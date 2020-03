Instalación de Juan Micelli. Aquel verano en el Delta me había dado tanto, que aquella tarde, lo invoqué. Tuve una voluntad que era una visión: quería que la estación durara para siempre. Imaginaba un mundo donde la floración fuera máxima. Aquella tarde, yo quise que el verano fuera eterno. Y lo llame. Encendí fuegos, deambule por las orillas y me unte el cuerpo con barro (en el delta el barro es nafta). Me acerque a las fogatas y se me prendió fuego el cuerpo. Entonces aullé y vi un umbral dorado: lo crucé. Vi todo tan brillante que pensé seriamente en no volver. Sin embargo, volví. Agarrado a mi mano traía un nene hecho de ramas, hojas y frutos. Había despertado un villano.