la dignidad humana. La exposición narra experiencias de quienes, aun en situaciones límites, eligieron desobedecer órdenes criminales, arriesgarse y salvar a otras personas, además de las vivencias de hijos y nietos de genocidas nazis que repudian a sus padres y abuelos.

Ubicado en una antigua casona del barrio de Coghlan (CABA) el museo puede visitarse los jueves, viernes, sábados y domingos, de 14 a 19.

A partir de enero, hay promoción 2x1 sobre la entrada general (en efectivo). Valor: $8500 para el público general y $7000 para docentes, estudiantes y jubilados.

* Centro Ana Frank Argentina, en Superí 2647, C. A. B. A.

————

Un cuento por día, por Julia Coria

Si te cuesta leer, si no, si querés leer más y no sabés cómo o por dónde empezar, si te gustaría conocer autores y autoras, y si te copa el plan de eventualmente charlar sobre tus lecturas, este enero sale UN CUENTO POR DÍA.

¿Cómo funciona? Te anotás, Julia te suma a un grupo de WhatsApp, te manda un cuento (¡CUENTAZO!) seleccionado por ella de un autor o autora de Argentina, 6-7 páginas en promedio, acompañado por un audio de uno o dos minutos; y durante todo el resto del día cada participante puede mandar hasta dos mensajes de texto (y también puede no mandar nada) con lo que quiera decir sobre su lectura.

Cada día se conversa sobre el cuento del día. No llegaste, no pasa nada, no mirás los mensajes hasta que lo leas (para evitar el spoiler).

El club cuesta $ 25.000 y $ 20.000 para quienes participan de los talleres de Julia Coria.

Empezá bien arriba tu año lector.

Consultas e inscripciones por WhatsApp o mensaje directo de Instagram (https://www.instagram.com/unajuliacoria).

————

ART MASTERS: Museo del Prado en Realidad Virtual

UN VIAJE INSPIRADO EN LAS OBRAS DEL MUSEO DEL PRADO

De martes a domingos en La Rural, Pabellón Frers. Entradas en venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Una exposición itinerante con algunas de las obras más importantes del Museo del Prado, que a través de la realidad virtual multiusuario (RVM), - también llamada metaverso- exalta la reinterpretación poética que brinda la dimensión de las obras que se presentan en el museo. Esta experiencia de realidad virtual aumentada combina historia e innovación, permitiendo a los visitantes poder adentrarse en algunas de las obras maestras más celebradas del arte europeo.

Una nueva forma de vivir el arte: Desarrollada por ACCIONA Cultura en colaboración con el prestigioso Museo del Prado, esta muestra itinerante propone un viaje sensorial único que combina historia, arte y tecnología de vanguardia. A través de entornos tridimensionales y storytelling interactivo, los visitantes podrán explorar desde adentro cinco obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, El Bosco y Veronese.

Un guardia como guía, un museo que cobra vida: El recorrido es guiado por un personaje virtual. Un guardia de seguridad del museo en su último día de trabajo. Él será el encargado de introducir a los visitantes en espacios del museo inaccesibles para el público tradicional —como el taller de restauración o la sala de guardias— y abrirá la puerta a un viaje emocional y visual dentro de las obras.

Piezas que cobran vida:

Las Meninas – Diego Velázquez.

El Jardín de Las Delicias – El Bosco.

El Aquelarre – Francisco de Goya.

Venus y Adonis – Paolo Veronese.

El Sentido de La Vista – Rubens y Jan Brueghel.

DÍAS, HORARIOS E INGRESO:

Martes a Jueves: 12 a 20

Viernes: 12 a 21

Sábados: 10 a 21

Domingos: 10 a 20

* El ingreso es por Av. Santa Fe 4363 (Pabellón Frers, La Rural).

————

EL HORIZONTE DE KEOPS, una expedición por el antiguo Egipto, en realidad virtual aumentada

Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llega por primera vez a la Argentina El Horizonte de Keops, la experiencia de realidad virtual aumentada que abrirá sus puertas el 17 de diciembre en el Pabellón Frers de La Rural.

El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un gran juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el Río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

Una experiencia basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops. Creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard, esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en Guiza, para que la experiencia sea tan entretenida como auténtica.

Desde el 17 de diciembre. Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Horarios

Martes a jueves, de 12:00 a 20:00.

Viernes, de 12:00 a 21:00.

Sábados, de 10:00 a 21:00.

Domingos, de 10:00 a 20:00.

* Pabellón Frers, Av. Santa Fe 4363, C. A. B. A.

————

Visita escolar al Centro Ana Frank + Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad

En el Centro Ana Frank, junto a la visita centrada en la vida y el legado de Ana Frank, ahora también se incluye el “Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad”. Se trata de una propuesta integrada al recorrido del Museo, y especialmente pensada para estudiantes de todos los niveles primarios y secundarios que visitan el museo con sus escuelas. Puede realizarse antes o después de la visita al Museo y está coordinado por jóvenes guías de entre 15 y 25 años que se forman en el Centro Ana Frank. Para escuelas públicas, la entrada es gratuita.

Info y reservas: visitas.centroanafrank@gmail.com

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

————

Actividades en enero en el Museo Histórico Nacional

En la sede de Defensa 1600, con entrada libre y gratuita.

Visitas con guía . Visitas guiadas por las exposiciones Tiempo de Revolución y Tiempo de Provincias realizadas por guías del museo. Para público general. Miércoles, jueves y viernes a las 12:00 (en inglés); miércoles, jueves y viernes a las 14:00 y a las 16:00 (en español); sábados a las 11.30, 14.00 y 17.00 h (en español).

Recorridos por la Reserva Patrimonial , para todo público por uno de los depósitos de patrimonio del MHN. Además de descubrir objetos de la colección que no están exhibidos en sala, se puede conocer el detrás de escena de las tareas de guarda de patrimonio. Para público general. Aforo máximo 10 personas por orden de llegada, sin reserva previa. Domingos 11 y 25 de enero a las 14:30 y a las 16:30 .

Talleres infantiles para toda la familia en el que se compartirán algunas historias sobre las formas de comunicación y transporte del siglo pasado a partir de la exploración de distintos objetos y de intentar cumplir en familia una serie de desafíos. Miércoles 7, 14, 21 y 28 de enero a las 15:00 . En el hall de recepción del Museo Histórico Nacional. Edad recomendada: a partir de 5 años con un adulto acompañante. No requiere inscripción previa, grupos hasta agotar cupo. Se requiere que las personas acompañantes de los/as niños/as permanezcan durante la actividad. No se suspende por lluvia.

Mi libro acordeón . Un taller para jugar con la mirada a partir de fotografías e imágenes de la exhibición Tiempo de Multitudes para elaborar un libro-acordeón o leporello. Jueves 8, 15, 22 y 29 de enero a las 15:00 . En el hall de recepción del Museo Histórico Nacional. Edad recomendada: a partir de 5 años. No requiere inscripción previa, grupos hasta agotar cupo. Se requiere que las personas acompañantes de los/as niños/as permanezcan durante la actividad. No se suspende por lluvia.

Quién es quién en la historia . Actividad autónoma inspirada en el clásico juego de mesa en el que cada participante recibe la imagen de un personaje histórico. Su objetivo es adivinar el personaje de su compañero/a antes de que este descubra el suyo. Se trata de una propuesta lúdica para conocer a las figuras claves de la historia argentina cuyos retratos y objetos forman parte de las colecciones del museo. Viernes 16, 23 y 30 de enero a las 15:00 . Sala Pintores de la Historia del MHN. Edad recomendada: a partir de 6 años. Se requiere que las personas acompañantes de los/as niños/as permanezcan durante la actividad. No se suspende por lluvia.

Paso el tiempo y me divierto, recorrido participativo por las salas del museo para compartir historias de juegos y tiempo libre a partir de piezas de la colección, y nuestras propias historias de juegos y pasatiempos. Sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero a las 15:00. En el hall de recepción del Museo Histórico Nacional. Para público infantil.

* Museo Histórico Nacional, Defensa 1600, C. A. B. A.

////

Colección Histórica del Traje Argentino

Talleres:

Bordado y poesía . Tarde de bordado y lectura junto a los equipos de la Colección Histórica del Traje Argentino y del museo Casa Ricardo Rojas. Los equipos de la Colección Histórica del Traje Argentino y del museo Casa Ricardo Rojas, proponen bordar mientras se disfruta de la lectura de distintos poemas. Materiales sugeridos para seguir la actividad: retazos de telas cuadrados de 20 cm, hilos de coser o bordar, aguja (acordes al hilado que se lleve); tijera; bastidor (opcional); cintas, puntillas, botones, etc (opcional); lapicera borrable, lápiz o tiza (opcional). Sábado 10 de enero a las 16:00 . En Charcas 2837, C. A. B. A.

Serigrafía textil , taller sobre la técnica de la serigrafía junto con el equipo de Programas Públicos de la Colección del Traje Argentino. Para este encuentro, el equipo de Programas Públicos de la Colección del Traje Argentino propone estampar sobre una remera o un textil utilizando shablones de serigrafía. Se trabajará con tintas textiles al agua con el objetivo de experimentar a partir del color. A través de esta actividad, los participantes podrán conocer la técnica y sus materiales, y también explorar las diferentes posibilidades de la serigrafía textil. Sugieren asistir con delantal a la actividad. Materiales sugeridos: remera o retazo para estampar de algodón, en colores claros; papel borrador para proteger la estampa; delantal. Capacidad limitada a las primeras 20 personas que ingresen al espacio. Domingo 11 de enero a las 16:00 . En Chile 832, C. A. B. A.

Taller de sellos /Mix & Match . Creación de herramientas para desarrollar una pequeña colección a partir del juego. Acciones simples como elegir, mezclar, combinar y sellar serán las aliadas para construir una serie de moda propia. Materiales sugeridos: retazos de telas de algodón estampadas; tijeras; pegamento para tela y marcador de punta fina. Sábado 17 de enero a las 16:00 . Chile 832, C. A. B. A.

Taller: Un cuadradito abriga. Tarde de tejido con Hombres tejedores y armado de mantas solidarias. La propuesta consiste en tejer cuadraditos de 20 x 20 cm para comenzar a armar los módulos que, más cerca del invierno, se convertirán en mantas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. Se puede llevar cuadraditos ya hechos o tejerlos durante el encuentro. Materiales sugeridos: Agujas de crochet o dos agujas e hilados. Domingo 25 de enero a las 16:00. Chile 832, CABA

————

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

INFANTILES

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

————

Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.vidades

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Escape a Plutón presenta los talleres de enero: lectura y escritura en torno a la imagen con Milagros Pochat

Milagros Pochat presenta A veces escribo como si trazase un boceto, un taller de lectura y escritura en torno a la imagen.

¿De qué se trata? Dos encuentros teórico-prácticos en los que se buscarán disparadores ópticos para escribir. Se trabajará en ejercicios de escritura a partir de lecturas y publicaciones de artistas visuales, como así también de sus obras visuales: pinturas, dibujos y grabados.

Textos: Autorretrato, de Celia Paul; El amor. Lo sagrado. El arte, de Liliana Maresca; Hola amiga de Ana Wandzik; Muy espectacular de Fernanda Laguna y Proximidad del amor de Tracey Emin.

Encuentros: Jueves 15 y 22 de enero, de 19 a 20:30. Modalidad: virtual, vía zoom. Valor para socios y socias de Escape a Plutón: $27.000; valor general: $30.000.

Enlace para la inscripción: https://escapeapluton.com.ar/talleres_inscripcion?utm_source=perfit&utm_medium=email&utm_campaign=Talleres%20enero%202026.

————

INSCRIPCIÓN A TALLERES DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA 2026 DE VICTORIA ROLAND

Seminarios intensivos de verano:

FEBRERO y MARZO 2026: HACER COSAS CON PALABRAS (alianzas productivas entre los cuerpos y los textos).

2 opciones:

FEBRERO: LUNES 23, MARTES 24, MIÉRCOLES 25 y JUEVES 26 de febrero, de 19 a 22.

MARZO: MIÉRCOLES 4, 11, 18 y 25 de MARZO, de 19 a 22.

Arancel: $80.000.

En Sala de Máquinas, Lavalle 1145. Timbre Subsuelo, C. A. B. A.

////

Taller anual

(1° cuatrimestre abril-julio 2026 / 2° cuatrimestre agosto-diciembre)

TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA

Grupo 1: MARTES de 19 a 22

Grupo 2: MIÉRCOLES de 19 a 22

Arancel: $80.000.

En Sala de Máquinas, Lavalle 1145. Timbre Subsuelo, C. A. B. A.

Más INFO sobre los talleres e inscripciones, escribir a vicoroland@gmail.com.

————

Cursos de verano en el MALBA

Durante enero y febrero. Lugar: Biblioteca y Auditorio. Como cada año, durante los meses de enero y febrero, Malba Literatura presenta una nutrida oferta de cursos, dirigida tanto a público general como a profesionales del área.

Mundo Macedonio: una introducción a la lectura de Macedonio Fernández. Por Silvia Hopenhayn. Lunes 12 de enero de 18:00 a 20:30 . (Auditorio). Macedonio Fernández abre las puertas del siglo XX postulando una nueva ficción: “el hogar de las inexistencias”. Sus libros son creaciones artísticas (o instalaciones de ideas) que modifican el estatuto de la palabra, ya no en tanto anclaje del mundo sino más bien su relevo. Se trata de una “literatura objetual”, en palabras de la propia Margarita Paksa. En este seminario se presentará al autor, su metafísica, la relación con Borges, Xul Solar, la literatura gauchesca, Don Quijote, e incluirá la lectura y análisis de fragmentos de su libro cúlmine, Museo de la Novela de la Eterna . Inscripción y costos: Seminario: AR$35.000.Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento.Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría.Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 18:30. Programación completa e inscripción online: malba.org.ar/literatura. Seminario presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después en www.malbaplus.org.ar. El video estará disponible hasta 30 días después de finalizado el seminario.

Las fuerzas de la naturaleza en la literatura japonesa clásica, moderna y contemporánea. Por Anna Kazumi Stahl. Miércoles 14, 21 y 28 de enero de 18:00 a 20:00 . (Auditorio). Desde sus cimientos, la cultura japonesa otorga un valor singular a las fuerzas naturales. Este curso breve propone introducir esa característica distintiva y observar cómo, tanto en el plano espiritual como en el estético, surgieron códigos culturales y prácticas que cultivan y expresan el estrecho vínculo entre los seres humanos y su entorno. A lo largo de tres encuentros, se explorará esta sensibilidad en su expresión en la poesía y la prosa de la época antigua, en tiempos modernos, y en la actualidad. Inscripción y costos: Curso completo: AR$95.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

La pasión de las posibilidades: viaje al fin de la escucha. Por Iosi Havilio. Musicaliza: Josefina Tai. Jueves 22 de enero de 18:00 a 20:00 . (Biblioteca). Una aventura de escucha/visualización/escritura al interior/exterior de un universo habido/por venir. Propone sondear el vínculo intrínseco entre música y escritura, entre la experiencia sonora y la potencia y límites de la palabra, y llevar la experiencia más allá sumando el sonido del guzheng, instrumento tradicional chino, interpretado por Josefina Tai, que guiará en vivo parte de la práctica. Inscripción y costos: Seminario: AR$35.000.Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento.Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría.Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

Travesías: la canción, de la poesía a la cultura pop brasileña. Por Gonzalo Aguilar. Lunes 26 de enero de 18:00 a 20:30 . (Auditorio). El pop de los años sesenta significó, entre otras cosas, una redistribución de los lugares de la cultura de élite, la popular y la masiva. Poetas que hasta entonces habían circulado en el ámbito literario comenzaron a circular en el mundo de la música popular o vieron cómo sus poemas eran adaptados en canciones que llegaban a audiencias masivas, sobre todo en los Festivales de Música que fueron fundamentales en la cultura brasileña de los años sesenta. Inscripción y costos: Seminario: AR$35.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

Borges entre el tiempo y la eternidad . Por Carlos Gamerro. Miércoles 4, 11 y 18 de febrero 18:00 a 19:30 . (Auditorio). “El tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema, acaso el más vital de la metafísica,” afirma Borges en “Historia de la eternidad”. A lo largo de su obra, sus reflexiones y perplejidades sobre la naturaleza del tiempo sucesivo, nuestra manera de percibirlo y sufrirlo, la relación entre el tiempo de los hombres y el conjetural tiempo (o atemporalidad) de Dios, accesible a nosotros –tal vez– a partir del éxtasis místico, han atravesado sus poemas, sus ensayos y sus cuentos. En este curso leeremos algunos de los textos más significativos relativos a este “tembloroso y exigente problema». Inscripción y costos: Curso completo: AR$95.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

Tentativa de pensar procedimientos de escritura y desclasificación . Por Mario Ortiz. Lunes 9 de febrero de 18:00 a 20:00 . (Auditorio). El encuentro se plantea como una clase participativa cuyo eje central gira en torno a un abanico de autores que considero relevantes no sólo en la historia de la literatura sino en mi propia producción poética. La antología abarca textos de épocas y estilos tan diversos como Ovidio, el Arcipreste de Hita, Maurice Maeterlinck, Arturo Carrera, W. G. Sebald, Francis Ponge, Jorge L. Borges, Georges Perec y Raymond Queneau entre algunos posibles. Inscripción y costos: Seminario: AR$30.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Seminario presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después en www.malbaplus.org.ar. El video estará disponible hasta 30 días después de finalizada la clase.

Novelas del siglo XX. El límite de lo humano: V. Woolf, S. Lem, H. Murakami y W.G. Sebald. Por Miguel Vitagliano. Viernes 20, 27 de febrero, 6 y 13 de marzo de 18:00 a 20:00. (Biblioteca). ¿Cómo estar a salvo? ¿Cómo vivir con los otros? La pregunta por el límite es una constante del XX que insiste de distintas maneras. ¿Hasta dónde es posible soportar el horror? ¿Cuál es el límite de lo humano? La protagonista de Mrs. Dalloway impone un límite ante el menor desorden que pueda alterar su vida, el protagonista de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo quiere descubrir de qué cosas extrañas está hecha la realidad. Y lo que encuentra no son los horrores que Provocación indaga con genial ironía, aunque unos y otros se tejen en las relaciones del profesor de Los anillos de Saturno. Inscripción y costos: Curso completo: AR$120.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

————

Talleres de verano (enero y febrero) en la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal

ENCUENTROS CROCANTES , por Juan Pablo Cantini . Jueves de enero y febrero a las 18:00 . Taller de lectura que propone un recorrido literario por algunos escritores que han explorado la cocina para crear textos maravillosos. A lo largo de cuatro encuentros, se leerá y conversará sobre algunos de los platos literarios más memorables de la historia, así como sobre los personajes construidos a partir del gusto de sus paladares. Informes e inscripción: pablocantini@gmail.com. Actividad arancelada.

FÁBRICA DE LIBROS, TALLER LÚDICO DE EDICIÓN , dictado por Alelí Manrique . Lunes de enero y febrero de 18:00 a 20:00 . Un taller para niños de 7 a 11 años, donde aprenderemos todo sobre la creación de un libro, desde la idea hasta la tapa. ¡Cada participante se llevará su propia obra! Vamos a analizar diferentes tipos de libros, aprender términos editoriales, armar cuadernillos, elegir y escribir textos, dibujar y diseñar tapas. Informes e inscripción: fabricadelibrostalleres@gmail.com. Actividad arancelada.

RELIQUIAS: LA EXPERIENCIA DE ESCRIBIR , dictado por Florencia Martín . Martes de enero de 18:00 a 20:00 . Encuentros de escritura creativa para volver al papel y a la lapicera. Un espacio para habitar la palabra mediante ejercicios que permitan explorar el tono propio y el estilo personal. Informes e inscripción: unmaildeflorencia@gmail.com. Actividad arancelada.

TALLER DE AUTOFICCIÓN , por Fernanda Nicolini . Lunes de febrero a las 18:00 . De la vida al papel: recuerdos, historias de familia y experiencias personales como insumos literarios. Un espacio para intercambiar lecturas y poner en práctica disparadores de escritura. Informes e inscripción: IG @fer.nicolini o por mail a fernicolinitalleres@gmail.com. Actividad arancelada.

TALLER NÓMADE , por Fabián Casas . Lunes y/o miércoles de febrero a las 18:00 . Un taller teórico-práctico que recorre los géneros poesía, ensayo, narrativa y cine. El curso no requiere de experiencia previa y tiene cupos limitados. Informes e inscripción: actividadesculturales@fce.com.ar o al teléfono 11 4429 3899. Actividad arancelada.

ASOMARSE AL ULISES DE JOYCE: ORIENTACIONES PARA SU LECTURA , por Rodrigo Moral . Martes de febrero a las 18:00 . Un espacio para despejar el camino hacia la lectura del libro más intrincado, aunque maravilloso, de la historia de la literatura, que abunda en aspectos filosóficos, psicológicos y culturales. Se brindarán encuadres, herramientas y consejos para adentrarse en su lectura y no fracasar en el intento. Informes e inscripción: info@rodrigomoral.com. Actividad arancelada.

Fantastic Taller: MAPA DE AVENTURAS , por Cam Rapetti . Martes de febrero de 17:30 a 19:00 . Taller de arte gráfico y dibujo creativo para infancias. Informes e inscripción: camilarapetti@gmail.com o por IG @fantastictaller. Actividad arancelada.

CÓMO SE ESCRIBE UNA VIDA, por Walter Romero. Miércoles de febrero de 18:00 a 20:00. Tres encuentros para leer a Annie Ernaux: por dónde empezar, por qué leerla y cómo su obra permite pensar la escritura de una vida. Estos encuentros proponen un panorama para entender su literatura y generar una entrada posible a esta obra única y actual como un modo de entender cómo se escribe una vida. Informes e inscripción: IG @wallyrom. Actividad arancelada.

* Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal, Costa Rica 4568, C. A. B. A.

————

Talleres La Transformación

Taller de lectura y escritura Mujeres que escriben , 10.ª temporada. Nuevo grupo verano 2026 los sábados de 10:30 a 12:30. Inicia el 10 de enero . Se leerán autoras contemporáneas, se reflexionará sobre los textos con perspectiva de género y se escribirá a partir de consignas creadas por la coordinadora. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

Club de lectura La Transformación . Una vez por mes se reunirán virtualmente (por Meet) a comentar la obra de una autora. El 14 de enero se leerá Ritos Privados , de Julia Armfield . El 18 de febrero se leerá Tengo miedo torero , de Pedro Lemebel . Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

Taller Escribir por Escribir. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONVOCATORIAS

Residencia de Escritores Malba

Se seleccionarán cinco autores extranjeros que durante cinco semanas trabajarán en Buenos Aires en un proyecto propio dentro de la escena cultural local. La convocatoria para todas las estadías está abierta a través de la web de la REM hasta el 8 de enero de 2026 en la página de la REM: https://rem.malba.org.ar.

La aplicación se realiza a través de la página web de la Residencia: https://rem.malba.org.ar/aplicar/

Requisitos para aplicar

Tener al menos tres libros publicados de cualquier género: novela, cuento, poesía, literatura infantojuvenil, no-ficción literaria. No serán considerados los papers académicos ni las obras autopublicadas.

No tener la ciudadanía argentina ni ser residentes en el país.

En caso de no ser hispanohablante, es deseable (pero no es una condición excluyente) que alguna de las obras del autor esté traducida al español.

Beneficios para los participantes

Pasajes ida y vuelta, correspondientes al traslado del escritor seleccionado desde su ciudad de origen hasta Buenos Aires y de regreso.

Un departamento amueblado para su alojamiento y el desarrollo de sus actividades durante la estadía.

Un estipendio de US$ 500 destinado a colaborar con gastos diversos durante la duración del programa.

Seguro internacional de viajero durante su estadía.

Tarjeta Malba que permite el acceso irrestricto a las actividades programadas por el museo: salas de exposición, programación de cine, literatura y descuentos en la tienda y el restaurante.

Tres actividades públicas organizadas por la Residencia en el museo y/o instituciones y actividades afines destinadas a difundir la obra del autor invitado, como parte de su agenda en la ciudad.

Tickets para diversas manifestaciones culturales y un calendario sugerido de actividades en instituciones locales de referencia, a través del cual los participantes podrán conocer la agenda cultural de la Ciudad.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

****************

* Podés enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.