Guía de Arte y Cultura: semana del 24 de abril al 1.° de mayo de 2026

MUESTRAS

La casa y la ventana, de Nicolás Oyuela, y Bucle, de Victoria Barca en OHNO

Ambas muestras individuales que exploran, el diálogo entre percepción, espacio y experiencia: por un lado, Nicolás Oyuela presenta La casa y la ventana, un conjunto de pinturas que investigan la tensión entre lo doméstico y el espacio exterior; por otro lado, con Bucle, la artista Victoria Barca continúa su investigación, en la que cruza las artes visuales con las artes sonoras, a través de una instalación compuesta con tres piezas ornamentales de cerámica pigmentada, equipadas con parlantes y dos micrófonos-insecto.

Con La casa y la ventana, Oyuela indaga, a través de la pintura, las formas en las que operan mediaciones entre el espacio doméstico y el exterior, explorando la ventana –y sus condiciones perceptivas– como límite difuso entre adentro y afuera. La ventana, en estas piezas, no es solo un marco físico sino un dispositivo de sentido: funciona como umbral emocional donde confluyen memoria, luz, distancia y presencia.

Por su parte, Victoria Barca, artista visual y sonora, presenta Bucle, una instalación compuesta de tres piezas ornamentales de cerámica pigmentada, cada una equipada con parlantes y dos micrófonos tipo “insecto” que cuelgan en relación directa con la sala de exhibición. Este dispositivo transforma el espacio expositivo en un campo vibratorio donde el sonido y la escucha se convierten en modos de recorrer la obra.

Inauguración: 24 de abril a las 18.

* OHNO galería, en 25 de mayo 476 - piso 9, C. A. B. A.

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Tierra partida

Tierra partida, de Emilia Mönch

Curaduría: Luciana García Belbey. Inauguración: Jueves 23 de abril de 2026, 18 a 20.

Tierra partida, de Emilia Mönch, llega al Museo del Agua como cierre de un proyecto itinerante que, durante más de dos años, recorrió distintas localidades del interior del país. Con curaduría de Luciana García Belbey, la muestra reúne pinturas, dibujos, serigrafías, objetos e instalaciones, y propone una reflexión sobre el territorio, los bienes comunes y la responsabilidad compartida frente al entorno.

La presentación en Buenos Aires, “donde todo inició”, no funciona solo como una nueva sede, sino como una instancia significativa dentro del recorrido del proyecto. Según el material curatorial, el cierre en el Museo del Agua, activa una nueva lectura de la obra en un espacio atravesado por memoria histórica y patrimonial, y vuelve más visible su pregunta por aquello que es de todos y que, justamente por eso, exige cuidado.

La muestra presenta pinturas y dibujos de gran formato, serigrafías, objetos e instalaciones. En varios trabajos, Mönch incorpora materiales naturales y elementos botánicos recolectados especialmente para las obras —tierras, pigmentos, hojas, raíces, semillas y flores—, transformando las superficies en territorios cargados de textura, relieve y resonancia simbólica.

Fechas de exhibición: desde el 24 de abril, cierre: fin de junio. Horarios de visita: Abierto de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16 (último ingreso 15:30). Entrada: LIBRE Y GRATUITA el día de la inauguración / Bono contribución el resto de los días.

* Museo del Agua, Viamonte 1951, 1°piso, escalinatas, Ciudad de Buenos Aires (día inaugural. Resto de los días se ingresa por Riobamba 750, 1°piso.)

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Quintaesencia, de Dafne Kleiman

Quintaesencia, de Dafne Kleiman

El 15 de abril inauguró Quintaesencia, de la artista visual y diseñadora gráfica Dafne Kleiman, con curaduría de María José Herrera. La exhibición reúne una serie de obras e instalaciones que exploran las relaciones entre naturaleza, materia y percepción. En contacto directo con los ciclos naturales, como la luz cambiante de las estaciones, el viento sobre la tierra y la caducidad y renovación de las hojas, Kleiman desarrolla un trabajo en el que los elementos propios de la cerámica adquieren un rol central. Tierra, agua, aire y fuego no funcionan sólo como recursos técnicos, sino como agentes activos dentro de un proceso de transformación material y conceptual. En este diálogo entre materia y experiencia surge la idea de una “quintaesencia”: un quinto plano que se manifiesta en los vínculos, los intervalos y las relaciones que se establecen entre las piezas, el color, la luz y la percepción del espectador.

La exposición reconstruye un sistema de relaciones que invita a pensar el paisaje como una construcción cultural y perceptiva. Fragmentos de cielos, mares y bosques remiten a aquello que sabemos y proyectamos sobre la naturaleza, recordándonos que toda representación solo puede capturar una parte de lo visible.

El título de la muestra, Quintaesencia, da nombre también a una serie de cinco obras que sintetizan esta reflexión. Cuatro triángulos escalenos, es decir de lados desiguales, insertos en un cuadrado generan un cuadrado interior, entendido como el quinto elemento, y producen un efecto visual de rotación y movimiento. Con ecos de las investigaciones de Mondrian, Torres García y Joseph Albers, Kleiman activa el cuadrado mediante un molinete simbólico que remite al movimiento permanente del universo.

Visitas: martes a viernes, de 15 a 19.

* OTTO Galería, Paraná 1158, C. A. B. A.

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7:20 AM, de Jorge Pomar

"7:20 AM", de Jorge Pomar

El reconocido artista Jorge Pomar intervino una medianera de un edificio de seis pisos ubicado en la Plaza Félix Aguilar, en La Pampa 1098, en bajo Belgrano, donde creció y aún vive.

7:20 AM, realizada en acuerdo con los vecinos del edificio, transforma el paisaje urbano con una impronta singular y se suma a la serie de intervenciones que el artista viene desarrollando en Buenos Aires. La iniciativa surgió a partir de la propuesta de Pomar a una vecina, quien la presentó al consorcio y obtuvo su aprobación. Luego, el artista reunió los fondos con el apoyo de distintos sponsors y conformó el equipo encargado de ejecutar la obra. Sobre la superficie, creó un degradé que evoca el cielo en el instante que da título a la pieza: las 7:20 de la mañana. La obra funciona como un espejo: el crepúsculo parece reflejarse en el muro y lo ilumina.

* Plaza Félix Aguilar, en La Pampa 1098, C. A. B. A.

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Muestras en el MALBA

Fernanda Laguna: Mi corazón es un imán, 1992-2025 . En los niveles 1 y -1. Del 13 de marzo al 25 de mayo . Fernanda Laguna es una de las figuras más influyentes del arte argentino de las últimas décadas. Su práctica, tan diversa como indisciplinada, encuentra belleza en lo cotidiano y diluye las fronteras entre vida y creación. A lo largo de su trayectoria, ha transitado con naturalidad entre la literatura, las artes visuales, el activismo y la gestión de espacios independientes, construyendo un lenguaje propio donde convergen luchas, deseos, generaciones y comunidades. Esta exposición ofrece la revisión más completa de su obra hasta el momento a través de 200 piezas –pinturas, dibujos, collages, bordados, esculturas, instalaciones y videos– junto con cuadernos, libros de poesía y novela, y material fotográfico personal. Está dedicada a los espacios y editoriales independientes. La retrospectiva está organizada en siete secciones que ofrecen un recorrido de su obra individual y colectiva entre 1992 y 2025. Ofrece por vez primera un panorama amplio de una obra suelta y atrevida que reflejó la urgencia colectiva de transformar estructuras patriarcales de valor que organizaban la discusión artística treinta años atrás. Curaduría: Miguel A. López . Visitas guiadas: lunes y viernes a las 17:00.

Olga de Amaral: Cuerpo textil. En el Nivel 2. Del 27 de febrero al 11 de mayo. Esta exposición propone una ambiciosa revisión de la práctica de la artista colombiana Olga de Amaral. Abarca desde la década de 1960 hasta principios de los 2000, incluyendo diversas etapas de su desarrollo artístico. Más de cincuenta obras provenientes tanto de colecciones públicas como privadas de Bogotá, Medellín y Nueva York conforman este recorrido de seis décadas que ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar un cuerpo de obra de gran fruición visual y experimentación material. Curaduría: María Amalia García y Marie Perennès. Visitas guiadas: miércoles y sábados a las 17:00.

Colección Malba—Costantini: Latinoamérica en expansión. A partir del 1 de mayo. Inauguración abierta al público: jueves 30 de abril a las 19:00. En el marco de su 25 aniversario, el museo presenta en el mes de mayo una nueva exposición de la Colección Malba—Costantini, que reunirá una selección del acervo del museo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Las obras exhibidas –alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970– estarán distribuidas en once núcleos que trazan los itinerarios del modernismo y que fueron los ejes formativos de esta colección: las vanguardias latinoamericanas; el arte de compromiso social; las poéticas surrealistas y la crisis de la razón en los períodos de entreguerras; y los constructivismos sudamericanos. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Visitas guiadas: Miércoles y sábados a las 16:00, a partir del 2 de mayo. A partir del 1 de mayo. Nivel 1.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Gyula Kosice: En tiempo real

Curadora: Jazmín Adler. Del 30 de abril al 16 de agosto de 2026

Inauguración: jueves 30 de abril a las 19.

Gyula Kosice: En tiempo real es la primera exposición individual en Rosario del artista argentino Gyula Kosice (Checoslovaquia, 1924 – Buenos Aires, 2016), un vanguardista único e inclasificable, pionero en el cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología, y figura central en el arte nacional e internacional del siglo XX.

Curada por Jazmín Adler, esta exhibición invita a zambullirnos en el universo kosiceano conformado por obras con agua, luz y movimiento, proyectos utópicos, experimentaciones con materialidades novedosas, sueños sensibles, y poesía acuosa y porvenirista; un conjunto de obras que nos invitan a participar, movernos, investigar y descubrir.

La exhibición incluye una sala dedicada a las relaciones de Kosice con artistas rosarinos como Antonio Berni y Lucio Fontana, una instalación realizada especialmente para la ocasión por la artista Mariana De Matteis, y una sala con obras contemporáneas de la Colección Castagnino+macro, las cuales dan cuenta de algunos de los devenires recientes de aquellas búsquedas tempranamente inauguradas por Kosice.

Días y horarios de visita: miércoles a viernes de 13 a 19; sábados, domingos y feriados de 10 a 19. Visitas guiadas: miércoles a domingo y feriados, a las 17. Turnos para instituciones escolares y grupos: https://castagninomacro.org/page/educacion/id/4/title/Turnos.

* Museo Castagnino, Av. Pellegrini 2202, Rosario, Provincia de Santa Fe

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La Fábula Humana del artista plástico Fernando O’Connor llega a Espacio Peces

Tras diez años de ausencia en el circuito porteño, y luego de una larga secuencia de experiencias en el interior y el exterior del país, O’Connor vuelve a exponer su obra en la Ciudad de Buenos Aires.

La exposición consiste en diez óleos sobre lienzo de gran formato más veinticinco obras de pequeño formato sobre papel, estas últimas son dibujos preparatorios y bocetos en óleo que acompañan y amplifican la lectura del cuerpo principal de obra, material que revela el proceso creativo de este artista cuyo tema central es la figura humana.

Se podrá visitar viernes, sábados y domingos de 15 a 19 hasta el 17 de mayo.

* Espacio Peces, Santa Elena 442, C. A. B. A.

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Fragilidad y fortaleza, Elia Gasparolo, Joaquín González Bonorino y Sur.châle (Cecilia Caballero e Isabel Uboldi)

La Galería Cecilia Caballero presenta Fragilidad y fortaleza, una exposición que reúne a Elia Gasparolo, Joaquín González Bonorino y Sur.châle (Cecilia Caballero e Isabel Uboldi) en la cual se relacionan naturaleza, materia y tiempo. Desde distintas perspectivas, los tres proyectos reflexionan sobre la transformación como núcleo del proceso textil.

Elia Gasparolo investiga el ciclo del Bombyx mori, trabajando con restos de seda y capullos como huellas de una metamorfosis consumada. El capullo roto —descartado por no producir un hilo continuo— se convierte en evidencia de transformación y en elogio de la diferencia. Su obra traslada el movimiento orgánico del gusano y la mariposa al plano textil, afirmando que aquello que se aparta de la norma puede adquirir un nuevo valor simbólico. Joaquín González Bonorino construye tapices que combinan la rusticidad de la arpillera y la lana con ornamentos inspirados en el Art Nouveau, creando escenas exuberantes de fauna y flora en crítica amenaza. Su trabajo funciona como homenaje, celebración y advertencia, tensionando fragilidad y resistencia, naturaleza y artificio. Sur.chale, por su parte, recupera sedas y textiles nobles en desuso, resignificados a través del bordado artesanal y el ensamblaje. El proyecto sitúa el oficio en el centro de la práctica contemporánea y propone una ética del rescate: transformar el fragmento desplazado en pieza única.

El vínculo entre las tres propuestas es el proceso textil en diferentes estados y etapas: la seda como materia atravesada por un ciclo natural; el bordado y el tapiz como prácticas que requieren tiempo y repetición; y el “error” como punto de partida creativo.

La muestra propone pensarla como un tránsito entre un tejido donde la naturaleza y el textil evidencian que toda transformación implica continuidad.

Inauguración: jueves 19 de marzo, de 19 a 21. Se podrá visitar del 20 de marzo al 30 de abril, de lunes a viernes de 14:30 a 19 horas.

* Galería Cecilia Caballero, en Suipacha 1151, C. A. B. A.

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Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Federico Klemm. Iluminador de mitos. Inauguración: 30 de abril a las 18. Coproducida junto a la Fundación KLEMM, la exposición curada por Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, reúne más de noventa trabajos y se organiza en tres núcleos de obras producidas entre los años 1990 y 2000: la relación con su madre Rosa y el amor por lo escénico y la ópera; su última serie de fotomontajes digitales sobre Sansón y Dalila; y finalmente, su universo de “telecristales” y el deseo por los hombres. En las salas 7, 8 y 9.

Anahí en el jardín de humo negro. Inauguración: 30 de abril a las 18. Artista: Hernán César. El mural textil Anahí en el jardín de humo negro nace de una experiencia sensorial y reflexiva del artista en el Museo de Arte Popular José Hernández de la ciudad de Buenos Aires a principios de 2025. En un recorrido por ese museo, la vegetación del patio, cargada de historia y tradición, despertó en él la posibilidad de continuar una búsqueda ya presente en su obra: el diálogo con las flores y los jardines. Curadora: Silvia Amighini. En la Pared Villa Villa.

Cuando un lago se seca. Inauguración: 30 de abril a las 18. Artista seleccionada en la Convocatoria de Artes Visuales 2026 del CCR: Belén Romero Gunset. Curaduría: Javier Villa. Cuando un lago se seca construye un relato plural y abierto sobre la desaparición del agua, un campo de situaciones que ofrece múltiples puntos de fuga. Como el viento, la exposición atraviesa, arrastra, erosiona y transforma sin resolverse en una única imagen. Propone, en cambio, una experiencia sensible y porosa donde percepción, materia y pensamiento nunca se separan. En la sala 10.

Guía de Arte y Cultura: semana del 24 de abril al 1.° de mayo de 2026

Temblor de Archivo. Inauguración: 30 de abril a las 18. Artistas: Mercedes Invernizzi Oviedo aka Mecha MIO - Mauro Movia - Ana Villanueva - Sebastián Tedesco, Bruno Mesz y Fabio Doctorovich. Curadora: Laura Focarazzo. Temblor de Archivo propone una reflexión crítica sobre la imagen mediada y su interacción con la memoria. Reúne un corpus de obras de seis artistas, Mercedes Invernizzi Oviedo aka Mecha MIO, Mauro Movia, Ana Villanueva, Sebastián Tedesco, Bruno Mesz y Fabio Doctorovich, que trabajan sobre la descontextualización y recontextualización de archivos analógicos y digitales que indagan en períodos de nuestra historia particularmente complejos. En la sala 4.

Guía de Arte y Cultura: semana del 24 de abril al 1.° de mayo de 2026

Homenaje a Mireya Baglietto. Inauguración: 30 de abril a las 18. El primer homenaje del 2026 es a Mireya Baglietto, artista visual argentina, investigadora y creadora del Arte Núbico. La creadora interviene el espacio temporal de la Sala Histórica con su tradicional propuesta núbica: telas pintadas que simulan un cielo recubren y cuelgan del techo y el público es invitado a percibir el espacio mediante el celular, con el vidrio de la pantalla como si fuera un espejo ubicado a la altura de los ojos. Caminar, mirar el reflejo que se produce en el vidrio del aparato y acceder a una nueva dimensión en la que se invierten las referencias tradicionales, convirtiendo el cielo en tierra. Una pequeña reproducción de los trabajos de gran formato que la artista desplegó en las salas del centro cultural en décadas pasadas. En la Sala Histórica.

Políticas del sabor es una exposición colectiva curada por Larisa Zmud que cruza arte contemporáneo y cocinas comunitarias como prácticas de imaginación y resistencia. A partir de experiencias colectivas de distintos países y de obras de artistas de distintas épocas, propone pensar la cocina como espacio político, poético y de cuidado. En la sala Cronopios.

Fronteras blandas, curada por Javier Villa, la exposición reúne una serie de proyectos de Jimena Croceri (Cutral-Có, 1981), Carlos Gradin (Buenos Aires, 1980) y María Candelaria Traverso (Córdoba, 1991), quienes imaginan cómo restablecer los vínculos que tenemos con el agua. A través de cartografías poéticas diversas, la abordan como recurso vital y común pero también como un presencia activa e indomable capaz de articular cuerpos, comunidades y memorias. En la sala C.

Visión imposible se titula la exposición individual del artista Mariano Ullua (Mar del Plata, 1976), con curaduría de Carla Barbero. Se trata de un proyecto desarrollado especialmente para el CCR: una gran instalación escultórica que da continuidad a la investigación del artista en torno al modelado de hierro dulce, un material industrial que trabaja como si fueran líneas en el espacio, desplazando el dibujo hacia el plano tridimensional. En la sala J.

IRISADA LUZ DEL ATARDECER - 1977

Homenaje a Carlos Gorriarena abarca el centenario de su nacimiento y se presenta en la Sala Histórica. La exhibición incluye obras como Vidriera (2000) e Irisada luz del atardecer (1977). La actual selección aborda temas presentes en su obra, entre ellos los reclamos de justicia y las tensiones sociales.

Un mundo de Busqued. La figura del escritor Carlos Busqued concentra la propuesta de las Salas 2 y 3. La muestra curada por Juan Maisonnave explora los objetos personales del escritor, entre los que se incluyen aeromodelos, libros anotados, cómics y una mandíbula animal. El enfoque trasciende la literatura e ingresa al universo material que inspiró buena parte de su producción.

2021 El Deseo

El artista Ricardo Cohen (Rocambole) expone su serie Rocambole y el Jardín de los fantasmas en las Salas 13 y 14. Allí se muestran piezas originales de su trabajo gráfico, incluidas obras relacionadas con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La exposición coincide con los 40 años del lanzamiento de Gulp!, primer disco de la banda. La curaduría es de Natalia Famucchi.

Kikin en sala 5 0

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. KIKIN, de Juan José Souto explora la relación entre forma, luz y espacio a través de esculturas y dispositivos lumínicos. En la Sala 5, Juan José Souto presenta KIKIN, con curaduría de Javier Villa, en la que se ponen en diálogo esculturas y dispositivos de luz. Cada obra examina la relación entre forma y luminosidad a partir de experimentos con densidad y revelación espacial.

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. Antes del fulgor. Por otro lado, Valentín Asprella Lozano exhibe Antes del fulgor en la Sala 6. Esta muestra, curada por Carla Barbero, dispone piezas escultóricas e instalaciones que abordan transformaciones de lo natural y lo sintético mediante imaginarios de descomposición y regeneración.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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Exposiciones en Casa Nacional del Bicentenario

Primer Premio Witcomb a las Artes Visuales. El viernes 20 de marzo a las 18 inauguró la exposición que reúne las obras que integran el Primer Premio Witcomb a las Artes Visuales. Se trata de más de 90 pinturas, esculturas, dibujos y grabados, seleccionados entre los 2400 trabajos presentados por artistas de todo el país por un jurado integrado por Rodrigo Alonso, Laura Casanovas, Andrés Duprat, María José Herrera y Julio Sánchez. La muestra se podrá visitar hasta el domingo 3 de mayo en el primer piso de la Casa.

Juan Reos, Álbum de motivos. Un conjunto de 62 dibujos realizados en tinta sobre papel, cada uno acompañado por su título. El conjunto se presenta como un archivo abierto de imágenes recurrentes en la práctica del artista: escenas, figuras, gestos y situaciones que conforman un imaginario desplegado. La muestra se podrá recorrer hasta el domingo 26 de abril en el microespacio de la planta baja. Los sábados 21 de marzo, 18 y 25 de abril a las 18 se llevará adelante la activación Una muestra para dar, que el artista Juan Reos desarrolla en el marco de la exposición. Se trata de una actividad en la que el público presente podrá llevarse una obra de las exhibidas, en un acto de entrega pero también de expansión de la exposición. La exhibición se transforma a lo largo del tiempo; los dibujos son retirados de la sala y regalados al público de manera paulatina, hasta que la sala queda vacía de imágenes y solo permanecen los títulos de las obras. El archivo inicial se desarma progresivamente. De este modo, en Álbum de motivos las imágenes se alejan de una lógica de acumulación o intercambio mercantil y entran en una forma de circulación marcada por el acto de dar.

Mariano Benavente, Ceremonias para el fin de un verano. Una serie de pinturas de mediano y gran formato que entrelazan flores con objetos culturales como libros, discos y fotografías para crear escenas en las que lo efímero convive con lo duradero. La exposición podrá visitarse hasta el domingo 10 de mayo en el cuarto piso.

Alberto Sassani, La fragilidad como estructura. Una instalación de sitio específico que combina fotoperformance, objetos en 3D y bastidores de madera, cartulina y papel. La muestra explora la paradoja de la fragilidad como sostén y estará disponible hasta el domingo 10 de mayo en el tercer piso.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

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La Casa Invita: Capítulo 5

La Casa Invita: Capítulo 5 es una nueva edición del ciclo de muestras colectivas de verano de la galería Tramo. Esta instancia propone el cruce de prácticas y trayectorias del arte contemporáneo argentino.

El proyecto cuenta con la participación de los artistas invitados Estefanía Arias, Clara Manetti y Sasha Minovich. En el primer montaje, se exhiben obras de Juan Astica, Natalia Cacchiarelli, Pompi Gutnisky, Valeria Maculan, Hernán Paganini, Julián Prebisch y Verónica Romano. La Casa Invita surge a partir del gesto de convocar a artistas cuyas prácticas establecen afinidades formales y conceptuales.

Se puede visitar hasta abril de 2026, de lunes a viernes, de 14 a 19.

* Tramo, en Av. Alvear 1580 PB, C. A. B. A.

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Arte en el Centro Cultural Borges

MIL PEDAZOS, de Eugenia Calvo. Es una arquitectura en transición, una escenografía hecha de figuras geométricas simples que colapsó. En este desbarajuste, en el punto de la desintegración de la escena, otra aparece entre sus restos. En un estado de reconversión y fragilidad, cuerpos que antes fueron sillas, acompañan la caída tomando diferentes posturas. Se sostienen entre sí, apoyan sus cabezas, apenas tocan sus manos, se abrazan; generando un clima de transformación que señala la fuerza vital del vínculo y del afecto. Un tiempo ambiguo entre el colapso y la reorganización en donde los cuerpos buscan maneras de existir y estar juntos. Octógono.

DIFÍCIL DECIR ADIÓS. Propone una reflexión sensible sobre los procesos de despedida, transformación y pérdida. A través de un conjunto de obras y un montaje concebido específicamente para el espacio, la muestra construye un recorrido que aborda la noción de vacío, permanencia y tránsito, invitando al público a una experiencia más perceptiva que narrativa. La exposición articula dimensiones espaciales, arquitectónicas y simbólicas, utilizando el espacio como un elemento activo del relato curatorial. El recorrido enfatiza pausas, distancias y silencios, generando un clima de introspección donde las obras dialogan entre sí y con el cuerpo del visitante. El proyecto subraya lo inestable y lo transitorio, reforzando la idea de que toda despedida implica una reconfiguración del lugar que se deja y del que se ocupa. Artistas participantes: Alfredo Prior, Carolina Arias, Ernesto Ballesteros, Eduardo Basualdo, Adriana Bustos, Eugenia Calvo, Delia Cancela, María Casalins, Chiachio & Giannone, Christo & Jeanne-Claude, Ángela Copello, Nicola Costantino, Marina De Caro, Petu De Mareca, Lucas Di Pascuale, Sofía Durrieu, Matías Duville, Alejandro Gabriel, Ana Gallardo, Edgardo Giménez, Nan Goldin, Verónica Gómez, Max Gómez Canle, Sebastián Gordín, Carlos Herrera, Ignacio Iasparra, Cynthia Kampelmacher, Pablo Lehmann, Jorge Macchi, José Marchi, Matilde Marín, Celeste Martínez Abburrá , Gustavo Piñero, Francisca Rey, Jesús Rodríguez, San Poggio, Rosana Schoijett, Diana Schufer, Paula Senderowicz, Hernán Soriano, Pablo Suárez, Hiroshi Sugimoto, Alejandra Tavolini, Mariana Telleria, Paula Toto Blake, Nicolás Trombetta, Constantino Fischer Fieg. Curaduría: Daniel Fischer. Espacio Berni.

AFUERA SOLO EL MUNDO, de Andrés Matías Pinilla. Exposición curada por Joaquín Barrera, propone un recorrido por la producción reciente del artista colombiano Andrés Matías Pinilla a partir de dibujos, instalaciones, esculturas y videos. La muestra parte de una certeza cruel: el mundo ya no se presenta como un espacio estable y compartido, sino como un territorio atravesado por fricciones, desplazamientos y pérdidas. Espacio Borges.

DESDE EL FINAL COMO PUNTO DE PARTIDA, de Jorge Miño y Amadeo Azar. La obra abre una escena sin bordes: un mundo que desborda el encuadre y se derrama en la sala. La imagen es arquitectura brutalista y se imprime en una sucesión de planos donde la repetición funda su propio tiempo. El hormigón no describe: impone un orden rítmico. Las imágenes respiran en módulos, en pulsos, en insistencias: memoria y permanencia como materia. En esa trama diluida, asoman sombras de M.C. Escher (artista visual, Leeuwarden, Países Bajos, 1898-1972) y del imaginario geométrico del videojuego “Fragmentos de Euclides” de Alice Zanuttini (desarrolladora de videojuegos, París, Francia, 1984): simetrías, rotaciones, traslaciones y transformaciones isométricas. Miño distorsiona lo visual: la perspectiva se fractura, los planos se pliegan. La geometría aparece como promesa de estabilidad y se revela como trampa perceptiva. Por momentos, la mirada sobrevuela —casi dron— y el espacio se vuelve un diagrama en movimiento. El diseño sonoro de Amadeo Azar (artista visual, Mar del Plata, Buenos Aires, 1972) no ilustra: edifica. Modela distancias, abre pasillos, levanta presiones en el aire. El sonido no sólo se escucha: se siente en el cuerpo como vibración, empuje y latido. Lo sonoro no envuelve: atraviesa. La videoinstalación compone una morfología de escalas —imágenes de distintos tamaños— y un vaivén entre proyección y emisión. La distorsión del punto de vista conversa con la vanguardia cinematográfica; el blanco y negro contrastado roza el Cine Noir de loas años 40 y 50. El espectador entra en un laberinto donde el tiempo se desarma y el sonido captura la materia misma de la mirada. Curaduría: Karina Acosta. Espacio Beta.

LUZ CONSTRUCTIVA, de Gonzalo Maciel. Gonzalo Maciel presenta una intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo. La obra se despliega mediante la yuxtaposición de tubos de luz LED, planos de color pintados y acrílicos semitransparentes en tonos azules, naranjas y rojos, que actúan como filtros cromáticos. A través de esta combinación de materiales y procedimientos, el artista propone una experiencia perceptiva donde el color deja de ser un atributo fijo para convertirse en un fenómeno en constante transformación. La exhibición se configura como una composición geométrica integral, en la que cada elemento mantiene un vínculo formal, cromático y lumínico con el conjunto. Luces, planos y transparencias dialogan en un sistema de relaciones precisas, generando superposiciones, eclipses y modulaciones visuales. La intervención funciona así como un juego constructivo de formas y figuras, donde la luz y el color estructuran el espacio y activan una experiencia inmersiva para el público. Acceso.

PLATINA, de Pablo Insurralde. Una exposición en la que la cerámica interactúa con otros materiales como el vidrio a través del movimiento, el roce y el sonido. Las obras se activan entre sí con gestos mínimos, produciendo una coreografía delicada donde el humor y la fragilidad ocupan un lugar central. Dispuestas sobre una gran plataforma que funciona a la vez como pedestal y como escenario, las piezas construyen una escultura de lo mínimo: un anti-monumento que, en lugar de exaltar lo heroico, pone en valor lo precario, lo sensible y lo inestable. El sonido emerge como resultado directo del contacto entre los materiales, invitando al espectador a una experiencia de atención y escucha. La muestra propone un espacio donde lo escultórico y lo performativo se entrelazan, celebrando lo frágil como forma de resistencia poética. Curaduría: Fernando Farina. Espacio circular.

El tiempo entre las manos. Mientras todo alrededor exige velocidad, respuesta inmediata y productividad constante, estas obras se construyen en otro régimen temporal. Un tiempo que no se detiene ni se aísla del presente, pero que avanza a su propio ritmo: el que se sostiene entre las manos mientras se teje, se borda, se insiste. Las obras reunidas en esta exposición trabajan desde esa simultaneidad de ritmos. Mientras el mundo acelera, estas piezas acumulan horas, repeticiones, gestos mínimos. No se sitúan fuera de la urgencia contemporánea: la sienten, la absorben, la traducen en materia. El hacer textil aparece así como una forma de atención prolongada, capaz de registrar lo que ocurre alrededor sin plegarse a sus lógicas de rapidez. Las artistas provienen de distintas regiones, trayectorias y contextos culturales. Algunas llegan desde el diseño de indumentaria, otras desde prácticas artísticas sostenidas en el trabajo manual, la transmisión de técnicas y la relación directa con los materiales. Esa diversidad no se resuelve en un lenguaje único, sino que permanece visible en las obras: en las fibras, en los tiempos de ejecución, en las marcas del cuerpo que trabaja. Bordar, tejer, anudar o coser no implica aquí una retirada del presente, sino otra manera de atravesarlo. El tiempo entre las manos propone pensar estas prácticas como espacios donde conviven distintos ritmos: el del mundo que presiona y el del hacer que resiste, escucha y transforma. En esa fricción, la materia conserva memoria, experiencia y una forma particular de estar en el tiempo. Artistas participantes: Alejandra Mizrahi, Antonia Pérez, Celina Mundet, Jessica Trosman, Manuela Rasjido, Mariela Segundo, Nicole Mazza. Curaduría: Fernando Farina. Espacio Bon Marché.

ESTADIO INICIAL. El Centro Cultural Borges inaugura la sala del tercer piso de su edificio con el objetivo de brindar un espacio para que artistas menores de treinta años encuentren en su seno un primer territorio de ensayo institucional. Este ciclo que comenzó en 2026 nace como un laboratorio de práctica artística expandida desde el cual tensionar la producción contemporánea, las materialidades en uso y las formas poéticas de la práctica estética. Junto a un equipo curatorial joven que también está dando los primeros pasos en su profesión, tratarán de impulsar a aquellos artistas que se atrevan a desbordar los formatos tradicionales e integren, en su hacer, a otras disciplinas. Priorizarán para eso el sitio específico, la instalación, las exploraciones escultóricas de mediano a gran formato, los nuevos medios y a todos aquellos artistas que estén dispuestos a asumir la escala. Artistas: Leila Simonian, Yasmin Antún, Renata Molinari. Coordinador curatorial: Joaquín Barrera. Equipo curatorial: Olivia Azpiazu, Lucía Ramundo, Juan Manuel Maquirriain, Helena Spinnato. Tercer piso.

SIN TÍTULO, de Esteban Pastorino. El eje de la muestra se centra en la exploración de diversas formas posibles de representación del espacio-tiempo utilizando el medio fotográfico. Esta propuesta, que el artista ha desarrollado en los últimos años, y donde la técnica juega un papel central, se materializará en la exposición con una serie de obras de formatos diversos, cuyas técnicas van desde la fotografía aérea hasta las panorámicas analógicas de longitudes extremas. Espacio de fotografía.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecieron en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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¡Nacidos con Mazal Tov!: Una nueva exposición del Museo Judío de Buenos Aires

La exposición propone un recorrido por la tradición de los Wimpels, textiles rituales confeccionados a partir de la tela utilizada en el brit milá (circuncisión) y empleados para envolver los rollos de la Torá tras su lectura en la sinagoga. Más que objetos ceremoniales, los wimpels son portadores de una bendición, inscripta literalmente en su superficie, que acompaña a la persona a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta el bar mitzvá y el casamiento.

Aunque pertenecen a la comunidad, estos textiles conservan la memoria de historias individuales: nombres, fechas y deseos familiares quedan registrados en su tejido, convirtiéndolos en símbolos materiales de identidad, pertenencia y continuidad.

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de junio de 2026.

Horarios: lunes a viernes de 10.00 a 17.30 hs (último ingreso). Visitas guiadas: martes y jueves a las 11.00 y a las 15.00. Visitas grupales: reservar con anticipación en contacto@museojudio.org.ar.

* Museo Judío de Buenos Aires – Templo Libertad, Libertad 769, C. A. B. A.

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Elian Chali: Plano inesperado , hasta abril de 2026 . Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

Esto es teatro. Once escenas experimentales: del Di Tella al Parakultural, hasta mayo de 2026. Durante los años sesenta y setenta, con el mismo espíritu renovador y experimental, pero llevando su propuesta a una radicalidad visual inimaginable para el teatro de la época, el director tucumano Víctor García irrumpió en la escena internacional. Su obra constituyó un punto de intersección inédito entre las artes visuales y las artes escénicas. Esta exposición recupera con enorme orgullo su figura, que, a pesar de haber sido un verdadero parteaguas en la historia teatral contemporánea, sigue siendo todavía un secreto para el campo teatral argentino. Este recorrido establece un puente con otro espacio fundamental de experimentación, que surgió en Buenos Aires al calor de la entonces reciente democracia (1983): el Centro Parakultural. Esta exposición histórica hace foco en once episodios que acercan algunos gestos vanguardistas del teatro de los años sesenta, setenta y ochenta al Museo Moderno. Curaduría: Andrés Gallina, Florencia Qualina y Alejandro Tantanian. (Sala H).

Máquina Teatro: El Periférico de Objetos (1990-2009) Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, hasta junio de 2026. Esta exposición cuenta con la colaboración fundamental de sus protagonistas para la investigación, la digitalización de documentos de gran significado histórico, la restauración de objetos y la reconstrucción de piezas paradigmáticas. El recorrido propuesto acompaña los desplazamientos del lenguaje periférico a lo largo de los años: del retablo de títeres de sus primeros espectáculos a la toma total del escenario en Máquina Hamlet, de la monumentalidad de Monteverdi Método Bélico a la condensación poética de Manifiesto de niños. Esta muestra es el retorno vivo de los objetos, que traen al presente, como si fueran pequeñas máquinas del tiempo, el legado rupturista de este grupo que transformó la escena cultural y teatral argentina. Curaduría: Jimena Ferreiro, Andrés Gallina y Alejandro Tantanian. (Sala G).

Daniel Basso: Terciopelo Club, hasta junio de 2026. Se trata de una serie de nuevos trabajos producidos especialmente para esta ocasión, que expresan los intereses recurrentes del artista marplatense: el recuerdo agridulce de la costa atlántica, la noche y su alegría vacua, la belleza cotidiana del diseño comercial. Mediante una lectura original de la atmósfera cultural de los años noventa, Basso recurre a la decoración de los clubes nocturnos, los clichés del turismo popular y la exaltación de las superficies, para llevar al límite la excentricidad de la forma, hasta sumergir al visitante en un escenario evanescente de pura ilusión. Curaduría: Franco Chimento (Sala D).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Los museos porteños presentan sus exposiciones

Programación de las muestras que ofrece actualmente la red de MuseosBA.

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, CABA)

29ª edición del Salón de Arte Textil. Inauguración: sábado 21 de marzo, hasta el 17 de mayo. Se exhiben las obras premiadas y seleccionadas para el Salón que el Museo Sívori organiza cada dos años, en dos categorías: Clásica, con obras realizadas mediante técnicas tradicionales del arte textil; y Artesanal, piezas con un perfil más experimental e innovador que exploran nuevos modos de expresión y muchas veces abandonan la bidimensionalidad del tapiz tradicional. Las obras premiadas se suman al patrimonio del museo, en diálogo con su colección patrimonial. Un affaire de colecciones. Patricio Gil Flood + grabados y dibujos de la colección del Museo Sívori. Inauguración: sábado 21 de marzo, hasta el 3 de mayo. Esta exposición propone una revisión poética e interdisciplinaria de la colección del Museo Sívori a partir de nuevas creaciones contemporáneas. Las instalaciones del artista Patricio Gil Flood dialogan con una selección de dibujos y grabados de Iglesias Brickles, Camporeale, Carballo, Ralveroni, Fioravanti, Smoje, Ferrari y Stupía, entre otros, pertenecientes a la colección del museo.

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Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, CABA)

El azulejo en el Río de la Plata, 1949-2026. Inauguración: jueves 12 de marzo a las 17. La muestra presenta piezas de la colección del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de colecciones particulares, en diálogo con azulejos pertenecientes al patrimonio del Museo Larreta. Además, se exhiben el manuscrito y los dibujos originales del libro El azulejo en el Río de la Plata de Vicente Nadal Mora, que el Instituto de la UBA publicó en 1949, y otros libros referidos a esta temática. Curaduría: Francisco Girelli y Fernando Martínez Nespral. Coordinación: Patricia Nobilia.

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Museo de Arte Popular José Hernández - MAP (Av. del Libertador 2373, CABA)

Conservado y guardado: no olvidado. Piezas de la reserva del MAP poco conocidas. Inauguración: viernes 27 de marzo. Hasta el 20 de septiembre. Esta exposición da a conocer obras del patrimonio del MAP realizadas con diversas materialidades y por artesanos que no se encuentran por lo general dentro de los ejes expositivos del museo. Estas colecciones han sido revisadas, catalogadas, actualizadas y puestas en valor. Se exhiben tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos. Curaduría: equipo del MAP, coordinado por Horacio Torres. Bioartesanías: El futuro ya llegó. Hasta el 23 de agosto. Esta muestra explora el potencial de los biomateriales —vivos, orgánicos y sostenibles— en diálogo con saberes ancestrales, tecnologías emergentes y prácticas artesanales contemporáneas, en un contexto global atravesado por la crisis ambiental. Se exhiben piezas realizadas con hongos, algas, residuos orgánicos o bacterias, de expositores de Argentina, Latinoamérica y Europa.

MUSEOS BA: Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles sin cargo. Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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TEATRO

Un punto oscuro, una obra escrita y dirigida por Agostina Luz López

Guía de Arte y Cultura para la semana del 17 al 24 de abril de 2026

Agostina Luz López reestrena la segunda temporada de Un punto oscuro, con actuaciones de Amalia Boccazzi, Carolina Saade, Felipe Saade y María Villar. La obra podrá verse desde el domingo 19 de abril a las 20.

Sinopsis: En una suerte de reversión de Mujercitas, tres hermanas asisten al final de la vida de su padre. Para mantenerlo unido al hilo de su existencia, le leen relatos que funcionan como espejos en los cuales su familia se refleja. La figura del padre se va desvaneciendo y las hermanas tejen una casa que las contiene mientras se preguntan por sus propios enigmas y buscan el camino de sus singularidades en esta nueva configuración familiar.

Ficha técnica artística

Intérpretes: Amalia Boccazzi, Carolina Saade, Felipe Saade, María Villar. Vestuario: Mariu Fermani. Escenografía: Mariana Tirantte. Diseño de iluminación: Alejandro Le Roux. Asistencia de dirección: Valentina Santelli. Colaboración autoral: Ana Montes. Texto y dirección: Agostina Luz López.

Funciones: domingos a las 20. Hasta el 12 de julio. Duración: 60 minutos. Entradas: $22.000; estudiantes y jubilados: $18.000. Entradas disponibles en Alternativa.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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PLAY: el nuevo montaje de Matías Umpierrez llega a Buenos Aires

Guía de Arte y Cultura para la semana del 17 al 24 de abril de 2026

Una exploración escénica sobre los relatos y discursos de odio. Luego de su estreno mundial en una exitosa temporada en Madrid, y antes de su presentación en México, el creador transdisciplinar argentino afincado en España, Matías Umpierrez, presentará en Arthaus Centro de Creación Contemporánea de Buenos Aires su nuevo montaje PLAY: una investigación escénica sobre los discursos de odio, las narrativas de la hostilidad, el infierno y el paraíso de la conciencia. Las funciones serán en mayo y las entradas están disponibles en Alternativa.

Sinopsis: PLAY (del inglés play, sig. reproducir audio/video, juego, jugar, obra de teatro, interpretar, tocar música, acción, simulación) es una investigación escénica, creada e interpretada por Matías Umpierrez, sobre los discursos de odio, los modos de habitar el poder, el infierno y el paraíso de la conciencia.

Preestreno: 6 y 7 de mayo a las 20. Funciones: 8, 9, 10, 14,15, 16, 17, 20, 21, 22 y 23 de mayo a las 20.Hasta el 23 de mayo. Duración: 90 minutos. Entrada general: $20.000. Estudiantes y jubilados: $16.000.

* Arthaus, en Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

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APERTURA DEL CICLO TEATRO X LA JUSTICIA 2026

VIERNES 24 DE ABRIL a las 21. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA (en el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos; en conmemoración del genocidio del pueblo Armenio perpetrado por el Estado turco).

Reservas: https://publico.alternativateatral.com/entradas99524-silencio-de-hembra?o=14

Convencidos de que a través de la actividad teatral de un país se ven reflejados los valores de Verdad y Justicia de una sociedad, y de que la Justicia no es un valor dado sino un derecho a lograr y mantener entre todxs es que surge la necesidad de aunar voluntades y realizar el ciclo Teatro x la Justicia como una constante que se propone año tras año tratar el tema de la Justicia y los Derechos Humanos desde la escena. El mismo consta de funciones teatrales gratuitas y Foros Permanentes que se desarrollan durante todo el año. TADRON Teatro asume la producción general de las obras seleccionadas y hace entrega del Premio Tadron a los grupos participantes.

* TADRON TEATRO, Niceto Vega 4802, C.A. B. A.

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Dido y Eneas – Una ópera de emergencia, por la Opera Periférica

Guía de Arte y Cultura: semana del 17 al 24 de abril de 2026

El 11 de abril a las 20, Paraíso Club presentó Dido y Eneas – Una ópera de emergencia del colectivo Ópera Periférica. A diez años de su creación, el colectivo vuelve sobre Dido y Eneas de Henry Purcell para hacerla estallar, correrla y traerla al presente.

Dido y Eneas – Una ópera de emergencia arma una gran escena colectiva con orquesta en vivo, solistas, coro, la composición electroacústica de Macarena Aguilar Taub (MAQ) y cartas de Marina De Caro. El barroco se corre de lugar para intentar alcanzar una utopía que conecta el mito fundacional, que narra Virgilio en la Eneida, con el hoy. La escena se expande fuera del teatro, en diálogo con el espacio público, en este caso con el Congreso de la Nación Argentina.

Se trata de un montaje pensado específicamente para el Teatro Empire, que dialoga con la sala, sus murales, el hall, la calle y todo lo que pasa alrededor. A metros del Congreso, la obra también se deja afectar por ese contexto y lo incorpora.

Funciones: 23 y 26 de abril a las 20. Localidades disponibles en: https://paraisoclub.squarespace.com/membresias-paraiso-1. Duración: 60 minutos.

* Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen 1934, C. A. B. A.

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REMILGADA FANTASÍA, de Carolina Mazzaferro

Guía de Arte y Cultura para la semana del 17 al 24 de abril de 2026

Graham y Libi, dos patéticas hermanas literatas retraídas en la soledad de su saavedrina mansioneta, deben recorrer la Buenos Aires de principios de siglo XX para sacar de la cárcel a Atilio, el amante de Graham. En la travesía citadina una decena de personajotes se apersonan abrillantados ante el tándem.

Remilgada fantasía es una comedia escrita entre sonetos, décimas, romances, diálogos y narraciones. Una obra sobre un amor marica o un amor heterosexual o un amor de hermanas. Tal vez, también, sobre el amor a la literatura o a una ciudad que ya no existe. O tal vez sobre todo esto y nada a la vez.

Este espectáculo ha resultado ganador del 13º Premio ARTEI a la producción de teatro independiente 2025. Asimismo, ganó una mención en el 5° Premio Estímulo a la Escritura Todos los Tiempos el Tiempo de 2024.

Funciones: domingos a las 17. Entradas por Alternativa Teatral.

* Moscú Teatro, en Ramírez de Velasco 535, C. A. B. A.

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Unidad básica, de Pompeyo Audivert y Andrés Mangone

"Unidad básica", de Pompeyo Audivert y Andrés Mangone

En la unidad básica más austral del mundo, el pasado no se rinde; los viejos ídolos de antaño hierven en el subsuelo de la noche patria. Los compañeros Beto y Pelusa intentarán poner a salvo allí el corazón del movimiento. “Hay viento, y hay cenizas en el viento”.

La dupla creativa conformada por Pompeyo Audivert y Andrés Mangone reestrenan Unidad básica, ahora en el Centro Cultural de la Cooperación.

Reestreno: domingo 12 de abril. Funciones: los domingos a las 18:30.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Con dramaturgia y dirección de Marcelo Savignone, la Compañía Cuerpos estrena La imaginación enferma

La imaginación enferma

El sábado 4 de abril se estrenó La imaginación enferma, una obra de la Compañía Cuerpos que irrumpe en el escenario para interpelar al teatro desde el mismo teatro. Funciones: todos los sábados de abril y mayo a las 17. Entradas en Alternativa.

Sinopsis: Es una obra que tensiona el drama moderno, cuestiona sus formas, denuncia su complacencia y plantea una crítica feroz al rol pasivo del arte frente a la hipocresía social. En plena representación de Un enemigo del pueblo de H. Ibsen, emerge un gesto disruptivo que saca al espectáculo de su cauce y lo enfrenta con su propia farsa. El teatro como ejercicio inútil frente a los tiempos que corren. La obra intenta exponer las costuras ideológicas del drama burgués, sus inicios y sus herencias. A través del colapso escénico, La imaginación enferma convierte al teatro en un campo de batalla entre la verdad y la falsedad, entre el acostumbramiento del espectador/a y la necesidad de hacer del arte una praxis activa. Un ejercicio filosófico.

Autor: Marcelo Savignone. Actúan: Leandro Arancio, Milagros Coll, Sofía González Gil, Valentín Mederos, Guido Napolitano, Belén Santos, Tatiana Sarbia, Marcelo Savignone. Selección musical: Compañía Cuerpos.

Hasta el 23 de mayo. Duración: 70 minutos. Entrada general: $24.000; estudiantes y jubilados: $20.000.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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ANDÉN ALUCINADO - engrudo lírico musical-

ANDÉN ALUCINADO - engrudo lírico musical- , con Fernando Noy

Sobre poemas de Alejandra Pizarnik, Marosa di Giorgio, Fernando Noy; y música y puesta en escena: Guillermo Vega Fischer.

Andén alucinado surge del cruce entre el recital poético y la ópera contemporánea.

Autobiografía lírico-plural recitada en primera persona por Fernando Noy junto al erotismo exótico y fascinante de Marosa Di Giorgio, la melancolía sublime iluminada en el lenguaje de Alejandra Pizarnik, con el desparpajo de la contracultura under de los años 80 que ahora transcurren como estaciones contempladas desde la ventanilla en un viaje alucinado y sin final.

Andén alucinado se presenta todos los domingos de abril a las 19.

Funciones: domingos de abril a las 19.Entradas: $ 25000.

* El Galpón de Guevara, en Guevara 326, CABA.

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La salud de los enfermos, de Julio Cortazar

El 15 de marzo a las 18 se estrena La salud de los enfermos de Julio Cortázar, texto llevado al escenario en su versión original, con dirección de Leandro Cóccaro en el Teatro del Pueblo.

Uno de los autores más grandes de la literatura argentina, reconocido mundialmente llega a los escenarios con este texto que formó parte de Todos los fuegos el fuego, cuarto libro de cuentos del escritor publicado en 1966 que hoy sube a escena celebrando los 60 años de su primera edición.

En la salud de los enfermos Cortázar pone sobre la mesa la relación siempre compleja entre la pérdida y el criterio de realidad acompañados por las dosis de humor y ternura tan propios del autor. Ante una madre enferma, los miembros de la familia deciden ocultarle un hecho doloroso. En la obra, el escritor juega con los conceptos de verdad, realidad y ficción para preguntarnos: ¿Quiénes producen esa ficción? ¿Los familiares para con la madre? ¿o es más bien la madre quien sostiene esa ficción hacia el resto de la familia? ¿Quién necesita de la ficción para poder sobrevivir a un contexto hostil, para poder soportar aquello que resulta indecible?

Funciones: domingos de marzo y abril a las 18. Localidades $24.000 disponibles en Alternativa Teatral.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Silencio de hembra, de Mónica Salvador

En el marco de los 30 años de Teatro Tadron, Herminia Jensezian y Belén Santos estrenan Silencio de hembra, de Mónica Salvador. Una obra que denuncia esos silencios intrafamiliares que llevamos en el cuerpo durante años. Un teatro multidisciplinar en el que el cuerpo es movimiento, palabra, música y dolor. Un cuerpo que lucha entre el secreto y la libertad.

Sinopsis: Una joven que crece rodeada de secretos intenta reconstruir su propia historia. Fragmentos de una infancia marcada por la ausencia. Recordar será el único camino para dejar de ser una niña sometida y convertirse en una mujer libre. Una obra que explora la memoria para romper el silencio.

Silencio de hembra se estrenó el domingo 8 de marzo, y se puede ver todos los domingos de marzo, abril y mayo. Funciones: domingos a las 18.

Entradas: general $20.000 y $17.000 para estud y jubilados. Reservas en: https://www.alternativateatral.com/obra99524-silencio-de-hembra.

* Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

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SUDTEXTOS ARGENTINOS

Adaptación de grandes autores argentinos por Martín Kahan. ¿Cómo se narra la violencia de un país que parece repetirse en el tiempo? El15 de marzo, regresó a escena Martin Kahan con Sudtextos Argentinos, un unipersonal que atraviesa la historia nacional en un viaje de “atemporalidad simultánea”. A través de cuatro adaptaciones viscerales, la obra pone el cuerpo a textos emblemáticos que marcaron el pulso de nuestra identidad: El Matadero (Esteban Echeverría); “Astellas del mesmo palo” (inspirado en el Martín Fierro); “Incorrecto” (basado en Osvaldo Lamborghini) y “El Parroquiano” (de Tato Pavlovsky). Actúa: Martín Kahan. Dirección: Lucas Distéfano y Martín Kahan

Funciones: domingos a las 20. Duración: 40 minutos. Entradas por Alternativa Teatral.

* Teatro Silencio de Negras, en Pres. Luis Sáenz Peña 663, C. A. B. A.

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Apenas en la tierra, de Sofía Brihet

Un pozo por el que asoman Una y Otra. Miran el mundo como por primera vez. En este espacio sin tiempo se preguntan por el amor, el tiempo y el lenguaje. Si Apenas en la tierra parece hablar de la muerte es porque esencialmente se pregunta por la vida que, como el agua, corre, se estanca y salta.

Actúan: María Soldi, Sofía Palomino.

Reestreno: sábado 7 de marzo de 2026. Funciones: sábados a las 21:30. Duración: 50 minutos.

* CASA TEATRO ESTUDIO, Guardia Vieja 4257, C. A. B. A.

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Castelli, el rayo

Castelli, el rayo

De Lía Salas, con dirección de Juan Manuel Correa.

Castelli, el rayo narra, los días excepcionales de Juan José Castelli, un abogado de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, devenido en comandante del ejército revolucionario de la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un lapso de poco más de un año y medio, totalmente frenético, febril, en una atmósfera de guerra externa e interna. Un caos corporal, él, quien fuera nombrado el orador de la revolución... Hoy su palabra sigue vibrando.

Funciones: sábados de marzo y abril a las 18. Entrada general $18.000 / $15.000 est. y jub. Compra online: https://publico.alternativateatral.com/entradas98471-castelli-el-rayo?o=14.

* Teatro Hasta Trilce, en Maza 177, C. A. B. A.

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Las vis cómica, de Mauricio Kartun

La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder.

A partir del sábado 21 de marzo, funciones: sábados a las 19:30. Entradas desde $18.000/ Dto a estud y jub. Duración de la obra: 90 minutos.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Mazel Toc

Mazel Toc

Fecha de estreno: viernes 6 de marzo a las 20:30. Funciones: viernes a las 20:30 y sábados 18:30.

Sinopsis: Nico tiene Tourette. Se enteró a los 4 años. Desde entonces, su cabeza fue acumulando recuerdos, gestos, tics, heridas… y también aprendizajes. ¿Cómo es tener tics cuando sos chico? ¿Qué pasa cuando el TOC te atraviesa en plena adolescencia? ¿Hasta qué punto un síndrome puede marcar y transformar tu vida? En este biodrama basado en la vida de Nico, con su propia voz, la compañía de algunos personajes y la impronta de su judaísmo, Nico se propone recorrer su historia, desde el nacimiento hasta hoy, en un viaje lleno de preguntas, risas, golpes y resiliencia.

Entradas: $22.000. Reservas por: AlternativaTeatral.

* La Pausa Teatral, Luis Viale 625 (a 400 mts del Cid Campeador), C. A. B. A.

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Qué hacer con todas estas cosas, de Alejandra Endler

En una casa familiar vacía, Laura decide filmar un documental sobre su vida. Acompañada por un joven actor que interpreta a su hermano, reconstruye escenas del pasado con objetos, recuerdos, grabaciones y fragmentos de una obra escrita por él. El tiempo se vuelve inestable: la memoria irrumpe, se superpone al presente, se confunde con la ficción. Lo que empieza como un registro se transforma en un ritual íntimo para habitar la pérdida y ensayar una identidad propia.

Luego de una primera temporada a sala llena y elogios de la crítica vuelve Qué hacer con todas estas cosas de Alejandra Endler. Fecha de reestreno: viernes 6 de marzo a las 20. Funciones: los viernes de marzo y abril a las 20.Entradas: $20.000 / dto a jub y estud. (con credencial). Reservas por Alternativa: https://www.alternativateatral.com/obra97653-que-hacer-con-todas-estas-cosas.

* Teatro El Grito, en Costa Rica 5459, C. A. B. A.

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Hasta los 120…

Hasta los 120….

Libro y dirección de Sebastián Kirszner. Hasta los 120… narra la historia de Fanny y Ruthy, dos mujeres de más de 90 años que comparten su vida en un geriátrico. La obra alterna entre el presente claustrofóbico y las escapadas a la memoria: el pasado compartido, el country Hebraica, Israel, los sueños truncos y el primer amor. A través del humor y la emoción, la obra reflexiona sobre la amistad, la vejez, la traición y el deseo.

Funciones: sábados a las 20:30. Entradas: $22.000

* La Pausa Teatral, en Luis Viale 625, CABA.

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La era del olvido, una obra escrita y dirigida por Francisco Estrada

Con la actuación de Germán Rodríguez. Mientras espera ser designado Jefe de Gabinete, Rodrigo, sostiene un debate imaginario y vital con su padre ya fallecido, quien siempre desaprobó su carrera política. Las cosas se complican, cae en la frustración. El diálogo con la sombra paterna se tensa y cuando todo se derrumba emerge una entrañable verdad. Un cambio de último momento demuestra que esta es La era del olvido.

Un político joven lleno de ambición espera ser confirmado en un alto cargo del gobierno. La rosca política demora las cosas. La ansiedad se torna desesperación. Y el fantasma de la figura paterna se hace presente. Adrenalina, whisky y posteos desesperados…y el poder que está ahí nomás y parece escurrirse de las manos. Germán Rodríguez es el responsable de encarnar a esta criatura inquieta y paranoica que contra los mandatos, deseos familiares y sus propias vacilaciones, por momentos abismales, cree que su hora ha llegado.

Fecha de reestreno de la segunda temporada: sábado 7 de marzo a las 21. Funciones: sábados a las 21. Entradas desde $15.500. Reservas: https://www.elcamarindelasmusas.com.

* El Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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HARTO, unipersonal de Ángel Blanco

Con dirección de Julián Belleggia, se presenta la segunda temporada. Voz en off : Eleonora Wexler.

Gustavo mordió a su padre en la cara. Ahora debe enfrentarse a preguntas que intentarán descifrar por qué lo hizo. Durante la espera, en una cámara.

Domingos a las 20. Entrada general: $22.000 en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos.

* El Método Kairós Teatro, en El Salvador 4530, C. A. B. A.

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ALMA MAHLER

La obra escrita por Víctor Hugo Morales, con la nominada al ACE por su actuación en unipersonal, Raquel Ameri, la música en vivo y original del pianista Juan Ignacio López, con Julián Menini al piano, y la puesta y dirección de Pablo Gorlero.

Un texto poético que cuenta la potente historia de una mujer muy adelantada a su época. Que osciló entre su talento como compositora y su rol de ama de casa. Marcando en sus memorias su mea culpa que se advierte en su promesa de defender su pasión por la música y su imposibilidad de llevarlo adelante.

Desde el 8 de marzo, todos los domingos, a las 20. Entradas disponibles en ALTERNATIVA TEATRAL o en la boletería del teatro

Basada en hechos reales, una genia perseguida por el nazismo y abrumada por sus recuerdos, en la intimidad de su casa evoca sus historias extraordinarias.

Musa inspiradora de genios, pintores y músicos de su época. Una puesta que recrea y magnifica ésta gran historia de vida, con proyecciones visuales y una música original, matizados con poemas de Alma y fragmentos musicales de Mahler.

* Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Corrientes al 1543, C. A. B. A.

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Con Federico, segunda temporada

Con textos de Federico García Lorca, e interpretación de Osmar Núñez. Dramaturgia y dirección, Analía Fedra García.

Osmar Núñez evoca a Federico García Lorca a través de su poesía y su prosa. Federico se vuelve una presencia real y perfuma todo el aire alrededor: como un torbellino, lleno de furia, amor y belleza.

Reestreno: viernes 13 de febrero a las 21. Funciones: viernes a las 21. Duración: 50 minutos.

* Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Stranger Sings: Una parodia musical

Un homenaje cargado de humor y canciones pegadizas que reinterpreta con descaro la icónica primera temporada de Stranger Things. No hace falta haber visto la serie para reírse y emocionarse: el espectáculo está pensado para que toda la familia disfrute, aunque no son los jóvenes quienes mejor reconocerán los guiños al universo ochentoso, a las películas de Spielberg y a la estética pop de la época. Y por supuesto, la obra reivindica a Barb Holland, el personaje “olvidado” que aquí encuentra su venganza escénica. Dirección: Sergio Lombardo.

Duración: 120 minutos. Funciones: jueves a las 20.

Reestreno

* Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis)

Este es un proyecto que va ya por su quinta temporada, habiendo sido estrenada la obra en el 2022 con gran repercusión de público, y habiéndose convertido en un verdadero suceso del off Corrientes en el 2023, con localidades agotadas desde febrero hasta diciembre inclusive. La dramaturgia (Diego Carreño) está basada en los posteos humorísticos y lingüísticos realizados por el actor y director Gabriel Wolf (integrante del grupo “Los Macocos”) en Facebook desde el año 2014 a la fecha.

Para la versión 2024 de este proyecto, Carreño convoca a Leandro Aita (su compañero en el dúo humorístico Hermanos Delay) para que se encargue de la dirección. Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

En efecto, E. (el protagonista) se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, u Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

El resultado es una pieza de humor, en el que se intentará llevar a la acción teatral un sinfín de elementos propios de otras artes, a través de mecanismos generalmente utilizados en la narrativa o los géneros audiovisuales.

Voces en Off de Nazareno Casero y Diego Gentile. Con: Diego Carreño, Funciones: viernes a las 22:00. Entrada general: $22.000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos. Hasta el 30 de mayo.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

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Teatro, humor y música judía

Se extiende hasta abril en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, ubicado en Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires. La propuesta ofrecerá presentaciones cada martes a las 20, con una grilla que incluye comedias, stand up, obras teatrales y espectáculos musicales. Las entradas ya se encuentran disponibles por Plateanet

Y el ciclo cierra el 28 de abril, con La bobe, donde Diego Licht encarna a un nieto que visita a su abuela por última vez, con dirección de Gaby Goldberg.

* Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

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Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Segunda temporada. Adaptación y dirección: PABLO GORLERO

La obra nominada a 8 premios ACE, ganadora como mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente, calificada como “hit del teatro alternativo” y elegida por los críticos de La Nación como la mejor del año del circuito independiente, vuelve a Espacio Callejón. Durante el verano presentó una función a sala llena en el Paseo La Plaza y 4 funciones en la gran sala Astor Piazzolla del Teatro Audiotirum de Mardel Plata.

Reestrenó el 12 de marzo de 2025. Entradas en alternativa teatral o en la boletería del teatro. https://publico.alternativateatral.com/entradas94958-incidente-en-vichy?o=14

Funciones: jueves a las 20. Con el auspicio del Museo del Holocausto.

* Espacio Callejón, Humahuaca 3759, C. A. B. A.

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Grados Celsius, de Cecilia Propato

Cinco hombres: el padre los tres hijos y el tío integran una familia disfuncional que vive inmersa en un futuro post distópico frío y blanco esperando que vuelva Ingria, esposa, amante, madre y cuñada. Un espejismo anuncia un eterno retorno de los vínculos y del amor.

Funciones: martes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Hasta el 28 de abril.

* Ítaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, C. A. B. A.

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¿Querés ser feliz o tener razón? - Mundo Shakespeare -

"¿Querés ser feliz o tener razón? - Mundo Shakespeare -", de Cecilia Propato

Una obra inmersiva, no interactiva, de formato único. La obra revive el mundo shakespeariano a través de la construcción de un universo laberíntico en el que veintiséis intérpretes encarnan micromonólogos escritos por Cecilia Propato en prosa poética a partir de personajes extraídos de algunas obras de William Shakespeare, reinterpretados por Propato desde la dramaturgia y elaborados con un tono similar a los textos escritos por el autor inglés.El espectáculo plantea un mundo dividido en dos: Montescos y Capuletos. Quien saca la entrada recibe la letra “M” (Montesco) o la letra “C” (Capuleto), entonces puede ver tres micromonólogos pertenecientes al universo que le tocó, al estilo de “elige tu propia aventura”. A su vez, hay situaciones que acontecen en un espacio común. Dramaturgia y dirección: Cecilia Propato.

Los espectadores estarán en libre circulación y pueden comer y beber mientras transcurre la obra.

Funciones: domingos a las 12 (mediodía). Hasta el 26 de abril; del 3 al 31 de mayo y del 7 al 28 de junio.

Entrada general $20.000 / est. y jub. $16,000 / Consultar otras promos. Compra online: www.alternativateatral.com.

* Ítaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, C. A. B. A.

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DANZA

Poéticas de de gravedad, de Edgardo Mercado

Guía de Arte y Cultura para la semana del 17 al 24 de abril de 2026

El 16 de abril a las 20 se estrenó Poéticas de de gravedad: Operaciones para dimensionar un cuerpo suspendido, con dirección de Edgardo Mercado en LABA, Laboratorio de Artes de Buenos Aires (Chacarita, Ciudad de Buenos Aires).

Poéticas de de gravedad es una instalación performática transdisciplinaria que cruza performance, física de partículas, cosmología y arquitectura somática. La obra propone una experiencia inmersiva en la que la gravedad deja de ser una ley abstracta para convertirse en experiencia sensible.

En Poéticas de gravedad, el espectador se encontrará con una experiencia inmersiva y compartida: música en vivo, performers, objetos realizados con materiales de la industria aeroespacial y un diseño de luces que intensifica la dimensión somática de la obra. La pieza es, además, el resultado de un proceso que reúne artistas, diseñadores e investigadores de distintos campos.

Funciones: sábados 18 y 25 de abril y 2 de mayo a las 21:30. Localidades: $25.000 disponibles en entradaweb

* LABA, Laboratorio de Artes Buenos Aires, en Fraga 648, C. A. B. A.

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Ringtone Lado A

Dirección Brenda Angiel. Coreografía Brenda Angiel y Sara Becker.

Luego del estreno en 2025 de Ringtone, en Aérea Teatro, Brenda y Sara estrenan ahora Ringtone Lado A. Madre e hija convierten al escenario en un territorio compartido entre generaciones, donde la intimidad se vuelve visible y emocional. La obra elude la solemnidad y abre espacio al humor, revelando con sensibilidad los vínculos y tensiones que atraviesan el paso del tiempo. La estructura dramatúrgica de Ringtone lado A está cuidadosamente articulada y fluye entre secuencias filmadas, danza en vivo y textos grabados por las propias intérpretes. Esta construcción multimedia permite que la obra se despliegue en múltiples capas narrativas simultáneas, creando una experiencia escénica rica y compleja.

Funciones: jueves a las 20:30. Entradas: Entradas, por Alternativa teatral: https://www.alternativateatral.com/obra96899-ringtone-lado-a. Duración del espectáculo: 50 minutos

* Sala Solidaridad, del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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CINE

Cine con entrada libre en el Museo Moderno

Sur, desolación y después. El Museo Moderno invita a la proyección de dos filmes del realizador y escritor noruegoargentino Mirko Stopar (1974). En el marco de la exposición Océano interior, se proyectarán El arponero y Desolación, que exploran el fin de un modo de vida asociado a la industria ballenera. Las películas serán presentadas por el propio Stopar en el Auditorio del Museo. Programas públicos, con curaduría de Fernando García

Función: sábado 25 de abril, a las 18:30. Actividad sin costo, sin inscripción previa.

* Museo Moderno, Av. San Juan 350, C. A. B. A.

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Maldita Eva, un documental de Pablo Spatola sobre la cineasta Eva Landeck

"Maldita Eva", un documental de Pablo Spatola sobre la cineasta Eva Landeck

Maldita Eva es una película sobre una de las cineastas pioneras y más originales del cine argentino: Eva Landeck. El documental de Pablo Spatola es una biografía a regañadientes y un dispensario de imágenes de archivo que pertenecen a otro mundo. Los años sesenta, la obstinación de Landeck por un cine verdadero, sin afeites ni reconciliación, el registro de un mundo que no se veía como un folleto de promoción turística. Con la hija de Landeck como guía, Spatola consigue un milagro de recapitulación en el que un cine olvidado se materializa.

Maldita Eva fue exhibida en el BAFICI 2024 y en varios festivales nacionales e internacionales. Ahora se puede ver todos los sábados de abril a las 14:30 en la sala de Ítaca Complejo Teatral, en el barrio de Almagro. Duración: 63 minutos.

Funciones: sábados de abril a las 14:30.

* Ítaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, C. A. B. A.

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Cine en el MALBA

En abril continúan en cartelera El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas; LS83, de Herman Szwarcbart, los domingos; The Souffleur, de Gastón Solnicki, con proyección los sábados; y Los días chinos, de Santiago Loza, y Pin de fartie, de Alejo Moguillansky, los viernes. Además, se estrenan los ciclos David Lynch x5/ Cineclub Nocturna, los sábados a las medianoche; Revista Caligari, también los sábados y Aries Cinematográfica Argentina, durante todo abril. Además se estrena Hijo mayor, de Cecilia Kang, que irá los sábados a las 18:00.

Viernes 24 de abril

A las 18:40 , Los dias chinos , de Santiago Loza .

A las 20:00 , Pin de fartie , de Alejo Moguillansky .

A las 22:00, Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain [Ciclo Aries Cinematográfica Argentina].

A las 24:00, El profesor hippie, de Fernando Ayala [Ciclo Aries Cinematográfica Argentina].

Sábado 25 de abril

A las 18:00 , Hijo mayor , de Cecilia Kang [Estreno]

A las 20:00 , Padre , de Tereza Nvotová [Ciclo Revista Caligari .]

A las 22:00 , The Souffleur , de Gastón Solnicki .

A las 24:00, Una historia sencilla, de David Lynch [Ciclo David Lynch x5/ Cineclub Nocturna.]

Domingo 26 de abril

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Miércoles 29 de abril

A las 17:45, 21:00 y 24:00, El diablo viste a la moda 2, de David Frankel. La Semana de la Alta Costura Argentina, en colaboración con Disney y 20th Century Studios, presenta la avant premiere de El diablo viste a la moda 2 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. La película tendrá tres proyecciones en Malba antes de su llegada a todos los cines del país. La compra de entradas es únicamente presencial.A la venta en las boleterías del museo a partir del lunes 20 de abril a las 11:00.Hasta agotar la capacidad de la sala.

Viernes 1 de mayo

A las 18:40 , Los dias chinos , de Santiago Loza .

A las 20:00 , Pin de fartie , de Alejo Moguillansky .

A las 22:00 , Primero yo , de Fernando Ayala [Ciclo Aries Cinematográfica Argentina ].

A las 24:00, Hotel alojamiento, de Fernando Ayala [Ciclo Aries Cinematográfica Argentina].

Sábado 2 de mayo

A las 18:00, Hijo mayor, de Cecilia Kang [Estreno]

A las 20:00 , Invención , de Courtney Stephens [Ciclo Revista Caligari .]

A las 22:00 , The Souffleur , de Gastón Solnicki .

A las 24:00, Eraserhead, de David Lynch [Ciclo David Lynch x5/ Cineclub Nocturna.]

Domingo 3 de mayo

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

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Cine en el Centro Cultural Recoleta

En abril, se inauguran los ciclos Viernes de western, los viernes a las 18, y Pasiones francesas, los sábados y domingos.

Viernes 24 de abril

A las 18:00, Más corazón que odio, de John Ford [Ciclo Viernes de western.]

Sábado 25 de abril

A las 18:00, Nosotros no envejeceremos juntos, de Maurice Pialat [Ciclo Pasiones francesas.]

Domingo 26 de abril

A las 18:00, À nos amours, de Maurice Pialat [Ciclo Pasiones francesas.]

Jueves 30 de abril

A las 18:00, Dinamogramas, de Andrea Schellemberg [Estreno].

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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MÚSICA

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Hojas de otoño

Vuelve el ciclo Hojas de Otoño al Centro Cultural Recoleta. En esta edición, el ciclo de Jazz se consolida como un espacio de encuentro entre artistas consagrados y nuevas generaciones del género, ofreciendo un diálogo musical a través de la improvisación y la diversidad de formatos. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia.

Loiácono Dúo. Mariano Loiacono (trompeta) y Pablo Raposo (piano) son dos de los más importantes músicos de la escena, que abordan en este concierto composiciones de grandes músicos de la historia del jazz, como Thelonious Monk, Duke Ellington, Billy Strayhorn y Joe Henderson, entre otros, desde la íntima sonoridad de los dos instrumentos. Mariano Loiácono (Cruz Alta, Córdoba, 1982) es uno de los trompetistas más destacados del jazz argentino contemporáneo. Inició su formación musical en la infancia como pianista y, ya adolescente, se volcó a la trompeta, estudiando en Rosario y luego en Buenos Aires. Pablo Raposo es un pianista, compositor y docente argentino destacado dentro de la escena del jazz contemporáneo. Formado en Buenos Aires, se consolidó como una figura versátil participando activamente en proyectos de jazz, música instrumental y fusiones con otros géneros. Viernes 24 de abril a las 19:30. En la Capilla.

Antidomingos en el Recoleta

En su tercera edición, los Antidomingos regresan con más música y energía. Todos los domingos a las 19, una programación diversa recorre el rock, pop, folk, jazz y clásica, con artistas en vivo y nuevas sorpresas para transformar el cierre del fin de semana. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia.

Renzo Montalbano. Renzo Montalbano ofrece un concierto con banda completa en el que presentará su segundo disco “Hasta luego”, en el que fusiona el pop y el bolero con una orquestación de cuerdas que eleva cada melodía. La banda está formada por Renzo Montalbano (compositor, voz y guitarra), Rubén Darío Casco (teclados), Facundo Martín Tapia (bajo), Lucas Martín Herbin (batería), Sasha Abril Conte Fertonani (coros). Renzo Montalbano es un cantautor de Buenos Aires, reconocido por su labor como cantante y compositor de la banda Gativideo. Su proyecto solista comienza en 2014. En 2019 lanzó el LP “Potente”, marcado por la sensibilidad y un sonido atemporal. En 2024 realizó la música original de la película argentina “Las Corredoras”, de Néstor Montalbano, protagonizada por Diego Capusotto, Carola Reyna y Alejandra Flechner. Domingo 26 de abril a las 19. En la Capilla.

MusicaQuantica Voces de Cámara

MusicaQuantica Voces de Cámara celebra sus 20 años de trayectoria con un concierto especial con obras de Johannes Brahms, Franz Schubert y Edvard Grieg. MusicaQuantica | Voces de cámara es uno de los coros más destacados de Argentina. Fundado en 2006 por Camilo Santostefano, reúne cantantes de gran experiencia y ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Obtuvo premios en concursos europeos y argentinos y fue finalista del Grand Prix Europeo. Participó en el Simposio Mundial de Música Coral en Seúl y se presenta en las principales salas del país, con giras por Europa y la región. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia. Director: Camilo Santostefano. Sábado 25 de abril a las 18. En la Capilla.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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La Ópera Independiente de San Telmo presenta L’elisir d’amore, versión vibrante y familiar

L’elisir d’amore

La compañía Ópera Independiente de San Telmo comienza su temporada 2026 con la ópera L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti. Pensada para el disfrute de toda la familia, El Elíxir de Amor llega en versión abreviada, con una puesta ágil, ambientada en el mítico barrio de La Boca en los años 50, cantada en italiano con sobretitulado simultáneo y escenas en español, con coro y voces solistas en vivo, acompañados al piano.

A lo largo de este año, la compañía se presentará en diversos espacios de CABA y alrededores: La Traviata de Giuseppe Verdi, La Bohème de Giacomo Puccini e Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Duración: 90 minutos. Apta desde los 9 años. Entrada: $20.000.

Funciones en abril: 26 de abril a las 17:00.

* Teatro de la Fábula, en Agüero 444, C. A. B. A.

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ADICTA CELEBRA 25 AÑOS DE ELECTROPOP Y REPLICA SU SHOW HITO EN LA TANGENTE

Tras el éxito arrollador de su show aniversario en Niceto Club, Adicta, la banda pionera y referente del electropop argentino, regresa a los escenarios porteños para revivir su show de los 25 años en formato [BIS].

La cita será el próximo viernes 24 de abril en La Tangente, donde la banda liderada por Rudie Martínez ofrecerá un repaso intensivo de su historia, interpretando más de 30 temas de su vasta discografía en un set diseñado para la intensidad de la pista de baile.

Fecha: viernes 24 de abril de 2026, a las 23:59 (apertura de puertas). Entradas: Disponibles en latangente.com.ar

* La Tangente, Honduras 5317, C. A. B. A.

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ACTIVIDADES

Conferencia inaugural Colección Malba - Costantini: Latinoamérica en expansión

Clark Lygia

Participan Eduardo F. Costantini, María Amalia García y Alejandra Aguado. Jueves 30 de abril a las 18:00.

En esta conversación de apertura, Eduardo F. Costantini, fundador y presidente de Malba, María Amalia García, curadora en jefe, y Alejandra Aguado, coordinadora artística de Malba Puertos y curadora de la Colección Eduardo F. Costantini, presentarán los ejes conceptuales de la exposición y compartirán una mirada sobre el desarrollo, la expansión y los criterios que dieron forma a la Colección Malba –Costantini, así como los procesos de investigación, adquisición y curaduría que acompañaron su crecimiento a lo largo del tiempo. En el Auditorio.

En el marco de su 25.° aniversario, el museo presenta una nueva exposición de la Colección Malba – Costantini, que reúne una selección de obras del acervo del museo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Hoy, con sus más de 2770 obras, la Colección Malba–Costantini constituye uno de los conjuntos más representativos del arte moderno y contemporáneo latinoamericano a nivel global. Las obras que se exhibirán —alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970— están distribuidas en once núcleos que trazan los itinerarios del modernismo y que representan los ejes formativos de esta colección: las vanguardias latinoamericanas; el arte de compromiso social; los constructivismos sudamericanos; las poéticas surrealistas y la crisis de la razón en los períodos de entreguerras.

La exposición retoma el concepto de antropofagia de Oswald de Andrade. Esta noción permite abordar la originalidad del arte de América Latina a partir de la asimilación crítica del arte moderno occidental y el reconocimiento de las identidades que configuran nuestro territorio. Desde esta perspectiva, subraya las búsquedas comunes de los artistas, a la par que amplifica la diversidad del arte latinoamericano.

Actividad gratuita con inscripción previa. Transmisión en vivo a través de YouTube Malba. Inscripción: https://malba.liit.com.ar/decidir/?evento=si&tp=3&evs=1128.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Festival Brotes Alejandrinos: Homenaje a Pizarnik

El sábado 25 y el domingo 26 de abril de 17 a 20 en Laprida 298, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo un festival para celebrar a Alejandra Pizarnik por el 90 aniversario de su nacimiento

La iniciativa, enmarcada también en el décimo aniversario del ciclo Brote Poético, cuenta con la gestión y coordinación de Marina Cavalletti y pretende ser un tributo a la autora de “Árbol de Diana” en el año y el mes en que hubiese cumplido nueve décadas.

Serán dos jornadas para recordarla en su Avellaneda natal, con la intención de reunir 90 voces, 45 cada día, para recrear su universo, en un encuentro con entrada libre y gratuita.

El festival se desarrollará en el Centro Cultural La Calle Larga, a pocas cuadras del Puente Pueyrredón y reunirá a lectores y lectoras que reciten obras sobre Pizarnik o de la poeta. Los interesados en leer, pueden escribir al instagram @brotepoetico

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ENCUENTRO CON ARTISTAS: ESTADIO INICIAL

Guía de Arte y Cultura: semana del 24 de abril al 1.° de mayo de 2026

Un recorrido junto a las artistas Leila Simonian, Yasmin Antún y Renata Molinari para compartir el detrás de escena del proceso creativo de ESTADIO INICIAL, la expo que actualmente se exhibe en el PISO TRES del Centro Cultural Borges.

El primer encuentro tendrá lugar el viernes 24 de abril a las 18, mientras que el segundo se llevará a cabo el jueves 14 de mayo a las 17. A este segundo encuentro se sumará la participación del artista Francisco Álvarez que a partir del 29 de abril estará interviniendo con su obra en la exposición.

Entrada libre y gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A.

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Andrés Montero llega a Buenos Aires

Escritor y narrador oral, fundador de la compañía de narración oral «La Matrioska». Es autor de las novelas Tony Ninguno, Taguada, La muerte viene estilando y El año en que hablamos con el mar editados por La Pollera; de los libros juveniles Alguien toca la puerta, Tres noches en la escuela y En el horizonte se dibuja un barco; del ensayo Por qué contar cuentos en el siglo XXI editado por Los Confines; y del libro ilustrado Bestiario de Chile.

Ha sido traducido al griego, italiano y danés y portugués, y próximamente al inglés, alemán, árabe, cingalés y checo.

Agenda de actividades:

Jueves 30 de abril a las 18, en Librería Hernández (Avenida Corrientes 1436, CABA)

Viernes 1 de mayo en Librería Los Confines Ceci Bona y Sebastián Alvaredo entrevistarán a Andrés Montero a las 18:30 (Prof F. Agüer 4757, Villa Ballester, provincia de Buenos Aires)

Domingo 3 de mayo a las 17, en la isla de BIG SUR ( Feria internacional del libro de Buenos Aires). Andrés Montero firmará ejemplares, en el stand #1707, 1709 y 1810, pabellón amarillo. (Predio Ferial de La Rural).

Lunes 4 mayo en Librería La Libre, a las 19, Andrés Montero leerá parte de su obra en compañía de Alejandra Kamiya y Dani Zelko. (Chacabuco 917, CABA).

Martes 5 de mayo en el stand de Big Sur de la Feria del Libro firmará ejemplares.

Martes 5 de mayo en la Feria del Libro en Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina

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Micromediaciones por Mi corazón es un imán

Lunes y viernes a las 17:00, a partir del 16 de marzo, niveles 1 y -1. El equipo educativo propone un ciclo de micromediaciones por la retrospectiva de Fernanda Laguna. Se trata de un recorrido en dialogo con el público, orientado a partir de preguntas que promueven el acercamiento al lenguaje visual y a las materialidades características del universo cotidiano y afectivo de Laguna. Desde las distintas percepciones sensibles que surjan en el intercambio con les visitantes, nos adentraremos en su obra desarrollada desde los años noventa hasta la actualidad, atravesada por los debates del llamado arte light, la crisis del 2001 y el activismo feminista contemporáneo. Se descubrirá su práctica artística diversa e indisciplinada -entre las artes visuales, la poesía, el activismo y la gestión de espacios independientes-, impulsada por el deseo y las luchas desde el trabajo cotidiano, la colaboración y la amistad. Una práctica poética que genera su propio lenguaje artístico, pero también proyectos colectivos y comunitarios donde la fantasía, el juego, el amor, la belleza y los ritos cotidianos del vivir son los cimientos de la producción artística contemporánea.

La muestra consiste de dos salas. Los lunes el recorrido es por la sala del Nivel -1 y los viernes por la sala del Nivel 1.

Actividad incluida con el ticket de ingreso al museo.No requiere inscripción previa.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Curso de análisis de ciencia ficción en inglés, a cargo de Matías Carnevale

Los lunes 4, 11 y 18 de mayo y el 1 de junio nos reuniremos por Zoom, a través de la plataforma L.E.A.S., para el curso Anglo-American Science Fiction in short story and poetry, para comentar narradores clásicos de la ciencia ficción en inglés como H.G. Wells, Ray Bradbury o Philip K. Dick y poetas que incursionaron en el género como Heathcote Williams y Edwin Morgan. Inversión: 65.000$ y 65 dólares para el exterior. Inscripción: info@escuelaleas.com.

Para más información, visitar https://escuelaleas.com.ar/anglo-american-science-fiction/, en Instagram escuela.leas.

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En Eterna cadencia

Presentación: En todo hay una grieta y por ella entra la luz, de Patricio Pron

En conversación con Mauro Libertella. La nueva novela del escritor es una meditación sobre el duelo ecológico, la violencia, la finitud, el arte como resistencia y la posibilidad de una esperanza, que parte de la pregunta sobre ¿qué puede hacer la literatura en un mundo fracturado por la crisis ecológica, la descomposición de la democracia y la pérdida de sentido? Actividad libre y gratuita. Producida con Anagrama. Martes 28 de abril, a las 19.

* Librería Eterna Cadencia, en Honduras 5582, C. A. B. A.

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Museo Ana Frank

(Nicolás Stulberg)

El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano con visitas guiadas realizadas por jóvenes, en un recorrido que incluye salas recientemente renovadas, objetos originales y la única reproducción del Anexo Secreto donde se refugió la familia Frank durante el nazismo.

Se podrá visitar la muestra Historias de desobediencias en medio del horror: Elegir la dignidad humana. La exposición narra experiencias de quienes, aun en situaciones límites, eligieron desobedecer órdenes criminales, arriesgarse y salvar a otras personas, además de las vivencias de hijos y nietos de genocidas nazis que repudian a sus padres y abuelos.

Ubicado en una antigua casona del barrio de Coghlan (CABA) el museo puede visitarse los jueves, viernes, sábados y domingos, de 14 a 19.

* Centro Ana Frank Argentina, en Superí 2647, C. A. B. A.

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EL HORIZONTE DE KEOPS, una expedición por el antiguo Egipto, en realidad virtual aumentada

Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llega por primera vez a la Argentina El Horizonte de Keops, la experiencia de realidad virtual aumentada está en el Pabellón Frers de La Rural.

El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un gran juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el Río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

Una experiencia basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops. Creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard, esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en Guiza, para que la experiencia sea tan entretenida como auténtica.

Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar. Hasta el 3 de mayo.

Horarios

Martes a jueves, de 12:00 a 20:00.

Viernes, de 12:00 a 21:00.

Sábados, de 10:00 a 21:00.

Domingos, de 10:00 a 20:00.

* Pabellón Frers, Av. Santa Fe 4363, C. A. B. A.

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Visita escolar al Centro Ana Frank + Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad

En el Centro Ana Frank, junto a la visita centrada en la vida y el legado de Ana Frank, ahora también se incluye el “Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad”. Se trata de una propuesta integrada al recorrido del Museo, y especialmente pensada para estudiantes de todos los niveles primarios y secundarios que visitan el museo con sus escuelas. Puede realizarse antes o después de la visita al Museo y está coordinado por jóvenes guías de entre 15 y 25 años que se forman en el Centro Ana Frank. Para escuelas públicas, la entrada es gratuita.

Info y reservas: visitas.centroanafrank@gmail.com

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

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Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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INFANTILES

Alejandra y los mundos, una aproximación al universo de María Granata a través de los títeres

Alejandra y los mundos

La encantadora fábula realizada por el Grupo de Titiriteros del San Martín se presenta ahora en el Cine Teatro El Plata de Mataderos. A partir del sábado 14 de marzo vuelve Alejandra y los mundos, la pieza escrita y dirigida por Analía Fedra García para el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, que dirige Adelaida Mangani.

El espectáculo, que se presenta los sábados y domingos a las 14.30, cuenta con la participación de los titiriteros Emmanuel Abbruzzese, Lorena Azconovieta, Andrea Baamonde, Diego Baez, Myrna Cabrera, Pablo Del Valle, Ana Galati, Carolina Graff, Melisa Jos, Ayelén Laxalt, Paulina Lita, Fernando Morando, Ludmila Man, Esteban Quintana y Gabriela Zamboni.

La abuela de Alejandra le regala un mapa gigantesco para su cumpleaños. La niña le muestra el mapa a su amigo Agustín y, mientras escriben en sus cuadernos, sueñan con viajar. De repente, vientos huracanados y tormentas marinas los llevan a recorrer países donde conocerán a Enek, un niño esquimal, a Makena, una niña africana, y a muchos otros animales que se suman a la aventura para enfrentar a un peligroso cazador.

* Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765, C. A. B. A.

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Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

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Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

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CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Taller literario presencial: A 100 años de Jacobo Fijman, poesía desde los márgenes

De la mano de Caterina Radzichewski conocerán y explorarán Molino Rojo, primer libro del autor argentino que cumple su centenario de publicación este 2026.

Contemporáneo de Jorge Luis Borges, Fijman se encuentra al margen del canon literario. Dueño de una obra poética magnífica huyó del Imperio Ruso a corta edad, fue músico callejero, profesor, y terminó sus días en el Hospital Borda.

El taller incluye material de lectura, infusiones, merienda y un brindis especial el 23 de abril por el Día Mundial del Libro. Encuentros: jueves 23 de abril y jueves 30 de abril, de 17 a 18:30.

Requiere inscripción previa. Valor del taller $30.000. Información: caterinaliteratura@gmail.com o @radzich en Instagram.

Actividad realizada gracias al apoyo de CASA Fundación Medifé.

* CASA Fundación Medifé, en Ayacucho 1945, C. A. B. A.

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Fantasmas en la literatura posmoderna: no hace falta ser una casa para estar embrujadx

Curso extracurricular del I.S.P Joaquín V. González destinado especialmente para profesores de Lengua y Literatura, estudiantes de Letras o Artes, bibliotecarias, bibliotecarios y docentes de otras áreas.

La propuesta, gratuita y virtual, invita a explorar en la literatura de fantasmas desde el gótico hasta nuestros días. La duración es cuatrimestral y quincenal.

Inicio: 13 de abril. Se otorgarán certificados. Horario: lunes de 18:30 a 20:30. Docentes: Camila Roccatagliata y Nicolás Carballo. No otorga puntaje docente.

Más información: fantasmasyposmodernidad@gmail.com. Inscripciones: https://bit.ly/4syiKr5.

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Taller de autoetnografía y ficción: Leer y escribir desde la experiencia y la imaginación social, a cargo de Maricel Cioce

En este taller de lectura y escritura, a partir de algunas herramientas de la autoetnografía, vamos a explorar poesías, cuentos y relatos de autores que escribieron sobre sus propias vidas. También vamos a escribir sobre pasajes significativos de la vida de los participantes utilizando su propio material. Nuestra tarea será leer, desempolvar la memoria, invocar emociones, explorar nuestro propio material y sacarlo a la luz.

Lunes 4, 11 y 18 de mayo, y 1 de junio 10:30 a 12:30, 4 encuentros presenciales. Requiere inscripción previa en el presente formulario.

* CASA Fundación Medifé, Ayacucho 1945, C. A. B. A.

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Ciencia ficción y género (Edición 2026)

Curso gratuito extracurricular del I.S.P Joaquín V. González. Un recorrido intenso e intensivo por la ciencia ficción argentina leyendo las tensiones género-género o genre-gender. Es virtual, gratuito y quincenal. Está pensado para estudiantes del Profesorado, docentes, bibliotecarios y todo aquel que esté interesado en interrogar y ampliar el conocimiento de ciertas problemáticas literarias en el aula, en educación no formal y en situaciones de intercambio. Por supuesto, también para quienes tengan ganas de aprender sobre nuestra ciencia ficción a partir de una mirada de género.

Inicio: mayo. Se otorgarán certificados. Horario: jueves de 14:30 a 16:30. Docentes: Camila Roccatagliata y Lucía Vázquez. No otorga puntaje docente.

Más información: cfygenerojvg@gmail.com. Inscripciones: https://forms.gle/MTLBCBzTec33GeoE8.

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CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

http://proyectos.fundacionfjklemm.org.

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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

ESTUDIOS PELUCHE - CCR

Convocatoria abierta

ESTUDIOS PELUCHE-CCR es un programa de acompañamiento para artistas visuales impulsado por la artista Ad Minoliti y el Centro Cultural Recoleta. Con una impronta colaborativa, se propone un espacio de formación horizontal, experimentación indisciplinada y pensamiento colectivo. Dirigida a artistas en pleno tránsito de sus prácticas, el programa se plantea como un lugar para pensar, producir y crear en un taller compartido en las instalaciones del CCR.

El programa combina tutorías individuales, clínicas grupales, visitas especiales, así como instancias de intercambio con otras comunidades del CCR.

¿QUÉ OFRECE?

-Becas de estudios para 6 artistas residentes en CABA, modalidad presencial que incluye:

-Taller compartido en las instalaciones del CCR de uso exclusivo.

-Clínica mensual con Ad Minoliti y seguimiento semanal virtual.

-Acceso gratuito a la oferta de Talleres del CCR.

-Acceso y asesoría para investigar material en el CEDIP del CCR.

-Visitas especiales de artistas como personas del ámbito de la curaduría y prácticas afines.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?

-Artistas visuales mayores de 18 años sin límite de edad que residan en CABA.

¿CÓMO APLICAR?

La aplicación se realizará por mail a: estudiospelucheccr@gmail.com enviando la siguiente información en un único PDF:

-Una carta de intención (máx. 1 carilla) en la cual indique, además, si tiene taller y si actualmente cursa estudios o programas de formación artística.

-Una selección de los últimos trabajos realizados (hasta 10 imágenes o links)

-Un breve CV

JURADAS:

Ad Minoliti, Carla Barbero y Sofía Dourron

CALENDARIO:

Convocatoria: del 9 al 30 de ABRIL 2026

Desarrollo: MAYO-OCTUBRE 2026

Bases y condiciones: https://drive.google.com/file/d/1Nl8uIsnOVeW0aroCgkKfFZmMviIKciXY/view.

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Concursos literarios del Centro Ana Frank

18° Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”: para jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre del concurso: 15 de junio de 2026 . para jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com

14º Concurso Literario inclusivo, para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: 1° de septiembre de 2026 . para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

5° Concurso de Ensayos para América Latina. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que lxs interpelen. Lxs ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digital Conociendo a las juventudes de América Latina. Cierre del concurso: 22 de junio de 2026. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que lxs interpelen. Lxs ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digitalCierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

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* Podés enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.