Guía de Arte y Cultura: semana del 22 al 29 de mayo de 2026

MUESTRAS

Trama, de Salomé de Fontainieu

La artista explora aquí un territorio en el que pintura y tapiz se articulan en una escritura híbrida: coser materiales pintados, bordar sobre superficies ya atravesadas por el color con hilos también pintados, o incluso pintar siguiendo una trama imaginaria.

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Probablemente heredado de una infancia dedicada a transformar y fabricar objetos a partir de su entor no inmediato, Salomé de Fontainieu desarrolla un lenguaje plástico en permanente construcción a partir de herramientas improvisadas.

Para esta exposición, Salomé de Fontainieu eligió poner en diálogo sus creaciones textiles más recientes con pinturas realizadas varios años atrás. Este cruce permite subrayar el hilo conductor de un protocolo común al conjunto de sus series: la repetición y la superposición de un gesto elemental mediante her ramientas improvisadas. La obra se concibe así como una composición abstracta, nutrida por el propio espacio del taller y por los paisajes circundantes.

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* GALERIA SARA GARCIA URIBURU, Uruguay 1223 , C. A. B. A.

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Cuentos Polycromágicos: Los mundos ilustrados de Poly Bernatene

La Biblioteca del Congreso de la Nación presenta un recorrido por el universo del autor, donde la imagen no solo ilustra, sino que narra, sugiere y construye sentidos.

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La muestra reúne más de cuarenta libros publicados en Argentina y en el mundo junto a material inédito, historietas, ilustraciones originales, bocetos y procesos, revelando el entramado detrás de cada obra. Una muestra retrospectiva que recorre la obra del autor, para celebrar 25 años de animación, historietas e ilustraciones en la literatura infantil y juvenil.

Inauguración: viernes 15 de mayo, a las 18. Exhibición: del 12 de mayo al 31 de julio de 2026. Horarios de visita: lunes a viernes, de 8 a 20. Entrada libre y gratuita, para ingresar al EC se requiere la presentación de DNI o pasaporte vigente.

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* Espacio Cultural BCN, Alsina 1835, C. A. B. A.

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Fotografías de trinchera: 40 años de rock pesado

Fotografías de trinchera es una exposición que presenta el recorrido del fotógrafo Andrés Violante desde mediados de los 80 hasta la actualidad. A través de su lente, ha inmortalizado los momentos más destacados del rock pesado, tanto de bandas nacionales como internacionales, de lo under como de lo consagrado. La trinchera —espacio de refugio entre dos fuegos, el del calor del público y el calor de la banda— es un lugar resguardado por pequeñas vallas que dividen y hacen un vacío ocupado temporalmente por fotógrafos que inmortalizan cada movimiento del escenario, cada abrazo del público.

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A lo largo de estos cuarenta años, el artista fotografió a importantes figuras del hard rock, sus imágenes ilustraron un centenar de producciones discográficas y de prensa. Esta muestra presenta imágenes de bandas icónicas locales –Hermética, Malón, Almafuerte, Pappo, Horcas, A.N.I.M.A.L., Rata Blanca y otras– e internacionales –Iron Maiden, Motorhead, Black Sabbath, Metallica, Kiss, Deep Purple y AC/DC–. En ellas se aprecian desde las primeras visitas al país hasta las más recientes presentaciones. Estas cuatro décadas consecutivas retratadas por Andrés Violante reflejan un estilo musical que traspasa generaciones. Del 18 de mayo al 31 de julio.

Horarios de visita: lunes a viernes, de 8 a 20. Entrada libre y gratuita, para ingresar al EC se requiere la presentación de DNI o pasaporte vigente.

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* Espacio Cultural BCN, Alsina 1835, C. A. B. A.

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El vórtice de la materia, de Paula Rivero

La artista argentina Paula Rivero inaugura El vórtice de la materia: Geometría secreta de lo vivo, una exposición individual de fuerte densidad conceptual, que reúne 53 obras y recorre casi cuatro décadas de producción e investigación visual ininterrumpida, atravesadas por la transformación, la geometría y la materia como lenguaje vivo.

En este contexto, Rivero despliega un universo donde la materia deja de ser soporte para convertirse en un organismo en permanente devenir. El concepto de “vórtice” aparece aquí como núcleo conceptual de la exhibición: un punto de tensión donde lo estructural se vuelve orgánico y lo visible comienza a revelar una geometría secreta. Aborda la búsqueda de una unicidad posible, donde cuerpo, mente, alma y energía convergen en un mismo pulso sensible.

A través de capas, pliegues, escrituras, relieves, transparencias y fragmentaciones, la artista construye un lenguaje visual propio donde cada pieza parece atravesar un estado continuo de mutación. Las obras -pinturas, collages, dibujos, esculturas e instalaciones-, no funcionan como objetos cerrados, sino como campos sensoriales de evolución material y simbólica.

La exposición reúne distintas series desarrolladas por la artista a lo largo de su trayectoria, desde Génesis, Escrituras, Alquimia, Corsets y Armaduras, Origami y Disrupciones, integrando múltiples disciplinas y soportes en un mismo territorio expandido de exploración estética. Pintura sobre lienzo, papel, vidrio, collage matérico, dibujo y objeto conviven como parte de una profunda investigación sobre la metamorfosis, la impermanencia y el movimiento de la vida. Horarios de visita: lunes a viernes, de 9 a 17.

* PS Gallery, en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 690, C. A. B. A.

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La casa y la ventana, de Nicolás Oyuela, y Bucle, de Victoria Barca en OHNO

Ambas muestras individuales que exploran, el diálogo entre percepción, espacio y experiencia: por un lado, Nicolás Oyuela presenta La casa y la ventana, un conjunto de pinturas que investigan la tensión entre lo doméstico y el espacio exterior; por otro lado, con Bucle, la artista Victoria Barca continúa su investigación, en la que cruza las artes visuales con las artes sonoras, a través de una instalación compuesta con tres piezas ornamentales de cerámica pigmentada, equipadas con parlantes y dos micrófonos-insecto.

Con La casa y la ventana, Oyuela indaga, a través de la pintura, las formas en las que operan mediaciones entre el espacio doméstico y el exterior, explorando la ventana –y sus condiciones perceptivas– como límite difuso entre adentro y afuera. La ventana, en estas piezas, no es solo un marco físico sino un dispositivo de sentido: funciona como umbral emocional donde confluyen memoria, luz, distancia y presencia.

Por su parte, Victoria Barca, artista visual y sonora, presenta Bucle, una instalación compuesta de tres piezas ornamentales de cerámica pigmentada, cada una equipada con parlantes y dos micrófonos tipo “insecto” que cuelgan en relación directa con la sala de exhibición. Este dispositivo transforma el espacio expositivo en un campo vibratorio donde el sonido y la escucha se convierten en modos de recorrer la obra.

Inauguración: 24 de abril.

* OHNO galería, en 25 de mayo 476 - piso 9, C. A. B. A.

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Tierra partida

Tierra partida, de Emilia Mönch

Curaduría: Luciana García Belbey. Inauguración: Jueves 23 de abril de 2026.

Tierra partida, de Emilia Mönch, llega al Museo del Agua como cierre de un proyecto itinerante que, durante más de dos años, recorrió distintas localidades del interior del país. Con curaduría de Luciana García Belbey, la muestra reúne pinturas, dibujos, serigrafías, objetos e instalaciones, y propone una reflexión sobre el territorio, los bienes comunes y la responsabilidad compartida frente al entorno.

La presentación en Buenos Aires, “donde todo inició”, no funciona solo como una nueva sede, sino como una instancia significativa dentro del recorrido del proyecto. Según el material curatorial, el cierre en el Museo del Agua, activa una nueva lectura de la obra en un espacio atravesado por memoria histórica y patrimonial, y vuelve más visible su pregunta por aquello que es de todos y que, justamente por eso, exige cuidado.

La muestra presenta pinturas y dibujos de gran formato, serigrafías, objetos e instalaciones. En varios trabajos, Mönch incorpora materiales naturales y elementos botánicos recolectados especialmente para las obras —tierras, pigmentos, hojas, raíces, semillas y flores—, transformando las superficies en territorios cargados de textura, relieve y resonancia simbólica.

Fechas de exhibición: desde el 24 de abril, cierre: fin de junio. Horarios de visita: Abierto de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16 (último ingreso 15:30). Entrada: LIBRE Y GRATUITA el día de la inauguración / Bono contribución el resto de los días.

* Museo del Agua, Viamonte 1951, 1°piso, escalinatas, Ciudad de Buenos Aires (día inaugural. Resto de los días se ingresa por Riobamba 750, 1°piso.)

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Quintaesencia, de Dafne Kleiman

Quintaesencia, de Dafne Kleiman

El 15 de abril inauguró Quintaesencia, de la artista visual y diseñadora gráfica Dafne Kleiman, con curaduría de María José Herrera. La exhibición reúne una serie de obras e instalaciones que exploran las relaciones entre naturaleza, materia y percepción. En contacto directo con los ciclos naturales, como la luz cambiante de las estaciones, el viento sobre la tierra y la caducidad y renovación de las hojas, Kleiman desarrolla un trabajo en el que los elementos propios de la cerámica adquieren un rol central. Tierra, agua, aire y fuego no funcionan sólo como recursos técnicos, sino como agentes activos dentro de un proceso de transformación material y conceptual. En este diálogo entre materia y experiencia surge la idea de una “quintaesencia”: un quinto plano que se manifiesta en los vínculos, los intervalos y las relaciones que se establecen entre las piezas, el color, la luz y la percepción del espectador.

La exposición reconstruye un sistema de relaciones que invita a pensar el paisaje como una construcción cultural y perceptiva. Fragmentos de cielos, mares y bosques remiten a aquello que sabemos y proyectamos sobre la naturaleza, recordándonos que toda representación solo puede capturar una parte de lo visible.

El título de la muestra, Quintaesencia, da nombre también a una serie de cinco obras que sintetizan esta reflexión. Cuatro triángulos escalenos, es decir de lados desiguales, insertos en un cuadrado generan un cuadrado interior, entendido como el quinto elemento, y producen un efecto visual de rotación y movimiento. Con ecos de las investigaciones de Mondrian, Torres García y Joseph Albers, Kleiman activa el cuadrado mediante un molinete simbólico que remite al movimiento permanente del universo.

Visitas: martes a viernes, de 15 a 19. Hasta el 19 de junio de 2026.

* OTTO Galería, Paraná 1158, C. A. B. A.

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7:20 AM, de Jorge Pomar

"7:20 AM", de Jorge Pomar

El reconocido artista Jorge Pomar intervino una medianera de un edificio de seis pisos ubicado en la Plaza Félix Aguilar, en La Pampa 1098, en bajo Belgrano, donde creció y aún vive.

7:20 AM, realizada en acuerdo con los vecinos del edificio, transforma el paisaje urbano con una impronta singular y se suma a la serie de intervenciones que el artista viene desarrollando en Buenos Aires. La iniciativa surgió a partir de la propuesta de Pomar a una vecina, quien la presentó al consorcio y obtuvo su aprobación. Luego, el artista reunió los fondos con el apoyo de distintos sponsors y conformó el equipo encargado de ejecutar la obra. Sobre la superficie, creó un degradé que evoca el cielo en el instante que da título a la pieza: las 7:20 de la mañana. La obra funciona como un espejo: el crepúsculo parece reflejarse en el muro y lo ilumina.

* Plaza Félix Aguilar, en La Pampa 1098, C. A. B. A.

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Muestras en el MALBA

Fernanda Laguna: Mi corazón es un imán, 1992-2025. En los niveles 1 y -1. Del 13 de marzo al 25 de mayo. Fernanda Laguna es una de las figuras más influyentes del arte argentino de las últimas décadas. Su práctica, tan diversa como indisciplinada, encuentra belleza en lo cotidiano y diluye las fronteras entre vida y creación. A lo largo de su trayectoria, ha transitado con naturalidad entre la literatura, las artes visuales, el activismo y la gestión de espacios independientes, construyendo un lenguaje propio donde convergen luchas, deseos, generaciones y comunidades. Esta exposición ofrece la revisión más completa de su obra hasta el momento a través de 200 piezas –pinturas, dibujos, collages, bordados, esculturas, instalaciones y videos– junto con cuadernos, libros de poesía y novela, y material fotográfico personal. Está dedicada a los espacios y editoriales independientes. La retrospectiva está organizada en siete secciones que ofrecen un recorrido de su obra individual y colectiva entre 1992 y 2025. Ofrece por vez primera un panorama amplio de una obra suelta y atrevida que reflejó la urgencia colectiva de transformar estructuras patriarcales de valor que organizaban la discusión artística treinta años atrás. Curaduría: Miguel A. López. Visitas guiadas: lunes y viernes a las 17:00.

Colección Malba—Costantini: Latinoamérica en expansión. A partir del 1 de mayo. En el marco de su 25 aniversario, el museo presenta en el mes de mayo una nueva exposición de la Colección Malba—Costantini, que reunirá una selección del acervo del museo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Las obras exhibidas –alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970– estarán distribuidas en once núcleos que trazan los itinerarios del modernismo y que fueron los ejes formativos de esta colección: las vanguardias latinoamericanas; el arte de compromiso social; las poéticas surrealistas y la crisis de la razón en los períodos de entreguerras; y los constructivismos sudamericanos. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Visitas guiadas: Miércoles y sábados a las 16:00, a partir del 2 de mayo. A partir del 1 de mayo. Nivel 1.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Gyula Kosice: En tiempo real

Curadora: Jazmín Adler. Del 30 de abril al 16 de agosto de 2026

Gyula Kosice: En tiempo real es la primera exposición individual en Rosario del artista argentino Gyula Kosice (Checoslovaquia, 1924 – Buenos Aires, 2016), un vanguardista único e inclasificable, pionero en el cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología, y figura central en el arte nacional e internacional del siglo XX.

Curada por Jazmín Adler, esta exhibición invita a zambullirnos en el universo kosiceano conformado por obras con agua, luz y movimiento, proyectos utópicos, experimentaciones con materialidades novedosas, sueños sensibles, y poesía acuosa y porvenirista; un conjunto de obras que nos invitan a participar, movernos, investigar y descubrir.

La exhibición incluye una sala dedicada a las relaciones de Kosice con artistas rosarinos como Antonio Berni y Lucio Fontana, una instalación realizada especialmente para la ocasión por la artista Mariana De Matteis, y una sala con obras contemporáneas de la Colección Castagnino+macro, las cuales dan cuenta de algunos de los devenires recientes de aquellas búsquedas tempranamente inauguradas por Kosice.

Días y horarios de visita: miércoles a viernes de 13 a 19; sábados, domingos y feriados de 10 a 19. Visitas guiadas: miércoles a domingo y feriados, a las 17. Turnos para instituciones escolares y grupos: https://castagninomacro.org/page/educacion/id/4/title/Turnos.

* Museo Castagnino, Av. Pellegrini 2202, Rosario, Provincia de Santa Fe

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Muestras en el Centro Cultural Recoleta

El jueves 21 de mayo el Centro Cultural Recoleta inauguró simultáneamente tres exposiciones que ocuparán sus salas principales y propondrán un recorrido que cruza literatura, historia reciente y prácticas artísticas contemporáneas.

Foto de Borges con Estela Canto en la Costanera_Créditos Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Borges: ecos de un nombre. Inauguración: jueves 21. Curada por Rodrigo Alonso, Daniel Fischer y Maximiliano Tomas, aborda tanto la obra como la vida pública y privada del autor de Ficciones, en un homenaje integral que conmemora los 40 años de su muerte, sucedida el 14 de junio de 1986. Realizada junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y con la colaboración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la muestra propone una mirada colectiva sobre la figura y la obra del gran escritor argentino, en la que se podrán ver objetos personales, primeras ediciones, manuscritos, fotografías, objetos, memorabilia y hasta una recreación del cuarto del departamento de Plaza San Martín en el que vivió casi toda su vida. Además de una completa cronología de su vida, gigantografías con imágenes inéditas y material audiovisual que ilustran su juventud y madurez, Borges: ecos de un nombre contará con una proyección animada en forma de holograma que traerá a la vida al autor de El Aleph, y un espacio de lectura donde el público podrá leer sus obras. En la sala Cronopios.

Hijos de la Luna, del artista Eduardo Molinari, con curaduría de Javier Villa. A cincuenta años del último golpe de Estado en la Argentina, la muestra pone el foco en las juventudes de los años setenta que buscaron formas de desobediencia por fuera de los moldes establecidos. La exposición revisa la aparente dicotomía entre rock y militancia revolucionaria destacando las zonas de cruce entre ambas experiencias. A partir de materiales de época, con ejemplares de revistas como Pelo y gráfica clandestina intervenida, Molinari construye un entramado visual donde historia, memoria y símbolo se entrelazan.. En la sala J.

Entusiasmo público, de la artista Liv Schulman, con curaduría de Carla Barbero. Se trata de su primera exposición individual institucional en Buenos Aires, que reúne obras realizadas entre 2011 y la actualidad. A través de ficciones documentales, series, performances y textos, Schulman trabaja con el lenguaje como una tecnología política, explorando cómo los discursos contemporáneos organizan la experiencia social, gestionan los afectos y modulan el deseo. Con una fuerte impronta en el humor y el absurdo, sus obras revelan los mecanismos de control que atraviesan la vida cotidiana. En la sala C.

Escenarios de una poética silenciosa. Inauguración: 7 de mayo a las 17. La exposición se centra en la obra pictórica reciente de Pablo Temes realizada de 2020 a 2026. Son pinturas que giran alrededor de tres temas: los recuerdos de infancia, paisajes urbanos y la situación actual de la sociedad argentina. “Paisajes, metrópolis ciudadana, costumbres, infancia. La muestra ofrece una estética figurativa o neorrealista actual. El dibujo, el color y la composición abrevan en mis trabajos de siempre. El respeto por las formas, los tiempos de lectura, la gestualidad y el cromatismo. Todo se desarrolla en un espacio–caja que se articula desde afuera hacia adentro. Las relaciones figura-fondo sugieren la narrativa visual”, afirma el artista.Curada por Daniel Santoro. En la sala 13.

Federico Klemm. Iluminador de mitos. Inauguración: 30 de abril. Coproducida junto a la Fundación KLEMM, la exposición curada por Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, reúne más de noventa trabajos y se organiza en tres núcleos de obras producidas entre los años 1990 y 2000: la relación con su madre Rosa y el amor por lo escénico y la ópera; su última serie de fotomontajes digitales sobre Sansón y Dalila; y finalmente, su universo de “telecristales” y el deseo por los hombres. En las salas 7, 8 y 9.

Anahí en el jardín de humo negro. Inauguración: 30 de abril. Artista: Hernán César. El mural textil Anahí en el jardín de humo negro nace de una experiencia sensorial y reflexiva del artista en el Museo de Arte Popular José Hernández de la ciudad de Buenos Aires a principios de 2025. En un recorrido por ese museo, la vegetación del patio, cargada de historia y tradición, despertó en él la posibilidad de continuar una búsqueda ya presente en su obra: el diálogo con las flores y los jardines. Curadora: Silvia Amighini. En la Pared Villa Villa.

Cuando un lago se seca. Inauguración: 30 de abril. Artista seleccionada en la Convocatoria de Artes Visuales 2026 del CCR: Belén Romero Gunset. Curaduría: Javier Villa. Cuando un lago se seca construye un relato plural y abierto sobre la desaparición del agua, un campo de situaciones que ofrece múltiples puntos de fuga. Como el viento, la exposición atraviesa, arrastra, erosiona y transforma sin resolverse en una única imagen. Propone, en cambio, una experiencia sensible y porosa donde percepción, materia y pensamiento nunca se separan. En la sala 10.

Temblor de Archivo. Inauguración: 30 de abril. Artistas: Mercedes Invernizzi Oviedo aka Mecha MIO - Mauro Movia - Ana Villanueva - Sebastián Tedesco, Bruno Mesz y Fabio Doctorovich. Curadora: Laura Focarazzo. Temblor de Archivo propone una reflexión crítica sobre la imagen mediada y su interacción con la memoria. Reúne un corpus de obras de seis artistas, Mercedes Invernizzi Oviedo aka Mecha MIO, Mauro Movia, Ana Villanueva, Sebastián Tedesco, Bruno Mesz y Fabio Doctorovich, que trabajan sobre la descontextualización y recontextualización de archivos analógicos y digitales que indagan en períodos de nuestra historia particularmente complejos. En la sala 4.

Homenaje a Mireya Baglietto. Inauguración: 30 de abril. El primer homenaje del 2026 es a Mireya Baglietto, artista visual argentina, investigadora y creadora del Arte Núbico. La creadora interviene el espacio temporal de la Sala Histórica con su tradicional propuesta núbica: telas pintadas que simulan un cielo recubren y cuelgan del techo y el público es invitado a percibir el espacio mediante el celular, con el vidrio de la pantalla como si fuera un espejo ubicado a la altura de los ojos. Caminar, mirar el reflejo que se produce en el vidrio del aparato y acceder a una nueva dimensión en la que se invierten las referencias tradicionales, convirtiendo el cielo en tierra. Una pequeña reproducción de los trabajos de gran formato que la artista desplegó en las salas del centro cultural en décadas pasadas. En la Sala Histórica.

Un mundo de Busqued. La figura del escritor Carlos Busqued concentra la propuesta de las Salas 2 y 3. La muestra curada por Juan Maisonnave explora los objetos personales del escritor, entre los que se incluyen aeromodelos, libros anotados, cómics y una mandíbula animal. El enfoque trasciende la literatura e ingresa al universo material que inspiró buena parte de su producción

Kikin en sala 5 0

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. KIKIN, de Juan José Souto explora la relación entre forma, luz y espacio a través de esculturas y dispositivos lumínicos. En la Sala 5, Juan José Souto presenta KIKIN, con curaduría de Javier Villa, en la que se ponen en diálogo esculturas y dispositivos de luz. Cada obra examina la relación entre forma y luminosidad a partir de experimentos con densidad y revelación espacial.

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. Antes del fulgor. Por otro lado, Valentín Asprella Lozano exhibe Antes del fulgor en la Sala 6. Esta muestra, curada por Carla Barbero, dispone piezas escultóricas e instalaciones que abordan transformaciones de lo natural y lo sintético mediante imaginarios de descomposición y regeneración.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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Exposiciones en Casa Nacional del Bicentenario

Escenas de la vida cotidiana , de Felipe Pino . El jueves 14 de mayo a las 18 inauguró la exposición que reúne 40 pinturas, en formato pequeño, producciones inéditas y recientes del artista argentino. Con un lenguaje directo y reflexivo, Pino despliega escenas íntimas y cotidianas que interpelan al espectador desde la ironía y la sensibilidad. Su obra confirma que la pintura sigue viva y vibrante, invitando a detenerse en cada tela para descubrir la energía que emana de su pincelada. La exposición se podrá visitar hasta el 28 de junio en el microespacio de la planta baja de la Casa.

Salas Nacionales de Exposición del Palais de Glace. El viernes 15 de mayo a las 18:30 inaugura esta exhibición. Con más de cien obras —pinturas, dibujos, fotografías, esculturas y textiles— de artistas en actividad de distintas regiones del país, esta exhibición recupera el espíritu del Palais de Glace como espacio de exhibición federal. Con la curaduría de Nahuel Risso junto al equipo del Palais, la propuesta articula artistas, instituciones y públicos, consolidándose como un dispositivo que promueve la circulación de obras y el fortalecimiento del ámbito artístico nacional. La exposición podrá visitarse hasta el 5 de julio en el primer piso de la Casa.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

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Arte en el Centro Cultural Borges

MIL PEDAZOS, de Eugenia Calvo. Es una arquitectura en transición, una escenografía hecha de figuras geométricas simples que colapsó. En este desbarajuste, en el punto de la desintegración de la escena, otra aparece entre sus restos. En un estado de reconversión y fragilidad, cuerpos que antes fueron sillas, acompañan la caída tomando diferentes posturas. Se sostienen entre sí, apoyan sus cabezas, apenas tocan sus manos, se abrazan; generando un clima de transformación que señala la fuerza vital del vínculo y del afecto. Un tiempo ambiguo entre el colapso y la reorganización en donde los cuerpos buscan maneras de existir y estar juntos. Octógono.

DIFÍCIL DECIR ADIÓS. Propone una reflexión sensible sobre los procesos de despedida, transformación y pérdida. A través de un conjunto de obras y un montaje concebido específicamente para el espacio, la muestra construye un recorrido que aborda la noción de vacío, permanencia y tránsito, invitando al público a una experiencia más perceptiva que narrativa. La exposición articula dimensiones espaciales, arquitectónicas y simbólicas, utilizando el espacio como un elemento activo del relato curatorial. El recorrido enfatiza pausas, distancias y silencios, generando un clima de introspección donde las obras dialogan entre sí y con el cuerpo del visitante. El proyecto subraya lo inestable y lo transitorio, reforzando la idea de que toda despedida implica una reconfiguración del lugar que se deja y del que se ocupa. Artistas participantes: Alfredo Prior, Carolina Arias, Ernesto Ballesteros, Eduardo Basualdo, Adriana Bustos, Eugenia Calvo, Delia Cancela, María Casalins, Chiachio & Giannone, Christo & Jeanne-Claude, Ángela Copello, Nicola Costantino, Marina De Caro, Petu De Mareca, Lucas Di Pascuale, Sofía Durrieu, Matías Duville, Alejandro Gabriel, Ana Gallardo, Edgardo Giménez, Nan Goldin, Verónica Gómez, Max Gómez Canle, Sebastián Gordín, Carlos Herrera, Ignacio Iasparra, Cynthia Kampelmacher, Pablo Lehmann, Jorge Macchi, José Marchi, Matilde Marín, Celeste Martínez Abburrá , Gustavo Piñero, Francisca Rey, Jesús Rodríguez, San Poggio, Rosana Schoijett, Diana Schufer, Paula Senderowicz, Hernán Soriano, Pablo Suárez, Hiroshi Sugimoto, Alejandra Tavolini, Mariana Telleria, Paula Toto Blake, Nicolás Trombetta, Constantino Fischer Fieg. Curaduría: Daniel Fischer. Espacio Berni.

AFUERA SOLO EL MUNDO, de Andrés Matías Pinilla. Exposición curada por Joaquín Barrera, propone un recorrido por la producción reciente del artista colombiano Andrés Matías Pinilla a partir de dibujos, instalaciones, esculturas y videos. La muestra parte de una certeza cruel: el mundo ya no se presenta como un espacio estable y compartido, sino como un territorio atravesado por fricciones, desplazamientos y pérdidas. Espacio Borges.

DESDE EL FINAL COMO PUNTO DE PARTIDA, de Jorge Miño y Amadeo Azar. La obra abre una escena sin bordes: un mundo que desborda el encuadre y se derrama en la sala. La imagen es arquitectura brutalista y se imprime en una sucesión de planos donde la repetición funda su propio tiempo. El hormigón no describe: impone un orden rítmico. Las imágenes respiran en módulos, en pulsos, en insistencias: memoria y permanencia como materia. En esa trama diluida, asoman sombras de M.C. Escher (artista visual, Leeuwarden, Países Bajos, 1898-1972) y del imaginario geométrico del videojuego “Fragmentos de Euclides” de Alice Zanuttini (desarrolladora de videojuegos, París, Francia, 1984): simetrías, rotaciones, traslaciones y transformaciones isométricas. Miño distorsiona lo visual: la perspectiva se fractura, los planos se pliegan. La geometría aparece como promesa de estabilidad y se revela como trampa perceptiva. Por momentos, la mirada sobrevuela —casi dron— y el espacio se vuelve un diagrama en movimiento. El diseño sonoro de Amadeo Azar (artista visual, Mar del Plata, Buenos Aires, 1972) no ilustra: edifica. Modela distancias, abre pasillos, levanta presiones en el aire. El sonido no sólo se escucha: se siente en el cuerpo como vibración, empuje y latido. Lo sonoro no envuelve: atraviesa. La videoinstalación compone una morfología de escalas —imágenes de distintos tamaños— y un vaivén entre proyección y emisión. La distorsión del punto de vista conversa con la vanguardia cinematográfica; el blanco y negro contrastado roza el Cine Noir de loas años 40 y 50. El espectador entra en un laberinto donde el tiempo se desarma y el sonido captura la materia misma de la mirada. Curaduría: Karina Acosta. Espacio Beta.

LUZ CONSTRUCTIVA, de Gonzalo Maciel. Gonzalo Maciel presenta una intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo. La obra se despliega mediante la yuxtaposición de tubos de luz LED, planos de color pintados y acrílicos semitransparentes en tonos azules, naranjas y rojos, que actúan como filtros cromáticos. A través de esta combinación de materiales y procedimientos, el artista propone una experiencia perceptiva donde el color deja de ser un atributo fijo para convertirse en un fenómeno en constante transformación. La exhibición se configura como una composición geométrica integral, en la que cada elemento mantiene un vínculo formal, cromático y lumínico con el conjunto. Luces, planos y transparencias dialogan en un sistema de relaciones precisas, generando superposiciones, eclipses y modulaciones visuales. La intervención funciona así como un juego constructivo de formas y figuras, donde la luz y el color estructuran el espacio y activan una experiencia inmersiva para el público. Acceso.

PLATINA, de Pablo Insurralde. Una exposición en la que la cerámica interactúa con otros materiales como el vidrio a través del movimiento, el roce y el sonido. Las obras se activan entre sí con gestos mínimos, produciendo una coreografía delicada donde el humor y la fragilidad ocupan un lugar central. Dispuestas sobre una gran plataforma que funciona a la vez como pedestal y como escenario, las piezas construyen una escultura de lo mínimo: un anti-monumento que, en lugar de exaltar lo heroico, pone en valor lo precario, lo sensible y lo inestable. El sonido emerge como resultado directo del contacto entre los materiales, invitando al espectador a una experiencia de atención y escucha. La muestra propone un espacio donde lo escultórico y lo performativo se entrelazan, celebrando lo frágil como forma de resistencia poética. Curaduría: Fernando Farina. Espacio circular.

El tiempo entre las manos. Mientras todo alrededor exige velocidad, respuesta inmediata y productividad constante, estas obras se construyen en otro régimen temporal. Un tiempo que no se detiene ni se aísla del presente, pero que avanza a su propio ritmo: el que se sostiene entre las manos mientras se teje, se borda, se insiste. Las obras reunidas en esta exposición trabajan desde esa simultaneidad de ritmos. Mientras el mundo acelera, estas piezas acumulan horas, repeticiones, gestos mínimos. No se sitúan fuera de la urgencia contemporánea: la sienten, la absorben, la traducen en materia. El hacer textil aparece así como una forma de atención prolongada, capaz de registrar lo que ocurre alrededor sin plegarse a sus lógicas de rapidez. Las artistas provienen de distintas regiones, trayectorias y contextos culturales. Algunas llegan desde el diseño de indumentaria, otras desde prácticas artísticas sostenidas en el trabajo manual, la transmisión de técnicas y la relación directa con los materiales. Esa diversidad no se resuelve en un lenguaje único, sino que permanece visible en las obras: en las fibras, en los tiempos de ejecución, en las marcas del cuerpo que trabaja. Bordar, tejer, anudar o coser no implica aquí una retirada del presente, sino otra manera de atravesarlo. El tiempo entre las manos propone pensar estas prácticas como espacios donde conviven distintos ritmos: el del mundo que presiona y el del hacer que resiste, escucha y transforma. En esa fricción, la materia conserva memoria, experiencia y una forma particular de estar en el tiempo. Artistas participantes: Alejandra Mizrahi, Antonia Pérez, Celina Mundet, Jessica Trosman, Manuela Rasjido, Mariela Segundo, Nicole Mazza. Curaduría: Fernando Farina. Espacio Bon Marché.

ESTADIO INICIAL. El Centro Cultural Borges inaugura la sala del tercer piso de su edificio con el objetivo de brindar un espacio para que artistas menores de treinta años encuentren en su seno un primer territorio de ensayo institucional. Este ciclo que comenzó en 2026 nace como un laboratorio de práctica artística expandida desde el cual tensionar la producción contemporánea, las materialidades en uso y las formas poéticas de la práctica estética. Junto a un equipo curatorial joven que también está dando los primeros pasos en su profesión, tratarán de impulsar a aquellos artistas que se atrevan a desbordar los formatos tradicionales e integren, en su hacer, a otras disciplinas. Priorizarán para eso el sitio específico, la instalación, las exploraciones escultóricas de mediano a gran formato, los nuevos medios y a todos aquellos artistas que estén dispuestos a asumir la escala. Artistas: Leila Simonian, Yasmin Antún, Renata Molinari. Coordinador curatorial: Joaquín Barrera. Equipo curatorial: Olivia Azpiazu, Lucía Ramundo, Juan Manuel Maquirriain, Helena Spinnato. Tercer piso.

SIN TÍTULO, de Esteban Pastorino. El eje de la muestra se centra en la exploración de diversas formas posibles de representación del espacio-tiempo utilizando el medio fotográfico. Esta propuesta, que el artista ha desarrollado en los últimos años, y donde la técnica juega un papel central, se materializará en la exposición con una serie de obras de formatos diversos, cuyas técnicas van desde la fotografía aérea hasta las panorámicas analógicas de longitudes extremas. Espacio de fotografía.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecieron en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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¡Nacidos con Mazal Tov!: Una nueva exposición del Museo Judío de Buenos Aires

La exposición propone un recorrido por la tradición de los Wimpels, textiles rituales confeccionados a partir de la tela utilizada en el brit milá (circuncisión) y empleados para envolver los rollos de la Torá tras su lectura en la sinagoga. Más que objetos ceremoniales, los wimpels son portadores de una bendición, inscripta literalmente en su superficie, que acompaña a la persona a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta el bar mitzvá y el casamiento.

Aunque pertenecen a la comunidad, estos textiles conservan la memoria de historias individuales: nombres, fechas y deseos familiares quedan registrados en su tejido, convirtiéndolos en símbolos materiales de identidad, pertenencia y continuidad.

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de junio de 2026.

Horarios: lunes a viernes de 10.00 a 17.30 hs (último ingreso). Visitas guiadas: martes y jueves a las 11.00 y a las 15.00. Visitas grupales: reservar con anticipación en contacto@museojudio.org.ar.

* Museo Judío de Buenos Aires – Templo Libertad, Libertad 769, C. A. B. A.

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Océano interior, hasta abril de 2027. Océano interior invita a aventurarse en las profundidades. En un viaje a través de paisajes polares y hielos permanentes, más allá de las orillas continentales, presentamos la inmersión oceánica como un encuentro con lo más remoto y lo más íntimo a la vez, hacia lo desconocido que habita en nosotros mismos. Artistas, arquitectos y científicos: Erica Bohm (Argentina, 1976), Giacomo Bove (Italia, 1852) & Giovanni Roncagli (Italia, 1857), Aurora Castillo (Argentina, 1987), Julian Charrière (Suiza, 1987), Jimena Croceri (Argentina, 1981), Gustave Doré (Francia, 1832), Drexciya, Carlos Ginzburg (Argentina, 1946), Max Hooper Schneider (Estados Unidos, 1982), Pierre Huyghe (Francia, 1962), Instituto de Conservación de Ballenas, Movimiento Habitar Las Algas (SOA Argentina, CONICET, Oceanar, Kalfu Mapu, Marea Sintiente, UTN, UNTDF, Ecocentro), Roger Payne (Estados Unidos, 1935), Juan Pablo Renzi (Argentina, 1940) y Amancio Williams (Argentina, 1913). Curaduría: Alfredo Aracil, en diálogo con Victoria Noorthoorn y Patricio Orellana. Segundo subsuelo (Sala I).

Naturaleza arquitecta, hasta abril de 2027. Esta exposición nos invita a reconocer a la naturaleza como la verdadera protagonista de las prácticas creativas y sociales. Sus artistas nos animan a escuchar las historias que cuentan los bosques y los ríos, a ver las huellas que los volcanes dejan como palabras en un poema y a aprender de los animales otra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Artistas y colectivos: Manuel Brandazza (Argentina, 1975), Virginia Buitrón (Buenos Aires, 1977) , Adriana Bustos (Argentina, 1965), Ariel Cusnir (Argentina, 1981), Jonathas de Andrade (Brasil, 1982), Julián D’Angiolillo (Argentina, 1976), Cao Guimarães (Brasil, 1965), Artur Lescher (Brasil, 1962), Florencia Levy (Argentina, 1979), m7red (Argentina, 2005), Valeria Maggi (Argentina, 1985), Eduardo Navarro (Argentina, 1979), Rivane Neuenschwander (Brasil, 1967), Rayana Rayo (Brasil, 1989), Casa Río Lab (Argentina, 2021), Florencia Rodríguez Giles (Argentina, 1978), Sebastián Roque (Argentina, 1982), Tomás Saraceno (Argentina, 1973), Felix Shumba (Zimbabwe, 1989), Paulo Tavares (Brasil, 1980) y Utopía del Sur / Fundación Nicolás García Uriburu (Argentina). Curaduría: Patricio Orellana, en diálogo con Victoria Noorthoorn. Asistencia curatorial: Florencia Morel. Coordinación general: Agustina Vizcarra y Noelia Magnelli. Planta baja (Salas A y B).

Desde el origen, de Ariel Cusnir hasta abril de 2027. Desde el origen es la acuarela más grande jamás realizada por Ariel Cusnir (Buenos Aires, 1981). En el acto de llevar a gran escala esta técnica, históricamente asociada al pequeño formato, el artista nos invita a entregarnos a una contemplación del agua en sus múltiples estados, tan apacible como fascinante. Este gran mural fue realizado con agua de mar que el artista trajo de las playas de Necochea, por lo que el agua es aquí tanto la imagen como la materia con la que se realiza; es representación y es presencia. De agua están hechas las nubes y los mares, pero también la propia pintura que los celebra. Así, Cusnir transforma el espacio de ingreso del Museo Moderno en un gran cuaderno de viajes y nos envuelve en una atmósfera serena, previa a toda separación de las cosas, donde el horizonte se vuelve un umbral y el agua, origen de la vida, reaparece como promesa de futuro. Curaduría: Raúl Flores. (Espacios de circulación común en planta baja).

Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario, hasta abril de 2027. Moderno y Metamoderno es una ambiciosa exposición del Patrimonio del Museo, que se despliega en tres grandes salas del primer piso y permite apreciar la historia y envergadura de la mayor colección pública de arte argentino moderno y contemporáneo en el país. A partir de más de 300 obras seleccionadas de un acervo de más de 8000 piezas, la exposición ofrece un recorrido plural y federal por los movimientos del arte argentino que refleja los procesos de investigación, exhibición y publicación que han consolidado al Museo Moderno como un espacio de referencia. Curaduría: Victoria Noorthoorn, Patricio Orellana, Pino Monkes, Franco Chimento, Nicolás Cuello, Raúl Flores, Jorge Ponzone y Valeria Semilla. (Salas C, E y F).

Materiales para la memoria, de Ana Gallardo, hasta abril de 2027. Materiales para la memoria escenifica los gestos íntimos a los que el arte recurre para sostener la presencia de quienes nos faltan. Son recuerdos que anidan en la arquitectura de lo doméstico, en la belleza silenciosa que acompaña nuestro día a día, para que su apacible presencia resguarde con esperanza el sentimiento reparador de un nuevo encuentro. Producción: Edgar Lacombe. Texto: Nicolás Cuello. (Café Moderno).

Máquina Teatro: El Periférico de Objetos (1990-2009) Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, hasta junio de 2026. Esta exposición cuenta con la colaboración fundamental de sus protagonistas para la investigación, la digitalización de documentos de gran significado histórico, la restauración de objetos y la reconstrucción de piezas paradigmáticas. El recorrido propuesto acompaña los desplazamientos del lenguaje periférico a lo largo de los años: del retablo de títeres de sus primeros espectáculos a la toma total del escenario en Máquina Hamlet, de la monumentalidad de Monteverdi Método Bélico a la condensación poética de Manifiesto de niños. Esta muestra es el retorno vivo de los objetos, que traen al presente, como si fueran pequeñas máquinas del tiempo, el legado rupturista de este grupo que transformó la escena cultural y teatral argentina. Curaduría: Jimena Ferreiro, Andrés Gallina y Alejandro Tantanian. (Sala G).

Daniel Basso: Terciopelo Club, hasta junio de 2026. Se trata de una serie de nuevos trabajos producidos especialmente para esta ocasión, que expresan los intereses recurrentes del artista marplatense: el recuerdo agridulce de la costa atlántica, la noche y su alegría vacua, la belleza cotidiana del diseño comercial. Mediante una lectura original de la atmósfera cultural de los años noventa, Basso recurre a la decoración de los clubes nocturnos, los clichés del turismo popular y la exaltación de las superficies, para llevar al límite la excentricidad de la forma, hasta sumergir al visitante en un escenario evanescente de pura ilusión. Curaduría: Franco Chimento (Sala D).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Continente oscuro: Feminidad y disidencia en el surrealismo argentino

Hasta el 2 de agosto puede visitarse en el MACBA la exposición que explora el legado del surrealismo en la obra de artistas mujeres y disidencias en Argentina, desde 1940 hasta la actualidad. Con curaduría de Leandro Martínez Depietri, la exhibición se organiza no como un relato cronológico, sino que construye diálogos entre artistas modernas y contemporáneas, y observa cómo ciertos motivos y símbolos reaparecen a lo largo del tiempo.Más de 85 obras —pintura, escultura, fotografía, collage, dibujo, grabado, video, cerámica y objetos intervenidos— ocupan los cuatro pisos principales del museo en los que se pueden ver trabajos de artistas tales como Raquel Forner, Ana María Moncalvo, Alda María Armagni, Mildred Burton, Lucía Franco, Dignora Pastorello, Alicia Penalba, Nicola Costantino, Magda Frank, Narcisa Hirsch, Silvia Brewda, Trinidad Metz Brea, Catalina Oz, Sofía Finkel, Graciela Sacco, Liliana Porter, Juana Butler, Liliana Parra, Grete Stern, Fernanda Laguna, Cristina Schiavi, Florencia Bohtlingk, Ad Minolitti, Laura Códega, Vilma Villaverde, Josefina Labourt, Jimena Losada, entre otras.

Horarios: Lunes a viernes, sábados, domingos y feriados de 12.00 a 19.00. Martes cerrado. Entradas: Entrada general: $8.000; estudiantes, docentes y jubilados acreditados: $4.000. Miércoles: entrada general $4.000.

* Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA), en Av. San Juan 328, C. A. B. A.

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Los museos porteños presentan sus exposiciones

Programación de las muestras que ofrece actualmente la red de MuseosBA.

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, CABA)

Retour 2025 - Jorge Macchi. Inauguración: jueves 28 de mayo a las 18. Pensada en clave de instalación, la obra de Macchi se origina a partir de papeles encontrados en la calle —direcciones, notas y textos manuscritos—, que originalmente no estaban destinados a ser leídos. A partir de estos restos cotidianos, Macchi reflexiona sobre laintimidad, la memoria y el paso de lo privado a lo público. La instalación combina vitrinas, esculturas, mapas, textos murales, videos y acciones, organizados en el espacio de la sala.

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Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, CABA)

ESTRADA: El color tejido. Inauguración: jueves 30 de abril. Hasta el 5 de julio. El reconocido artista argentino-español Adolfo Estrada presenta su más reciente proyecto creativo, una ambiciosa transición desde la pintura hacia el arte textil ancestral. Se presentará una colección de tapices tejidos a mano, elaborados con lanas teñidas con tintes naturales de origen vegetal, realizados en colaboración con maestras tejedoras del norte de Irán. Curaduría: Carmen Schjaer. En las salas de exposiciones temporarias del museo. Intervenciones mínimas V. Inauguración: jueves 30 de abril. Hasta el 5 de julio. En la quinta edición de este ciclo del museo se exhibe obras de Eugenia Correa (acrílico sobre tabla entelada) y Paula Zaccaria (pigmentos naturales sobre papel japonés), especialmente creadas para esta intervención, en diálogo con la colección permanente del museo. Curaduría: Delfina Helguera. En la sala escritorio y sala comedor del museo.

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Museo de Arte Popular José Hernández - MAP (Av. del Libertador 2373, CABA)

Conservado y guardado: no olvidado. Piezas de la reserva del MAP poco conocidas. Inauguración: viernes 27 de marzo. Hasta el 20 de septiembre. Esta exposición da a conocer obras del patrimonio del MAP realizadas con diversas materialidades y por artesanos que no se encuentran por lo general dentro de los ejes expositivos del museo. Estas colecciones han sido revisadas, catalogadas, actualizadas y puestas en valor. Se exhiben tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos. Curaduría: equipo del MAP, coordinado por Horacio Torres. Bioartesanías: El futuro ya llegó. Hasta el 23 de agosto. Esta muestra explora el potencial de los biomateriales —vivos, orgánicos y sostenibles— en diálogo con saberes ancestrales, tecnologías emergentes y prácticas artesanales contemporáneas, en un contexto global atravesado por la crisis ambiental. Se exhiben piezas realizadas con hongos, algas, residuos orgánicos o bacterias, de expositores de Argentina, Latinoamérica y Europa.

Museo de la Ciudad (Sede Querubines, Defensa 223, CABA)

Marcas de lo cotidiano. Ephemera gráfica en el Archivo Profumo y Hno. Inauguración: miércoles 29 de abril. Hasta el mes de agosto. La muestra propone un recorrido por la historia de la imprenta argentina Profumo y Hno. (activa entre 1910 y 1980), cuyo archivo, de más de 5000 piezas de la cultura gráfica, conserva el museo. Integrada por un conjunto de piezas en papel y cartón, la exposición busca poner en valor la ephemera gráfica como fuente esencial para el estudio de la cultura visual, el trabajo y los oficios de imprenta, el consumo y la memoria social. Curaduría: Sandra Szir y Andrea Gergich. Esta muestra cuenta con el apoyo de Mecenazgo Cultural y el aporte de Banco Galicia.

Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, CABA)

Lo arcaico por venir. Esculturas de Antonio Oriana y Rubén Locaso. Inauguración: jueves 14 de mayo a las 17. En el marco del ciclo Homenaje a Grandes Maestros, que pone en valor figuras relevantes de la escultura argentina, esta muestra articula un diálogo entre las obras de Antonio Oriana y Rubén Locaso, proponiendo un recorrido por dos modos de concebir la práctica escultórica y su relación con la temporalidad, en sus esculturas y obras bidimensionales. Curaduría: María José Pérez. En la sala del primer piso del museo.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Palacio Noel (Suipacha 1422, CABA)

III Concurso de Fotografía Reflejos de la Unión Europea en Argentina. Hasta el 8 de junio. Esta muestra, organizada junto con la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, la EAF–Escuela Argentina de Fotografía y la FLA–Fundación Luz Austral, reúne las imágenes ganadoras y seleccionadas en la tercera edición de este concurso. Cerca de 3000 obras fueron enviadas desde distintos puntos de la Argentina, convocadas por la pregunta ¿cómo se hace visible Europa en la vida cotidiana argentina?

MUSEOS BA: Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Los martes permanecen cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles, sin cargo. Los jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios, con presentación de acreditación, personas con discapacidad junto con un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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TEATRO

Querido Ricardo

Los sábados 16 de mayo y 23 de mayo a las 18 se llevará a cabo el reestreno del monólogo Querido Ricardo. Esta comedia, escrita por Belén Cañas y dirigida por Ángel Agustín, juega con los bordes del melodrama y trae a escena los dilemas de relacionarse románticamente con alguien.

Sol Claro Martino interpreta a Laura, una mujer totalmente atravesada por su relación con Ricardo, a quien conoció en el casamiento de su prima. Entre recuerdos felices y dolorosos, ella intenta dejar atrás y olvidar, pero se da cuenta de que renunciar (a cualquier cosa) quizás no sea tan fácil como parece.

Entradas disponibles por Alternativa teatral.

* Fandango teatro, Luis Viale 108, C. A. B. A.

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Secretos de un vínculo, dirigida por Natali Aboud

El sábado 21 de marzo a las 16 se reestrenó Secretos de un vínculo, obra teatral se basada en el libro Emociones de la Maternidad, de la médica psicoanalista Doctora Grande. El trabajo de adaptación del texto se nutre bajo la dirección de Natali Aboud y gran elenco.

Secretos de un vínculo es una obra donde prima lo humano y lo vivencial. La puesta lleva al escenario una mirada profunda y sensible sobre los vínculos en la maternidad, explorando las huellas emocionales que atraviesan un grupo de amigas, ahora madres, antes hijas. Se despliegan así, recuerdos, aprendizajes y marcas emocionales que se traducen en acciones. En ese intercambio colectivo, algunas experiencias se ponen en jaque, otras simplemente se observan para comprender mejor el punto de partida.

Elenco: Josefina Botto, Jennifer Moule, Bárbara Goldschtein y Emilia Rodríguez Griñó.

Próximas funciones: sábados del 2 al 30 de mayo a las 16.

* Border Teatro, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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Un punto oscuro, una obra escrita y dirigida por Agostina Luz López

Agostina Luz López reestrena la segunda temporada de Un punto oscuro, con actuaciones de Amalia Boccazzi, Carolina Saade, Felipe Saade y María Villar. La obra podrá verse desde el domingo 19 de abril a las 20. Funciones: domingos a las 20.

Sinopsis: En una suerte de reversión de Mujercitas, tres hermanas asisten al final de la vida de su padre. Para mantenerlo unido al hilo de su existencia, le leen relatos que funcionan como espejos en los cuales su familia se refleja. La figura del padre se va desvaneciendo y las hermanas tejen una casa que las contiene mientras se preguntan por sus propios enigmas y buscan el camino de sus singularidades en esta nueva configuración familiar.

Ficha técnica artística

Intérpretes: Amalia Boccazzi, Carolina Saade, Felipe Saade, María Villar. Vestuario: Mariu Fermani. Escenografía: Mariana Tirantte. Diseño de iluminación: Alejandro Le Roux. Asistencia de dirección: Valentina Santelli. Colaboración autoral: Ana Montes. Texto y dirección: Agostina Luz López.

Funciones: domingos a las 20. Hasta el 12 de julio. Duración: 60 minutos. Entradas: $22.000; estudiantes y jubilados: $18.000. Entradas disponibles en Alternativa.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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PLAY: el nuevo montaje de Matías Umpierrez llega a Buenos Aires

Una exploración escénica sobre los relatos y discursos de odio. Luego de su estreno mundial en una exitosa temporada en Madrid, y antes de su presentación en México, el creador transdisciplinar argentino afincado en España, Matías Umpierrez, presentará en Arthaus Centro de Creación Contemporánea de Buenos Aires su nuevo montaje PLAY: una investigación escénica sobre los discursos de odio, las narrativas de la hostilidad, el infierno y el paraíso de la conciencia. Las funciones serán en mayo y las entradas están disponibles en Alternativa.

Sinopsis: PLAY (del inglés play, sig. reproducir audio/video, juego, jugar, obra de teatro, interpretar, tocar música, acción, simulación) es una investigación escénica, creada e interpretada por Matías Umpierrez, sobre los discursos de odio, los modos de habitar el poder, el infierno y el paraíso de la conciencia.

Preestreno: 6 y 7 de mayo a las 20. Funciones: 8, 9, 10, 14,15, 16, 17, 20, 21, 22 y 23 de mayo a las 20.Hasta el 23 de mayo. Duración: 90 minutos. Entrada general: $20.000. Estudiantes y jubilados: $16.000.

* Arthaus, en Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

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El trabajo, de Federico León

Wo Portillo del Rayo

Tras su paso por el Festival Santiago a Mil de Chile y el FITEI de Portugal, El trabajo, la obra de Federico León, regresa a la sala ZELAYA del Abasto. En esta obra, el dramaturgo toma como punto de partida los talleres que dicta desde hace quince años y somete su propia práctica al escenario, incluyéndose como intérprete junto a Santiago Gobernori y Beatriz Rajland. Desde el 29 de mayo, funciones viernes y sábados a las 20.

Sinopsis: El trabajo pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Matías, Marian y Dina aplican una serie de reglas, acuerdos, mandamientos y protocolos estrictos. Prácticas, autodisciplina y accidentes. Apego y desapego, penitencias y licencias. Atravesar pruebas temerarias sin medir las consecuencias, experimentos que no se sabe cómo o dónde van a concluir. Bajo un constante estado de disciplina y observación, el grupo se entrega a un trabajo de auto-transformación. En este laboratorio en los bordes de la teoría-práctica y la práctica-teórica, los resultados son tan imprevisibles como brutales.

* Zelaya, en Zelaya 3134, C. A. B. A.

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La barbarie de los nadies, de Lola Montiel

La barbarie de los nadies es una obra que invoca los restos de una sociedad que se creía moderna y de avanzada. Un grupo de ciudadanos habitan un mundo fragmentado y desolado, donde la incertidumbre, el deseo y la compulsión conviven en un espacio vacío que amplifica sus voces y su desesperación. Intentarán, por todos los medios, hacer oír sus demandas frente a un poder invisible, “un conglomerado” gobernado por máquinas, responsable de la contaminación y la peste que se filtra en el agua, en la tierra y en la sangre. La vida está en riesgo. No parece haber solución posible en ningún territorio. Se encuentran salvajemente perdidos ¿Podrán unirse en la barbarie? ¿Podrán ser escuchados cómo seres civilizados que se consideraban ser? ¿Dónde está la salvación? Quizás la llegada a escena de un “repartidor”, el último delivery del planeta, logre calmar la angustia que los agobia.

La obra se inscribe en un universo escénico que contiene música en vivo, actuaciones físicas y viscerales, coreografías y humor grotesco.

Funciones: viernes a las 22, con entrada general: $20.000, por Alternativa. Hasta el 26 de junio.

* Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624, C. A. B. A.

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Lejos del agua, de Viviana Kalbermatter y Analía Yáñez

Obra performática, con la actuación de Viviana Kalbermatter bajo la puesta en escena y dirección general de Analía Yáñez. A partir de un hecho traumático en el árbol genealógico de la línea materna de la actriz —un duelo transgeneracional— se despliega un relato que, lejos de ser lineal, se muestra como las piezas de un rompecabezas. Imágenes del pasado, sonidos y acciones se suceden para dar cuerpo a esta experiencia que invita a bucear en las profundidades de la historia personal para transformar dolores arraigados del propio linaje.

Funciones: viernes a las 20. Duración del espectáculo: 60 minutos. Localidades en la boletería del teatro y por https://www.alternativateatral.com/obra90730-lejos-del-agua. Hasta el 29 de mayo.

* Mil80Teatro, Muñecas 1080, C. A. B. A.

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Travesía de dos almas, de Héctor Levy-Daniel

Durante la epidemia de fiebre amarilla que en 1871 deja numerosas víctimas en la ciudad de Buenos Aires, un gran conflicto se desencadena cuando una mujer descubre que su propia hermana es la amante de su marido. Ciento cincuenta años después, dos compañeras de trabajo en una clínica cardiológica se ven impulsadas, sin saberlo, a resolver la cuestión que ha quedado pendiente entre aquellas hermanas del siglo XIX. El encuentro de dos temporalidades lejanas en el mismo espacio escénico fue el motivo inspirador de este espectáculo cuyo objetivo es constituir un mundo alejado todo lo posible de la realidad cotidiana, un mundo que solo puede concebirse dentro del teatro a través de esta experiencia estética. Con Silvina Muzzanti y Yamila Ulanovsky.

Funciones: sábados a las 21:30. Localidades: en el teatro o por https://www.alternativateatral.com/obra100561-travesia-de-dos-almas. Dirección general: Héctor Levy-Daniel. Hasta el 27 de junio.

* Teatro El Crisol, Malabia 611, C. A. B. A.

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Prohibido matarse, de Tomás Masariche

Teresa está escribiendo una obra de teatro. Mientras lo hace, inesperadamente se ve obligada a enfrentar un proceso de diagnóstico médico. Una espera. La obra que escribe es tomada por completo por su coyuntura personal y convoca como actores a los protagonistas de su vida: su madre y su médico. Ninguno de los dos actuó alguna vez en sus vidas. Mientras los ensayos avanzan y el diagnóstico no llega, Teresa se aferra a su obra como única forma de habitar la incertidumbre. La frontera entre la ficción y la vida se vuelve cada vez más difícil de sostener. Interpretes: Almudena González, Adriana Ferrer, Walter Jakob y María Laura Alemán.

Funciones: domingos a las 20. Entrada general $25.000. Estudiantes y jubilados $20.000. Promoción: 4 entradas por $80.000. En venta por Alternativa Teatral. Duración: 70 minutos. Hasta el 7 de junio.

* Teatro Armenia, en Armenia 1366, C. A. B. A.

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EDIPO en EZEIZA

Escrita y dirigida por Pompeyo Audivert.

En Edipo en Ezeiza los personajes (la madre, el padre, la hija y el hijo) dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos e infiltrados por un poder invisible y oscuro que los detenta en un teatro siniestro para fines inenarrables. Se abren sospechas de todo tipo, la filiación, los vínculos, el paisaje, la casa, son puestos en duda. Los procedimientos se repiten, los roles se invierten y las versiones de un mismo hecho se multiplican. Mediante el método del interrogatorio la familia intenta descubrir al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada. La tragedia de Ezeiza 73 es uno de los tantos disparadores de esta comedia metafísica en la que nada es lo que parece ni lo que dice ser. Las alusiones político-históricas orquestan un sin fin de identificaciones, invitando al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional.

Funciones: domingos a las 19. Valor de la entrada: $ 25.000. Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral, en https://www.alternativateatral.com/obra27740-edipo-en-ezeiza.

* Espacio Experimental Leónidas Barletta (Sala Inda Ledesma), en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 943, C. A. B. A.

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@Los_engranajes, de Nathán Cusnir

En el marco de una corporación empresaria dos personajes que trabajan en ella juegan su destino. Guiados por la ambición, harán lo que sea necesario para consolidar su lugar y garantizar un futuro promisorio. Con ellos interactúan un marginado de la sociedad y otro que dice ser un personaje milenario enfrentado con “el espíritu de época”. Este cuarteto, a quien se suma el poder omnipresente, son parte de @Los_engranajes, hipérbole maldita donde con humor e ironía, se visibiliza la parte oscura y absurda de muchos aspectos de la condición humana y nos invita a pensar junto a Bertolt Brecht. “La historia es así, pero podría ser diferente”.

Autoría y dirección general: Nathan Cusnir; dirección de actores: Liliana González; actúan: Sofía Bertolotto, Pablo Cominassi, Liliana González, Diego Pañart, Zully Olmos y Miguel Ángel Villar.

Estreno: domingo 3 de mayo a las 18. Funciones: domingos a las 18. Entradas: $22.000. Adquirí tu entrada por: https://www.border.com.ar/programacion/comprar/los-engranajes. Duración: 70 minutos.

* Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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La changuita

Dramaturgia y dirección de Alejandro Lifschitz.

En la Costanera Sur un puesto de venta de carne asada, La Changuita, es el último bastión donde la cultura popular argentina intenta sobrevivir. Para lograrlo, se disfraza de sí misma pretendiendo simular lo que ya no es. Pero se le nota. Exacerbación costumbrista lastimera y promesas de morlaquitos extranjeros en un mundo orgulloso de volverse idiota. La Changuita. Un intento pintoresco devenido en indignidad.

Funciones: los viernes de mayo y junio a las 20:30. Entradas: $18.000 / dto a estud y jub.

* Fandango Teatro, Luis Viale 108, C. A. B. A.

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Solanito, casi un soldadito

En Remedios de Escalada un caserón se cae a pedazos. Y Herminia, el último bastión de la resistencia, se niega a dejarla, pero Solanito debe convencerla antes de que se les caiga encima o pase una topadora. Para la casa hay dos planes bien distintos, uno real y otro idílico. Derribarla para construir la autopista Bs.As - Montevideo o convertirla en el primer museo del país del Mariscal Francisco Solano López, líder de la resistencia en la guerra contra el Paraguay. Pero Herminia no está sola, la acompaña un ejército invisible de guerreras y el peso de compartir sangre y legado con su tatara tatara abuelo, el mismísimo Mariscal.

El texto ganó el 1er concurso de dramaturgia Ricardo Monti.

Funciones: viernes a las 21. Hasta el 19 de junio. Función en octubre: 19 de octubre de 2026, a las 20 en Fundación SAGAI (25 de Mayo 586, C. A. B. A.)

* Teatro El Tejón - Av. Alvarez Jonte 1969, C. A. B. A.

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PROYECTO BERTA

Unipersonal protagonizado por María Seghini, con textos de Sonia Novello y Marcelo Valerga y dirección de Faty Arahuete, se estrena el domingo 3 de mayo a las 20.

Con una fuerte impronta poética, PROYECTO Berta propone una experiencia que interpela al espectador desde lo íntimo, invitándolo a mirar aquello que muchas veces queda por fuera de lo visible. Hasta el 28 de junio.

* Espacio Callejón, Humahuaca 3759, C. A. B. A.

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REMILGADA FANTASÍA, de Carolina Mazzaferro

Graham y Libi, dos patéticas hermanas literatas retraídas en la soledad de su saavedrina mansioneta, deben recorrer la Buenos Aires de principios de siglo XX para sacar de la cárcel a Atilio, el amante de Graham. En la travesía citadina una decena de personajotes se apersonan abrillantados ante el tándem.

Remilgada fantasía es una comedia escrita entre sonetos, décimas, romances, diálogos y narraciones. Una obra sobre un amor marica o un amor heterosexual o un amor de hermanas. Tal vez, también, sobre el amor a la literatura o a una ciudad que ya no existe. O tal vez sobre todo esto y nada a la vez.

Este espectáculo ha resultado ganador del 13º Premio ARTEI a la producción de teatro independiente 2025. Asimismo, ganó una mención en el 5° Premio Estímulo a la Escritura Todos los Tiempos el Tiempo de 2024.

Funciones: domingos a las 17. Entradas por Alternativa Teatral. Hasta el 28 de junio.

* Moscú Teatro, en Ramírez de Velasco 535, C. A. B. A.

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Unidad básica, de Pompeyo Audivert y Andrés Mangone

"Unidad básica", de Pompeyo Audivert y Andrés Mangone

En la unidad básica más austral del mundo, el pasado no se rinde; los viejos ídolos de antaño hierven en el subsuelo de la noche patria. Los compañeros Beto y Pelusa intentarán poner a salvo allí el corazón del movimiento. “Hay viento, y hay cenizas en el viento”.

La dupla creativa conformada por Pompeyo Audivert y Andrés Mangone reestrenan Unidad básica, ahora en el Centro Cultural de la Cooperación.

Funciones: los domingos a las 18:30.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Con dramaturgia y dirección de Marcelo Savignone, la Compañía Cuerpos estrena La imaginación enferma

La imaginación enferma

El sábado 4 de abril se estrenó La imaginación enferma, una obra de la Compañía Cuerpos que irrumpe en el escenario para interpelar al teatro desde el mismo teatro. Funciones: todos los sábados de abril y mayo a las 17. Entradas en Alternativa.

Sinopsis: Es una obra que tensiona el drama moderno, cuestiona sus formas, denuncia su complacencia y plantea una crítica feroz al rol pasivo del arte frente a la hipocresía social. En plena representación de Un enemigo del pueblo de H. Ibsen, emerge un gesto disruptivo que saca al espectáculo de su cauce y lo enfrenta con su propia farsa. El teatro como ejercicio inútil frente a los tiempos que corren. La obra intenta exponer las costuras ideológicas del drama burgués, sus inicios y sus herencias. A través del colapso escénico, La imaginación enferma convierte al teatro en un campo de batalla entre la verdad y la falsedad, entre el acostumbramiento del espectador/a y la necesidad de hacer del arte una praxis activa. Un ejercicio filosófico.

Autor: Marcelo Savignone. Actúan: Leandro Arancio, Milagros Coll, Sofía González Gil, Valentín Mederos, Guido Napolitano, Belén Santos, Tatiana Sarbia, Marcelo Savignone. Selección musical: Compañía Cuerpos.

Hasta el 30 de mayo. Duración: 70 minutos. Entrada general: $24.000; estudiantes y jubilados: $20.000. En junio, a partir del 6 hasta el 27, las funciones serán a las 16:30.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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La salud de los enfermos, de Julio Cortazar

El 15 de marzo a las 18 se estrena La salud de los enfermos de Julio Cortázar, texto llevado al escenario en su versión original, con dirección de Leandro Cóccaro en el Teatro del Pueblo.

Uno de los autores más grandes de la literatura argentina, reconocido mundialmente llega a los escenarios con este texto que formó parte de Todos los fuegos el fuego, cuarto libro de cuentos del escritor publicado en 1966 que hoy sube a escena celebrando los 60 años de su primera edición.

En la salud de los enfermos Cortázar pone sobre la mesa la relación siempre compleja entre la pérdida y el criterio de realidad acompañados por las dosis de humor y ternura tan propios del autor. Ante una madre enferma, los miembros de la familia deciden ocultarle un hecho doloroso. En la obra, el escritor juega con los conceptos de verdad, realidad y ficción para preguntarnos: ¿Quiénes producen esa ficción? ¿Los familiares para con la madre? ¿o es más bien la madre quien sostiene esa ficción hacia el resto de la familia? ¿Quién necesita de la ficción para poder sobrevivir a un contexto hostil, para poder soportar aquello que resulta indecible?

Funciones: domingos a las 18. Localidades $24.000 disponibles en Alternativa Teatral. Hasta el 28 de junio. Función en octubre: 22 de octubre de 2026, a las 20 en Fundación SAGAI (25 de Mayo 586, C. A. B. A.)

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Silencio de hembra, de Mónica Salvador

En el marco de los 30 años de Teatro Tadron, Herminia Jensezian y Belén Santos estrenan Silencio de hembra, de Mónica Salvador. Una obra que denuncia esos silencios intrafamiliares que llevamos en el cuerpo durante años. Un teatro multidisciplinar en el que el cuerpo es movimiento, palabra, música y dolor. Un cuerpo que lucha entre el secreto y la libertad.

Sinopsis: Una joven que crece rodeada de secretos intenta reconstruir su propia historia. Fragmentos de una infancia marcada por la ausencia. Recordar será el único camino para dejar de ser una niña sometida y convertirse en una mujer libre. Una obra que explora la memoria para romper el silencio.

Silencio de hembra se estrenó el domingo 8 de marzo, y se puede ver todos los domingos de marzo, abril y mayo. Funciones: domingos a las 18. Hasta el 31 de mayo.

Entradas: general $20.000 y $17.000 para estud y jubilados. Reservas en: https://www.alternativateatral.com/obra99524-silencio-de-hembra.

* Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

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Apenas en la tierra, de Sofía Brihet

Un pozo por el que asoman Una y Otra. Miran el mundo como por primera vez. En este espacio sin tiempo se preguntan por el amor, el tiempo y el lenguaje. Si Apenas en la tierra parece hablar de la muerte es porque esencialmente se pregunta por la vida que, como el agua, corre, se estanca y salta.

Actúan: María Soldi, Sofía Palomino.

Reestreno: sábado 7 de marzo de 2026. Funciones: sábados a las 21:30. Duración: 50 minutos. Hasta el 27 de junio.

* CASA TEATRO ESTUDIO, Guardia Vieja 4257, C. A. B. A.

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Las vis cómica, de Mauricio Kartun

La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder.

A partir del sábado 21 de marzo, funciones: sábados a las 19:30. Entradas desde $18.000/ Dto a estud y jub. Duración de la obra: 90 minutos. Hasta el 27 de junio.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Mazel Toc

Mazel Toc

Fecha de estreno: viernes 6 de marzo a las 20:30. Funciones: viernes a las 20:30 y sábados 18:30.

Sinopsis: Nico tiene Tourette. Se enteró a los 4 años. Desde entonces, su cabeza fue acumulando recuerdos, gestos, tics, heridas… y también aprendizajes. ¿Cómo es tener tics cuando sos chico? ¿Qué pasa cuando el TOC te atraviesa en plena adolescencia? ¿Hasta qué punto un síndrome puede marcar y transformar tu vida? En este biodrama basado en la vida de Nico, con su propia voz, la compañía de algunos personajes y la impronta de su judaísmo, Nico se propone recorrer su historia, desde el nacimiento hasta hoy, en un viaje lleno de preguntas, risas, golpes y resiliencia.

Entradas: $22.000. Reservas por: AlternativaTeatral. Hasta el 26 de junio.

* La Pausa Teatral, Luis Viale 625 (a 400 mts del Cid Campeador), C. A. B. A.

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Hasta los 120…

Hasta los 120….

Libro y dirección de Sebastián Kirszner. Hasta los 120… narra la historia de Fanny y Ruthy, dos mujeres de más de 90 años que comparten su vida en un geriátrico. La obra alterna entre el presente claustrofóbico y las escapadas a la memoria: el pasado compartido, el country Hebraica, Israel, los sueños truncos y el primer amor. A través del humor y la emoción, la obra reflexiona sobre la amistad, la vejez, la traición y el deseo.

Funciones: sábados a las 20:30. Entradas: $22.000. Hasta el 30 de mayo.

* La Pausa Teatral, en Luis Viale 625, CABA.

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La era del olvido, una obra escrita y dirigida por Francisco Estrada

Con la actuación de Germán Rodríguez. Mientras espera ser designado Jefe de Gabinete, Rodrigo, sostiene un debate imaginario y vital con su padre ya fallecido, quien siempre desaprobó su carrera política. Las cosas se complican, cae en la frustración. El diálogo con la sombra paterna se tensa y cuando todo se derrumba emerge una entrañable verdad. Un cambio de último momento demuestra que esta es La era del olvido.

Un político joven lleno de ambición espera ser confirmado en un alto cargo del gobierno. La rosca política demora las cosas. La ansiedad se torna desesperación. Y el fantasma de la figura paterna se hace presente. Adrenalina, whisky y posteos desesperados…y el poder que está ahí nomás y parece escurrirse de las manos. Germán Rodríguez es el responsable de encarnar a esta criatura inquieta y paranoica que contra los mandatos, deseos familiares y sus propias vacilaciones, por momentos abismales, cree que su hora ha llegado.

Fecha de reestreno de la segunda temporada: sábado 7 de marzo a las 21. Funciones: sábados a las 21. Entradas desde $15.500. Reservas: https://www.elcamarindelasmusas.com. Hasta el 30 de mayo.

* El Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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Con Federico, segunda temporada

Con textos de Federico García Lorca, e interpretación de Osmar Núñez. Dramaturgia y dirección, Analía Fedra García.

Osmar Núñez evoca a Federico García Lorca a través de su poesía y su prosa. Federico se vuelve una presencia real y perfuma todo el aire alrededor: como un torbellino, lleno de furia, amor y belleza.

Reestreno: viernes 13 de febrero a las 21. Funciones: viernes a las 21. Duración: 50 minutos. Hasta el 29 de mayo.

* Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis)

Este es un proyecto que va ya por su quinta temporada, habiendo sido estrenada la obra en el 2022 con gran repercusión de público, y habiéndose convertido en un verdadero suceso del off Corrientes en el 2023, con localidades agotadas desde febrero hasta diciembre inclusive. La dramaturgia (Diego Carreño) está basada en los posteos humorísticos y lingüísticos realizados por el actor y director Gabriel Wolf (integrante del grupo “Los Macocos”) en Facebook desde el año 2014 a la fecha.

Para la versión 2024 de este proyecto, Carreño convoca a Leandro Aita (su compañero en el dúo humorístico Hermanos Delay) para que se encargue de la dirección. Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

En efecto, E. (el protagonista) se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, u Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

El resultado es una pieza de humor, en el que se intentará llevar a la acción teatral un sinfín de elementos propios de otras artes, a través de mecanismos generalmente utilizados en la narrativa o los géneros audiovisuales.

Voces en Off de Nazareno Casero y Diego Gentile. Con: Diego Carreño, Funciones: viernes a las 22:00. Entrada general: $22.000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos. Hasta el 30 de mayo.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

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Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Segunda temporada. Adaptación y dirección: PABLO GORLERO

La obra nominada a 8 premios ACE, ganadora como mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente, calificada como “hit del teatro alternativo” y elegida por los críticos de La Nación como la mejor del año del circuito independiente, vuelve a Espacio Callejón. Durante el verano presentó una función a sala llena en el Paseo La Plaza y 4 funciones en la gran sala Astor Piazzolla del Teatro Audiotirum de Mardel Plata.

Desde el jueves 4 de junio se presenta en nueva sala. Entradas en alternativa teatral o en la boletería del teatro.

Funciones: jueves a las 20. Con el auspicio del Museo del Holocausto y el apoyo de Horacio Acosta Producciones.

* Caras y Caretas, Sarmiento 2037, C. A. B. A.

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¿Querés ser feliz o tener razón? - Mundo Shakespeare -

"¿Querés ser feliz o tener razón? - Mundo Shakespeare -", de Cecilia Propato

Una obra inmersiva, no interactiva, de formato único. La obra revive el mundo shakespeariano a través de la construcción de un universo laberíntico en el que veintiséis intérpretes encarnan micromonólogos escritos por Cecilia Propato en prosa poética a partir de personajes extraídos de algunas obras de William Shakespeare, reinterpretados por Propato desde la dramaturgia y elaborados con un tono similar a los textos escritos por el autor inglés.El espectáculo plantea un mundo dividido en dos: Montescos y Capuletos. Quien saca la entrada recibe la letra “M” (Montesco) o la letra “C” (Capuleto), entonces puede ver tres micromonólogos pertenecientes al universo que le tocó, al estilo de “elige tu propia aventura”. A su vez, hay situaciones que acontecen en un espacio común. Dramaturgia y dirección: Cecilia Propato.

Los espectadores estarán en libre circulación y pueden comer y beber mientras transcurre la obra.

Funciones: domingos a las 12 (mediodía). Del 3 al 31 de mayo y del 7 al 28 de junio.

Entrada general $20.000 / est. y jub. $16,000 / Consultar otras promos. Compra online: www.alternativateatral.com.

* Ítaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, C. A. B. A.

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EXPEDIENTE 1492: LA ÚLTIMA CONFESIÓN DE COLÓN

De Santiago Ferrigno y Mariano Cossa. Sobre textos de El arpa y la sombra, de Alejo Carpentier.

Expediente 1492. La última confesión de Colón cuenta la historia de un intento de canonización que el Vaticano impulsó, a fines del siglo XIX, de la figura del Almirante Cristóbal Colón. A partir de la novela que Alejo Carpentier crea tomando este hecho (entre otros) hemos propuesto una ficción en la que dicha postulación es llevada a cabo como un juicio oral, tomando al público como jurado, que incluso deberá votar al final de la obra, aprobando o desaprobando la propuesta. Finalmente, después que el público emita su voto, todo quedara en manos de un Monje, director de la Lipsanoteca del Vaticano, que será quien cuente los sufragios y determine el futuro del alma del Almirante, según designios que solo él conoce. Intérpretes: Sandra Antman, Norberto Gonzalo, Alfredo Noberasco. Dirección: Mariano Cossa.

Estreno: 9 de mayo a las 21. Funciones: sábados a las 21. Hasta el 27 de junio de 2026.

* CC Cooperación, Corrientes 1543, C. A. B. A.

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SEGUNDA PRINCESA, UNIPERSONAL PESQUERO

De Alejandro Schiappacasse.

En una pequeña localidad costera, un hombre, pescador embarcado de oficio, declara tras ser detenido en altamar. Un relato fragmentado en su memoria: el pueblo, el mar, una mujer, un amor, una traición y al fin, el crimen que une todas las partes. Nada le aterra, está perdido y lo acepta, porque declarar también es tener una historia que contar. Contarla lo liberará, como reza su fe, “la verdad te liberara”. Aunque esta vez no parece resultarle.

Con el asesoramiento artístico de Carlos Belloso.

Funciones: domingos de a las 20. Hasta el 31 de mayo.

* Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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DANZA

La margarita, el murciélago y la puerta verde

Tres obras de videodanza generadas durante la pandemia constituyen una oportunidad para rescatar las ideas primarias, el proceso, los miedos, valorar los encuentros fortuitos y creativos con vecinos, sacar a relucir los mejores momentos del making-off de un equipo de filmación de trinchera. Una reorganización del contenido a través de un mapping de video circular, con la presencia real de la bailarina de las obras y la conducción de Margarita Bali. Dirección, video y presentación: Margarita Bali; bailarina: Luciana Glanc; música original y espacialización sonora: Gabriel Gendin; vestuario: Monica Toschi y asistente técnica de mapping: Agustina Piñeiro.

Funciones: jueves 7, 14, 21 y 28 de mayo a las 20, y domingos 10, 17, 24, 31 de mayo a las 20. En el Espacio Infinito del Centro Cultural Borges.

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TRONCO

TRONCO, un alter ego de la artista Mayra Bonard, plantea reflexiones, temores y deseos vinculados con la identidad, el misterio de lo femenino, la relación con el cuerpo propio y ajeno y el carácter de lo anónimo y lo autoral (reflejos de lo humano) en la soledad de este tiempo no-tiempo que vivimos como sociedad. Esta performance site specific para el espacio Infinito del CCBorges, navega libremente entre la escultura, la pintura de Caravaggio y el lenguaje audiovisual. Tronco nos conecta con el pasado, con el presente inmediato y traza un bucle hacia efuturo. ¿El futuro será vegetal?

Solo apta para mayores de 18 años. Funciones: viernes 15, 22 y 29 de mayo a las 20, y sábados 16, 23 y 30 de mayo a las 20. En el Espacio Infinito del Centro Cultural Borges.

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Entrada gratuita para las tres obras. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en mesa de Informes del segundo piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

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EL CUERPO DE LAS MUTACIONES

Guía de Arte y Cultura: semana del 8 al 15 de mayo de 2026

Dirección y coreografía: Magy Ganiko

El cuerpo de las mutaciones, dirigida por el coreógrafo Magy Ganiko, es una inmersión performática de danza Butoh-Moi (basada en el I-Ching). El espectáculo se edifica sobre tres pilares: la mutación, el tiempo y el lenguaje, cuestionando el devenir existencial del cuerpo humano. A través de una danza de sincronicidad, cada intérprete encarna un hexagrama, invocando el “no-tiempo” y el “no-yo” en un caldero donde bulle la danza eterna de la transformación.

Estreno: viernes 8 de mayo a las 22. Funciones: viernes 8, 16, 22 y 29 de mayo a las 22. Entradas: $19.000 / 2 x $22.000. Duración: 80’.

* Aérea Teatro, en Bartolomé Mitre 4272, C. A. B. A.

Funciones en junio: sábados 6 y 13 de junio. Entradas: $22.000. Duración: 80’

* Mediterránea Teatro, en Tucuman 3376, C. A. B. A.

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CINE

Cine en el MALBA

En mayo continúan en cartelera El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas; LS83, de Herman Szwarcbart, los domingos; The Souffleur, de Gastón Solnicki, con proyección los sábados; y Los días chinos, de Santiago Loza, los viernes e Hijo mayor, de Cecilia Kang, los sábados a las 18:00. Además, se estrena el ciclo Generación del 60, cuyas películas en conjunto pueden verse como el inicio de la modernidad para el cine argentino; y continúa los ciclos Cineclub Nocturna, los sábados a las medianoche y Revista Caligari, también los sábados. Para cerrar el mes, del 28 de mayo al 4 de junio, se llevará a cabo la 13.ª edición del ciclo Semana de cine portugués.

Viernes 22 de mayo

A las 18:40 , Los dias chinos , de Santiago Loza .

A las 20:00 , Este es el romance del Aniceto y la Francisca , de Leonardo Favio [Ciclo Generación del 60 ].

A las 22:00 , El bruto , de Rubén Cavallotti [Ciclo Generación del 60 ].

A las 23:30, The Players vs. Ángeles caídos, de Alberto Fischerman [Ciclo Generación del 60].

Sábado 23 de mayo

A las 18:00 , Hijo mayor , de Cecilia Kang .

A las 20:00, Extraño río, de Jaume Claret Muxart [Ciclo Revista Caligari.] Repite el 30 de mayo.

A las 22:00 , The Souffleur , de Gastón Solnicki .

A las 24:00, El club del terror, de Richard Wenk [Ciclo Cineclub Nocturna.].

Domingo 24 de mayo

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Jueves 28 de mayo

A las 19:00 , Presentación del libro La mirada cinéfila , de Daniela Kozak , con entrada gratuita [Ciclo Generación del 60 ].

A las 20:30 , Dar la cara , de José Martínez Suárez [Ciclo Generación del 60 ].

A las 22:00, Ouro e Cinza, de Salomé Lamas [Ciclo Semana de cine portugués].

Viernes 29 de mayo

A las 18:00 , Baía dos Tigres , de Carlos Conceição (71’) [Ciclo Semana de cine portugués ].

A las 19:30 , Entrecampos (32’) + Maria do Mar (36’) + Catavent o (40’), de João Rosas . Con presentación del director [Ciclo Semana de cine portugués ].

A las 21:30 , A Vida Luminosa , de João Rosas (99′). Con presentación y Q&A del director [Ciclo Semana de cine portugués ].

A las 24:00, Porque Hoje É Sábado, de Alice Eça Guimarães (12’) + Duas Vezes João Liberada, de Paula Tomás Marques (70’) [Ciclo Semana de cine portugués].

Sábado 30 de mayo

A las 16:00 , Bulakna , de Leonor Noivo (90’) [Ciclo Semana de cine portugués ].

A las 18:00 , Hijo mayor , de Cecilia Kang .

A las 20:00 , En el camino , de David Pablos [Ciclo Revista Caligari .].

A las 22:00 , Fuck The Polis , de Rita Azevedo Gomes (74’) [Ciclo Semana de cine portugués ].

A las 24:00, Vampiros, de John Carpenter [Ciclo Cineclub Nocturna.].

Domingo 31 de mayo

A las 17:00 , Sesión Peliculinhas : O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto , de Bruno Caetano (10’) + O Conto da Raposa , de Alexandra Allen (6’) + A Cada Dia Que Passa , de Emanuel Nevado (10’) + A Cor da Rosa , de Alice Eça Guimarães / Clip de Capicua (4’) [Ciclo Semana de cine portugués ].

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00 , A Vida Luminosa , João Rosas (99’). Con presentación del director. [Ciclo Semana de cine portugués ].

A las 22:00, Entroncamento, de Pedro Cabeleira (131’) [Ciclo Semana de cine portugués].

Jueves 4 de junio

A las 19:00 , O Riso e a Faca , de Pedro Pinho (217′) [Ciclo Semana de cine portugués ].

A las 23:00, Sesión especial MOTELX: Arroio Negro, de Lucas de Lima (15’) + The Hunt, de Diogo Costa (8) + Yazza, de Francisco Lacerda (5’) + Aplauso, de Guilherme Daniel (13’) + Atom & Void, de Gonçalo Almeida (9’) + Borbulha, de Fernando Alle (4′) [Ciclo Semana de cine portugués].

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

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Cine en el Centro Cultural Recoleta

En mayo se estrena, con funciones los sábados y domingos a las 18, el ciclo Fiebre de fútbol, con la colaboración del Instituto Goethe, y a partir del 15 de mayo, los viernes a las 18, Viernes de Berlanga. Se estrena, con función los jueves a las 18, La chica nueva, de Micaela Gonzalo. Continúa el ciclo mensual Película sorpresa, con proyección el domingo 17 de mayo a las 18.

Viernes 22 de mayo

A las 18, El verdugo, de Luis García Berlanga. [Ciclo Viernes de Berlanga.]

Sábado 23 de mayo

A las 18, Das Wunder von Taipeh, de John David Seidler. [Ciclo Fiebre de fútbol.]

Domingo 24 de mayo

A las 18, El milagro de Berna, de Sönke Wortmann. [Ciclo Fiebre de fútbol.] Repite el 31 de mayo.

Jueves 28 de mayo

A las 18:00, La chica nueva, de Micaela Gonzalo [Estreno].

Viernes 29 de mayo

A las 18, Plácido, de Luis García Berlanga. [Ciclo Viernes de Berlanga.]

Sábado 30 de mayo

A las 18:00, Sieger Sein, de Soleen Yusef [Ciclo Fiebre de fútbol.]

Domingo 31 de mayo

A las 18, El milagro de Berna, de Sönke Wortmann. [Ciclo Fiebre de fútbol.]

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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MÚSICA

El Colón en tu barrio: Concierto gratuito de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Centro Cultural 25 de mayo de Villa Urquiza

El viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, celebrando sus 80 años, llega al barrio de Villa Urquiza para brindar un concierto gratuito en el Centro Cultural 25 de mayo. Con dirección musical del maestro Tito Ceccherini, el programa musical reunirá obras de Ottorino Respighi y Felix Mendelsshon.

La entrada es gratuita con reserva previa. El público podrá realizar su reserva a través de la web oficial de Entradas BA (entradasba.buenosaires.gob.ar).

Programa musical

Ottorino Respighi (1879–1936)

Trittico Botticelliano (1927)

Felix Mendelsshon (1809-1847)

Sinfonía n.º 4 en la mayor, op. 90 «Italiana» (1833)

* Centro Cultural 25 de Mayo, en Av. Triunvirato 4444, C. A. B. A.

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Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Hojas de otoño

Vuelve el ciclo Hojas de Otoño al Centro Cultural Recoleta. En esta edición, el ciclo de Jazz se consolida como un espacio de encuentro entre artistas consagrados y nuevas generaciones del género, ofreciendo un diálogo musical a través de la improvisación y la diversidad de formatos. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia.

NBMV Cuarteto . NBMV, cuarteto de jazz integrado por Ricardo Nolé en piano, Lio Biondelli en saxo, Julián Montauti en contrabajo y Martín Vicente en batería, ofrecerá un concierto en el que repasará temas de su primer disco, Nai’s Groove , elegido mejor disco de jazz 2024 por la revista BA Jazz Magazine, y adelantará otros del álbum en el que están trabajando. La formación alcanzó un sonido propio con influencias del hard bop y el jazz moderno. Cada integrante aporta sus propias composiciones y todos encuentran espacio para expresarse libremente. Esta dinámica colectiva hace que cada presentación sea única e irrepetible. Viernes 22 de mayo a las 19:30. En la Capilla.

Yamile Burich y Ornella Contreras. El dúo integrado por Yamile Burich (saxofonista y compositora) y Ornella Contreras (pianista) ofrecerá un repertorio variado que incluye estándares de grandes artistas del jazz, así como obras del repertorio argentino además de composiciones originales de Burich. Yamile Burich y Ornella Contreras conforman un dúo activo desde 2025 que explora un repertorio que cruza el jazz con la música argentina. Reinterpretan obras y desarrollan un diálogo musical propio. Se han presentado en diversos espacios de la ciudad de Buenos Aires y realizaron una gira por Europa, consolidando su identidad artística en la escena contemporánea. Viernes 29 de mayo a las 19:30. En la Capilla.

Antidomingos en el Recoleta

En su tercera edición, los Antidomingos regresan con más música y energía. Todos los domingos a las 19, una programación diversa recorre el rock, pop, folk, jazz y clásica, con artistas en vivo y nuevas sorpresas para transformar el cierre del fin de semana. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia.

Killer Larrosa . Killer Larrosa llega a la Capilla del Recoleta para presentar en vivo JUAJUA , su segundo álbum. Será un show directo y sin filtro, donde el material toma otra forma: más crudo, más físico. Lo que en el estudio fue experimentación, samples y loops, en escena se vuelve energía y fuerza. Con una nueva formación junto a Santiago Lagar (guitarra) y Alejandro Wilson Farina (batería), el dúo formado por Damián Dávila Benditkis en voz y Gabriel Pikarsky en bajo, llevará cada tema a un terreno distinto manteniendo un clima intenso de principio a fin. Killer Larrosa es un dúo porteño integrado por el cantante Damián Dávila Benditkis y el bajista Gabriel Pikarsky. Con dos discos editados, singles y shows por distintas ciudades del país, el grupo construyó un lenguaje propio: distorsión, pulso urbano, cultura pop, ironía y canción. “JUAJUA”, su segundo LP, condensa ese recorrido y amplía el universo sonoro de la banda, llevándola a nuevos territorios. Domingo 24 de mayo a las 19 . En la Capilla .

Santiago Torricelli Trío. El pianista y compositor Santiago Torricelli junto a la cantante Flor Bobadilla Oliva y la cellista Titi Chiappero presentan en vivo el disco “Para lo invisible”, una obra integral hilada por canciones y melodías instrumentales, pausas y arrebatos. El trío nos invita a un viaje profundo y poético, que busca conectar lo invisible con lo visible, el mundo del sueño y el de la vigilia. En 2024 Para lo invisible se estrenó en versión escénica como “poema sonoro y visual”, con coreografía de Carla Rímola y Laura Figueiras, quienes además bailaron junto a Carmela Rodríguez. Domingo 31 de mayo a las 19. En la Capilla.

Les Goûts-Réunis

Les Goûts-Réunis protagoniza el concierto Barroco Excéntrico en el que interpretarán obras de compositores poco frecuentes y extravagantes, y piezas poco ortodoxas de la música instrumental de los siglos XVII y XVIII. Ejecutarán obras de de N. Strungk, J. Pachelbel, G. Muffat, A. Sarri, A. Vivaldi, G.P. Telemann.

Está formado por Eugenia Montalto (flauta dulce), Gustavo di Giannantonio y Rodolfo Marchesini (violines), Paula Weihmüller (viola), Azul Chiavia (fagot), María Jesús Olóndriz (cello) y Jorge Lavista (clave). El grupo toma su nombre de una colección de obras instrumentales del gran clavecinista, organista y compositor francés François Couperin, publicadas bajo este título. La intención de Couperin fue, en esa colección, la de fusionar el estilo francés y el italiano, dos corrientes musicales bien diferenciadas, bajo un mismo espíritu artístico.

Sábado 30 de mayo a las 18 en la Capilla.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Festival Refresco - Edición Especial

El lunes 25 de mayo, en Niceto Club, llega una edición especial del Festival Refresco, con una grilla íntegramente compuesta por mujeres y diversidades, que recorre géneros como pop electrónico, synthpop, música urbana y electrónica experimental. Luego de su última edición en febrero con entradas agotadas, el festival de tendencias invita a una exploración sonora que refleja la vitalidad de la escena actual. La jornada se presenta como un espacio de descubrimiento y experimentación, habrá seis proyectos musicales, dos escenarios y ferias con propuestas afines.

En esta ocasión se estarán presentando: Lara91k, cantante y productora que se ha posicionado como una de las artistas emergentes destacadas de la escena electrónica local, combinando sensibilidad lírica y producción de vanguardia; BB Asul, una de las propuestas más singulares de la nueva escena pop argentina, reconocida por su dulzura melancólica, sonidos urbanos y guiños a la cultura animé; 143Leti y Abrila, dos referentes imprescindibles para comprender los sonidos contemporáneos; y un bloque de DJs de lujo: Rumanians y Juana Ruda, quienes recorrerán house, techno y electrónica para mantener la pista activa toda la noche. .

Las entradas se consiguen en Ventii: https://venti.com.ar/evento/festival-refresco-25-mayo-en-niceto-club. Lunes 25 de mayo a las 20.

* Niceto Club, en Niceto Vega 5510, C. A. B. A.

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La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presenta el concierto Poéticas en contraste con la actuación estelar de la violinista Midori

El sábado 30 de mayo a las 20:00 horas, en el marco de su temporada 80º aniversario, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se presenta con la notable violinista Midori como solista invitada, y la dirección de Zoe Zeniodi, ofreciendo en esta ocasión el célebre Concierto para violín y orquesta de Chaikovski. El programa se completa con la Sinfonía n.°2 de Arthur Honegger, que se escuchará por primera vez en nuestro país, y el estreno latinoamericano del Poema sinfónico n.°3 de Mauricio Charbonnier.

Las localidades se podrán adquirir en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171 de lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas y los domingos de 09:00 a 17:00 horas. O por Internet ingresando www.teatrocolon.org.ar.

Programa musical

Mauricio Charbonnier (1979)

Poema Sinfónico n.°3, «Bosques de Maiernigg» in memoriam Gustav Mahler.

ESTRENO LATINOAMERICANO

Arthur Honegger (1892-1955)

Sinfonía n.° 2, H. 153 (1940-1941)

I Molto moderato – Allegro

II Adagio mesto

III Vivace non troppo

ESTRENO ARGENTINO

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)

Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 35 (1878)

I Allegro moderato – Moderato assai

II Canzonetta. Andante

III Finale. Allegro vivacissimo

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La Orquesta Académica del Teatro Colón presenta el Réquiem de Mozart bajo la dirección de César Bustamante

El sábado 30 de mayo a las 17:00 horas, la Orquesta Académica del Teatro Colón se presentará en la Sala Principal para interpretar Réquiem en re menor, K. 626 de Wolfgang Amadeus Mozart. En esta ocasión, el organismo sinfónico juvenil estará acompañado por la Academia Coral del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC) y un cuarteto de solistas integrados por alumnos de la carrera de Canto del Instituto.

La función contará con la dirección del maestro César Bustamante, actual director de la Academia Coral del ISATC quien cuenta con una destacada trayectoria como director invitado en agrupaciones como la Orquesta Estable del Teatro Colón y la Filarmónica de Buenos Aires, además de haber desempeñado el rol de Director de Estudios Musicales del Teatro y dirigido el Coro de Niños de la casa.

Las entradas ya están a la venta desde $12.000 en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

Programa Musical

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Réquiem en re menor, K. 626 (completado por Franz Xaver Süssmayr)

Introitus: Requiem aeternam

Kyrie

Sequentia: Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrimosa.

Offertorium: Domine Jesu, Hostias.

Sanctus

Benedictus

Agnus Dei

Communio: Lux aeterna

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Llega el estreno mundial de Dementia, del compositor argentino Oscar Strasnoy

Una ópera encargada y producida por el Teatro Colón. El próximo domingo 31 de mayo a las 17:00 horas subirá a escena Dementia, una ópera en carácter de estreno absoluto del argentino Oscar Strasnoy, con libreto de Ariana Harwicz, que contará con la dirección musical de Tito Ceccherini, al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón y dirección escénica de Mariano Pensotti.

Serán cuatro funciones los días domingo 31 de mayo a las 17:00 horas; y martes 2, jueves 4 y sábado 6 de junio a las 20:00 horas.

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 11:00 a 19:00 horas y domingos y feriados de 9:00 a 16:00 horas.

Reparto

Escritora de 25 años: Florencia Burgardt

Escritora de 50 años: Daniela Tabernig

Escritora de 75 años: Mónica Ferracani

Traductor de 25 años: Sebastián Angulegui

Traductor de 50 años: Alejandro Spies

Traductor de 75 años: Víctor Torres

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CHOLO GOMEZ CASTAÑÓN presenta Así nacieron Las canciones más bonitas del folklore: Historias de amor y desamor, de locura y muerte

Canciones folklóricas que cantamos desde siempre. Probablemente las conocemos desde antes de nacer, de la panza de mamá. Las aprendimos sin darnos cuenta pero… ¿Cómo nacieron? ¿De dónde vienen? ¿Quién las escribió? ¿Por qué motivo? ...Un amor? ¿Un desamor? ¿Una tragedia? ¿Nostalgia? ¿Leyenda?

Un puñado de esas canciones que seguramente terminaremos cantando y con mucha emoción .Con voz y guitarra de Luciana Garrido y Juan Manuel Rubino. Danza: Jimena Barraza y Sergio Alvero (finalistas folklore estilizado Cosquín 2026).

ÚNICA PRESENTACIÓN: sábado 13 de junio a las 21.Entrada general: $25.000 en boletería del teatro o por Plateanet. Duración: 75′.

* Clásica y Moderna, en Av. Callao 892. C. A. B. A.

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ACTIVIDADES

Presentación del libro CLUB DE MUJERES ARTISTAS, de MILAGROS POCHAT

Hace algunos años, Milagros Pochat anotó al final de un famoso libro de historia del arte una pregunta: ¿dónde están las mujeres artistas? De esa ausencia injusta y su curiosidad nace este recorrido apasionado y sensible por vidas y obras que el canon dejó fuera. A partir de un archivo íntimo entre lecturas, viajes, librerías, bibliotecas, conversaciones y hallazgos inesperados estas páginas trazan un mapa afectivo que entrecruza a artistas del siglo XX de distintas décadas y territorios. Son veintiocho mujeres que produjeron obra visual y también escribieron: voces múltiples donde la imagen y la palabra se buscan, se rozan y se potencian. Con un gesto desfachatado y entusiasta, Pochat retrata a través de palabras y pinturas a cada una de ellas a modo de diálogo y reconocimiento Club de mujeres artistas es una invitación a descubrir nombres, abrir puertas, seguir pistas. Un libro para quienes aman el arte y sospechan que la historia está incompleta; para quienes buscan genealogías, complicidades y nuevas formas de mirarnos.

La autora estará acompañada por María Luque y Julieta Correa. Modera: Lule Gallo.

Viernes 29 de mayo a las 18 horas. Entrada libre y gratuita.

* MUSEO DE BELLAS ARTES, Av. Del Libertador 1473, sala 36 (primer piso).

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EXPERIMENTTTTO — TTTT, Una activación de las Trabajadoras de Tejido, Técnica y Trampa (T.T.T.T).

El colectivo TTTT trabaja en la intersección entre arte, tecnología, performance y sistemas participativos. Sus obras suelen funcionar como dispositivos vivos: estructuras que se activan con la presencia del público, máquinas absurdas, tejidos, sensores, luces, sonido y dinámicas colaborativas donde el error, la fragilidad y el juego son parte central de la experiencia.

Hay algo muy característico en su trabajo: toman materiales y mecanismos relativamente simples —hilos, poleas, motores, tensiones físicas— y los convierten en experiencias inmersivas que parecen experimentos sociales o científicos. Más que “mostrar” una obra cerrada, proponen situaciones para habitar, tensionar o poner a prueba colectivamente.

La entrada es libre y gratuita y se podrá disfrutar el sábado 23 de mayo a las 17.

* Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1987, C. A. B. A.

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Jornadas de cosplay, manga y anime en el Jardín Japonés

Sábado 23 y Domingo 24 de mayo de 10 a 18. Organiza: Fundación Cultural Argentino Japonesa.

SABADO 23 DE MAYO

Charla de Dragon Ball : Una fantástica aventura . A cargo de Facundo Palladino , a las 14:00 , en el sum Kyoto.

Taller de manga Pequeños mangakas . A cargo de Gustavo Sansone , a las 15:00 , en el sum Kyoto.

Shows de baile y coreografías: Lily White de New Era, a las 16:30; Team Kakumei, a las 16:45, y Team Unlimited Parapara, a las 17:00.

DOMINGO 24 DE MAYO

Charla de efectos especiales: FX para cosplay . A cargo de Matías Yanucci , a las 14:00 , en el sum Kyoto.

Taller de manga Dibujo de rostros . A cargo de Kaori Tamashiro , a las 15:00 , en el sum Kyoto.

Shows de baile y coreografías: Sevenish, a las 16:30 y Wonderlands x Argentina, a las 16:45.

ORIGAMI EXPRESS: sábado 23 y domingo 24. Figuras de origami, de 16:00 a 18:00, en el sum Kyoto.

Para todos los cosplayers que acompañen ofrecen todo el ámbito del Jardín para realizar las fotos más bellas y destacadas por los senderos.

El Jardín Japonés permanece abierto todos los días de 10 a 18:45. Entradas: $8000 pesos para los argentinos residentes con DNI. 24000 pesos para los no residentes.

* Jardín Japonés Av. Casares entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Del Libertador, C. A. B. A.

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Presentación literaria de IORIO Eterno: Entrevistas & Fotografías 1995-2016, de Andrés Violante y Ricardo Puiggrós

Una propuesta que recorre la vida y el legado de una de las figuras más emblemáticas del rock nacional, acompañada por una visita guiada a la muestra fotográfica en el Teatro del Municipio. Viernes 22 de mayo a las 18. Entrada libre y gratuita.

* Museo Americanista, Manuel Castro 254, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

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En el Teatro Colón

Viernes 22 y sábado 23: Centro de Experimentación del Teatro Colón (Viamonte 1168) y Salón Dorado (Libertad 621).

El Teatro Colón será sede de la décima edición de La Noche de las Ideas. Este evento cultural en el Centro de Experimentación y en el Salón Dorado contará con 14 actividades entre charlas, exposiciones y performances artísticas en las que participarán destacadas personalidades del mundo intelectual, científico y cultural, provenientes de Francia y de la Argentina.

Organizada por el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC), el Institut français d’Argentine – Embajada de Francia en Argentina, el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y la Fundación Medifé, esta propuesta está concebida como una plataforma de debate y reflexión en la que se reúnen intelectuales, investigadores, artistas, periodistas, estudiantes y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre los grandes temas y desafíos contemporáneos.

Todas las actividades son gratuitas (con excepción del espectáculo Ars Natura).

Las entradas podrán retirarse en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171).

Estarán disponibles 1 hora antes de la primera actividad del día, y podrán retirarse hasta 2 entradas por persona para cada conferencia. Para más información ingresar a https://teatrocolon.org.ar/ciclo/la-noche-de-las-ideas/

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Nuevas funciones de la experiencia teatral itinerante Historias secretas del Teatro Colón

Las fechas y horarios serán domingo 24 a las 16:00 y 17:00 horas. Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 9 a 17 horas.

El recorrido, de aproximadamente una hora de duración, comienza en Plaza Vaticano, donde un anfitrión recibe al público y abre la puerta a un viaje por espacios emblemáticos del Teatro. Entre relatos históricos, anécdotas y apariciones inesperadas de artistas “fantasmales” que interpretan fragmentos de óperas célebres, el Colón revela capas que no se ven desde la platea.

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Visitas Guiadas del Teatro Colón

Todos los días desde las 10:00 a las 16:45 horas. Salen cada 15 minutos y tienen una duración aproximada de 50 minutos. Las visitas en inglés tienen lugar a las 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 y 15:00 horas y en portugués a las 13:00 y 16:00 horas. Hay distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes. Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las entradas se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago son efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100.

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Museo Ana Frank

(Nicolás Stulberg)

MUSEO ANA FRANK: Recorridos guiados por cuatro salas, objetos originales de la época, la única recreación de la Casa de Atrás y el castaño original al que Ana le escribía en su Diario.

JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO: Visitas particulares, de 14 a 18 hs

2 x 1 en la ENTRADA GENERAL para visitas particulares (solo en efectivo) los jueves y domingos. Info: https://centroanafrank.com.ar/visita-el-museo/

* Centro Ana Frank Argentina, en Superí 2647, C. A. B. A.

Visita escolar al Centro Ana Frank + Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad

En el Centro Ana Frank, junto a la visita centrada en la vida y el legado de Ana Frank, ahora también se incluye el “Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad”. Se trata de una propuesta integrada al recorrido del Museo, y especialmente pensada para estudiantes de todos los niveles primarios y secundarios que visitan el museo con sus escuelas. Puede realizarse antes o después de la visita al Museo y está coordinado por jóvenes guías de entre 15 y 25 años que se forman en el Centro Ana Frank. Para escuelas públicas, la entrada es gratuita.

Info y reservas: visitas.centroanafrank@gmail.com

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

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Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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INFANTILES

FESTIVAL LILIANA BODOC, 4ta edición

Del 9 al 31 de mayo en Hasta Trilce. ¡El festival LILIANA BODOC abre el telón de su 4° edición! Cinco jornadas con una gran diversidad de obras de la autora, tanto de la compañía Tres Gatos Locos como de otros artistas y grupos que llegarán desde Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Santiago de Chile.

Teatro, música, narración oral, títeres, artes visuales e intervenciones poéticas orbitarán en torno al universo literario de Liliana Bodoc.

Funciones: los sábados 9, 16, 23, 30 de mayo y el domingo 31 de mayo.Entradas: 1 x $25.000 - 2 x $44.000 - 3 x $60.000 - 4 x $72.000.

* Hasta Trilce, Maza 177, C. A. B. A.

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Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

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Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

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CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Una ventana en la palma de la mano, taller de poesía y fanzines alrededor de la maternidad

¿Quién no desea una ventana en la palma de su mano?, se pregunta la poeta vasca Leire Bilbao en su libro Aguas Madres. Esa es la propuesta de esta nueva edición de este taller de poesía y fanzines dictado por Camila Vallendor y Agus Genisio: usar nuestras manos como ventanas para mirar de un modo nuevo el territorio de la maternidad.

Tres encuentros, esta vez en modalidad virtual, para leer poemas, hacernos preguntas, escribir lo propio, crear un fanzine alrededor de esos interrogantes.

Sábados 16, 23 y 30 de mayo, a las 15 horas, por Google Meet.

Cupos limitados. No requiere experiencia previa. No es necesario ser madre, solo tener el deseo de explorar artísticamente el universo de la maternidad.

Info & inscripciones: +5492944959292 | +5492944707293

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Club de Lectura de Memoria Madre

El Laboratorio Memoria Madre es una invitación a leer, escribir y conversar sobre literatura, memoria y maternidad. Todos los martes de 9:30 a 11:30 x Meet. Lo maternal como pregunta y enigma universal. Sobre ser hijo, ser madre y sobre la memoria de esas experiencias vitales. Sobre la afectación de la maternidad porque todos somos hijos.

Semanalmente se genera un espacio reflexivo de diálogo y de compartir saberes que nos inquietan y nos salvan. Es un espacio para crear desde el error como acto y recurso creativo. La escritura como gesto. Narrar lo que nos sostiene y a pensar la autoficción, la memoria y el valor de lo diario. Escribir para no olvidar, para dejar registro y atesorar. A jugar con las palabras, la edición y con el deseo, para entregarnos al misterio y ensayar, colectivamente, nuevos modos de nombrar.

Se trabaja con consignas abiertas. El laboratorio incluye material de lectura de diversos géneros. Está destinado a todas las personas que quieran leer y escribir. No se necesitan conocimientos previos. No se necesita ser madre.

En esta tercera edición, la intención está puesta en profundizar en los procesos de lectura e investigación como primeras prácticas literarias. Y acá nace el Club de Lectura. Una excusa para leer mensualmente un libro a tu ritmo, con tus tiempos y el último martes del mes juntarse a conversarlo, debatirlo y ponerlo a dialogar. Para cada título se manda un mapa literario/perfil del autor/autora + Guía de Lectura con ejes y preguntas.

Te podes sumar a todo el laboratorio o solo al martes del Club de Lectura.

Mayo: La escritura como un cuchillo, de Annie Ernaux

Junio: Nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan

Para más info, enviar mail a memoriamadre@gmail.com o por mensaje de Instagram en @memoriamadre.

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Taller de autoetnografía y ficción: Leer y escribir desde la experiencia y la imaginación social, a cargo de Maricel Cioce

En este taller de lectura y escritura, a partir de algunas herramientas de la autoetnografía, vamos a explorar poesías, cuentos y relatos de autores que escribieron sobre sus propias vidas. También vamos a escribir sobre pasajes significativos de la vida de los participantes utilizando su propio material. Nuestra tarea será leer, desempolvar la memoria, invocar emociones, explorar nuestro propio material y sacarlo a la luz.

Lunes 4, 11 y 18 de mayo, y 1 de junio 10:30 a 12:30, 4 encuentros presenciales. Requiere inscripción previa en el presente formulario.

* CASA Fundación Medifé, Ayacucho 1945, C. A. B. A.

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Ciencia ficción y género (Edición 2026)

Curso gratuito extracurricular del I.S.P Joaquín V. González. Un recorrido intenso e intensivo por la ciencia ficción argentina leyendo las tensiones género-género o genre-gender. Es virtual, gratuito y quincenal. Está pensado para estudiantes del Profesorado, docentes, bibliotecarios y todo aquel que esté interesado en interrogar y ampliar el conocimiento de ciertas problemáticas literarias en el aula, en educación no formal y en situaciones de intercambio. Por supuesto, también para quienes tengan ganas de aprender sobre nuestra ciencia ficción a partir de una mirada de género.

Inicio: mayo. Se otorgarán certificados. Horario: jueves de 14:30 a 16:30. Docentes: Camila Roccatagliata y Lucía Vázquez. No otorga puntaje docente.

Más información: cfygenerojvg@gmail.com. Inscripciones: https://forms.gle/MTLBCBzTec33GeoE8.

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Curso de análisis de ciencia ficción en inglés, a cargo de Matías Carnevale

Los lunes 4, 11 y 18 de mayo y el 1 de junio nos reuniremos por Zoom, a través de la plataforma L.E.A.S., para el curso Anglo-American Science Fiction in short story and poetry, para comentar narradores clásicos de la ciencia ficción en inglés como H.G. Wells, Ray Bradbury o Philip K. Dick y poetas que incursionaron en el género como Heathcote Williams y Edwin Morgan. Inversión: 65.000$ y 65 dólares para el exterior. Inscripción: info@escuelaleas.com.

Para más información, visitar https://escuelaleas.com.ar/anglo-american-science-fiction/, en Instagram escuela.leas.

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CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría: Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

http://proyectos.fundacionfjklemm.org.

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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

El Centro Cultural Borges presenta LABORATORIO 2026

El LABORATORIO del Centro Cultural Borges es un espacio gratuito de experimentación y formación dedicado a la exploración de las prácticas artísticas y los lenguajes contemporáneos, con especial énfasis en los procesos de creación, el cruce entre disciplinas, la investigación artística y la relación entre arte, contexto y comunidad. Los programas que conforman cada laboratorio se desarrollan en encuentros semanales, articulados en torno a distintos ejes conceptuales que promueven la experimentación, la investigación colectiva y el diálogo entre lenguajes. Cada laboratorio culmina con una sesión abierta al público, concebida como una instancia de intercambio y exhibición de los resultados del proceso de trabajo.

Entre junio y septiembre de 2026 se llevará adelante el segundo ciclo de laboratorios, integrado por tres propuestas articuladas entre sí mediante sesiones compartidas, espacios de formación y conversatorios abiertos: Laboratorio de Sonido de la mano de Jorge Crowe; Laboratorio de Curaduría Expandida coordinado por Guadalupe Chirotarrab; Laboratorio de Dramaturgia a cargo de Juan Francisco Dasso.

¿A quién está dirigido?

La convocatoria está destinada a artistas e investigadores/as, con antecedentes afines a las propuestas de los laboratorios e interés en el desarrollo de procesos de trabajo colectivos, experimentales e interdisciplinarios.

Inscripciones abiertas hasta el 24 de mayo inclusive.

MÁS INFORMACIÓN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZIAtHrScqsJXd2K1vzdXHwqZ-5bmKzEmAPGnnn1WOMxsS_w/viewform y https://drive.google.com/file/d/1dD61VVGSMrDR4YGfjARK_D_C5SYyIeX_/view.

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Concursos literarios del Centro Ana Frank

18° Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”: para jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre del concurso: 15 de junio de 2026 . para jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com

14º Concurso Literario inclusivo, para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: 1° de septiembre de 2026 . para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

5° Concurso de Ensayos para América Latina. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que lxs interpelen. Lxs ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digital Conociendo a las juventudes de América Latina. Cierre del concurso: 22 de junio de 2026. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que lxs interpelen. Lxs ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digitalCierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

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* Podés enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.