Guía de Arte y Cultura: semana del 31 de julio al 7 de agosto de 2026

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MUESTRAS

¿Qué tiene un oso en la cabeza?, de Silvi Hei

¿Qué tiene un oso en la cabeza? es la primera exposición individual de Silvi Hei en Galería Mar Dulce. Presenta una serie de pequeñas obras en acuarela y en esgrafiado, más una serie de objetos en arcilla de papel. Inauguración: sábado 11 de julio, de 16 a 19, se podrá visitar hasta el 22 de agosto de 2026.

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Silvi Hei nació en Buenos Aires, Argentina. Estudió Fotografía en la Escuela de Andy Goldstein, Cine de animación en el IDAC y se formó en diferentes talleres de ilustración y escritura. Desde el 2017 publica libros con diferentes editoriales, Gerbera Ediciones, Fondo de Cultura Económica y SM. Expone en Mar Dulce desde el 2017

Galería Mar Dulce se especializa en obras de pequeño y mediano formato de pintura, dibujo, grabado, libros de artista y objetos, realizadas por artistas rioplatenses clásicos y contemporáneos. Junto a la exposición principal presentan +COLECTIVA96, una curaduría de obras realizadas por otros artistas de la galería e invitados.

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Entrada libre y gratuita, de martes a sábados, de 16 a 19. Para más información: galeriamardulce@gmail.com.

* Galería Mar dulce, en Uriarte 1490, C. A. B. A.

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Adriana Bustos, Código natal: los orígenes cósmicos del Museo

El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró el miércoles 8 de julio esta exposición que se presenta en las salas del primer piso. En la muestra temporaria, curada por Mariana Marchesi, se exhibe el dibujo monumental Carta natal del Museo Nacional de Bellas Artes –realizado con el apoyo de Arthaus–, obra especialmente comisionada a la artista argentina para celebrar los 130 años de la institución. Allí, Bustos traza un zodíaco personal con reinterpretaciones de distintas obras de la colección, muchas de las cuales también podrán verse en la sala.

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Además, Bustos presenta el video Plutón en la Casa de Bombas, que recupera la memoria de los piletones subterráneos del edificio, y el dibujo Planisferio celeste del Museo, donado por la artista nacida en Bahía Blanca para la colección del Bellas Artes.

La muestra Adriana Bustos, Código natal: los orígenes cósmicos del Museo puede visitarse hasta el 7 de noviembre en el primer piso del Museo, de martes a viernes, de 11 a 19:30 (último ingreso), y los sábados y domingos, de 10 a 19:30.

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* Museo Nacional de Bellas Artes, en Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

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Nocturno, de Pajita García Bes

La muestra, que cuenta con la curaduría de Solana Franzini, se podrá visitar desde el 4 de julio hasta el 14 de agosto de 2026. La exposición reúne seis tapices del legado del artista realizados entre 1973 y 1977, piezas fundamentales que dan cuenta de su rol clave en la revalorización del tapiz dentro del campo del arte.

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A través de formas planimétricas, García Bes toma la tradición precolombina —específicamente desde la cultura de Paracas y su textilería de alta calidad— para representar relatos y leyendas de las civilizaciones que habitaron la América antigua, logrando una síntesis estética que coquetea abiertamente con la modernidad.

Nocturno es el relato del recorrido de la noche hasta la aparición del sol. Con esta producción, el pintor hace del tapiz una categoría suficiente, superando el viejo conflicto entre arte y artesanía.

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La cita de inauguración coincide la celebración del tercer aniversario de la galería. Días y horarios de visita: de martes a viernes de 14:00 a 19:00; con entrada libre y gratuita.

* Galería Julia Baitalá, en Antezana 150, C. A. B. A.

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Alteraciones, de Mauricio Molina

El artista salteño Mauricio Molina se presentará con su trabajo en el Paco Urondo. Con la curaduría de Hernán Ulm. A través del muralismo y una profunda experimentación material, el artista de 33 años invita a reflexionar sobre la espiritualidad, el tiempo y la libertad.

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Alteraciones se presenta como una invitación a transformar nuestro modo de pensar y habitar el mundo. A través de una rigurosa experimentación, Molina logra extraerle a las materialidades una sensibilidad única. Con raíces profundas en el muralismo y el arte urbano, su obra toma como eje la naturaleza local de Salta por un sentido de pertenencia, fusionando diversas técnicas, colores y texturas. Los pilares de su producción estética se cimientan en tres grandes inquietudes humanas: “la Espiritualidad, el Tiempo y la Libertad”.

La exhibición permanecerá abierta desde el 12 de junio hasta el viernes 25 de septiembre. Esta muestra cuenta con el apoyo del MAC (Museo de Arte Contemporáneo de Salta). Entrada: Libre y gratuita.

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* Centro Cultural Universitario Paco Urondo (FFyL UBA), 25 de Mayo 221, C. A. B. A.

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Zona de vigilia, de Mirta Kupferminc

En Zona de vigilia, bajo la curaduría de Florencia Qualina, Mirta Kupferminc propone un recorrido por un sistema de relaciones abiertas donde instalaciones, grabados, pinturas, videos y esculturas despiertan asociaciones, intuiciones y recuerdos. A través de símbolos arquetípicos como árboles, tortugas y libros, así como de referencias culturales y religiosas vinculadas al duelo y la pérdida, las piezas despliegan una investigación sobre aquello que persiste en las imágenes incluso cuando el tiempo parece erosionarlas. La exposición plantea una pregunta insistente sobre el destino de los archivos fotográficos y la fragilidad de la memoria afectiva: ¿qué sucede con las fotografías cuando desaparecen quienes podían reconocerlas? Las obras abordan la imagen como vehículo de transmisión de memorias individuales, familiares y colectivas. Las obras convierten el archivo, el vestigio y la huella en territorio.

Además, en el marco de la exhibición Zona de vigilia, Zonderflag diseñó un programa público orientado a profundizar distintos núcleos conceptuales, simbólicos y poéticos presentes en la obra de Mirta Kupferminc. A través de conversaciones, encuentros y recorridos, la propuesta busca abrir el universo creativo de la artista y ponerlo en diálogo con algunos de los campos que han nutrido su pensamiento e imaginación, entre ellos la literatura, la historia del arte, el simbolismo y las tradiciones culturales que atraviesan su producción.

Zona de vigilia puede visitarse desde el 18 de junio hasta el 16 de septiembre, de martes a sábados de 16 a 20.

* ZonderFlag, en Nicaragua 4880, C. A. B. A.

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Para algunas caídas no existe la gravedad

David Lamelas e Hildegarde Duane —cuyas obras integran las colecciones del MoMA, el Tate Modern, el Centre Pompidou, el Museo Reina Sofía y el Guggenheim— exhiben por primera vez en Chile. Para algunas caídas no existe la gravedad, curada por Paula Solimano, reúne icónicos trabajos en video que parodian a artistas, periodistas y figuras de poder para revelar cómo la televisión transforma a los políticos en celebridades y a las celebridades en políticos, y cómo en ese intercambio la responsabilidad histórica queda opacada por el personaje mediático. Con motivo de la exposición, la dupla visitará Chile y participará en un conversatorio.

Cómo los medios construyen, legitiman y moldean a las figuras del poder es el tema transversal de la exposición. Mucho antes de que las redes sociales instalaran las fake news y la pos verdad en el centro del debate público, dos artistas se adelantaron a su época para mostrar de qué manera los medios producen líderes. El argentino David Lamelas (Buenos Aires, 1944) y la estadounidense Hildegarde Duane (Los Ángeles, 1943) llegan por primera vez a Chile con la exposición Para algunas caídas no existe la gravedad, que se inauguró el 25 de junio en el Salón del tercer piso del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

La muestra propone un recorrido por cinco piezas audiovisuales en las que ambos artistas recurren a la parodia, la ironía y la sátira para examinar la construcción mediática del poder y la autoridad. A través de programas de televisión ficticios, Lamelas y Duane encarnan un repertorio de personajes —dictadores caídos, presentadoras de noticias, estrellas del espectáculo— que dejan al descubierto los mecanismos con que la pantalla produce y legitima a las figuras públicas.

Se podrá visitar hasta el 27 de septiembre de 2026, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 (último ingreso a las 17:30), con entrada libre.

* Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, salón del tercer piso, Matucana 501, Santiago de Chile, Chile.

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K-POP AL ENCUENTRO DE LA MÚSICA TRADICIONAL COREANA

El Centro Cultural Coreano, en colaboración con el Centro Nacional de Gugak, presenta la exposición K-POP al encuentro de la música tradicional coreana, en el marco del proyecto Touring K-Arts 2026.

La exposición, que inauguró el 27 de mayo y se extenderá hasta 5 de agosto, propone un recorrido por la música tradicional coreana -conocida como gugak- a través de su presencia e influencia en el k-pop, los k-dramas y otras expresiones contemporáneas de la cultura coreana.

La exposición reúne instrumentos tradicionales, vestimentas, objetos rituales y escénicos, además de contenidos audiovisuales inspirados o reinterpretados en producciones actuales, y ofrece una experiencia inmersiva que conecta el patrimonio cultural coreano con la k-culture.

La muestra se organiza en tres ejes temáticos principales: Gut, por el bienestar de hoy y la paz de mañana. Este espacio introduce al público en el gut, ritual tradicional coreano vinculado a la espiritualidad y la comunidad, tomando como referencia principal la película animada ganadora del Oscar, “K-Pop Demon Hunters”. Gat, el refinamiento del mundo. La sección presenta el concepto de pungryu, asociado al disfrute artístico y la sensibilidad estética en la tradición coreana. El recorrido establece vínculos entre dramas coreanos, videoclips musicales e instrumentos tradicionales. Kkun, para quienes saben disfrutar. Este eje propone una aproximación al pansori, el pungmul y otras músicas populares tradicionales presentes en canciones y puestas escénicas de grupos como Stray Kids y BTS. La propuesta destaca cómo artistas contemporáneos incorporan ritmos, sonidos y elementos performáticos tradicionales en la escena global del k-pop.

Entrada libre y gratuita.

* Centro Cultural Coreano, Maipú 972, C. A. B. A.

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Cuentos Polycromágicos: Los mundos ilustrados de Poly Bernatene

La Biblioteca del Congreso de la Nación presenta un recorrido por el universo del autor, donde la imagen no solo ilustra, sino que narra, sugiere y construye sentidos.

La muestra reúne más de cuarenta libros publicados en Argentina y en el mundo junto a material inédito, historietas, ilustraciones originales, bocetos y procesos, revelando el entramado detrás de cada obra. Una muestra retrospectiva que recorre la obra del autor, para celebrar 25 años de animación, historietas e ilustraciones en la literatura infantil y juvenil.

Inauguración: viernes 15 de mayo, a las 18. Exhibición: del 12 de mayo al 31 de julio de 2026. Horarios de visita: lunes a viernes, de 8 a 20. Entrada libre y gratuita, para ingresar al EC se requiere la presentación de DNI o pasaporte vigente.

* Espacio Cultural BCN, Alsina 1835, C. A. B. A.

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Fotografías de trinchera: 40 años de rock pesado

Fotografías de trinchera es una exposición que presenta el recorrido del fotógrafo Andrés Violante desde mediados de los 80 hasta la actualidad. A través de su lente, ha inmortalizado los momentos más destacados del rock pesado, tanto de bandas nacionales como internacionales, de lo under como de lo consagrado. La trinchera —espacio de refugio entre dos fuegos, el del calor del público y el calor de la banda— es un lugar resguardado por pequeñas vallas que dividen y hacen un vacío ocupado temporalmente por fotógrafos que inmortalizan cada movimiento del escenario, cada abrazo del público.

A lo largo de estos cuarenta años, el artista fotografió a importantes figuras del hard rock, sus imágenes ilustraron un centenar de producciones discográficas y de prensa. Esta muestra presenta imágenes de bandas icónicas locales –Hermética, Malón, Almafuerte, Pappo, Horcas, A.N.I.M.A.L., Rata Blanca y otras– e internacionales –Iron Maiden, Motorhead, Black Sabbath, Metallica, Kiss, Deep Purple y AC/DC–. En ellas se aprecian desde las primeras visitas al país hasta las más recientes presentaciones. Estas cuatro décadas consecutivas retratadas por Andrés Violante reflejan un estilo musical que traspasa generaciones. Del 18 de mayo al 31 de julio.

Horarios de visita: lunes a viernes, de 8 a 20. Entrada libre y gratuita, para ingresar al EC se requiere la presentación de DNI o pasaporte vigente.

* Espacio Cultural BCN, Alsina 1835, C. A. B. A.

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El vórtice de la materia, de Paula Rivero

La artista argentina Paula Rivero inaugura El vórtice de la materia: Geometría secreta de lo vivo, una exposición individual de fuerte densidad conceptual, que reúne 53 obras y recorre casi cuatro décadas de producción e investigación visual ininterrumpida, atravesadas por la transformación, la geometría y la materia como lenguaje vivo.

En este contexto, Rivero despliega un universo donde la materia deja de ser soporte para convertirse en un organismo en permanente devenir. El concepto de “vórtice” aparece aquí como núcleo conceptual de la exhibición: un punto de tensión donde lo estructural se vuelve orgánico y lo visible comienza a revelar una geometría secreta. Aborda la búsqueda de una unicidad posible, donde cuerpo, mente, alma y energía convergen en un mismo pulso sensible.

A través de capas, pliegues, escrituras, relieves, transparencias y fragmentaciones, la artista construye un lenguaje visual propio donde cada pieza parece atravesar un estado continuo de mutación. Las obras -pinturas, collages, dibujos, esculturas e instalaciones-, no funcionan como objetos cerrados, sino como campos sensoriales de evolución material y simbólica.

La exposición reúne distintas series desarrolladas por la artista a lo largo de su trayectoria, desde Génesis, Escrituras, Alquimia, Corsets y Armaduras, Origami y Disrupciones, integrando múltiples disciplinas y soportes en un mismo territorio expandido de exploración estética. Pintura sobre lienzo, papel, vidrio, collage matérico, dibujo y objeto conviven como parte de una profunda investigación sobre la metamorfosis, la impermanencia y el movimiento de la vida. Horarios de visita: lunes a viernes, de 9 a 17. Hasta fines de agosto de 2026.

* PS Gallery, en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 690, C. A. B. A.

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Muestras en el MALBA

Ayón Belkis

Belkis Ayón: Mito y desobediencia. En el nivel -1. Del 17 de julio al 12 de octubre de 2026. Belkis Ayón (La Habana, 1967–1999) fue una influyente artista y grabadora cubana cuya obra transformó la gráfica contemporánea. A través de siete obras pertenecientes a la Colección Malba–Costantini, esta exposición pone en escena el uso excepcional que la artista hizo de la colografía. Esta técnica, basada en matrices construidas como collages de materiales sobre planchas generalmente de cartón, le permitió dar vida a un lenguaje de gran riqueza de matices y texturas. Interesada por la diáspora africana en Cuba, Ayón centró su figuración en el mito de la Sociedad Secreta Abakuá, cofradía masculina originada en la región del Calabar —actual Nigeria— que ingresó en la isla en el siglo XIX con la trata de esclavos africanos. Realizadas entre 1991 y 1998, las obras presentadas corresponden a una etapa fundamental de su trabajo, marcada por la presencia reiterada de Sikán, figura central del mito fundacional Abakuá, a quien Ayón resignificó para cuestionar el carácter patriarcal de la cofradía. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Visitas guiadas: lunes a las 17:00.

Dan Flavin: Luz, color y espacio. En el nivel 2. Del 12 de junio al 17 de agosto. Dan Flavin es conocido por sus esculturas lumínicas realizadas con tubos fluorescentes industriales de colores y formas estándares, que crean entornos inmersivos y activan la arquitectura expositiva desafiando los límites de lo que puede ser considerado arte. Junto con Sol Lewitt, Donald Judd y Carl Andre, entre otros, Flavin fue una de las figuras principales de la escena del arte minimalista, aún sin reducirse a ella. Esta muestra reúne diferentes cuerpos clave de la obra de Flavin, producidos entre las décadas de 1960 y la de 1970, y constituye una presentación mayor de uno de los pioneros del arte minimalista estadounidense. La muestra incluye obras históricas de inicio de carrera, como sus trabajos en homenaje al constructivista ruso Vladimir Tatlin y a la muerte de las víctimas de guerra (exhibido originalmente en la icónica exposición Primary Structures), ambas revisiones del concepto de monumentalidad, así como su gran instalación Untitled (To you, Heiner, with admiration and affection) (1973) un gesto hacia el fundador de Dia. Organizada por la Dia Art Foundation. Curaduría: Jessica Morgan y Min Sun Jeon. Visitas guiadas: miércoles y sábados a las 17:00.

Abel Rodríguez / Mogaje Guihu: El árbol de la vida y la abundancia. En el nivel 1. Del 19 de junio al 23 de agosto. Esta exposición reúne una amplia selección de la producción de Abel Rodríguez / Mogaje Guihu (Colombia, 1941–2025), una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo latinoamericano y uno de los primeros artistas indígenas en ingresar al circuito internacional del arte. Su título remite al Árbol de la Abundancia, una imagen presente en las cosmogonías de numerosos pueblos indígenas: el árbol primordial del que brotaron todos los frutos existentes y que un hacha derriba, dispersando las semillas por el mundo. Curaduría: Adriano Pedrosa, director artístico, MASP; y Leandro Muniz, curador asistente, MASP. Visitas guiadas: viernes a las 17:00, a partir del 22 de junio.

Colección Malba—Costantini: Latinoamérica en expansión. A partir del 1 de mayo. En el marco de su 25 aniversario, el museo presenta en el mes de mayo una nueva exposición de la Colección Malba—Costantini, que reunirá una selección del acervo del museo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Las obras exhibidas –alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970– estarán distribuidas en once núcleos que trazan los itinerarios del modernismo y que fueron los ejes formativos de esta colección: las vanguardias latinoamericanas; el arte de compromiso social; las poéticas surrealistas y la crisis de la razón en los períodos de entreguerras; y los constructivismos sudamericanos. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Visitas guiadas: Miércoles y sábados a las 16:00, a partir del 2 de mayo. A partir del 1 de mayo. Nivel 1.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Gyula Kosice: En tiempo real

Curadora: Jazmín Adler. Del 30 de abril al 16 de agosto de 2026

Gyula Kosice: En tiempo real es la primera exposición individual en Rosario del artista argentino Gyula Kosice (Checoslovaquia, 1924 – Buenos Aires, 2016), un vanguardista único e inclasificable, pionero en el cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología, y figura central en el arte nacional e internacional del siglo XX.

Curada por Jazmín Adler, esta exhibición invita a zambullirnos en el universo kosiceano conformado por obras con agua, luz y movimiento, proyectos utópicos, experimentaciones con materialidades novedosas, sueños sensibles, y poesía acuosa y porvenirista; un conjunto de obras que nos invitan a participar, movernos, investigar y descubrir.

La exhibición incluye una sala dedicada a las relaciones de Kosice con artistas rosarinos como Antonio Berni y Lucio Fontana, una instalación realizada especialmente para la ocasión por la artista Mariana De Matteis, y una sala con obras contemporáneas de la Colección Castagnino+macro, las cuales dan cuenta de algunos de los devenires recientes de aquellas búsquedas tempranamente inauguradas por Kosice.

Días y horarios de visita: miércoles a viernes de 13 a 19; sábados, domingos y feriados de 10 a 19. Visitas guiadas: miércoles a domingo y feriados, a las 17. Turnos para instituciones escolares y grupos: https://castagninomacro.org/page/educacion/id/4/title/Turnos.

* Museo Castagnino, Av. Pellegrini 2202, Rosario, Provincia de Santa Fe

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Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Isidoro Valcárcel Medina: El transcurrir. Inauguración: jueves 6 de agosto a las 18. Curada por Ferran Barenblit, El transcurrir propone una reflexión sobre el tiempo como experiencia, estructura y medida. Lejos de la conmemoración o la retrospectiva, el proyecto presenta una obra nueva que toma como punto de partida el medio siglo de distancia entre 1976 y 2026, mostrada aquí junto al dossier original que realizó tras su viaje. Junto a esta pieza central, se presentan otras que ponen su acento en el paso del tiempo, como material mismo del pensamiento y de la acción. Más que fijar acontecimientos, estos proyectos hacen visible su duración, transformaciones y las relaciones que establecen con el presente. En la sala 13. Disponible hasta marzo de 2027.

El juguete rabioso: 100 años. Inauguración: 25 de junio. Curada por Sylvia Saítta y Juan Maisonnave, es un homenaje a la primera novela del escritor (publicada en octubre de 1926) que inaugura la narrativa urbana moderna en Argentina. La muestra despliega un gran mural que reúne las tapas de diversas ediciones de El juguete rabioso, publicadas a lo largo de un siglo, agrupadas para la muestra en distintos núcleos temáticos. Además, habrá ilustraciones y obras imaginadas por artistas plásticos e ilustradores, un ejemplar de la primera edición y una réplica de la antigua máquina de escribir citada por Arlt en uno de sus prólogos: la icónica Underwood. En las salas 2 y 3. Disponible hasta marzo de 2027.

Plástica escatológica. Inauguración: 25 de junio. A cargo del artista Martin Farnholc Halley, reúne pintura, ensamblaje y video en un universo atravesado por experiencias cercanas como la música, los vínculos personales y distintos materiales de la vida cotidiana. En diálogo con la tradición abstracta argentina, el artista incorpora elementos vinculados a la cultura pop, el artificio, el brillo y la noche. Sus composiciones combinan estructuras geométricas, deformaciones figurativas y detalles autobiográficos. En la sala 5. Disponible hasta el 25 de octubre.

Calabxzxs & Dragxnes. Inauguración: 25 de junio. Curada por Andrés Gorzycki, presenta una partida de juego de rol. La mesa es el tablero y a su alrededor cada obra propone un encuentro. Castillos, elfas, monstruos, calabozos, dragones y artefactos de poder ofrecen distintos caminos para elegir la propia aventura. Una invitación a fantasear con otros futuros posibles. En la sala 6. Disponible hasta el 11 de octubre de 2026.

El camino de la espesura, de Patricia Fente. Inauguración: 25 de junio. A través de la pintura, la artista visual se enfoca en el paisaje ofreciendo distintas miradas del cielo, arbustos y matorrales. Con el diseño de montaje de Luis Gimelli, Fente da rienda suelta a sus intuiciones de las cuales surgen formas y colores que dialogan con su amplia trayectoria plástica. En la sala 14. Disponible hasta el 30 de agosto de 2026.

Foto de Borges con Estela Canto en la Costanera_Créditos Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Borges: ecos de un nombre. Inauguración: jueves 21. Curada por Rodrigo Alonso, Daniel Fischer y Maximiliano Tomas, aborda tanto la obra como la vida pública y privada del autor de Ficciones, en un homenaje integral que conmemora los 40 años de su muerte, sucedida el 14 de junio de 1986. Realizada junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y con la colaboración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la muestra propone una mirada colectiva sobre la figura y la obra del gran escritor argentino, en la que se podrán ver objetos personales, primeras ediciones, manuscritos, fotografías, objetos, memorabilia y hasta una recreación del cuarto del departamento de Plaza San Martín en el que vivió casi toda su vida. Además de una completa cronología de su vida, gigantografías con imágenes inéditas y material audiovisual que ilustran su juventud y madurez, Borges: ecos de un nombre contará con una proyección animada en forma de holograma que traerá a la vida al autor de El Aleph, y un espacio de lectura donde el público podrá leer sus obras. En la sala Cronopios. Disponible hasta el 30 de agosto.

Hijos de la Luna, del artista Eduardo Molinari, con curaduría de Javier Villa. A cincuenta años del último golpe de Estado en la Argentina, la muestra pone el foco en las juventudes de los años setenta que buscaron formas de desobediencia por fuera de los moldes establecidos. La exposición revisa la aparente dicotomía entre rock y militancia revolucionaria destacando las zonas de cruce entre ambas experiencias. A partir de materiales de época, con ejemplares de revistas como Pelo y gráfica clandestina intervenida, Molinari construye un entramado visual donde historia, memoria y símbolo se entrelazan. En la sala J. Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026.

Entusiasmo público, de la artista Liv Schulman, con curaduría de Carla Barbero. Se trata de su primera exposición individual institucional en Buenos Aires, que reúne obras realizadas entre 2011 y la actualidad. A través de ficciones documentales, series, performances y textos, Schulman trabaja con el lenguaje como una tecnología política, explorando cómo los discursos contemporáneos organizan la experiencia social, gestionan los afectos y modulan el deseo. Con una fuerte impronta en el humor y el absurdo, sus obras revelan los mecanismos de control que atraviesan la vida cotidiana. En la sala C. Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026.

Federico Klemm. Iluminador de mitos. Inauguración: 30 de abril. Coproducida junto a la Fundación KLEMM, la exposición curada por Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, reúne más de noventa trabajos y se organiza en tres núcleos de obras producidas entre los años 1990 y 2000: la relación con su madre Rosa y el amor por lo escénico y la ópera; su última serie de fotomontajes digitales sobre Sansón y Dalila; y finalmente, su universo de “telecristales” y el deseo por los hombres. En las salas 7, 8 y 9. Disponible hasta el 27 de septiembre de 2026.

Anahí en el jardín de humo negro. Inauguración: 30 de abril. Artista: Hernán César. El mural textil Anahí en el jardín de humo negro nace de una experiencia sensorial y reflexiva del artista en el Museo de Arte Popular José Hernández de la ciudad de Buenos Aires a principios de 2025. En un recorrido por ese museo, la vegetación del patio, cargada de historia y tradición, despertó en él la posibilidad de continuar una búsqueda ya presente en su obra: el diálogo con las flores y los jardines. Curadora: Silvia Amighini. En la Pared Villa Villa.

Cuando un lago se seca. Inauguración: 30 de abril. Artista seleccionada en la Convocatoria de Artes Visuales 2026 del CCR: Belén Romero Gunset. Curaduría: Javier Villa. Cuando un lago se seca construye un relato plural y abierto sobre la desaparición del agua, un campo de situaciones que ofrece múltiples puntos de fuga. Como el viento, la exposición atraviesa, arrastra, erosiona y transforma sin resolverse en una única imagen. Propone, en cambio, una experiencia sensible y porosa donde percepción, materia y pensamiento nunca se separan. En la sala 10. Disponible hasta el 2 de agosto.

Temblor de Archivo. Inauguración: 30 de abril. Artistas: Mercedes Invernizzi Oviedo aka Mecha MIO - Mauro Movia - Ana Villanueva - Sebastián Tedesco, Bruno Mesz y Fabio Doctorovich. Curadora: Laura Focarazzo. Temblor de Archivo propone una reflexión crítica sobre la imagen mediada y su interacción con la memoria. Reúne un corpus de obras de seis artistas, Mercedes Invernizzi Oviedo aka Mecha MIO, Mauro Movia, Ana Villanueva, Sebastián Tedesco, Bruno Mesz y Fabio Doctorovich, que trabajan sobre la descontextualización y recontextualización de archivos analógicos y digitales que indagan en períodos de nuestra historia particularmente complejos. En la sala 4. Disponible hasta el 2 de agosto de 2026.

Homenaje a Mireya Baglietto. Inauguración: 30 de abril. El primer homenaje del 2026 es a Mireya Baglietto, artista visual argentina, investigadora y creadora del Arte Núbico. La creadora interviene el espacio temporal de la Sala Histórica con su tradicional propuesta núbica: telas pintadas que simulan un cielo recubren y cuelgan del techo y el público es invitado a percibir el espacio mediante el celular, con el vidrio de la pantalla como si fuera un espejo ubicado a la altura de los ojos. Caminar, mirar el reflejo que se produce en el vidrio del aparato y acceder a una nueva dimensión en la que se invierten las referencias tradicionales, convirtiendo el cielo en tierra. Una pequeña reproducción de los trabajos de gran formato que la artista desplegó en las salas del centro cultural en décadas pasadas. En la Sala Histórica. Disponible hasta el 25 de octubre de 2026.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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Arte en el Centro Cultural Borges

DESVÍO POR OBRAS. La exposición nace de la necesidad de volver la mirada hacia el escenario que provee el material vital de una larga tradición de la creación artística de nuestro país: la ciudad y sus calles. La circulación por la vía pública tiene establecida una dualidad de sentidos. Es en la capacidad de no estar en ninguno de ellos, de detenerse y de derivar hacia otro, donde se ejercita la posibilidad de traducir aquellas urgencias que la ciudad manifiesta. Las reflexiones sobre nuestra generación no se responden desde el intelecto aislado del taller, sino a través de la detección y rescate de disparadores que provienen del afuera. Los artistas aquí reunidos establecen una relación recíproca con la calle que oscila entre lo místico y lo concreto, el día y la noche, la fugacidad del tiempo urbano y la cristalización de la obra artística. Así, sus producciones se emplazan en una zona de obra atravesada por la intersección de múltiples sentidos. Artistas participantes: Pola Cadenas, Juan Desteract, Maximiliano Firpo, Gon Freiganes, Celina Lobato, Clara Manetti. Coordinador curatorial: Joaquín Barrera. Equipo curatorial ASAMBLEA: Olivia Azpiazu, Lucía Ramundo, Manuel Maquirriain, Helena Spinnato. En el Piso Tres.

MÍMESIS (Sueños, animales y diapasones), de Julián Galay. A través de una actitud de escucha atenta MÍMESIS (Sueños, animales y diapasones) investiga las relaciones ocultas entre hechos aparentemente aislados: la multiplicación del lenguaje como plaga endémica, el camuflaje acústico de las polillas, los sueños de las arañas y las pesadillas recurrentes de un pájaro diamante mandarín. El experimento consiste en intentar escuchar una música compuesta por el inconsciente colectivo de presas y depredadores. Se trata de una investigación sobre las relaciones invisibles entre lenguaje, percepción animal y vibración sonora. A través de objetos, documentos, archivos, grabaciones y relatos, se construye una zona en la que conviven una plaga de estorninos causada por una ficción literaria, polillas que desarrollaron camuflaje acústico con el que evitan a los murciélagos, arañas que sueñan con vibraciones y pesadillas de pájaros que fueron escuchadas mediante síntesis electrónica. En esta nueva versión instalativa, concebida especialmente para el Espacio Beta del Centro Cultural Borges, la deriva ensayística se traslada al espacio expositivo. Las imágenes, textos y sonidos dejan de funcionar de manera lineal para expandirse en un ecosistema sensible y espacial. La propia obra entra así en un proceso mimético e indisciplinado: una investigación que muta de libro a performance, de performance a película y de película a instalación, desplazándose entre disciplinas, y transformándose como esas especies que se adaptan a nuevos territorios. Texto, imágenes y sonido: Julián Galay; montaje: Sebastián Zanzottera; luthería Resonador Helmholtz: Javier Bustos; filmaciones Escáner: Ronald Cerdas. Curaduría: Sebastián Verea. En el Espacio Beta.

Conurbano Style. Esta muestra existe gracias a la mirada de miles de fotógrafas y fotógrafos que decidieron compartir con The Walking Conurban su forma de ver el conurbano. Cada una de las imágenes seleccionadas por Marcos López suma una perspectiva distinta y juntas construyen un relato colectivo. Curaduría: Marcos López. En el Espacio de fotografía.

RAZONES POÉTICAS. Estas obras introducen un leve desvío. No se trata de señalar algo externo, sino de alterar un orden: el de la experiencia, los hábitos, cierta forma de vida que se presenta como inevitable. Proponen una pausa. Artistas: Irene Banchero, Hernán Camoletto, Aili Chen, Patrick Glascher, Julieta Hanono, Alejandra Montiel, Hugo Padeletti, Veronica Romano. Curaduría: Eva Ruderman. En el Espacio Bon Marché.

WUNDERKAMMER - CÁMARA DE MARAVILLAS. Inspirada en las antiguas cámaras de maravillas que surgieron en Europa entre los siglos XVI y XVIII, la muestra reúne obras emblemáticas, reinterpretaciones y nuevas producciones en un espacio donde naturaleza, artificio, ciencia, teatro y fantasía conviven en una misma experiencia. Flores imposibles, máquinas, retratos, criaturas híbridas, jardines suspendidos y dispositivos en movimiento conforman una constelación de piezas que invitan al asombro. Como en las Wunderkammern históricas, cada obra funciona como un objeto extraordinario capaz de desafiar las fronteras entre lo natural y lo artificial, entre la belleza y la inquietud, entre la observación científica y la imaginación. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, Nicola Costantino ha construido un lenguaje singular donde el cuerpo, la transformación, la tecnología y la naturaleza aparecen en permanente tensión. En Wunderkammer, esas búsquedas se reúnen en una gran escenografía inmersiva que propone al visitante ingresar en una cámara de maravillas contemporánea: un territorio donde cada objeto parece contener una historia, un misterio o una forma posible de lo imposible. En el Espacio Berni.

EL TIEMPO DE LAS COSAS, de Leo Damonte. En estas piezas, la acumulación y la repetición producen un ritmo cercano al de una escritura material. Los objetos funcionan como unidades visuales autónomas, pero se enlazan generando una tensión a partir de los excesos: lo decorativo, la fragilidad y también la resistencia; el juego y el control. Aparece además una idea de falso lujo, como si asistiéramos a un decorado teatral. EL TIEMPO DE LAS COSAS propone habitar ese intervalo: un tiempo donde los objetos abandonan la historia y su utilidad y, sin embargo, persiste un clima de fiesta; una fiesta a punto de iniciarse o de extinguirse. En el Espacio circular. Curador: Fernando Farina.

Si el desierto crece, ¡entonces cavemos!, de Leila Tschopp. La obra de Leila Tschopp interviene en la arquitectura del espacio con una pintura mural y 5 pinturas colgantes sobre MDF, realizadas con acrílico y arena de silicio. En la intervención se construye un paisaje quebrado a partir de imágenes que se superponen, interrumpen e invaden el espacio, en las que entran y salen falsas paredes, decorados, planos fugados y horizontes inestables. Espacio Borges.

MIL PEDAZOS, de Eugenia Calvo. Es una arquitectura en transición, una escenografía hecha de figuras geométricas simples que colapsó. En este desbarajuste, en el punto de la desintegración de la escena, otra aparece entre sus restos. En un estado de reconversión y fragilidad, cuerpos que antes fueron sillas, acompañan la caída tomando diferentes posturas. Se sostienen entre sí, apoyan sus cabezas, apenas tocan sus manos, se abrazan; generando un clima de transformación que señala la fuerza vital del vínculo y del afecto. Un tiempo ambiguo entre el colapso y la reorganización en donde los cuerpos buscan maneras de existir y estar juntos. Octógono.

LUZ CONSTRUCTIVA, de Gonzalo Maciel. Gonzalo Maciel presenta una intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo. La obra se despliega mediante la yuxtaposición de tubos de luz LED, planos de color pintados y acrílicos semitransparentes en tonos azules, naranjas y rojos, que actúan como filtros cromáticos. A través de esta combinación de materiales y procedimientos, el artista propone una experiencia perceptiva donde el color deja de ser un atributo fijo para convertirse en un fenómeno en constante transformación. La exhibición se configura como una composición geométrica integral, en la que cada elemento mantiene un vínculo formal, cromático y lumínico con el conjunto. Luces, planos y transparencias dialogan en un sistema de relaciones precisas, generando superposiciones, eclipses y modulaciones visuales. La intervención funciona así como un juego constructivo de formas y figuras, donde la luz y el color estructuran el espacio y activan una experiencia inmersiva para el público. Acceso.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecieron en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Océano interior, hasta abril de 2027. Océano interior invita a aventurarse en las profundidades. En un viaje a través de paisajes polares y hielos permanentes, más allá de las orillas continentales, presentamos la inmersión oceánica como un encuentro con lo más remoto y lo más íntimo a la vez, hacia lo desconocido que habita en nosotros mismos. Artistas, arquitectos y científicos: Erica Bohm (Argentina, 1976), Giacomo Bove (Italia, 1852) & Giovanni Roncagli (Italia, 1857), Aurora Castillo (Argentina, 1987), Julian Charrière (Suiza, 1987), Jimena Croceri (Argentina, 1981), Gustave Doré (Francia, 1832), Drexciya, Carlos Ginzburg (Argentina, 1946), Max Hooper Schneider (Estados Unidos, 1982), Pierre Huyghe (Francia, 1962), Instituto de Conservación de Ballenas, Movimiento Habitar Las Algas (SOA Argentina, CONICET, Oceanar, Kalfu Mapu, Marea Sintiente, UTN, UNTDF, Ecocentro), Roger Payne (Estados Unidos, 1935), Juan Pablo Renzi (Argentina, 1940) y Amancio Williams (Argentina, 1913). Curaduría: Alfredo Aracil, en diálogo con Victoria Noorthoorn y Patricio Orellana. Segundo subsuelo (Sala I).

Naturaleza arquitecta, hasta abril de 2027. Esta exposición nos invita a reconocer a la naturaleza como la verdadera protagonista de las prácticas creativas y sociales. Sus artistas nos animan a escuchar las historias que cuentan los bosques y los ríos, a ver las huellas que los volcanes dejan como palabras en un poema y a aprender de los animales otra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Artistas y colectivos: Manuel Brandazza (Argentina, 1975), Virginia Buitrón (Buenos Aires, 1977) , Adriana Bustos (Argentina, 1965), Ariel Cusnir (Argentina, 1981), Jonathas de Andrade (Brasil, 1982), Julián D’Angiolillo (Argentina, 1976), Cao Guimarães (Brasil, 1965), Artur Lescher (Brasil, 1962), Florencia Levy (Argentina, 1979), m7red (Argentina, 2005), Valeria Maggi (Argentina, 1985), Eduardo Navarro (Argentina, 1979), Rivane Neuenschwander (Brasil, 1967), Rayana Rayo (Brasil, 1989), Casa Río Lab (Argentina, 2021), Florencia Rodríguez Giles (Argentina, 1978), Sebastián Roque (Argentina, 1982), Tomás Saraceno (Argentina, 1973), Felix Shumba (Zimbabwe, 1989), Paulo Tavares (Brasil, 1980) y Utopía del Sur / Fundación Nicolás García Uriburu (Argentina). Curaduría: Patricio Orellana, en diálogo con Victoria Noorthoorn. Asistencia curatorial: Florencia Morel. Coordinación general: Agustina Vizcarra y Noelia Magnelli. Planta baja (Salas A y B).

Desde el origen, de Ariel Cusnir hasta abril de 2027. Desde el origen es la acuarela más grande jamás realizada por Ariel Cusnir (Buenos Aires, 1981). En el acto de llevar a gran escala esta técnica, históricamente asociada al pequeño formato, el artista nos invita a entregarnos a una contemplación del agua en sus múltiples estados, tan apacible como fascinante. Este gran mural fue realizado con agua de mar que el artista trajo de las playas de Necochea, por lo que el agua es aquí tanto la imagen como la materia con la que se realiza; es representación y es presencia. De agua están hechas las nubes y los mares, pero también la propia pintura que los celebra. Así, Cusnir transforma el espacio de ingreso del Museo Moderno en un gran cuaderno de viajes y nos envuelve en una atmósfera serena, previa a toda separación de las cosas, donde el horizonte se vuelve un umbral y el agua, origen de la vida, reaparece como promesa de futuro. Curaduría: Raúl Flores. (Espacios de circulación común en planta baja).

Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario, hasta abril de 2027. Moderno y Metamoderno es una ambiciosa exposición del Patrimonio del Museo, que se despliega en tres grandes salas del primer piso y permite apreciar la historia y envergadura de la mayor colección pública de arte argentino moderno y contemporáneo en el país. A partir de más de 300 obras seleccionadas de un acervo de más de 8000 piezas, la exposición ofrece un recorrido plural y federal por los movimientos del arte argentino que refleja los procesos de investigación, exhibición y publicación que han consolidado al Museo Moderno como un espacio de referencia. Curaduría: Victoria Noorthoorn, Patricio Orellana, Pino Monkes, Franco Chimento, Nicolás Cuello, Raúl Flores, Jorge Ponzone y Valeria Semilla. (Salas C, E y F).

Materiales para la memoria, de Ana Gallardo, hasta abril de 2027. Materiales para la memoria escenifica los gestos íntimos a los que el arte recurre para sostener la presencia de quienes nos faltan. Son recuerdos que anidan en la arquitectura de lo doméstico, en la belleza silenciosa que acompaña nuestro día a día, para que su apacible presencia resguarde con esperanza el sentimiento reparador de un nuevo encuentro. Producción: Edgar Lacombe. Texto: Nicolás Cuello. (Café Moderno).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Continente oscuro: Feminidad y disidencia en el surrealismo argentino

Hasta el 2 de agosto puede visitarse en el MACBA la exposición que explora el legado del surrealismo en la obra de artistas mujeres y disidencias en Argentina, desde 1940 hasta la actualidad. Con curaduría de Leandro Martínez Depietri, la exhibición se organiza no como un relato cronológico, sino que construye diálogos entre artistas modernas y contemporáneas, y observa cómo ciertos motivos y símbolos reaparecen a lo largo del tiempo.Más de 85 obras —pintura, escultura, fotografía, collage, dibujo, grabado, video, cerámica y objetos intervenidos— ocupan los cuatro pisos principales del museo en los que se pueden ver trabajos de artistas tales como Raquel Forner, Ana María Moncalvo, Alda María Armagni, Mildred Burton, Lucía Franco, Dignora Pastorello, Alicia Penalba, Nicola Costantino, Magda Frank, Narcisa Hirsch, Silvia Brewda, Trinidad Metz Brea, Catalina Oz, Sofía Finkel, Graciela Sacco, Liliana Porter, Juana Butler, Liliana Parra, Grete Stern, Fernanda Laguna, Cristina Schiavi, Florencia Bohtlingk, Ad Minolitti, Laura Códega, Vilma Villaverde, Josefina Labourt, Jimena Losada, entre otras.

Horarios: Lunes a viernes, sábados, domingos y feriados de 12.00 a 19.00. Martes cerrado. Entradas: Entrada general: $8.000; estudiantes, docentes y jubilados acreditados: $4.000. Miércoles: entrada general $4.000.

* Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA), en Av. San Juan 328, C. A. B. A.

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Los museos porteños presentan sus exposiciones

Programación de las muestras que ofrece actualmente la red de MuseosBA.

Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1835, CABA):

Maestros: El Bosque y el Árbol , de Gaby Messina. Inauguración: sábado 1 de agosto a las 14. Exposición de Gaby Messina, con la curaduría de Helena Ferronato y Silvina Amighini, que reúne retratos fotográficos y registros audiovisuales de algunos de los artistas más importantes del país en los espacios donde desarrollan sus obras. Esta exhibición ofrece una mirada profunda y cercana a los procesos creativos de destacados artistas mayores de 65 años, entre ellos Luis Felipe Noé, Marta Minujín, Gyula Kosice y Julio Le Parc. María del arrabal, de Adolfo Pérez Esquivel. Concebida como una transposición visual de la ópera-tango María de Buenos Aires, la exposición propone una actualización de esa pieza clásica de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, desde una perspectiva feminista y contemporánea. Para eso, Pérez Esquivel elaboró una secuencia narrativa en una multiplicidad de técnicas pictóricas con diversos soportes —papel, cartón, tela y hasta plástico—. Con el apoyo de la Fundación Piazzolla. Homenaje al maestro José “Pipo” Ferrari. La muestra reúne obra pictórica y gráfica del artista ítaloargentino, centrada en asuntos del noroeste nacional, con texto curatorial de Juan José Cano. Por reticencia a la lógica del mercado y la legitimación académica, Ferrari ha elegido mantenerse en los márgenes del circuito. En paralelo a su activo rol docente desde mediados de los años 50, Ferarri emprendió una serie de viajes al corazón del altiplano que moldearon su estética y ética en forma definitiva. En la bajante, de Sergio Pisani. Recorrido por los últimos 25 años de carrera de Pisani, que reúne fotografías y pinturas de asuntos barriales, con texto curatorial de Pedro Lorenzo Lespada. Evitando las manifestaciones pintoresquistas que reproducen la imagen turística del barrio de La Boca, Pisani reivindica la posición del observador crítico en un espacio porteño que encierra múltiples tensiones.

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Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, CABA):

Retour, de Jorge Macchi. Hasta el 9 de agosto. Concebida como una gran instalación, la primera exhibición individual de Macchi en el Sívori reúne videos, esculturas, objetos encontrados, textos y piezas gráficas en una propuesta que retoma y resignifica algunos procedimientos presentes en “Buenos Aires Tour”, realizada por Macchi en 2004. A partir de materiales cotidianos y fragmentos recolectados al azar, la exposición construye una experiencia inmersiva. Con el apoyo de la Asociación de Amigos Somos Sívori, en el marco del Programa Enlace Sívori.

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Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, CABA)

Intervenciones mínimas V. Inauguración: jueves 30 de abril. Hasta el 2 de agosto. En la quinta edición de este ciclo del museo se exhibe obras de Eugenia Correa (acrílico sobre tabla entelada) y Paula Zaccaria (pigmentos naturales sobre papel japonés), especialmente creadas para esta intervención, en diálogo con la colección permanente del museo. Curaduría: Delfina Helguera. En la sala escritorio y sala comedor del museo.

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Museo de Arte Popular José Hernández - MAP (Av. del Libertador 2373, CABA)

Conservado y guardado: no olvidado. Piezas de la reserva del MAP poco conocidas. Inauguración: viernes 27 de marzo. Hasta el 20 de septiembre. Esta exposición da a conocer obras del patrimonio del MAP realizadas con diversas materialidades y por artesanos que no se encuentran por lo general dentro de los ejes expositivos del museo. Estas colecciones han sido revisadas, catalogadas, actualizadas y puestas en valor. Se exhiben tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos. Curaduría: equipo del MAP, coordinado por Horacio Torres. Bioartesanías: El futuro ya llegó. Hasta el 23 de agosto. Esta muestra explora el potencial de los biomateriales —vivos, orgánicos y sostenibles— en diálogo con saberes ancestrales, tecnologías emergentes y prácticas artesanales contemporáneas, en un contexto global atravesado por la crisis ambiental. Se exhiben piezas realizadas con hongos, algas, residuos orgánicos o bacterias, de expositores de Argentina, Latinoamérica y Europa. Rituales cotidianos, de Laura Pini. Inaugurado el sábado 4 de julio. Hasta el 28 de septiembre. Instalación en el jardín del museo. La propuesta consta de una serie de platos, de diferentes tamaños y formas, pintados con azul cobalto, cuya base se encuentra intervenida con pequeños y sutiles gestos en lápiz. A partir de la escala exagerada y la repetición, la artista propone reflexionar sobre la tensión entre lo sencillo y cotidiano que deviene en sagrado.

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Museo de la Ciudad (Sede Querubines, Defensa 223, CABA)

Marcas de lo cotidiano. Ephemera gráfica en el Archivo Profumo y Hno. Inauguración: miércoles 29 de abril. Hasta el mes de agosto. La muestra propone un recorrido por la historia de la imprenta argentina Profumo y Hno. (activa entre 1910 y 1980), cuyo archivo, de más de 5000 piezas de la cultura gráfica, conserva el museo. Integrada por un conjunto de piezas en papel y cartón, la exposición busca poner en valor la ephemera gráfica como fuente esencial para el estudio de la cultura visual, el trabajo y los oficios de imprenta, el consumo y la memoria social. Curaduría: Sandra Szir y Andrea Gergich. Esta muestra cuenta con el apoyo de Mecenazgo Cultural y el aporte de Banco Galicia.

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Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, CABA)

Lo arcaico por venir. Esculturas de Antonio Oriana y Rubén Locaso. Inauguración: jueves 14 de mayo a las 17. Hasta el 12 de octubre. En el marco del ciclo Homenaje a Grandes Maestros, que pone en valor figuras relevantes de la escultura argentina, esta muestra articula un diálogo entre las obras de Antonio Oriana y Rubén Locaso, proponiendo un recorrido por dos modos de concebir la práctica escultórica y su relación con la temporalidad, en sus esculturas y obras bidimensionales. Curaduría: María José Pérez. En la sala del primer piso del museo.

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Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurès 735, CABA)

Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario, de Jorge Muscia. Inaugurado el jueves 2 de julio. Hasta fin de año 2026. Una retrospectiva que reúne una selección de obras realizadas por el artista y maestro fileteador Jorge Muscia a lo largo de casi cuarenta años de trabajo de producción artística inspirada en la figura de Carlos Gardel. El poeta Horacio Ferrer bautizó a Muscia como “El Fileteador del Tango”, debido a su labor artística retratando a las figuras icónicas del género.

Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA)

La forma de las palabras. Herramientas, usos y espacios de escritura en el siglo diecinueve. Inauguración: sábado 18 de julio. La exhibición pone en diálogo las colecciones del Museo Histórico Saavedra y del Museo de las Escuelas para pensar en perspectiva histórica las profundas transformaciones culturales y tecnológicas que atraviesan las prácticas de escritura y lectura. Las palabras, sus técnicas y sus objetos como parte del modo en que imaginamos y construimos lo propio.

MUSEOS BA: Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Los martes permanecen cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles, sin cargo. Los jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios, con presentación de acreditación, personas con discapacidad junto con un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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TEATRO

Persona, héroe latino, la nueva creación de la cía. La Vigilia

El 11 de agosto estrenará Persona, héroe latino, la nueva obra escrita por Federico Pezet y Eliane Rymberg, con dirección de Pablo Cusenza, integrantes de la Compañía La Vigilia.

¿Qué significa convertirse en quien uno desea ser? ¿Cuánto hay que dejar atrás para alcanzar una vocación? ¿Es posible escribir la propia historia antes de aprender a escribir? Estas preguntas atraviesan Persona, héroe latino, una fábula contemporánea sobre la búsqueda de una identidad, el impulso creativo y la necesidad de encontrar una voz propia. El protagonista es un joven que toma una decisión tan simple como desmesurada: convertirse en escritor. No tiene obra, experiencia ni certezas. Solo un deseo que lo obliga a abandonar la inercia de su vida cotidiana para emprender un viaje en busca de un maestro desaparecido, un prestigioso profesor de Letras que, tras una polémica clase, abandona el país sin dejar rastros.

La pieza, protagonizada por Toto Kirzner junto a un elenco de diez actores, ofrecerá funciones los martes de agosto y septiembre a las 20:30. Localidades $30.000 (jubilados $14.000. Promoción 2 x $40.000) disponibles en https://www.passline.com/eventos-plano/persona.

* Caras y Caretas, en Sarmiento 2037, C. A. B. A.

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Migue y Lucy, una historia de rock, de Francisco Ruiz Barlett

Un grupo de seis jóvenes artistas y músicos posa con diversos atuendos informales para la guía de arte y cultura de la semana del 24 al 31 de julio de 2026.

Una obra musical sobre la identidad, los deseos y el desafío de animarse a ser uno mismo. Migue es un chico sensible, lleno de preguntas, que guarda un sueño que le da vergüenza decir en voz alta: quiere ser una estrella de rock. Su mejor amiga, Lucy, cree que los deseos se escuchan y se defienden. Entre canciones, ternura y humor, la obra plantea una pregunta central: ¿hasta dónde hay que transformarse para cumplir un sueño y qué pasa cuando eso empieza a alejarnos de quienes somos?

El espectáculo se sumerge en un universo donde el rock funciona como metáfora: la fama, la imagen y la exigencia de encajar en un molde que promete éxito, pero pone en riesgo lo más valioso: la propia identidad.

Actúan: Faustina Pasarotti, Pedro Stamati, Sebastián Fernández, Sol Tobias, Victoria Arrabaça. Libro, música, letras y dirección general: Francisco Ruiz Barlett.

Funciones: domingos a las 17:30. En vacaciones de invierno, jueves y domingo a las 17:30. Una obra musical para toda la familia Duración: 85′. ENTRADAS A LA VENTA POR www.alternativateatral.com

* EL MÉTODO KAIRÓS TEATRO, EL SALVADOR 4530, C. A. B. A.

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Par ’Elisa (Tiempo de despedida), de Jorge Palant

La dupla creativa - artística conformada por Jorge Palant y Enrique Dacal vuelve a trabajar subiendo a escena un clásico del teatro argentino Par ’Elisa (tiempo de despedida). El ecosistema conformado por una pareja de hombres se ve alterado por el regreso inesperado de una mujer con una historia común con ambos. Rutinas, espacios y seguridades en el seno de ese universo doméstico entran en crisis. Gestos y miradas que creían olvidadas regresan sin pedir permiso. Palabras que en otros tiempos supieron ser sanadoras, ahora suenan como esquirlas en los cuerpos. Dolor, fantasmas e incertidumbre… Y una vida que crece en el vientre materno. El niño por nacer se transformará en la posibilidad de reanimación de los tres: una vida que comienza en medio de un mundo cada vez peor. El trío genera conflictos de palabras duras, melancolía, violencia y borrachera de lengua suelta. Y entonces…

Estreno para público y prensa: domingo 2 de agosto a las 20. Funciones: domingos a las 20. Entradas: $22.000, por Alternativa Teatral.

* Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

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Siete estaciones para hablar de amor, de de Victoria Hladilo, inspirada en el cuento “Del amor”, de Antón Chéjov

Una historia de amor en el corazón del granero del mundo, donde viven pobres desamparados y ricos desinteresados en la condición del otro. Hace un siglo todo era muy distinto... o casi igual. En aquel tiempo tan diferente y tan semejante, una historia de amor se va entretejiendo durante siete estaciones. Desnudando el encanto, la ilusión, el deseo y la crudeza de lo imposible. El mundo ha cambiado, pero los besos robados, los amores secretos y los deseos prohibidos siguen existiendo. Un elenco conformado por Carlos Belloso, Laura Nebole y Manuel Vignau son los responsables de darle vida a esta historia que cruza amores prohibidos, desigualdad y lucha de clases. Siete estaciones para hablar de amor ganó el Premio Argentores 2023 (Concurso Nacional para Egresados de Carreras de Dramaturgia de Escuelas Públicas). Y se puede ver desde el lunes 20 de julio a las 20 en el Teatro del Pueblo.

Estreno para público: lunes 20 de julio a las 20; funciones: lunes a las 20. Entrada general: $24.000. Dto. Estudiantes y jubilados: $20.000. Dto. Vecinos de Almagro: $18.000.

* Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Lenguajes del adiós, escrita y dirigida por Patricio Abadi

La pieza de teatro escrita, dirigida e interpretada por Abadi despliega la última etapa de vida de la madre del artista en una puesta que pone en diálogo momentos de ficción, con un dispositivo audiovisual en escena de carácter performático.

La coreografía y el diseño de movimiento son de Jazmín Titiunik, la colaboración artística de Gaspar Carvajal, la asesoría artística de Daniela Colucci, el diseño audiovisual y mapping de Demián Ledesma Becerra, el diseño de iluminación de Ricardo Sica, el diseño de vestuario de Martina Nosetto y el diseño de escenografía de Rodrigo González Garillo.

El material audiovisual recuperado y digitalizado durante la pandemia llega al Teatro Cervantes después de casi 20 años para generar una experiencia escénica en la que se reconstruye el vínculo madre/hijo a partir de relatos, música, imágenes, videos y monólogos.

La obra se presentará de jueves a domingo, a las 18 hasta el 9 de agosto inclusive. Localidades $20.000. disponibles en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815, C. A. B. A.

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La Obra, de Mariano Pensotti / Grupo Marea

Rami Fadel Khalaf, Alejandra Flechner, Diego Velázquez, Susana Pampín, Horacio Acosta y Pablo Seijo integran el elenco de La Obra, junto con Julián Rodríguez Rona como músico en escena. El espectáculo pone en escena a Simon Frank, un judío polaco que escapa de los campos de concentración y se establece en Coronel Sívori, un pueblo de la provincia de Buenos Aires a principios de la década del sesenta. Un día, Simon emprende un proyecto singular: reconstruye la que fue su casa en Varsovia, pero no para vivir en ella, sino como punto de partida para una obra de teatro que recrea su vida anterior. La escenografía se extiende por toda la casa, transformándose en las calles de Varsovia, y los aldeanos, inicialmente espectadores, comienzan a participar en la función como actores. La obra es un gran éxito. Hasta que, un día, todo se revela: Simon Frank no es quien aparenta ser. Y su verdadera identidad esconde un terrible secreto. Años después, en 2021, el director de teatro libanés Walid Mansour viaja a Argentina para investigar esta historia y monta una “obra sobre la obra” junto con los vecinos reales que participaron en el proyecto original.

El espectáculo se presentará desde el jueves 2 de julio, de jueves a domingos a las 20 horas –a los que se agregan funciones especiales el miércoles 22 y 29 de julio–, hasta el domingo 2 de agosto, fecha en que bajará de cartel.

* Teatro Presidente Alvear, Avenida Corrientes 1659, C. A. B. A.

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Todo lo que nombro desaparece

La Deseo no quiere espectadores, quiere amantes. Escrita e interpretada por Hernán Lewkowicz. Luego de sus presentaciones en Argentina, España y Chile, regresa a escena Todo lo que nombro desaparece, escrita e interpretada por Hernán Lewkowicz. Un unipersonal que construye, con mínimos elementos escénicos y una fuerte impronta poética, un universo donde la memoria, la identidad y el deseo se entrelazan hasta volver difusos los límites entre realidad y ficción.

La Deseo es transformista. Hombre, mujer, voz que narra su propia invención. La promesa de un admirador que escribiría su biografía la mantiene en pie, pero el pasado se vuelve presente y el presente está infectado por los recuerdos.

Podría ser un bar, un barco, un teatro. La noche avanza y trama un relato que vuelve sobre sí, maquilla, mejora, miente para ocultar algo que no se puede nombrar: una verdad que duele

Funciones: sábados a las 20, del 4 de julio al 29 de agosto. Entradas por Alternativa Teatral. Duración: 70′.

* NüN Teatro Bar, en Juan Ramirez de Velasco 419, C. A. B. A.

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En el Centro Cultural Borges

El retrato Punzó. Buenos Aires, 1851. El régimen del Restaurador de las Leyes atraviesa su hora más crítica. En este escenario de ocaso, el pintor Prilidiano Pueyrredón es convocado para una tarea que es, en realidad, un mandato político: retratar a Manuelita Rosas. La orden es tajante: el colorado punzó debe dominar la tela. Sin embargo, el artista busca imponer su visión estética por encima de la propaganda. La obra explora, desde el delirio y la ambición, los hilos invisibles que conectan el arte con el poder y plantea una pregunta inquietante: ¿Puede un pincel torcer el rumbo de una nación? Este espectáculo fue estrenado en el año 2025 en el Teatro Nacional Cervantes con producción del TNC y cuenta actualmente con los elementos de Utilería y Vestuario del TNC. Escrita y dirigida por Damian Dreizik; actúan: Fernando Gonet, Agustin Rittano y Micaela Rey; asistente de dirección: Luciana Martínez Bayón; diseño de coreografía: Valeria Narváez; diseño sonoro y composición musical: Marcelo Katz; diseño de iluminación: Miguel Solowej; diseño de vestuario y de espacio: Cecilia Zuvialde y fotos: Mauricio Cáceres. Duración: 60′. Funciones: jueves 6, 13, 20 y 27 de agosto a las 20, y domingos 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto a las 19. En la Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges.

Gregorio - sobre la metamorfosis de Kafka. Un día Gregorio Samsa se despierta y se siente raro, distinto. Se ha transformado en un insecto repugnante. En esta versión leemos “La metamorfosis de Kafka” como uno de los primeros textos trans del siglo veinte. Ese será el punto de partida de la puesta en escena: cómo se despliega esa transformación en forma de dramaturgia. La transición de Gregorio despierta muchas preguntas. ¿En qué nos transformamos? ¿Es posible transicionar hacia otra especie? ¿El cambio es interior o hay un cambio formal, externo? ¿Cómo sigue la vida cuando te transformás en otra cosa? ¿Qué pasa cuando la metamorfosis no es ficción? La obra se vuelve biodramática al traer a escena una experiencia personal extrema: el testimonio de Manuel Hermelo en El hombre tela, su libro sobre la propia transformación. Con Manuel Hermelo y Maria Ucedo; escenografía: Diego Bianchi; música: Diego Vainer; asistencia de dirección: Fran Arguello Pitt; dirección: Vivi Tellas; producción: Carola Parra; iluminación: Jorge Pastorino; textos: Manuel Hermelo, Maria Ucedo y Vivi Tellas. Funciones: jueves 6, 13, 20 y 27 de agosto a las 19; domingos 9, 16, 23 y 30 de agosto a las 19, y miércoles 26 de agosto a las 19. En el Espacio Infinito del Centro Cultural Borges.

Lorena. Lorena llega a su cuarto del hotel Gondolín, todavía en shock, después de haber vivido una situación extrema. Huir parece ser su única salida. Mientras trama su escape, nos adentramos en su mundo, sus relaciones, sus promesas de amor y su forma de sobrevivir en una sociedad de la cual sólo recibe rechazo y expulsión por el simple hecho de ser quien es. Unipersonal de ficción que narra en primera persona, con crudeza poética, humor y un lenguaje descarnado el paso por El Hotel Gondolín, entrañable lugar de abrazo y refugio para muchas personas travestis / trans. El Gondolín es el mítico hotel de Villa Crespo, al cual, desde hace décadas, llegan chicas trans desde diferentes lugares de la Argentina. Luego de ser recuperado por ellas se transforma en alojamiento y útero de sanación para cada una. Dramaturgia: Felicitas Kamien, Federico Liss; actúa: Payuca; diseño de vestuario: Paola Andrea Delgado; diseño de escenografía (basada en): Rodrigo González Garillo; diseño de iluminación: Gonzalo Córdova; supervisión dramatúrgica: Javier Daulte; asistente de sonido dirección: Morizze Borzone Müller y dirección: Felicitas Kamien. Duración: 50′. Funciones: viernes 7, 14, 21 y 28 agosto a las 20, y sábados 8, 15, 22 y 29 agosto a las 20. En la Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges.

MUSEO BERESFORD. Peteco, Titina y Neneco, sobrinos de Justina, una dama de familia patricia recientemente fallecida, son convocados por Clara a su antiguo departamento en San Telmo para la lectura del “testamento” de la difunta. Lo que no saben es que Justina les ha preparado una sorpresa que afecta la herencia familiar que algunos de ellos vienen a reclamar. Fantasmas, voces de otras épocas, invasores expulsados, revelaciones y un balcón con mucha historia dan vida a MUSEO BERESFORD, una comedia sobre la maldición de vivir en un país donde los muertos siguen hablando. Dramaturgia y dirección: Martin Ortiz; intérprete: Patricia Guillermina Rozas, Carolina Guevara, Maria Forni, Mario Petrosini y Cristian Sabaz; diseño de escenografía y vestuario: Jorgelina Herrero Pons ADEA /Realización de Vestuario: Titi Suarez y Soledad Saez; diseño de iluminación: Eduardo Safigueroa ADEA; diseño gráfico: María Forni; fotografía: Nacho Lunadei y Ana Maria Ferrari; maquillaje: Silvia Zavaglia y Ana Belén Fajinas; efectos especiales: Federico Ransenberg; asistente de dirección: Keila Reynoso; producción ejecutiva y artística: Alejandra García. Funciones: sábados 8, 15, 22 y 29 agosto a las 20 y domingos 9, 16, 23 y 30 de agosto a las 17. Duración: 70′. En la Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges.

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Entrada gratuita para las cuatro obras. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en mesa de Informes del segundo piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

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Campera

Una obra sobre la muerte y la rara sensación de estar vivos. Campera se presenta los viernes a las 21, con funciones los viernes 19 y 26 de junio, y 10, 17 y 24, 31 de julio. Obra ganadora del Premio Estímulo a la Escritura de la Fundación Proa 2023. ¿Qué sucede cuando la muerte deja de ser un acontecimiento lejano y se instala, sin aviso, en la cotidianeidad? ¿Qué pasa cuando lo que más duele se vuelve conversación, repetición, escena? Campera propone un viaje íntimo y a la vez profundamente lúdico hacia esos interrogantes. Con una poética atravesada por el humor y el absurdo, la obra se sumerge en el misterio de la muerte para paradójicamente iluminar la experiencia de vivir.

Sofía siente una profunda depresión de departamento, vive con un perro que habla y cerca de un vecino que molesta. Cuándo está a punto de saltar del balcón aparece Campera, su hermano muerto. Con su llegada la realidad se vuelve un bucle: recuerdos, interrupciones y la hora clavada en las tres. Lo no dicho tome cuerpo y la muerte se queda para charlar. Hasta el 27 de agosto.

Elenco: Julián Larquier, Alejandro Russek, Juan Risso y Rocío Muñoz Texto: Rocío Muñoz Dirección: Rocío Muñoz y Natali Aboud.

* Planta Inclán, Inclán 2661, C. A. B. A.

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Un punto oscuro, una obra escrita y dirigida por Agostina Luz López

Agostina Luz López reestrena la segunda temporada de Un punto oscuro, con actuaciones de Amalia Boccazzi, Carolina Saade, Felipe Saade y María Villar. La obra podrá verse desde el domingo 19 de abril a las 20. Funciones: domingos a las 20.

Sinopsis: En una suerte de reversión de Mujercitas, tres hermanas asisten al final de la vida de su padre. Para mantenerlo unido al hilo de su existencia, le leen relatos que funcionan como espejos en los cuales su familia se refleja. La figura del padre se va desvaneciendo y las hermanas tejen una casa que las contiene mientras se preguntan por sus propios enigmas y buscan el camino de sus singularidades en esta nueva configuración familiar.

Ficha técnica artística

Intérpretes: Amalia Boccazzi, Carolina Saade, Felipe Saade, María Villar. Vestuario: Mariu Fermani. Escenografía: Mariana Tirantte. Diseño de iluminación: Alejandro Le Roux. Asistencia de dirección: Valentina Santelli. Colaboración autoral: Ana Montes. Texto y dirección: Agostina Luz López.

Funciones: 2 y 9 de agosto a las 20. Duración: 60 minutos. Entradas: $22.000; estudiantes y jubilados: $18.000. Entradas disponibles en Alternativa.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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El trabajo, de Federico León

Wo Portillo del Rayo

Tras su paso por el Festival Santiago a Mil de Chile y el FITEI de Portugal, El trabajo, la obra de Federico León, regresa a la sala ZELAYA del Abasto. En esta obra, el dramaturgo toma como punto de partida los talleres que dicta desde hace quince años y somete su propia práctica al escenario, incluyéndose como intérprete junto a Santiago Gobernori y Beatriz Rajland. Desde el 29 de mayo, funciones viernes y sábados a las 20.

Sinopsis: El trabajo pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Matías, Marian y Dina aplican una serie de reglas, acuerdos, mandamientos y protocolos estrictos. Prácticas, autodisciplina y accidentes. Apego y desapego, penitencias y licencias. Atravesar pruebas temerarias sin medir las consecuencias, experimentos que no se sabe cómo o dónde van a concluir. Bajo un constante estado de disciplina y observación, el grupo se entrega a un trabajo de auto-transformación. En este laboratorio en los bordes de la teoría-práctica y la práctica-teórica, los resultados son tan imprevisibles como brutales.

* Zelaya, en Zelaya 3134, C. A. B. A.

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OTRAS PALABRAS, una obra de Sebastián Irigo, protagonizada por Teresa Costantini y Adriana Salonia

El sábado 1 y el miércoles 5 de agosto a las 19:30 h, Teresa Costantini y Adriana Salonia protagonizarán Otras Palabras, la obra escrita por Sebastián Irigo que cuenta la historia de dos amigas y una caja olvidada llena de cartas escritas por algunos de los intelectuales más relevantes del siglo XX. A partir de ese hallazgo, Teresa y Adriana se sumergen en palabras escritas desde la intimidad: textos personales que, sin haber sido concebidos como obra, revelan una sensibilidad, una época y una manera de pensar que forman parte del legado cultural que nos atraviesa. “¿Puede una carta privada convertirse en un hecho artístico?”, es la pregunta que atraviesa la obra, y a partir de la que se abre un recorrido teatral en torno a la memoria, la amistad, la escritura y el poder de las palabras. Música en vivo: Fabián Picciano y Pol Medina.

Entradas a través de Clásica y Moderna: +54 9 11 7234-3224 y Plateanet.

⁠* Clásica y Moderna, en Av. Callao 892, C. A. B. A.

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ESTE MUNDO PELIGROSO

En un futuro distópico marcado por la escasez de agua y el control estatal, Juan y Male encuentran en su vínculo y forma de vida un modo de seguir existiendo. El departamento, las memorias y los juegos compartidos se vuelven su única forma de supervivencia. ¿Cuáles son los límites entre la realidad y la ficción cuando el mundo parece desvanecerse paso a paso? Escrita y protagonizada por Alma Holovatuck y Luciano Andrea, bajo la dirección de Bárbara Sánchez, la obra propone una exploración sensible y física sobre los vínculos, el cuerpo y la resistencia afectiva en tiempos de colapso.

Presenta sus últimas dos funciones el sábado 1 y 8 de agosto a las 18. Las entradas están a la venta a través de Alternativa Teatral.

* Área 623 (Sala de la Ventana), Pasco 623, C. A. B. A.

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LA PACIENCIA (fatídica sindical)

En un centro de cuidados intensivos, entre sueldos paupérrimos y jornadas extenuantes, dos enfermeras de turno noche cometen un error que deviene en fatalidad. Al llegar la jefa de enfermería de una protesta sindical, descubre con espanto el hecho. En ese limbo entre la vida y la muerte emergen de ellas, en tono de comedia negra,sus miserias y el desgaste psíquico que conlleva una existencia consagrada al cuidado de personas.. Elenco: Noelia Prieto, Valeria Giorcelli y Karina Elsztein. Dramaturgia y dirección: Macarena García Lenzi.

Funciones: sábados a las 20. Duración: 75′. Entradas por Alternativa Teatral

* EL CAMARIN DE LAS MUSAS, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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Laguna de los rosarios

Dramaturgia y dirección Adrián Murga.

En la pampa húmeda argentina hay un ojo de agua rodeado de misterio; lugar donde cada persona que por ahí pasa, ofrenda un rosario mezcla de agradecimiento y protección ante la hostilidad del territorio. ¿Qué habrá sucedido en esa geografía en tiempos remotos? ¿Habrá sido habitada por seres heroicos buscando alguna explicación del mundo? Esta loa, casi fantástica y grotesca, porta la ilusión de contar el origen de un mito rural donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja. La anécdota simple se eleva a la categoría de tragedia criolla para explicar lo inexplicable de nuestra propia identidad. Creer o reventar.

Laguna de los rosarios se puede ver a partir del viernes 10 de julio, todos los viernes a las 20. Entradas: $24.000 / dto a estud y jubil. Hasta el 28 de agosto.

* Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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La suerte de la fea, de Mauricio Kartun

La suerte de la fea, de Mauricio Kartun cumple diez años y para celebrarlo hará un ciclo de 7 únicas funciones en Timbre 4. Con la actuación de Luciana Dulitzky y la dirección de Paula Ransenberg.

La función de reestreno será el jueves 16 de julio a las 20:20. Funciones: jueves de julio y agosto a las 20:30. Entradas: $25.000 /dtos a estud, jub y grupos.

* Timbre 4, México 3554, C. A. B. A.

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Aurelia escribe

Aurelia escribe, la obra de Adriana Tursi, con la actuación de Carolina Tejeda y la dirección de Marcelo Velázquez, llega al Teatro del Pueblo en un potente unipersonal que quiebra el silencio de la narrativa oficial. La obra recupera a Aurelia Vélez Sarsfield, figura central en la política y las leyes argentinas del XIX. Con una mirada contemporánea del personaje histórico, trasciende el recuerdo de su romance con Sarmiento y muestra a una mujer de vanguardia que fue invisibilizada. Una propuesta sugerente y conmovedora que interpela nuestro presente como las huellas de un tiempo que aún no es pasado.

Funciones: sábados a las 17. Entrada general: $24.000. Estudiantes y jubilados: $20.000. A la venta en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Duración: 60’. Hasta el 29 de agosto.

* Teatro del Pueblo, Sala Teatro Abierto, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Una, con Miriam Odorico

¿Ser o parecer? Un espejo. Una nariz levemente torcida. Un comentario del marido. Eso es todo lo que necesita Angélica Moscarda para que su mundo se parta en dos. Una es el relato de una mujer que un día se mira de verdad —y ya no reconoce a nadie–. Ni a sí misma. Lo que comienza como una pequeña grieta en el cristal se convierte en una avalancha: ¿Quién soy para los demás? ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Cuántas personas distintas habito —o me habitan— en un solo cuerpo?

En su búsqueda desesperada de autenticidad, Angélica lo abandona todo: las máscaras, los roles, el nombre. Pero cuanto más se despoja, más descubre. No hay una verdad debajo. Hay muchas. Quizás infinitas. Dramaturgia y dirección: Giampaolo Samá;

Funciones: sábados a las 17:30. Entradas en venta por Alternativa Teatral. Duración: 70′.

* Almagna Teatro, Guardia Vieja 3783, C. A. B. A.

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EDIPO en EZEIZA

Escrita y dirigida por Pompeyo Audivert.

En Edipo en Ezeiza los personajes (la madre, el padre, la hija y el hijo) dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos e infiltrados por un poder invisible y oscuro que los detenta en un teatro siniestro para fines inenarrables. Se abren sospechas de todo tipo, la filiación, los vínculos, el paisaje, la casa, son puestos en duda. Los procedimientos se repiten, los roles se invierten y las versiones de un mismo hecho se multiplican. Mediante el método del interrogatorio la familia intenta descubrir al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada. La tragedia de Ezeiza 73 es uno de los tantos disparadores de esta comedia metafísica en la que nada es lo que parece ni lo que dice ser. Las alusiones político-históricas orquestan un sin fin de identificaciones, invitando al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional.

Funciones: domingos a las 19. Valor de la entrada: $ 25.000. Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral, en https://www.alternativateatral.com/obra27740-edipo-en-ezeiza.

* Espacio Experimental Leónidas Barletta (Sala Inda Ledesma), en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 943, C. A. B. A.

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@Los_engranajes, de Nathán Cusnir

En el marco de una corporación empresaria dos personajes que trabajan en ella juegan su destino. Guiados por la ambición, harán lo que sea necesario para consolidar su lugar y garantizar un futuro promisorio. Con ellos interactúan un marginado de la sociedad y otro que dice ser un personaje milenario enfrentado con “el espíritu de época”. Este cuarteto, a quien se suma el poder omnipresente, son parte de @Los_engranajes, hipérbole maldita donde con humor e ironía, se visibiliza la parte oscura y absurda de muchos aspectos de la condición humana y nos invita a pensar junto a Bertolt Brecht. “La historia es así, pero podría ser diferente”.

Autoría y dirección general: Nathan Cusnir; dirección de actores: Liliana González; actúan: Sofía Bertolotto, Pablo Cominassi, Liliana González, Diego Pañart, Zully Olmos y Miguel Ángel Villar.

Estreno: domingo 3 de mayo a las 18. Funciones: domingos a las 18. Entradas: $22.000. Adquirí tu entrada por: https://www.border.com.ar/programacion/comprar/los-engranajes. Duración: 70 minutos.

* Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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Unidad básica, de Pompeyo Audivert y Andrés Mangone

"Unidad básica", de Pompeyo Audivert y Andrés Mangone

En la unidad básica más austral del mundo, el pasado no se rinde; los viejos ídolos de antaño hierven en el subsuelo de la noche patria. Los compañeros Beto y Pelusa intentarán poner a salvo allí el corazón del movimiento. “Hay viento, y hay cenizas en el viento”.

La dupla creativa conformada por Pompeyo Audivert y Andrés Mangone reestrenan Unidad básica, ahora en el Centro Cultural de la Cooperación.

Funciones: los domingos a las 18:30.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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La salud de los enfermos, de Julio Cortazar

El 15 de marzo a las 18 se estrena La salud de los enfermos de Julio Cortázar, texto llevado al escenario en su versión original, con dirección de Leandro Cóccaro en el Teatro del Pueblo.

Uno de los autores más grandes de la literatura argentina, reconocido mundialmente llega a los escenarios con este texto que formó parte de Todos los fuegos el fuego, cuarto libro de cuentos del escritor publicado en 1966 que hoy sube a escena celebrando los 60 años de su primera edición.

En la salud de los enfermos Cortázar pone sobre la mesa la relación siempre compleja entre la pérdida y el criterio de realidad acompañados por las dosis de humor y ternura tan propios del autor. Ante una madre enferma, los miembros de la familia deciden ocultarle un hecho doloroso. En la obra, el escritor juega con los conceptos de verdad, realidad y ficción para preguntarnos: ¿Quiénes producen esa ficción? ¿Los familiares para con la madre? ¿o es más bien la madre quien sostiene esa ficción hacia el resto de la familia? ¿Quién necesita de la ficción para poder sobrevivir a un contexto hostil, para poder soportar aquello que resulta indecible?

Funciones: domingos a las 18.

Función en octubre: 22 de octubre de 2026, a las 20 en Fundación SAGAI (25 de Mayo 586, C. A. B. A.)

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Mazel Toc

Fecha de estreno: viernes 6 de marzo a las 20:30. Funciones: viernes a las 20:30 y sábados 18:30.

Sinopsis: Nico tiene Tourette. Se enteró a los 4 años. Desde entonces, su cabeza fue acumulando recuerdos, gestos, tics, heridas… y también aprendizajes. ¿Cómo es tener tics cuando sos chico? ¿Qué pasa cuando el TOC te atraviesa en plena adolescencia? ¿Hasta qué punto un síndrome puede marcar y transformar tu vida? En este biodrama basado en la vida de Nico, con su propia voz, la compañía de algunos personajes y la impronta de su judaísmo, Nico se propone recorrer su historia, desde el nacimiento hasta hoy, en un viaje lleno de preguntas, risas, golpes y resiliencia.

Entradas: $22.000. Reservas por: AlternativaTeatral. Hasta el 31 de julio.

* La Pausa Teatral, Luis Viale 625 (a 400 mts del Cid Campeador), C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

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Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Segunda temporada. Adaptación y dirección: PABLO GORLERO

La obra nominada a 8 premios ACE, ganadora como mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente, calificada como “hit del teatro alternativo” y elegida por los críticos de La Nación como la mejor del año del circuito independiente, vuelve a Espacio Callejón. Durante el verano presentó una función a sala llena en el Paseo La Plaza y 4 funciones en la gran sala Astor Piazzolla del Teatro Audiotirum de Mardel Plata.

Desde el jueves 4 de junio se presenta en nueva sala. Entradas en alternativa teatral o en la boletería del teatro.

Funciones: jueves a las 20. Con el auspicio del Museo del Holocausto y el apoyo de Horacio Acosta Producciones.

* Caras y Caretas, Sarmiento 2037, C. A. B. A.

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DANZA

En el Centro Cultural Borges

Bailarinas Incendiadas

Bailarinas Incendiadas sitúa al público en un espacio tipo club, de pie, con un DJ que mezcla música y samples en directo. Cinco intérpretes bailan sin descanso mientras relatan tragedias reales del siglo XIX protagonizadas por bailarinas cuyos tutús se incendiaron bajo la luz de las lámparas de gas. Esta obra es una producción de ARTHAUS CENTRAL y el Festival Internacional de Buenos Aires.

Funciones: viernes 31 de julio a las 19, y sábado 1° de agosto a las 19.

Performers: Milva Leonardi, Carla Di Grazia, Luciana Acuña, Julian Cabrera, Agustin Fortuny; música original: Agustín Fortuny; asistencia: Carla Grella; Investigación de movimiento: Milva Leonardi, Carla di Grazia, Tatiana Saphir, Luciana Acuña; Luces: Matías Sendón; Coordinación Técnica: Adrián Grimozzi; Escenografía y vestuario: Mariana Tirantte; Textos: Mariana Chaud, Alejo Moguillansky; Colaboración Dramatúrgica y video: Alejo Moguillasnky; DJS en vivo: Agustin Fortuny, Carla Di Grazia. Producción general: Gabriela Gobbi y Dirección: Luciana Acuña. Basado en una investigación de Ignacio González. Duración: 75′.

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Segunda palabra

Después de presentar Primera palabra, donde invitaron a sus madres a crear un territorio escénico con ellos, los BESA continúan su investigación sobre la pregunta ¿cómo vamos a envejecer?, en el Centro cultural Borges mirando, ahora, hacia sus padres. “Invitarlos a estar con nosotros no resultó tan fácil”. GRUPO BESA es un grupo de exploración escénica que se aproxima a la composición como quien se adentra en un bosque y observa, se sorprende, descubre, se pierde, toma muestras o simplemente se echa a descansar. Desde 2020, investiga y crea piezas en las que lo interdisciplinario y el cruce de lenguajes estéticos construyen narrativas que se despliegan, se doblan y se transforman.

Funciones: viernes 7, 14, 21 y 28 de agosto a las 20 y sábados 8, 15, 22 y 29 de agosto a las 20. En el Espacio Infinito.

Intérpretes: Felipe Saade, Casandra Velázquez, Adolfo Masariche, Maria Laura Alemán y Tomás Masariche; composición musical y música en vivo: María Laura Alemán; fotografía: José Luis Saade; diseño de espacio: Eva Palottini, Felipe Saade; diseño de iluminación: Felipe Saade, Casandra Velázquez; comunicación y diseño gráfico: Estudio Karai, Viki Masariche; producción: Eva Palottini; documentación audiovisual del proceso creativo: Los Grises; colaboración artística: Max Suen y Maga Clavijo; dramaturgia: Casandra Velázquez y Tomás Masariche; dirección: Tomás Masariche. Duración: 45′.

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Entrada gratuita. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en la mesa de Informes del segundo piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente.

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

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Dreams On Stage

El espectáculo, que debuta en calle Corrientes, combina canto en vivo, danza y acrobacia en una propuesta contemporánea que invita a conectar con historias de transformación, deseo y encuentro. Dirigido y creado por Erik Ferreyra y Fernando Haidar, el show se construye a partir de una sucesión de cuadros musicales y coreográficos que dialogan entre sí, y generan un universo escénico donde la música, la voz y el cuerpo se convierten en los principales vehículos narrativos.

ESTRENO: domingo 9 de agosto a las 21:15. Funciones: domingos de agosto y septiembre a las 21:15. ATP (apta para todo público). Entradas en PlateaNet y en la boletería del teatro.

* Paseo la Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

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CINE

López, de Ulises Rosell

Retrato íntimo de Marcos López, figura única e inclasificable, .director de cine, artista plástico y uno de los principales referentes de la fotografía latinoamericana contemporánea. Con esta película, Rosell completa una trilogía involuntaria sobre la paternidad, iniciada con Bonanza y El Etnógrafo.

La obra plástica y fotográfica de Marcos Lopez -esa cotidianidad capturada en ese instante donde Buñuel, Douglas Sirk y esa deidad llamada “casualidad” brindan con vasos de plástico en el mismo colectivo- es convertida en rayos radioactivos por Ulises Rosell.

Funciones: miércoles a domingo a las 14:50, 16:20, 17:50 y 19:20. En la sala Artefacta. 92′.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A.

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Cine en el Centro Cultural Recoleta

En agosto, con funciones los sábados y domingos a las 18, se inicia el ciclo Buster Keaton, genio, en el que se presentan cuatro películas centenarias, o casi. Se presenta Bendita Tú Festival de Cine, a las 18, festival internacional de cortometrajes con perspectiva feminista. El martes 4 de agosto, a las 18, se proyectará el programa “Luminancias” en el cine del Centro Cultural Recoleta. Y el miércoles 12 a las 19, se presentará Homenaje a Luis Chitarroni por sus amigos.

Viernes 31 de julio

A las 18, Jumanji, de Joe Johnston [Ciclo Las aventuras de Joe Johnston].

Sábado 1 de agosto

A las 16 , México para niños . Todas son películas recientes, realizadas por creadores noveles, que tocan temas como las relaciones familiares, el respeto por la diversidad, el cuidado del medio ambiente, el respeto por las tradiciones y por los valores universales. Y están llenos de afán lúdico, joyitas tanto en el qué como en el cómo. Luna , Mi abuela Matilde , Moyana , Olas del cielo , Fonos , Primos . [Programa especial de vacaciones de invierno/ México para niños .]

A las 18, La Pantera Rosa. La selección que se presenta incluye cortos célebres como Pinto Pink y el extraño Psychadelic Pink. [Ciclo ¡Cartoon!]

Domingo 2 de agosto

A las 16 , México para niños . Todas son películas recientes, realizadas por creadores noveles, que tocan temas como las relaciones familiares, el respeto por la diversidad, el cuidado del medio ambiente, el respeto por las tradiciones y por los valores universales. Y están llenos de afán lúdico, joyitas tanto en el qué como en el cómo. Camille , El armadillo fronterizo , En el espejo del cielo , El trompetista , Emme y sus días mutantes , El maestro y la flor . [Programa especial de vacaciones de invierno/ México para niños .]

A las 18, Las siete oportunidades, de Buster Keaton. [Ciclo Buster Keaton, genio]

Martes 4 de agosto

A las 18, Programa Luminancias: Daria’s Night Flowers, de Maryam Tafakory (Irán, UK, Francia, 16 min, 2025. +12); Four percent, de Monika Masłoń (Alemania/ Polonia, 13 min, 2025. ATP); Utopías y otras especies, de Júlia Izaguirre (España, 17 min, 2025. ATP); En otra Palestina, de Yaela Gottlieb (Perú, 9 min, 2025. ATP); Beau temps, mauvais temps, de Florence Lafond (Canadá, 14 min, 2025); El ensayo, de Carmen Ayala y Alberto Martín (España, 12 min, 2025. ATP). [Ciclo Bendita Tú Festival de Cine.]

Sábado 8 de agosto

A las 18, El héroe del río, de Buster Keaton y Charles Reisner. [Ciclo Buster Keaton, genio]

Domingo 9 de agosto

A las 18, El Cameraman, de Buster Keaton y Edward Sedgwick. [Ciclo Buster Keaton, genio]

Miércoles 12 de agosto

A las 19, Homenaje a Luis Chitarroni por sus amigos.

Domingo 16 de agosto

A las 18, El maquinista de la General, de Buster Keaton y Clyde Bruckman. [Ciclo Buster Keaton, genio]

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Cine en el MALBA

En agosto continúan en cartelera Para hacer una película sólo hace falta un arma, de Santiago Sein, los viernes; Hijo mayor, de Cecilia Kang, hasta el 8 de agosto, y La noche está marchándose ya, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, los sábados; y El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, y LS83, de Herman Szwarcbart, los domingos. Continúa el ciclo Lita Stantic: no habrá nadie igual. Continúan las presentaciones especiales, los jueves, de La Odisea. El 8 de agosto se estrena Xul, un documental que explora la figura de Xul Solar.

Viernes 31 de julio

A las 18:00 , La deuda , de Gustavo Fontán [Ciclo Lita Stantic: no habrá nadie igual ].

A las 19:30 , Para hacer una película sólo hace falta un arma , de Santiago Sein .

A las 22:00 , Diciembre , de Lucas Gallo . [Ciclo Revista Caligari .]Se proyectará en 35 mm en el Auditorio.

A las 24:00, El ciudadano, de Orson Welles [Ciclo Orson Welles x4.].

Sábado 1 de agosto

A las 18 , Hijo mayor , de Cecilia Kang .

A las 20:15 , La noche está marchándose ya , de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini .

A las 22:10 , Bolivia , de Adrián Caetano [Ciclo Lita Stantic: no habrá nadie igual ].

A las 24:00, Pacto de amor, de David Cronenberg [Ciclo Cineclub Nocturna.].

Domingo 2 de agosto

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Jueves 6 de agosto

A las 19:00 , Un oso rojo , de Adrián Caetano [Ciclo Lita Stantic: no habrá nadie igual ].

A las 21:00, La odisea, de Christopher Nolan.

Viernes 7 de agosto

A las 18:00, La parte del león, de Adolfo Aristarain [Ciclo Lita Stantic: no habrá nadie igual].

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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MÚSICA

Gala lírica internacional con Xabier Anduaga y Hera Park acompañados por la flamante Orquesta de Ciclo Aura bajo la dirección de Constantine Orbelian

El Ciclo Aura continúa su temporada 2026 en el Teatro Colón con una de las citas más destacadas del calendario lírico internacional. El próximo 3 de agosto, el prestigioso tenor español Xabier Anduaga llegará por primera vez al ciclo para protagonizar una gala de excepción junto a la soprano Hera Park, una de las voces más refinadas de la nueva generación.

La velada contará con la dirección musical de Constantine Orbelian, director artístico de New York City Opera, reconocido internacionalmente por su trabajo junto a las principales figuras de la ópera mundial, al frente de la Orquesta de Ciclo Aura.

El programa recorrerá algunas de las páginas más célebres del repertorio operístico y zarzuelístico, con obras de Rossini, Donizetti, Massenet, Verdi, Bizet, Manuel de Falla, Sorozábal y Penella.

Función: 3 de agosto a las 20.

* Teatro Colón, en Cerrito 628, C. A. B. A.

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PAU VIGUER TRÍO: EL DISCO VUELVE A CASA

Un hombre con lentes y ojos cerrados aparece en primer plano, mientras su reflejo invertido con ojos abiertos se proyecta en la parte superior sobre un fondo oscuro con tonos azules.

El pianista y compositor valenciano Pau Viguer vuelve a Buenos Aires para brindar cuatro conciertos, acompañado por Santiago Hernández en batería y Federico Palmolella en contrabajo. En ellos interpretará temas de su álbum En vivo en Argentina (séptimo de su carrera grabado entre julio y agosto 2023 junto a esos mismos músicos), en los que cruza jazz contemporáneo, música mediterránea e improvisación. Un universo sonoro íntimo y profundamente emocional, con influencias que van de Bill Evans a Chick Corea, del flamenco al blues, de Jobim a Hiromi. A ese repertorio se suman dos temas nuevos: “En Otra Vida” y “Mis Razones”, piezas que interpelan desde lo personal hacia lo colectivo.

FECHAS DE CONCIERTOS:

Sábado 1 de agosto a las 21 , en RONDEMAN ABASTO, Lavalle 3177 - CABA. Entradas $20.000. A la venta por Tuentrada.com

Miércoles 5 de agosto (doble presentación), a las 20 y 22:30 , en CENTRO CULTURAL NUEVA URIARTE, Uriarte 1289 - CABA. Entradas $18.000. A la venta por Livepass

Viernes 7 de agosto a las 21, en CLÁSICA Y MODERNA, en Av. Callao 892 - CABA. Entradas $20.000. Link de compra (preventa por whatsapp).

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ACTIVIDADES

Experiencia Evita

Una mujer con cabello rubio recogido, vestido de gala con lentejuelas doradas y joyas de rubíes y diamantes, posa junto a un vitral como parte de la guía de arte y cultura.

El 26 de julio, día en el que se cumplen 74 años del paso a la inmortalidad de de Eva Perón, vuelve Experiencia Evita en el emblemático restaurante Perón Perón San Telmo: una invitación a locales y turistas a adentrarse en el universo de una de las figuras más emblemáticas del siglo XX. Con traducción simultánea al inglés y al portugués, el espectáculo propone un viaje sensible y cercano a su vida, acompañado por una cena de tres pasos que invita a disfrutar platos típicos de la gastronomía argentina.

La narración está guiada por la actriz Flora Ferrari, que encarna a Evita con gran sensibilidad, entrelazando imágenes de archivo, objetos auténticos y episodios centrales de su vida, en un formato que combina teatro documental, performance y relato histórico.

Funciones: domingos a las 19, desde el 26 de julio. Audio trilingüe: español /English / Portugués. Reservas e información: experience.evita@gmail.com — +54 9 11 5769 4444. Cupo limitado. Incluye cena de tres pasos y bebidas.

* Perón Perón San Telmo, en Bolívar 813, C. A. B. A.

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EXPLORADORES DEL ESPACIO

Llega a Buenos Aires la experiencia virtual espacial más grande del mundo, que permite ser astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esta experiencia ofrece una oportunidad única para descubrir cómo viven, trabajan y se desplazan los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

EXPERIENCIA DISPONIBLES DESDE EL 19 DE JUNIO.

Entradas disponibles desde el 19 de junio en www.laruralticket.com.ar.

* La Rural, Pabellón Frers – Av. Santa Fe 4363, CABA.

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CORPORALIDADES

Ventana Galería presenta Corporalidades, la tercera edición de su ciclo curatorial El amor puede funcionar, una plataforma de exhibición audiovisual que invita a artistas de distintas disciplinas a producir contenidos breves para ser exhibidos en Ventana Galeria de videoarte.

En esta nueva edición, el proyecto se traslada a una de las ventanas de Central Newbery Galeria, su nuevo espacio anfitrión ubicado en Jorge Newbery 3599, en el barrio de Chacarita, Buenos Aires. Este funciona de manera permanente todos los días las 24 hs.

La muestra reúne obras de Jovita Kelmelmajer, Matías Jesús Funes, Romina Cruz y la artista invitada Carla Fonseca, quienes desde la danza, la performance, la interpretación y las prácticas del movimiento exploran distintas maneras de pensar el cuerpo contemporáneo con el entorno que nos rodea y con el que convivimos.

* Central Newbery, Jorge Newbery 3599, C. A. B. A.

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Museo Ana Frank

Recorridos guiados por cuatro salas, objetos originales de la época, la única recreación de la Casa de Atrás y el castaño original al que Ana le escribía en su Diario.

JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO: Visitas particulares, de 14 a 18 hs

2 x 1 en la ENTRADA GENERAL para visitas particulares (solo en efectivo) los jueves y domingos. Info: https://centroanafrank.com.ar/visita-el-museo/

* Centro Ana Frank Argentina, en Superí 2647, C. A. B. A.

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

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Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Se podrán realizar circuitos gratuitos todos los martes, con previo retiro de entradas por la boletería.

Colón Fábrica abre sus puertas todos los días, de lunes a domingos, con un horario extendido desde las 10 hasta las 18. Un recorrido por las grandes escenografías del Teatro Colón, donde el público puede conocer de cerca los vestuarios y elementos originales de las principales producciones del primer coliseo.

Las entradas gratuitas pueden retirarse de manera presencial en la boletería del Colón Fábrica (Av. Don Pedro de Mendoza 2163) los días martes de 10 a 11:30 y de 14:30 a 16 para participar de los recorridos libres en esas franjas horarias. Las entradas gratuitas son exclusivamente para recorrido libre. Las visitas guiadas que se realicen dentro de esas franjas horarias continuarán teniendo costo.

Horarios: de lunes a domingos (inclusive feriados) desde las 10 a las 18. Las visitas guiadas tienen lugar entre las 11 y 17 (consultar horarios actualizados en la web).

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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INFANTILES

Les Payases presentan ¿QUIÉN INVENTÓ EL TIEMPO?

Cinco artistas cómicos, con vestuarios vistosos y narices rojas, posan sobre un paraguas transformado en barca entre nubes.

La compañía Les Payases presenta ¿Quién inventó el tiempo? una aventura teatral sobre la infancia, la libertad y el derecho a imaginar. Todos los viernes y domingos de vacaciones de invierno, 4 únicas funciones: 24, 26, 31 de julio y el 2 de agosto a las 15.

Una propuesta escénica para toda la familia que combina clown, música en vivo, humor y poesía para reflexionar sobre la infancia, la libertad y la importancia de preservar los espacios de juego y creatividad. La historia sigue a Fermín, un niño que roba tiempo para sobrevivir, y a Berna Bú, un misterioso ser mágico que lo acompañará en una misión extraordinaria. Juntes emprenderán la búsqueda de las páginas perdidas de un antiguo libro que resguarda la memoria colectiva. En el camino deberán enfrentarse a un malvado que busca eliminar todo espacio de juego, pensamiento y libertad.

* El Método Kairos, El Salvador 4530, C. A. B. A.

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La Pequeña Big Band en Bebop Club

Grandes canciones para toda la familia, en las vacaciones de invierno. Una puerta mágica se abre y algo inesperado sucede: las canciones que acompañaron generaciones enteras aparecen transformadas por la energía y el sonido de una orquesta de jazz. La Pequeña Big Band es un espectáculo musical para toda la familia que reimagina canciones de películas, series y universos animados a través del lenguaje del swing, la improvisación y la potencia sonora de una Big Band en vivo. Con diez músicos en escena, humor, juego y un universo propio de personajes, el espectáculo propone una experiencia donde chicos y grandes comparten algo poco habitual: sorprenderse juntos. Mientras los más pequeños descubren instrumentos, ritmos y personajes musicales, los adultos vuelven a encontrarse con melodías que forman parte de su propia historia, pero interpretadas desde una mirada completamente nueva.

Del 21 al 31 de julio, de martes a viernes a las 13. Entradas desde $ 18.000 a través de www.bebopclub.com.ar, por boletería, de martes a domingos de 17 a 20, o en la puerta. Los shows son puntuales. Puerta desde las 12.30.

* Bebop Club, en Uriarte 1658, C. A. B. A.

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El universo Monstriña llega a Mendoza: Monstriña itinerante

De María Verónica Ramírez con curaduría de Sabina Villagra.

Monstriña, el entrañable personaje creado por María Verónica Ramírez, es una exhibición que combina encantadores dibujos con distintas estaciones interactivas donde se invita a la participación activa del espectador. Monstriña es una pequeña de edad incierta que transita –entre distraída y llena de curiosidad– la crucial etapa de los miedos, la edad de los por qué y el descubrimiento de lo desconocido. El delicado trazo con el que está elaborada Monstriña, que se inspira en la mejor tradición del humor gráfico argentino y en la ilustración artística de calidad, la convierte en un objeto que atrae a grandes y chicos.

La exposición está compuesta por más de cincuenta ilustraciones en las que se ve a Monstriña domesticando a sus propios monstruos y fantasmas.

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) –Gral. Espejo, M5502 Capital, Mendoza– será la primera parada de Monstriña itinerante, la exposición que sale de Buenos Aires con ganas de iniciar un recorrido nacional del entrañable personaje creado por la artista visual, realizadora audiovisual y gestora cultural María Verónica Ramírez.

La inauguración tendrá lugar el viernes 10 de julio, de 17 a 20, con entrada sin costo, y dará comienzo a una propuesta especialmente pensada para disfrutar durante las vacaciones de invierno en el marco de la octava edición del ciclo municipal Ciudad de los Chicos 2026. Tras la inauguración del próximo viernes 10 a las 17, la muestra de Monstriña permanecerá abierta durante las vacaciones de invierno todos los días de 10 a 19, con entrada sin costo.

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Vacaciones de Invierno en el Jardín Japonés

Del 13 de julio al 2 de agosto de 10 a 18 hs. De lunes a viernes Talleres participativos de Origami, Ikebana, Bonsai, Pintura Japonesa y Manga con cupos limitados y por orden de llegada… Los sábados con demostraciones de Artes Marciales como el Judo, el Aikido y el Karate. Los domingos Shows de Tambores Japoneses para festejar. También el mes de la floración de los cerezos en flor, los Sakura la flor más popular de Japón.

Entradas: 8000 pesos para los Argentinos Residentes con DNI; 24000 pesos para los No Residentes; Menores de 12 y mayores de 65 años, gratis.

* Jardín Japonés, en Av. Casares entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Del Libertador, C. A. B. A.

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Museo Participativo Prohibido No Tocar

El Museo Participativo de Ciencias es un museo interactivo cuyo lema es “Prohibido No Tocar” (Facebook Museo Participativo)

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

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Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

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CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Club de Lectura de Memoria Madre

El Laboratorio Memoria Madre es una invitación a leer, escribir y conversar sobre literatura, memoria y maternidad. Todos los martes de 9:30 a 11:30 x Meet. Lo maternal como pregunta y enigma universal. Sobre ser hijo, ser madre y sobre la memoria de esas experiencias vitales. Sobre la afectación de la maternidad porque todos somos hijos.

Semanalmente se genera un espacio reflexivo de diálogo y de compartir saberes que nos inquietan y nos salvan. Es un espacio para crear desde el error como acto y recurso creativo. La escritura como gesto. Narrar lo que nos sostiene y a pensar la autoficción, la memoria y el valor de lo diario. Escribir para no olvidar, para dejar registro y atesorar. A jugar con las palabras, la edición y con el deseo, para entregarnos al misterio y ensayar, colectivamente, nuevos modos de nombrar.

Se trabaja con consignas abiertas. El laboratorio incluye material de lectura de diversos géneros. Está destinado a todas las personas que quieran leer y escribir. No se necesitan conocimientos previos. No se necesita ser madre.

En esta tercera edición, la intención está puesta en profundizar en los procesos de lectura e investigación como primeras prácticas literarias. Y acá nace el Club de Lectura. Una excusa para leer mensualmente un libro a tu ritmo, con tus tiempos y el último martes del mes juntarse a conversarlo, debatirlo y ponerlo a dialogar. Para cada título se manda un mapa literario/perfil del autor/autora + Guía de Lectura con ejes y preguntas.

Te podes sumar a todo el laboratorio o solo al martes del Club de Lectura.

Para más info, enviar mail a memoriamadre@gmail.com o por mensaje de Instagram en @memoriamadre.

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CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría: Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

http://proyectos.fundacionfjklemm.org.

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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

Abre la convocatoria para el ciclo de cortometrajes independientes Casi Primavera

El ciclo Casi Primavera, dedicado a la difusión y exhibición de cortometrajes nacionales independientes, abre una nueva convocatoria para sumar obras a su próxima exhibición.

Podrán participar realizadores independientes con cortos de cualquier género —ficción, documental, experimental, videoclip o animación— de hasta 20 minutos, en formato MP4 (h264, 1920x1080) y máximo 3 GB. Si el idioma original no fuera en castellano, deberán incluir subtítulos. Un comité de la organización seleccionará las obras que integrarán la exhibición.

La fecha límite para enviar los cortometrajes es el 1 de agosto de 2026. La inscripción se realiza a través del formulario.

Para conocer más sobre el ciclo y ediciones anteriores, ingresar al perfil de Instagram del ciclo, @casiprimavera.cc. Para consultas, escribir a ciclocasiprimavera@gmail.com.

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Convocatoria para compositores de obras mixtas

El Laboratorio de Investigación y Producción Musical (LIPM) del Centro Cultural Recoleta y el Ensamble Fractus convocan a compositores a participar de un proceso de trabajo colaborativo orientado a la producción y experimentación de obras mixtas inéditas, que integren solistas o grupos de cámara junto a electrónica.

La propuesta invita a desarrollar un trabajo conjunto entre compositores e intérpretes en el marco de las actividades del LIPM, junto al Ensamble Fractus, dirigido por Mariano García Berardi. El proceso contempla una primera lectura de la obra seleccionada, instancias de revisión y ajuste, ensayos y un concierto de estreno durante la temporada 2026 o 2027 del LIPM.

¿QUÉ OFRECE?

-Instancias de trabajo y experimentación junto al Ensamble Fractus.

-Lectura inicial y devolución sobre la obra presentada.

-Espacios de ajuste y revisión en diálogo con intérpretes.

-Ensayos de la obra seleccionada.

-Concierto de estreno en la programación 2026 o 2027 del LIPM.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?

-Compositores mayores de 18 años que residan en el país.

-No es necesario contar con obras estrenadas previamente ni tener nacionalidad argentina.

-Cada postulante podrá presentar una única obra, realizada de manera individual o en colaboración.

¿CÓMO POSTULARSE?

La postulación se realizará por mail a conciertoslipm.ccr@buenosaires.gob.ar hasta las 00 h del 7 de agosto de 2026.

Bases y condiciones.

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Concursos literarios del Centro Ana Frank

14º Concurso Literario inclusivo, para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: 1° de septiembre de 2026. para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

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* Podés enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.