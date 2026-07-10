Guía de Arte y Cultura: semana del 10 al 17 de julio de 2026

MUESTRAS

¿Qué tiene un oso en la cabeza?, de Silvi Hei

¿Qué tiene un oso en la cabeza? es la primera exposición individual de Silvi Hei en Galería Mar Dulce. Presenta una serie de pequeñas obras en acuarela y en esgrafiado, más una serie de objetos en arcilla de papel. Inauguración: sábado 11 de julio, de 16 a 19, se podrá visitar hasta el 22 de agosto de 2026.

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Silvi Hei nació en Buenos Aires, Argentina. Estudió Fotografía en la Escuela de Andy Goldstein, Cine de animación en el IDAC y se formó en diferentes talleres de ilustración y escritura. Desde el 2017 publica libros con diferentes editoriales, Gerbera Ediciones, Fondo de Cultura Económica y SM. Expone en Mar Dulce desde el 2017

Galería Mar Dulce se especializa en obras de pequeño y mediano formato de pintura, dibujo, grabado, libros de artista y objetos, realizadas por artistas rioplatenses clásicos y contemporáneos. Junto a la exposición principal presentan +COLECTIVA96, una curaduría de obras realizadas por otros artistas de la galería e invitados.

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Entrada libre y gratuita, de martes a sábados, de 16 a 19. Para más información: galeriamardulce@gmail.com.

* Galería Mar dulce, en Uriarte 1490, C. A. B. A.

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Adriana Bustos, Código natal: los orígenes cósmicos del Museo

El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró el miércoles 8 de julio esta exposición que se presenta en las salas del primer piso. En la muestra temporaria, curada por Mariana Marchesi, se exhibe el dibujo monumental Carta natal del Museo Nacional de Bellas Artes –realizado con el apoyo de Arthaus–, obra especialmente comisionada a la artista argentina para celebrar los 130 años de la institución. Allí, Bustos traza un zodíaco personal con reinterpretaciones de distintas obras de la colección, muchas de las cuales también podrán verse en la sala.

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Además, Bustos presenta el video Plutón en la Casa de Bombas, que recupera la memoria de los piletones subterráneos del edificio, y el dibujo Planisferio celeste del Museo, donado por la artista nacida en Bahía Blanca para la colección del Bellas Artes.

La muestra Adriana Bustos, Código natal: los orígenes cósmicos del Museo puede visitarse hasta el 7 de noviembre en el primer piso del Museo, de martes a viernes, de 11 a 19:30 (último ingreso), y los sábados y domingos, de 10 a 19:30.

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* Museo Nacional de Bellas Artes, en Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

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Nocturno, de Pajita García Bes

La muestra, que cuenta con la curaduría de Solana Franzini, se podrá visitar desde el 4 de julio hasta el 14 de agosto de 2026. La exposición reúne seis tapices del legado del artista realizados entre 1973 y 1977, piezas fundamentales que dan cuenta de su rol clave en la revalorización del tapiz dentro del campo del arte.

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A través de formas planimétricas, García Bes toma la tradición precolombina —específicamente desde la cultura de Paracas y su textilería de alta calidad— para representar relatos y leyendas de las civilizaciones que habitaron la América antigua, logrando una síntesis estética que coquetea abiertamente con la modernidad.

Nocturno es el relato del recorrido de la noche hasta la aparición del sol. Con esta producción, el pintor hace del tapiz una categoría suficiente, superando el viejo conflicto entre arte y artesanía.

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La cita de inauguración coincide la celebración del tercer aniversario de la galería. El evento de apertura se llevará a cabo el sábado 4 de julio a las 17:00. Días y horarios de visita: de martes a viernes de 14:00 a 19:00; con entrada libre y gratuita.

* Galería Julia Baitalá, en Antezana 150, C. A. B. A.

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Alteraciones, de Mauricio Molina

El artista salteño Mauricio Molina se presentará con su trabajo en el Paco Urondo. Con la curaduría de Hernán Ulm. A través del muralismo y una profunda experimentación material, el artista de 33 años invita a reflexionar sobre la espiritualidad, el tiempo y la libertad.

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Alteraciones se presenta como una invitación a transformar nuestro modo de pensar y habitar el mundo. A través de una rigurosa experimentación, Molina logra extraerle a las materialidades una sensibilidad única. Con raíces profundas en el muralismo y el arte urbano, su obra toma como eje la naturaleza local de Salta por un sentido de pertenencia, fusionando diversas técnicas, colores y texturas. Los pilares de su producción estética se cimientan en tres grandes inquietudes humanas: “la Espiritualidad, el Tiempo y la Libertad”.

La exhibición permanecerá abierta desde el 12 de junio hasta el viernes 25 de septiembre. Esta muestra cuenta con el apoyo del MAC (Museo de Arte Contemporáneo de Salta). Entrada: Libre y gratuita.

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* Centro Cultural Universitario Paco Urondo (FFyL UBA), 25 de Mayo 221, C. A. B. A.

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Zona de vigilia, de Mirta Kupferminc

En Zona de vigilia, bajo la curaduría de Florencia Qualina, Mirta Kupferminc propone un recorrido por un sistema de relaciones abiertas donde instalaciones, grabados, pinturas, videos y esculturas despiertan asociaciones, intuiciones y recuerdos. A través de símbolos arquetípicos como árboles, tortugas y libros, así como de referencias culturales y religiosas vinculadas al duelo y la pérdida, las piezas despliegan una investigación sobre aquello que persiste en las imágenes incluso cuando el tiempo parece erosionarlas. La exposición plantea una pregunta insistente sobre el destino de los archivos fotográficos y la fragilidad de la memoria afectiva: ¿qué sucede con las fotografías cuando desaparecen quienes podían reconocerlas? Las obras abordan la imagen como vehículo de transmisión de memorias individuales, familiares y colectivas. Las obras convierten el archivo, el vestigio y la huella en territorio.

Además, en el marco de la exhibición Zona de vigilia, Zonderflag diseñó un programa público orientado a profundizar distintos núcleos conceptuales, simbólicos y poéticos presentes en la obra de Mirta Kupferminc. A través de conversaciones, encuentros y recorridos, la propuesta busca abrir el universo creativo de la artista y ponerlo en diálogo con algunos de los campos que han nutrido su pensamiento e imaginación, entre ellos la literatura, la historia del arte, el simbolismo y las tradiciones culturales que atraviesan su producción.

Zona de vigilia puede visitarse desde el 18 de junio hasta el 16 de septiembre, de martes a sábados de 16 a 20.

* ZonderFlag, en Nicaragua 4880, C. A. B. A.

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Para algunas caídas no existe la gravedad

David Lamelas e Hildegarde Duane —cuyas obras integran las colecciones del MoMA, el Tate Modern, el Centre Pompidou, el Museo Reina Sofía y el Guggenheim— exhiben por primera vez en Chile. Para algunas caídas no existe la gravedad, curada por Paula Solimano, reúne icónicos trabajos en video que parodian a artistas, periodistas y figuras de poder para revelar cómo la televisión transforma a los políticos en celebridades y a las celebridades en políticos, y cómo en ese intercambio la responsabilidad histórica queda opacada por el personaje mediático. Con motivo de la exposición, la dupla visitará Chile y participará en un conversatorio.

Cómo los medios construyen, legitiman y moldean a las figuras del poder es el tema transversal de la exposición. Mucho antes de que las redes sociales instalaran las fake news y la pos verdad en el centro del debate público, dos artistas se adelantaron a su época para mostrar de qué manera los medios producen líderes. El argentino David Lamelas (Buenos Aires, 1944) y la estadounidense Hildegarde Duane (Los Ángeles, 1943) llegan por primera vez a Chile con la exposición Para algunas caídas no existe la gravedad, que se inauguró el 25 de junio en el Salón del tercer piso del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

La muestra propone un recorrido por cinco piezas audiovisuales en las que ambos artistas recurren a la parodia, la ironía y la sátira para examinar la construcción mediática del poder y la autoridad. A través de programas de televisión ficticios, Lamelas y Duane encarnan un repertorio de personajes —dictadores caídos, presentadoras de noticias, estrellas del espectáculo— que dejan al descubierto los mecanismos con que la pantalla produce y legitima a las figuras públicas.

Se podrá visitar hasta el 27 de septiembre de 2026, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 (último ingreso a las 17:30), con entrada libre.

* Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, salón del tercer piso, Matucana 501, Santiago de Chile, Chile.

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Infinitas ventanas, de los artistas Paula Cecchi y Pablo Noce, en La Oficina

Una nueva galería de arte que se suma al circuito del barrio porteño de Villa Crespo. La Oficina abre sus puertas con la exposición Infinitas ventanas, de los artistas Paula Cecchi y Pablo Noce.

En Infinitas ventanas dos universos se integran tras un roce o un gesto apenas visible que pronto se desvanece, y sin embargo colisiona sentidos, estructuras, horizontes para dar lugar a nuevos paisajes.

En las piezas de Noce, se construye una simultaneidad: escenas que coexisten sin transición, donde lo natural y lo digital se superponen. La luz que pesa sobre el verde hoja o la pantalla encendida que reproduce un jueguito de la Play no se contradicen, se ignoran en un tenso silencio, revelan la demanda que pesa sobre la humanidad de habitar múltiples escenarios y realidades a la vez. Allí, el umbral no da acceso, antes bien propone un salto arriesgado pero inevitable.

En diálogo, la serie de pinturas de Cecchi desplaza esa multiplicidad hacia la interioridad, o una sensibilidad ampliada. Los retratos de mujeres emergen a través de la escucha y proximidad, donde la experiencia vital, el paso del tiempo; se vuelve materia expresiva. Cada imagen abre un espacio íntimo, sin terminar de revelar el misterio que la habita, e invita a transitar territorios afectivos.

AGENDA DE ACTIVACIONES:

Tertulias Poéticas: Una casa: imaginarios hogareños. Hostea: Roma Godoy. Sábado 4 de julio a las 19.

Exposición hasta el miércoles 8 de julio. Visitas: Miércoles, viernes y sábado de 17 a 20, con entrada libre y gratuita.

* La Oficina, Humboldt 311, C. A. B. A.

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Se presenta en Buenos Aires, la obra de grabados de Karim Makarius

Una nueva apuesta del reconocido artista Karim Makarius, Disrupción: Romper para crear, se erige como un recorrido conceptual a través de más de cuatro décadas de incansable investigación y producción en el universo del arte impreso, donde el público tendrá una oportunidad única de presenciar la evolución técnica y la profunda metamorfosis estética del artista.

Disrupción: Romper para crear consagra la trayectoria de Karim Makarius y reafirma la vigencia del grabado como disciplina artística potente en Buenos Aires.

La muestra, se inauguró el viernes 12 de junio, e invita a explorar la evolución técnica de un artista que desafía los límites del papel y el metal.

* Espacio VITRIOL, en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1253, C.A.B.A.

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Órbitas de existencia, Victoria Lauria

Órbitas de existencia, primera exposición individual de Victoria Lauria en Galería Mar Dulce, presenta una serie de 40 obras en técnicas que incluyen acuarela, acrílico, collage fotográfico y objeto-instalación. La serie reúne obras del 2021 a 2026.

Inauguración: sábado 30 de mayo, de 16 a 19, hasta el 4 de julio de 2026.. Visitas: martes a sábado, de 16 a 19.

Galería Mar Dulce se especializa en obras de pequeño y mediano formato de pintura, dibujo, grabado, libros de artista y objetos, realizadas por artistas rioplatenses clásicos y contemporáneos. Junto con la exposición principal presentan +COLECTIVA95, una curaduría de obras realizadas por otros artistas de la galería e invitados.

Entrada libre y gratuita.

* Galería Mar Dulce, en Uriarte 1490, C. A. B. A.

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K-POP AL ENCUENTRO DE LA MÚSICA TRADICIONAL COREANA

El Centro Cultural Coreano, en colaboración con el Centro Nacional de Gugak, presenta la exposición K-POP al encuentro de la música tradicional coreana, en el marco del proyecto Touring K-Arts 2026.

La exposición, que inauguró el 27 de mayo y se extenderá hasta 5 de agosto, propone un recorrido por la música tradicional coreana -conocida como gugak- a través de su presencia e influencia en el k-pop, los k-dramas y otras expresiones contemporáneas de la cultura coreana.

La exposición reúne instrumentos tradicionales, vestimentas, objetos rituales y escénicos, además de contenidos audiovisuales inspirados o reinterpretados en producciones actuales, y ofrece una experiencia inmersiva que conecta el patrimonio cultural coreano con la k-culture.

La muestra se organiza en tres ejes temáticos principales: Gut, por el bienestar de hoy y la paz de mañana. Este espacio introduce al público en el gut, ritual tradicional coreano vinculado a la espiritualidad y la comunidad, tomando como referencia principal la película animada ganadora del Oscar, “K-Pop Demon Hunters”. Gat, el refinamiento del mundo. La sección presenta el concepto de pungryu, asociado al disfrute artístico y la sensibilidad estética en la tradición coreana. El recorrido establece vínculos entre dramas coreanos, videoclips musicales e instrumentos tradicionales. Kkun, para quienes saben disfrutar. Este eje propone una aproximación al pansori, el pungmul y otras músicas populares tradicionales presentes en canciones y puestas escénicas de grupos como Stray Kids y BTS. La propuesta destaca cómo artistas contemporáneos incorporan ritmos, sonidos y elementos performáticos tradicionales en la escena global del k-pop.

Entrada libre y gratuita.

* Centro Cultural Coreano, Maipú 972, C. A. B. A.

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Cuentos Polycromágicos: Los mundos ilustrados de Poly Bernatene

La Biblioteca del Congreso de la Nación presenta un recorrido por el universo del autor, donde la imagen no solo ilustra, sino que narra, sugiere y construye sentidos.

La muestra reúne más de cuarenta libros publicados en Argentina y en el mundo junto a material inédito, historietas, ilustraciones originales, bocetos y procesos, revelando el entramado detrás de cada obra. Una muestra retrospectiva que recorre la obra del autor, para celebrar 25 años de animación, historietas e ilustraciones en la literatura infantil y juvenil.

Inauguración: viernes 15 de mayo, a las 18. Exhibición: del 12 de mayo al 31 de julio de 2026. Horarios de visita: lunes a viernes, de 8 a 20. Entrada libre y gratuita, para ingresar al EC se requiere la presentación de DNI o pasaporte vigente.

* Espacio Cultural BCN, Alsina 1835, C. A. B. A.

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Fotografías de trinchera: 40 años de rock pesado

Fotografías de trinchera es una exposición que presenta el recorrido del fotógrafo Andrés Violante desde mediados de los 80 hasta la actualidad. A través de su lente, ha inmortalizado los momentos más destacados del rock pesado, tanto de bandas nacionales como internacionales, de lo under como de lo consagrado. La trinchera —espacio de refugio entre dos fuegos, el del calor del público y el calor de la banda— es un lugar resguardado por pequeñas vallas que dividen y hacen un vacío ocupado temporalmente por fotógrafos que inmortalizan cada movimiento del escenario, cada abrazo del público.

A lo largo de estos cuarenta años, el artista fotografió a importantes figuras del hard rock, sus imágenes ilustraron un centenar de producciones discográficas y de prensa. Esta muestra presenta imágenes de bandas icónicas locales –Hermética, Malón, Almafuerte, Pappo, Horcas, A.N.I.M.A.L., Rata Blanca y otras– e internacionales –Iron Maiden, Motorhead, Black Sabbath, Metallica, Kiss, Deep Purple y AC/DC–. En ellas se aprecian desde las primeras visitas al país hasta las más recientes presentaciones. Estas cuatro décadas consecutivas retratadas por Andrés Violante reflejan un estilo musical que traspasa generaciones. Del 18 de mayo al 31 de julio.

Horarios de visita: lunes a viernes, de 8 a 20. Entrada libre y gratuita, para ingresar al EC se requiere la presentación de DNI o pasaporte vigente.

* Espacio Cultural BCN, Alsina 1835, C. A. B. A.

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El vórtice de la materia, de Paula Rivero

La artista argentina Paula Rivero inaugura El vórtice de la materia: Geometría secreta de lo vivo, una exposición individual de fuerte densidad conceptual, que reúne 53 obras y recorre casi cuatro décadas de producción e investigación visual ininterrumpida, atravesadas por la transformación, la geometría y la materia como lenguaje vivo.

En este contexto, Rivero despliega un universo donde la materia deja de ser soporte para convertirse en un organismo en permanente devenir. El concepto de “vórtice” aparece aquí como núcleo conceptual de la exhibición: un punto de tensión donde lo estructural se vuelve orgánico y lo visible comienza a revelar una geometría secreta. Aborda la búsqueda de una unicidad posible, donde cuerpo, mente, alma y energía convergen en un mismo pulso sensible.

A través de capas, pliegues, escrituras, relieves, transparencias y fragmentaciones, la artista construye un lenguaje visual propio donde cada pieza parece atravesar un estado continuo de mutación. Las obras -pinturas, collages, dibujos, esculturas e instalaciones-, no funcionan como objetos cerrados, sino como campos sensoriales de evolución material y simbólica.

La exposición reúne distintas series desarrolladas por la artista a lo largo de su trayectoria, desde Génesis, Escrituras, Alquimia, Corsets y Armaduras, Origami y Disrupciones, integrando múltiples disciplinas y soportes en un mismo territorio expandido de exploración estética. Pintura sobre lienzo, papel, vidrio, collage matérico, dibujo y objeto conviven como parte de una profunda investigación sobre la metamorfosis, la impermanencia y el movimiento de la vida. Horarios de visita: lunes a viernes, de 9 a 17. Hasta fines de agosto de 2026.

* PS Gallery, en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 690, C. A. B. A.

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La casa y la ventana, de Nicolás Oyuela, y Bucle, de Victoria Barca en OHNO

Ambas muestras individuales que exploran, el diálogo entre percepción, espacio y experiencia: por un lado, Nicolás Oyuela presenta La casa y la ventana, un conjunto de pinturas que investigan la tensión entre lo doméstico y el espacio exterior; por otro lado, con Bucle, la artista Victoria Barca continúa su investigación, en la que cruza las artes visuales con las artes sonoras, a través de una instalación compuesta con tres piezas ornamentales de cerámica pigmentada, equipadas con parlantes y dos micrófonos-insecto.

Con La casa y la ventana, Oyuela indaga, a través de la pintura, las formas en las que operan mediaciones entre el espacio doméstico y el exterior, explorando la ventana –y sus condiciones perceptivas– como límite difuso entre adentro y afuera. La ventana, en estas piezas, no es solo un marco físico sino un dispositivo de sentido: funciona como umbral emocional donde confluyen memoria, luz, distancia y presencia.

Por su parte, Victoria Barca, artista visual y sonora, presenta Bucle, una instalación compuesta de tres piezas ornamentales de cerámica pigmentada, cada una equipada con parlantes y dos micrófonos tipo “insecto” que cuelgan en relación directa con la sala de exhibición. Este dispositivo transforma el espacio expositivo en un campo vibratorio donde el sonido y la escucha se convierten en modos de recorrer la obra.

Inauguración: 24 de abril.

* OHNO galería, en 25 de mayo 476 - piso 9, C. A. B. A.

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7:20 AM, de Jorge Pomar

"7:20 AM", de Jorge Pomar

El reconocido artista Jorge Pomar intervino una medianera de un edificio de seis pisos ubicado en la Plaza Félix Aguilar, en La Pampa 1098, en bajo Belgrano, donde creció y aún vive.

7:20 AM, realizada en acuerdo con los vecinos del edificio, transforma el paisaje urbano con una impronta singular y se suma a la serie de intervenciones que el artista viene desarrollando en Buenos Aires. La iniciativa surgió a partir de la propuesta de Pomar a una vecina, quien la presentó al consorcio y obtuvo su aprobación. Luego, el artista reunió los fondos con el apoyo de distintos sponsors y conformó el equipo encargado de ejecutar la obra. Sobre la superficie, creó un degradé que evoca el cielo en el instante que da título a la pieza: las 7:20 de la mañana. La obra funciona como un espejo: el crepúsculo parece reflejarse en el muro y lo ilumina.

* Plaza Félix Aguilar, en La Pampa 1098, C. A. B. A.

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Muestras en el MALBA

Dan Flavin: Luz, color y espacio. En el nivel 2. Del 12 de junio al 17 de agosto. Dan Flavin es conocido por sus esculturas lumínicas realizadas con tubos fluorescentes industriales de colores y formas estándares, que crean entornos inmersivos y activan la arquitectura expositiva desafiando los límites de lo que puede ser considerado arte. Junto con Sol Lewitt, Donald Judd y Carl Andre, entre otros, Flavin fue una de las figuras principales de la escena del arte minimalista, aún sin reducirse a ella. Esta muestra reúne diferentes cuerpos clave de la obra de Flavin, producidos entre las décadas de 1960 y la de 1970, y constituye una presentación mayor de uno de los pioneros del arte minimalista estadounidense. La muestra incluye obras históricas de inicio de carrera, como sus trabajos en homenaje al constructivista ruso Vladimir Tatlin y a la muerte de las víctimas de guerra (exhibido originalmente en la icónica exposición Primary Structures), ambas revisiones del concepto de monumentalidad, así como su gran instalación Untitled (To you, Heiner, with admiration and affection) (1973) un gesto hacia el fundador de Dia. Organizada por la Dia Art Foundation. Curaduría: Jessica Morgan y Min Sun Jeon. Visitas guiadas: miércoles y sábados a las 17:00.

Abel Rodríguez / Mogaje Guihu: El árbol de la vida y la abundancia. En el nivel 1. Del 19 de junio al 23 de agosto. Esta exposición reúne una amplia selección de la producción de Abel Rodríguez / Mogaje Guihu (Colombia, 1941–2025), una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo latinoamericano y uno de los primeros artistas indígenas en ingresar al circuito internacional del arte. Su título remite al Árbol de la Abundancia, una imagen presente en las cosmogonías de numerosos pueblos indígenas: el árbol primordial del que brotaron todos los frutos existentes y que un hacha derriba, dispersando las semillas por el mundo. Curaduría: Adriano Pedrosa, director artístico, MASP; y Leandro Muniz, curador asistente, MASP. Visitas guiadas: viernes a las 17:00, a partir del 22 de junio.

Colección Malba—Costantini: Latinoamérica en expansión. A partir del 1 de mayo. En el marco de su 25 aniversario, el museo presenta en el mes de mayo una nueva exposición de la Colección Malba—Costantini, que reunirá una selección del acervo del museo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Las obras exhibidas –alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970– estarán distribuidas en once núcleos que trazan los itinerarios del modernismo y que fueron los ejes formativos de esta colección: las vanguardias latinoamericanas; el arte de compromiso social; las poéticas surrealistas y la crisis de la razón en los períodos de entreguerras; y los constructivismos sudamericanos. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Visitas guiadas: Miércoles y sábados a las 16:00, a partir del 2 de mayo. A partir del 1 de mayo. Nivel 1.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Gyula Kosice: En tiempo real

Curadora: Jazmín Adler. Del 30 de abril al 16 de agosto de 2026

Gyula Kosice: En tiempo real es la primera exposición individual en Rosario del artista argentino Gyula Kosice (Checoslovaquia, 1924 – Buenos Aires, 2016), un vanguardista único e inclasificable, pionero en el cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología, y figura central en el arte nacional e internacional del siglo XX.

Curada por Jazmín Adler, esta exhibición invita a zambullirnos en el universo kosiceano conformado por obras con agua, luz y movimiento, proyectos utópicos, experimentaciones con materialidades novedosas, sueños sensibles, y poesía acuosa y porvenirista; un conjunto de obras que nos invitan a participar, movernos, investigar y descubrir.

La exhibición incluye una sala dedicada a las relaciones de Kosice con artistas rosarinos como Antonio Berni y Lucio Fontana, una instalación realizada especialmente para la ocasión por la artista Mariana De Matteis, y una sala con obras contemporáneas de la Colección Castagnino+macro, las cuales dan cuenta de algunos de los devenires recientes de aquellas búsquedas tempranamente inauguradas por Kosice.

Días y horarios de visita: miércoles a viernes de 13 a 19; sábados, domingos y feriados de 10 a 19. Visitas guiadas: miércoles a domingo y feriados, a las 17. Turnos para instituciones escolares y grupos: https://castagninomacro.org/page/educacion/id/4/title/Turnos.

* Museo Castagnino, Av. Pellegrini 2202, Rosario, Provincia de Santa Fe

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Muestras en el Centro Cultural Recoleta

El juguete rabioso: 100 años. Inauguración: 25 de junio. Curada por Sylvia Saítta y Juan Maisonnave, es un homenaje a la primera novela del escritor (publicada en octubre de 1926) que inaugura la narrativa urbana moderna en Argentina. La muestra despliega un gran mural que reúne las tapas de diversas ediciones de El juguete rabioso, publicadas a lo largo de un siglo, agrupadas para la muestra en distintos núcleos temáticos. Además, habrá ilustraciones y obras imaginadas por artistas plásticos e ilustradores, un ejemplar de la primera edición y una réplica de la antigua máquina de escribir citada por Arlt en uno de sus prólogos: la icónica Underwood. En las salas 2 y 3. Disponible hasta marzo de 2027.

Plástica escatológica. Inauguración: 25 de junio. A cargo del artista Martin Farnholc Halley, reúne pintura, ensamblaje y video en un universo atravesado por experiencias cercanas como la música, los vínculos personales y distintos materiales de la vida cotidiana. En diálogo con la tradición abstracta argentina, el artista incorpora elementos vinculados a la cultura pop, el artificio, el brillo y la noche. Sus composiciones combinan estructuras geométricas, deformaciones figurativas y detalles autobiográficos. En la sala 5. Disponible hasta el 25 de octubre.

Calabxzxs & Dragxnes. Inauguración: 25 de junio. Curada por Andrés Gorzycki, presenta una partida de juego de rol. La mesa es el tablero y a su alrededor cada obra propone un encuentro. Castillos, elfas, monstruos, calabozos, dragones y artefactos de poder ofrecen distintos caminos para elegir la propia aventura. Una invitación a fantasear con otros futuros posibles. En la sala 6. Disponible hasta el 11 de octubre de 2026.

Eugenia Bekeris presenta Ofrenda. Inauguración: 25 de junio. Una serie de dibujos que con sutileza y honestidad poética retratan distintas dimensiones de la naturaleza. Un testimonio visual que invita a conectar con una temporalidad más lenta, íntima y profunda. En la sala 13. Disponible hasta el 26 de julio de 2026.

El camino de la espesura, de Patricia Fente. Inauguración: 25 de junio. A través de la pintura, la artista visual se enfoca en el paisaje ofreciendo distintas miradas del cielo, arbustos y matorrales. Con el diseño de montaje de Luis Gimelli, Fente da rienda suelta a sus intuiciones de las cuales surgen formas y colores que dialogan con su amplia trayectoria plástica. En la sala 14. Disponible hasta el 30 de agosto de 2026.

Foto de Borges con Estela Canto en la Costanera_Créditos Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Borges: ecos de un nombre. Inauguración: jueves 21. Curada por Rodrigo Alonso, Daniel Fischer y Maximiliano Tomas, aborda tanto la obra como la vida pública y privada del autor de Ficciones, en un homenaje integral que conmemora los 40 años de su muerte, sucedida el 14 de junio de 1986. Realizada junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y con la colaboración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la muestra propone una mirada colectiva sobre la figura y la obra del gran escritor argentino, en la que se podrán ver objetos personales, primeras ediciones, manuscritos, fotografías, objetos, memorabilia y hasta una recreación del cuarto del departamento de Plaza San Martín en el que vivió casi toda su vida. Además de una completa cronología de su vida, gigantografías con imágenes inéditas y material audiovisual que ilustran su juventud y madurez, Borges: ecos de un nombre contará con una proyección animada en forma de holograma que traerá a la vida al autor de El Aleph, y un espacio de lectura donde el público podrá leer sus obras. En la sala Cronopios. Disponible hasta el 30 de agosto.

Hijos de la Luna, del artista Eduardo Molinari, con curaduría de Javier Villa. A cincuenta años del último golpe de Estado en la Argentina, la muestra pone el foco en las juventudes de los años setenta que buscaron formas de desobediencia por fuera de los moldes establecidos. La exposición revisa la aparente dicotomía entre rock y militancia revolucionaria destacando las zonas de cruce entre ambas experiencias. A partir de materiales de época, con ejemplares de revistas como Pelo y gráfica clandestina intervenida, Molinari construye un entramado visual donde historia, memoria y símbolo se entrelazan. En la sala J. Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026.

Entusiasmo público, de la artista Liv Schulman, con curaduría de Carla Barbero. Se trata de su primera exposición individual institucional en Buenos Aires, que reúne obras realizadas entre 2011 y la actualidad. A través de ficciones documentales, series, performances y textos, Schulman trabaja con el lenguaje como una tecnología política, explorando cómo los discursos contemporáneos organizan la experiencia social, gestionan los afectos y modulan el deseo. Con una fuerte impronta en el humor y el absurdo, sus obras revelan los mecanismos de control que atraviesan la vida cotidiana. En la sala C. Disponible hasta el 1 de septiembre de 2026.

Federico Klemm. Iluminador de mitos. Inauguración: 30 de abril. Coproducida junto a la Fundación KLEMM, la exposición curada por Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, reúne más de noventa trabajos y se organiza en tres núcleos de obras producidas entre los años 1990 y 2000: la relación con su madre Rosa y el amor por lo escénico y la ópera; su última serie de fotomontajes digitales sobre Sansón y Dalila; y finalmente, su universo de “telecristales” y el deseo por los hombres. En las salas 7, 8 y 9. Disponible hasta el 27 de septiembre de 2026.

Anahí en el jardín de humo negro. Inauguración: 30 de abril. Artista: Hernán César. El mural textil Anahí en el jardín de humo negro nace de una experiencia sensorial y reflexiva del artista en el Museo de Arte Popular José Hernández de la ciudad de Buenos Aires a principios de 2025. En un recorrido por ese museo, la vegetación del patio, cargada de historia y tradición, despertó en él la posibilidad de continuar una búsqueda ya presente en su obra: el diálogo con las flores y los jardines. Curadora: Silvia Amighini. En la Pared Villa Villa.

Cuando un lago se seca. Inauguración: 30 de abril. Artista seleccionada en la Convocatoria de Artes Visuales 2026 del CCR: Belén Romero Gunset. Curaduría: Javier Villa. Cuando un lago se seca construye un relato plural y abierto sobre la desaparición del agua, un campo de situaciones que ofrece múltiples puntos de fuga. Como el viento, la exposición atraviesa, arrastra, erosiona y transforma sin resolverse en una única imagen. Propone, en cambio, una experiencia sensible y porosa donde percepción, materia y pensamiento nunca se separan. En la sala 10. Disponible hasta el 2 de agosto.

Temblor de Archivo. Inauguración: 30 de abril. Artistas: Mercedes Invernizzi Oviedo aka Mecha MIO - Mauro Movia - Ana Villanueva - Sebastián Tedesco, Bruno Mesz y Fabio Doctorovich. Curadora: Laura Focarazzo. Temblor de Archivo propone una reflexión crítica sobre la imagen mediada y su interacción con la memoria. Reúne un corpus de obras de seis artistas, Mercedes Invernizzi Oviedo aka Mecha MIO, Mauro Movia, Ana Villanueva, Sebastián Tedesco, Bruno Mesz y Fabio Doctorovich, que trabajan sobre la descontextualización y recontextualización de archivos analógicos y digitales que indagan en períodos de nuestra historia particularmente complejos. En la sala 4. Disponible hasta el 2 de agosto de 2026.

Homenaje a Mireya Baglietto. Inauguración: 30 de abril. El primer homenaje del 2026 es a Mireya Baglietto, artista visual argentina, investigadora y creadora del Arte Núbico. La creadora interviene el espacio temporal de la Sala Histórica con su tradicional propuesta núbica: telas pintadas que simulan un cielo recubren y cuelgan del techo y el público es invitado a percibir el espacio mediante el celular, con el vidrio de la pantalla como si fuera un espejo ubicado a la altura de los ojos. Caminar, mirar el reflejo que se produce en el vidrio del aparato y acceder a una nueva dimensión en la que se invierten las referencias tradicionales, convirtiendo el cielo en tierra. Una pequeña reproducción de los trabajos de gran formato que la artista desplegó en las salas del centro cultural en décadas pasadas. En la Sala Histórica. Disponible hasta el 25 de octubre de 2026.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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En la Casa Nacional del Bicentenario

Salas Nacionales de Exposición del Palais de Glace. El viernes 15 de mayo inauguró esta exhibición. Con más de cien obras —pinturas, dibujos, fotografías, esculturas y textiles— de artistas en actividad de distintas regiones del país, esta exhibición recupera el espíritu del Palais de Glace como espacio de exhibición federal. Con la curaduría de Nahuel Risso junto al equipo del Palais, la propuesta articula artistas, instituciones y públicos, consolidándose como un dispositivo que promueve la circulación de obras y el fortalecimiento del ámbito artístico nacional. La exposición podrá visitarse hasta el 5 de julio en el primer piso de la Casa.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

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Arte en el Centro Cultural Borges

DESVÍO POR OBRAS. La exposición nace de la necesidad de volver la mirada hacia el escenario que provee el material vital de una larga tradición de la creación artística de nuestro país: la ciudad y sus calles. La circulación por la vía pública tiene establecida una dualidad de sentidos. Es en la capacidad de no estar en ninguno de ellos, de detenerse y de derivar hacia otro, donde se ejercita la posibilidad de traducir aquellas urgencias que la ciudad manifiesta. Las reflexiones sobre nuestra generación no se responden desde el intelecto aislado del taller, sino a través de la detección y rescate de disparadores que provienen del afuera. Los artistas aquí reunidos establecen una relación recíproca con la calle que oscila entre lo místico y lo concreto, el día y la noche, la fugacidad del tiempo urbano y la cristalización de la obra artística. Así, sus producciones se emplazan en una zona de obra atravesada por la intersección de múltiples sentidos. Artistas participantes: Pola Cadenas, Juan Desteract, Maximiliano Firpo, Gon Freiganes, Celina Lobato, Clara Manetti. Coordinador curatorial: Joaquín Barrera. Equipo curatorial ASAMBLEA: Olivia Azpiazu, Lucía Ramundo, Manuel Maquirriain, Helena Spinnato. En el Piso Tres.

MÍMESIS (Sueños, animales y diapasones), de Julián Galay. A través de una actitud de escucha atenta MÍMESIS (Sueños, animales y diapasones) investiga las relaciones ocultas entre hechos aparentemente aislados: la multiplicación del lenguaje como plaga endémica, el camuflaje acústico de las polillas, los sueños de las arañas y las pesadillas recurrentes de un pájaro diamante mandarín. El experimento consiste en intentar escuchar una música compuesta por el inconsciente colectivo de presas y depredadores. Se trata de una investigación sobre las relaciones invisibles entre lenguaje, percepción animal y vibración sonora. A través de objetos, documentos, archivos, grabaciones y relatos, se construye una zona en la que conviven una plaga de estorninos causada por una ficción literaria, polillas que desarrollaron camuflaje acústico con el que evitan a los murciélagos, arañas que sueñan con vibraciones y pesadillas de pájaros que fueron escuchadas mediante síntesis electrónica. En esta nueva versión instalativa, concebida especialmente para el Espacio Beta del Centro Cultural Borges, la deriva ensayística se traslada al espacio expositivo. Las imágenes, textos y sonidos dejan de funcionar de manera lineal para expandirse en un ecosistema sensible y espacial. La propia obra entra así en un proceso mimético e indisciplinado: una investigación que muta de libro a performance, de performance a película y de película a instalación, desplazándose entre disciplinas, y transformándose como esas especies que se adaptan a nuevos territorios. Texto, imágenes y sonido: Julián Galay; montaje: Sebastián Zanzottera; luthería Resonador Helmholtz: Javier Bustos; filmaciones Escáner: Ronald Cerdas. Curaduría: Sebastián Verea. En el Espacio Beta.

Conurbano Style. Esta muestra existe gracias a la mirada de miles de fotógrafas y fotógrafos que decidieron compartir con The Walking Conurban su forma de ver el conurbano. Cada una de las imágenes seleccionadas por Marcos López suma una perspectiva distinta y juntas construyen un relato colectivo. Curaduría: Marcos López. En el Espacio de fotografía.

RAZONES POÉTICAS. Estas obras introducen un leve desvío. No se trata de señalar algo externo, sino de alterar un orden: el de la experiencia, los hábitos, cierta forma de vida que se presenta como inevitable. Proponen una pausa. Artistas: Irene Banchero, Hernán Camoletto, Aili Chen, Patrick Glascher, Julieta Hanono, Alejandra Montiel, Hugo Padeletti, Veronica Romano. Curaduría: Eva Ruderman. En el Espacio Bon Marché.

WUNDERKAMMER - CÁMARA DE MARAVILLAS. Inspirada en las antiguas cámaras de maravillas que surgieron en Europa entre los siglos XVI y XVIII, la muestra reúne obras emblemáticas, reinterpretaciones y nuevas producciones en un espacio donde naturaleza, artificio, ciencia, teatro y fantasía conviven en una misma experiencia. Flores imposibles, máquinas, retratos, criaturas híbridas, jardines suspendidos y dispositivos en movimiento conforman una constelación de piezas que invitan al asombro. Como en las Wunderkammern históricas, cada obra funciona como un objeto extraordinario capaz de desafiar las fronteras entre lo natural y lo artificial, entre la belleza y la inquietud, entre la observación científica y la imaginación. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, Nicola Costantino ha construido un lenguaje singular donde el cuerpo, la transformación, la tecnología y la naturaleza aparecen en permanente tensión. En Wunderkammer, esas búsquedas se reúnen en una gran escenografía inmersiva que propone al visitante ingresar en una cámara de maravillas contemporánea: un territorio donde cada objeto parece contener una historia, un misterio o una forma posible de lo imposible. En el Espacio Berni.

EL TIEMPO DE LAS COSAS, de Leo Damonte. En estas piezas, la acumulación y la repetición producen un ritmo cercano al de una escritura material. Los objetos funcionan como unidades visuales autónomas, pero se enlazan generando una tensión a partir de los excesos: lo decorativo, la fragilidad y también la resistencia; el juego y el control. Aparece además una idea de falso lujo, como si asistiéramos a un decorado teatral. EL TIEMPO DE LAS COSAS propone habitar ese intervalo: un tiempo donde los objetos abandonan la historia y su utilidad y, sin embargo, persiste un clima de fiesta; una fiesta a punto de iniciarse o de extinguirse. En el Espacio circular. Curador: Fernando Farina.

Si el desierto crece, ¡entonces cavemos!, de Leila Tschopp. La obra de Leila Tschopp interviene en la arquitectura del espacio con una pintura mural y 5 pinturas colgantes sobre MDF, realizadas con acrílico y arena de silicio. En la intervención se construye un paisaje quebrado a partir de imágenes que se superponen, interrumpen e invaden el espacio, en las que entran y salen falsas paredes, decorados, planos fugados y horizontes inestables. Espacio Borges.

MIL PEDAZOS, de Eugenia Calvo. Es una arquitectura en transición, una escenografía hecha de figuras geométricas simples que colapsó. En este desbarajuste, en el punto de la desintegración de la escena, otra aparece entre sus restos. En un estado de reconversión y fragilidad, cuerpos que antes fueron sillas, acompañan la caída tomando diferentes posturas. Se sostienen entre sí, apoyan sus cabezas, apenas tocan sus manos, se abrazan; generando un clima de transformación que señala la fuerza vital del vínculo y del afecto. Un tiempo ambiguo entre el colapso y la reorganización en donde los cuerpos buscan maneras de existir y estar juntos. Octógono.

LUZ CONSTRUCTIVA, de Gonzalo Maciel. Gonzalo Maciel presenta una intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo. La obra se despliega mediante la yuxtaposición de tubos de luz LED, planos de color pintados y acrílicos semitransparentes en tonos azules, naranjas y rojos, que actúan como filtros cromáticos. A través de esta combinación de materiales y procedimientos, el artista propone una experiencia perceptiva donde el color deja de ser un atributo fijo para convertirse en un fenómeno en constante transformación. La exhibición se configura como una composición geométrica integral, en la que cada elemento mantiene un vínculo formal, cromático y lumínico con el conjunto. Luces, planos y transparencias dialogan en un sistema de relaciones precisas, generando superposiciones, eclipses y modulaciones visuales. La intervención funciona así como un juego constructivo de formas y figuras, donde la luz y el color estructuran el espacio y activan una experiencia inmersiva para el público. Acceso.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecieron en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Océano interior, hasta abril de 2027. Océano interior invita a aventurarse en las profundidades. En un viaje a través de paisajes polares y hielos permanentes, más allá de las orillas continentales, presentamos la inmersión oceánica como un encuentro con lo más remoto y lo más íntimo a la vez, hacia lo desconocido que habita en nosotros mismos. Artistas, arquitectos y científicos: Erica Bohm (Argentina, 1976), Giacomo Bove (Italia, 1852) & Giovanni Roncagli (Italia, 1857), Aurora Castillo (Argentina, 1987), Julian Charrière (Suiza, 1987), Jimena Croceri (Argentina, 1981), Gustave Doré (Francia, 1832), Drexciya, Carlos Ginzburg (Argentina, 1946), Max Hooper Schneider (Estados Unidos, 1982), Pierre Huyghe (Francia, 1962), Instituto de Conservación de Ballenas, Movimiento Habitar Las Algas (SOA Argentina, CONICET, Oceanar, Kalfu Mapu, Marea Sintiente, UTN, UNTDF, Ecocentro), Roger Payne (Estados Unidos, 1935), Juan Pablo Renzi (Argentina, 1940) y Amancio Williams (Argentina, 1913). Curaduría: Alfredo Aracil, en diálogo con Victoria Noorthoorn y Patricio Orellana. Segundo subsuelo (Sala I).

Naturaleza arquitecta, hasta abril de 2027. Esta exposición nos invita a reconocer a la naturaleza como la verdadera protagonista de las prácticas creativas y sociales. Sus artistas nos animan a escuchar las historias que cuentan los bosques y los ríos, a ver las huellas que los volcanes dejan como palabras en un poema y a aprender de los animales otra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Artistas y colectivos: Manuel Brandazza (Argentina, 1975), Virginia Buitrón (Buenos Aires, 1977) , Adriana Bustos (Argentina, 1965), Ariel Cusnir (Argentina, 1981), Jonathas de Andrade (Brasil, 1982), Julián D’Angiolillo (Argentina, 1976), Cao Guimarães (Brasil, 1965), Artur Lescher (Brasil, 1962), Florencia Levy (Argentina, 1979), m7red (Argentina, 2005), Valeria Maggi (Argentina, 1985), Eduardo Navarro (Argentina, 1979), Rivane Neuenschwander (Brasil, 1967), Rayana Rayo (Brasil, 1989), Casa Río Lab (Argentina, 2021), Florencia Rodríguez Giles (Argentina, 1978), Sebastián Roque (Argentina, 1982), Tomás Saraceno (Argentina, 1973), Felix Shumba (Zimbabwe, 1989), Paulo Tavares (Brasil, 1980) y Utopía del Sur / Fundación Nicolás García Uriburu (Argentina). Curaduría: Patricio Orellana, en diálogo con Victoria Noorthoorn. Asistencia curatorial: Florencia Morel. Coordinación general: Agustina Vizcarra y Noelia Magnelli. Planta baja (Salas A y B).

Desde el origen, de Ariel Cusnir hasta abril de 2027. Desde el origen es la acuarela más grande jamás realizada por Ariel Cusnir (Buenos Aires, 1981). En el acto de llevar a gran escala esta técnica, históricamente asociada al pequeño formato, el artista nos invita a entregarnos a una contemplación del agua en sus múltiples estados, tan apacible como fascinante. Este gran mural fue realizado con agua de mar que el artista trajo de las playas de Necochea, por lo que el agua es aquí tanto la imagen como la materia con la que se realiza; es representación y es presencia. De agua están hechas las nubes y los mares, pero también la propia pintura que los celebra. Así, Cusnir transforma el espacio de ingreso del Museo Moderno en un gran cuaderno de viajes y nos envuelve en una atmósfera serena, previa a toda separación de las cosas, donde el horizonte se vuelve un umbral y el agua, origen de la vida, reaparece como promesa de futuro. Curaduría: Raúl Flores. (Espacios de circulación común en planta baja).

Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario, hasta abril de 2027. Moderno y Metamoderno es una ambiciosa exposición del Patrimonio del Museo, que se despliega en tres grandes salas del primer piso y permite apreciar la historia y envergadura de la mayor colección pública de arte argentino moderno y contemporáneo en el país. A partir de más de 300 obras seleccionadas de un acervo de más de 8000 piezas, la exposición ofrece un recorrido plural y federal por los movimientos del arte argentino que refleja los procesos de investigación, exhibición y publicación que han consolidado al Museo Moderno como un espacio de referencia. Curaduría: Victoria Noorthoorn, Patricio Orellana, Pino Monkes, Franco Chimento, Nicolás Cuello, Raúl Flores, Jorge Ponzone y Valeria Semilla. (Salas C, E y F).

Materiales para la memoria, de Ana Gallardo, hasta abril de 2027. Materiales para la memoria escenifica los gestos íntimos a los que el arte recurre para sostener la presencia de quienes nos faltan. Son recuerdos que anidan en la arquitectura de lo doméstico, en la belleza silenciosa que acompaña nuestro día a día, para que su apacible presencia resguarde con esperanza el sentimiento reparador de un nuevo encuentro. Producción: Edgar Lacombe. Texto: Nicolás Cuello. (Café Moderno).

Máquina Teatro: El Periférico de Objetos (1990-2009) Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, hasta junio de 2026. Esta exposición cuenta con la colaboración fundamental de sus protagonistas para la investigación, la digitalización de documentos de gran significado histórico, la restauración de objetos y la reconstrucción de piezas paradigmáticas. El recorrido propuesto acompaña los desplazamientos del lenguaje periférico a lo largo de los años: del retablo de títeres de sus primeros espectáculos a la toma total del escenario en Máquina Hamlet, de la monumentalidad de Monteverdi Método Bélico a la condensación poética de Manifiesto de niños. Esta muestra es el retorno vivo de los objetos, que traen al presente, como si fueran pequeñas máquinas del tiempo, el legado rupturista de este grupo que transformó la escena cultural y teatral argentina. Curaduría: Jimena Ferreiro, Andrés Gallina y Alejandro Tantanian. (Sala G).

Daniel Basso: Terciopelo Club, hasta junio de 2026. Se trata de una serie de nuevos trabajos producidos especialmente para esta ocasión, que expresan los intereses recurrentes del artista marplatense: el recuerdo agridulce de la costa atlántica, la noche y su alegría vacua, la belleza cotidiana del diseño comercial. Mediante una lectura original de la atmósfera cultural de los años noventa, Basso recurre a la decoración de los clubes nocturnos, los clichés del turismo popular y la exaltación de las superficies, para llevar al límite la excentricidad de la forma, hasta sumergir al visitante en un escenario evanescente de pura ilusión. Curaduría: Franco Chimento (Sala D).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Continente oscuro: Feminidad y disidencia en el surrealismo argentino

Hasta el 2 de agosto puede visitarse en el MACBA la exposición que explora el legado del surrealismo en la obra de artistas mujeres y disidencias en Argentina, desde 1940 hasta la actualidad. Con curaduría de Leandro Martínez Depietri, la exhibición se organiza no como un relato cronológico, sino que construye diálogos entre artistas modernas y contemporáneas, y observa cómo ciertos motivos y símbolos reaparecen a lo largo del tiempo.Más de 85 obras —pintura, escultura, fotografía, collage, dibujo, grabado, video, cerámica y objetos intervenidos— ocupan los cuatro pisos principales del museo en los que se pueden ver trabajos de artistas tales como Raquel Forner, Ana María Moncalvo, Alda María Armagni, Mildred Burton, Lucía Franco, Dignora Pastorello, Alicia Penalba, Nicola Costantino, Magda Frank, Narcisa Hirsch, Silvia Brewda, Trinidad Metz Brea, Catalina Oz, Sofía Finkel, Graciela Sacco, Liliana Porter, Juana Butler, Liliana Parra, Grete Stern, Fernanda Laguna, Cristina Schiavi, Florencia Bohtlingk, Ad Minolitti, Laura Códega, Vilma Villaverde, Josefina Labourt, Jimena Losada, entre otras.

Horarios: Lunes a viernes, sábados, domingos y feriados de 12.00 a 19.00. Martes cerrado. Entradas: Entrada general: $8.000; estudiantes, docentes y jubilados acreditados: $4.000. Miércoles: entrada general $4.000.

* Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA), en Av. San Juan 328, C. A. B. A.

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Los museos porteños presentan sus exposiciones

Programación de las muestras que ofrece actualmente la red de MuseosBA.

Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1835, CABA):

María del arrabal, de Adolfo Pérez Esquivel. Concebida como una transposición visual de la ópera-tango María de Buenos Aires, la exposición propone una actualización de esa pieza clásica de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, desde una perspectiva feminista y contemporánea. Para eso, Pérez Esquivel elaboró una secuencia narrativa en una multiplicidad de técnicas pictóricas con diversos soportes —papel, cartón, tela y hasta plástico—. Con el apoyo de la Fundación Piazzolla. Homenaje al maestro José “Pipo” Ferrari. La muestra reúne obra pictórica y gráfica del artista ítaloargentino, centrada en asuntos del noroeste nacional, con texto curatorial de Juan José Cano. Por reticencia a la lógica del mercado y la legitimación académica, Ferrari ha elegido mantenerse en los márgenes del circuito. En paralelo a su activo rol docente desde mediados de los años 50, Ferarri emprendió una serie de viajes al corazón del altiplano que moldearon su estética y ética en forma definitiva. En la bajante, de Sergio Pisani. Recorrido por los últimos 25 años de carrera de Pisani, que reúne fotografías y pinturas de asuntos barriales, con texto curatorial de Pedro Lorenzo Lespada. Evitando las manifestaciones pintoresquistas que reproducen la imagen turística del barrio de La Boca, Pisani reivindica la posición del observador crítico en un espacio porteño que encierra múltiples tensiones.

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Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, CABA):

Retour, de Jorge Macchi. Hasta el 9 de agosto. Concebida como una gran instalación, la primera exhibición individual de Macchi en el Sívori reúne videos, esculturas, objetos encontrados, textos y piezas gráficas en una propuesta que retoma y resignifica algunos procedimientos presentes en “Buenos Aires Tour”, realizada por Macchi en 2004. A partir de materiales cotidianos y fragmentos recolectados al azar, la exposición construye una experiencia inmersiva. Con el apoyo de la Asociación de Amigos Somos Sívori, en el marco del Programa Enlace Sívori. 29ª edición del Salón de Arte Textil. Hasta el 26 de julio. Se exhiben las obras premiadas y seleccionadas para el Salón que el Museo Sívori organiza cada dos años, en dos categorías: Clásica, con obras realizadas mediante técnicas tradicionales del arte textil; y Artesanal, piezas con un perfil más experimental e innovador que exploran nuevos modos de expresión y muchas veces abandonan la bidimensionalidad del tapiz tradicional. Las obras premiadas se suman al patrimonio del museo, en diálogo con su colección patrimonial.

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Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, CABA)

ESTRADA: El color tejido. Inauguración: jueves 30 de abril. Hasta el 5 de julio. El reconocido artista argentino-español Adolfo Estrada presenta su más reciente proyecto creativo, una ambiciosa transición desde la pintura hacia el arte textil ancestral. Se presentará una colección de tapices tejidos a mano, elaborados con lanas teñidas con tintes naturales de origen vegetal, realizados en colaboración con maestras tejedoras del norte de Irán. Curaduría: Carmen Schjaer. En las salas de exposiciones temporarias del museo. Intervenciones mínimas V. Inauguración: jueves 30 de abril. Hasta el 5 de julio. En la quinta edición de este ciclo del museo se exhibe obras de Eugenia Correa (acrílico sobre tabla entelada) y Paula Zaccaria (pigmentos naturales sobre papel japonés), especialmente creadas para esta intervención, en diálogo con la colección permanente del museo. Curaduría: Delfina Helguera. En la sala escritorio y sala comedor del museo.

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Museo de Arte Popular José Hernández - MAP (Av. del Libertador 2373, CABA)

Conservado y guardado: no olvidado. Piezas de la reserva del MAP poco conocidas. Inauguración: viernes 27 de marzo. Hasta el 20 de septiembre. Esta exposición da a conocer obras del patrimonio del MAP realizadas con diversas materialidades y por artesanos que no se encuentran por lo general dentro de los ejes expositivos del museo. Estas colecciones han sido revisadas, catalogadas, actualizadas y puestas en valor. Se exhiben tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos. Curaduría: equipo del MAP, coordinado por Horacio Torres. Bioartesanías: El futuro ya llegó. Hasta el 23 de agosto. Esta muestra explora el potencial de los biomateriales —vivos, orgánicos y sostenibles— en diálogo con saberes ancestrales, tecnologías emergentes y prácticas artesanales contemporáneas, en un contexto global atravesado por la crisis ambiental. Se exhiben piezas realizadas con hongos, algas, residuos orgánicos o bacterias, de expositores de Argentina, Latinoamérica y Europa.

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Museo de la Ciudad (Sede Querubines, Defensa 223, CABA)

Marcas de lo cotidiano. Ephemera gráfica en el Archivo Profumo y Hno. Inauguración: miércoles 29 de abril. Hasta el mes de agosto. La muestra propone un recorrido por la historia de la imprenta argentina Profumo y Hno. (activa entre 1910 y 1980), cuyo archivo, de más de 5000 piezas de la cultura gráfica, conserva el museo. Integrada por un conjunto de piezas en papel y cartón, la exposición busca poner en valor la ephemera gráfica como fuente esencial para el estudio de la cultura visual, el trabajo y los oficios de imprenta, el consumo y la memoria social. Curaduría: Sandra Szir y Andrea Gergich. Esta muestra cuenta con el apoyo de Mecenazgo Cultural y el aporte de Banco Galicia.

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Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, CABA)

Lo arcaico por venir. Esculturas de Antonio Oriana y Rubén Locaso. Inauguración: jueves 14 de mayo a las 17. Hasta el 12 de octubre. En el marco del ciclo Homenaje a Grandes Maestros, que pone en valor figuras relevantes de la escultura argentina, esta muestra articula un diálogo entre las obras de Antonio Oriana y Rubén Locaso, proponiendo un recorrido por dos modos de concebir la práctica escultórica y su relación con la temporalidad, en sus esculturas y obras bidimensionales. Curaduría: María José Pérez. En la sala del primer piso del museo.

MUSEOS BA: Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Los martes permanecen cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles, sin cargo. Los jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios, con presentación de acreditación, personas con discapacidad junto con un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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TEATRO

La Obra, de Mariano Pensotti / Grupo Marea

Rami Fadel Khalaf, Alejandra Flechner, Diego Velázquez, Susana Pampín, Horacio Acosta y Pablo Seijo integran el elenco de La Obra, junto con Julián Rodríguez Rona como músico en escena. El espectáculo pone en escena a Simon Frank, un judío polaco que escapa de los campos de concentración y se establece en Coronel Sívori, un pueblo de la provincia de Buenos Aires a principios de la década del sesenta. Un día, Simon emprende un proyecto singular: reconstruye la que fue su casa en Varsovia, pero no para vivir en ella, sino como punto de partida para una obra de teatro que recrea su vida anterior. La escenografía se extiende por toda la casa, transformándose en las calles de Varsovia, y los aldeanos, inicialmente espectadores, comienzan a participar en la función como actores. La obra es un gran éxito. Hasta que, un día, todo se revela: Simon Frank no es quien aparenta ser. Y su verdadera identidad esconde un terrible secreto. Años después, en 2021, el director de teatro libanés Walid Mansour viaja a Argentina para investigar esta historia y monta una “obra sobre la obra” junto con los vecinos reales que participaron en el proyecto original.

El espectáculo se presentará desde el jueves 2 de julio, de jueves a domingos a las 20 horas –a los que se agregan funciones especiales el miércoles 22 y 29 de julio–, hasta el domingo 2 de agosto, fecha en que bajará de cartel.

* Teatro Presidente Alvear, Avenida Corrientes 1659, C. A. B. A.

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En el Centro Cultural Borges

DIEGO ARMANDO PROMETEO. Un funcionario debe presentar un número del carnaval de Napoli. La sombra del Dios Momo, hijo del dios Sueño y de la Noche, oscurece los barrios humildes en los que brilla la figura del Prometeo moderno: un poema dramático sobre el Diego, la cultura, el sueño, el carnaval, el ruido y la eternidad. Una ópera hablada, una payada oficial para reconciliar los frágiles y quebradizos recursos de la cultura con las grietas por las que se resquebrajan los potreros y los barrios. Texto e interpretación: Rafael Spregelburd; música original e interpretación en vivo: Nicolás Varchausky; asistencia y producción artística: Carolina Stegmayer; diseño de espacio e iluminación: Santiago Badillo; fotografía: Ull Galíndez. Duración: 80′. Funciones: sábados 4, 11, 18 y 25 de julio a las 20, y domingos 5, 12, 19 y 26 de julio a las 17. En la Sala Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges.

Bailan como muñecos. Una ópera espectral en la que se cifran los contornos distorsivos de una topología de claustro: el invernadero de la vieja educación pública. Entre atmósferas sonoras que se ahuecan y consignas fúnebres que se conjuran, se abre paso un polifónico himno nocturno que asegura que el único deber del cuento es permanecer asustado y ser siempre musical. A través de un lirismo soterrado este Kammerspiel neoexpresionista destila atmósfera y consignas para abrevar en una postulación poética que dialoga con una genealogía de la cochambre escolar: La escuela-cripta lunfargótica del realismo distorsivo de Boedo, las batallas de gestos obscenos de los escolares de Gombrowicz, las inminencias de revelación del Instituto Benjamenta de Walser, la ruina moral de la clase muerta Kantoriana y la esotérica escuela nocturna de Thomas Ligotti. Dramaturgia y dirección: Ignacio Bartolone; dirección musical y arte sonoro: Ismael Pinkler; performers: Gogó Maldino, Eugenio Schcolnicov, Jorge Eiro, Manuel Attwell, Violeta Sofia Postolski. Funciones: domingos 5, 12, 19 y 26 julio a las 19 y jueves 9, 16, 23 y 30 de julio a las 19. En el Espacio Infinito del Centro Cultural Borges.

LUCIÉRNAGAS (SUEÑO BASTARDO). En la Buenos Aires del siglo XVIII, un Virrey excéntrico, cuyo nombre pocos recuerdan, intenta llevar a cabo su sueño de sembrar el progreso en estas costas remotas. Entre otras cosas, crea una casa para albergar a los niños productos de relaciones extramatrimoniales. Pero los resultados no serán los pretendidos. Paradójicamente, ese proyecto caprichoso, ese plan fallido, marcará un hito fundacional en la mitología de estas tierras. Actúan: Mariano Agustin Botindari, Andrés Ciavaglia, Lautaro Delgado Tymruk, Vanesa Maja, Alejandro Segovia, Carolina Tejeda; diseño de vestuario: Magda Banach; diseño de escenografía: Marcelo Valiente; diseño de títeres: Alejandra Farley; diseño sonoro, Música original y Letras de canciones: Julián Rodríguez Rona; diseño de iluminación: Claudio Del Bianco; realización de títeres: Alejandra Farley; asistencia de iluminación: Rodolfo Eversdijk; asistencia de vestuario: Agustina Bodnar; asistencia de dirección: Matías López Stordeur; colaboración en dirección de títeres: Juan Ruy Cosin; autoría y Dirección: Horacio Nin Uría. Funciones: jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de julio a las 20, y domingos 5, 12, 19 y 26 de julio a las 18. En la Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges.

LA MUJER INVISIBLE. Una mujer se presenta a altas horas de la noche en la residencia de su exmarido. La decisión es firme: su hija Inés debe abandonar la carrera de actriz en la universidad. Una muestra de teatro confirmó las sospechas de la madre: Inés desaparece. Frente al silencio de su exmarido, la mujer se esfuerza por reconstruir su caótico día: ventas fallidas y el encuentro brutal con su hija. Pronto sabemos que ella no es bienvenida en esa casa y que, por más que lo intente, ya no será parte de ese mundo. La mujer viene a buscar el perdón de Inés antes de desaparecer de su vida. Dramaturgia: Juan Francisco Dasso; intérprete: Magela Zanotta; diseño de escenografía: Rodrigo González Garillo; diseño de vestuario: Mariana Seropian; diseño de luces: Ricardo Sica; asistencia artística: Ana Schimelman; producción ejecutiva: Zoilo Garcés, dirección: Juan Francisco Dasso. Funciones: viernes 3 de julio a las 17; sábados 4, 11, 18 y 25 de julio a las 20; viernes 10, 17, 24 y 31 de julio a las 20, y sábado 1 de agosto a las 20. Duración: 55′. En la Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges.

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Entrada gratuita para las cuatro obras. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en mesa de Informes del segundo piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

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Campera

Una obra sobre la muerte y la rara sensación de estar vivos. Campera se presenta los viernes a las 21, con funciones los viernes 19 y 26 de junio, y 10, 17 y 24, 31 de julio. Obra ganadora del Premio Estímulo a la Escritura de la Fundación Proa 2023. ¿Qué sucede cuando la muerte deja de ser un acontecimiento lejano y se instala, sin aviso, en la cotidianeidad? ¿Qué pasa cuando lo que más duele se vuelve conversación, repetición, escena? Campera propone un viaje íntimo y a la vez profundamente lúdico hacia esos interrogantes. Con una poética atravesada por el humor y el absurdo, la obra se sumerge en el misterio de la muerte para paradójicamente iluminar la experiencia de vivir.

Sofía siente una profunda depresión de departamento, vive con un perro que habla y cerca de un vecino que molesta. Cuándo está a punto de saltar del balcón aparece Campera, su hermano muerto. Con su llegada la realidad se vuelve un bucle: recuerdos, interrupciones y la hora clavada en las tres. Lo no dicho tome cuerpo y la muerte se queda para charlar.

Elenco: Julián Larquier, Alejandro Russek, Juan Risso y Rocío Muñoz Texto: Rocío Muñoz Dirección: Rocío Muñoz y Natali Aboud.

* Planta Inclán, Inclán 2661, C. A. B. A.

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Un punto oscuro, una obra escrita y dirigida por Agostina Luz López

Agostina Luz López reestrena la segunda temporada de Un punto oscuro, con actuaciones de Amalia Boccazzi, Carolina Saade, Felipe Saade y María Villar. La obra podrá verse desde el domingo 19 de abril a las 20. Funciones: domingos a las 20.

Sinopsis: En una suerte de reversión de Mujercitas, tres hermanas asisten al final de la vida de su padre. Para mantenerlo unido al hilo de su existencia, le leen relatos que funcionan como espejos en los cuales su familia se refleja. La figura del padre se va desvaneciendo y las hermanas tejen una casa que las contiene mientras se preguntan por sus propios enigmas y buscan el camino de sus singularidades en esta nueva configuración familiar.

Ficha técnica artística

Intérpretes: Amalia Boccazzi, Carolina Saade, Felipe Saade, María Villar. Vestuario: Mariu Fermani. Escenografía: Mariana Tirantte. Diseño de iluminación: Alejandro Le Roux. Asistencia de dirección: Valentina Santelli. Colaboración autoral: Ana Montes. Texto y dirección: Agostina Luz López.

Funciones: domingos 26 de julio, 2 y 9 de agosto a las 20. Duración: 60 minutos. Entradas: $22.000; estudiantes y jubilados: $18.000. Entradas disponibles en Alternativa.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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El trabajo, de Federico León

Wo Portillo del Rayo

Tras su paso por el Festival Santiago a Mil de Chile y el FITEI de Portugal, El trabajo, la obra de Federico León, regresa a la sala ZELAYA del Abasto. En esta obra, el dramaturgo toma como punto de partida los talleres que dicta desde hace quince años y somete su propia práctica al escenario, incluyéndose como intérprete junto a Santiago Gobernori y Beatriz Rajland. Desde el 29 de mayo, funciones viernes y sábados a las 20.

Sinopsis: El trabajo pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Matías, Marian y Dina aplican una serie de reglas, acuerdos, mandamientos y protocolos estrictos. Prácticas, autodisciplina y accidentes. Apego y desapego, penitencias y licencias. Atravesar pruebas temerarias sin medir las consecuencias, experimentos que no se sabe cómo o dónde van a concluir. Bajo un constante estado de disciplina y observación, el grupo se entrega a un trabajo de auto-transformación. En este laboratorio en los bordes de la teoría-práctica y la práctica-teórica, los resultados son tan imprevisibles como brutales.

* Zelaya, en Zelaya 3134, C. A. B. A.

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LA PACIENCIA (fatídica sindical)

En un centro de cuidados intensivos, entre sueldos paupérrimos y jornadas extenuantes, dos enfermeras de turno noche cometen un error que deviene en fatalidad. Al llegar la jefa de enfermería de una protesta sindical, descubre con espanto el hecho. En ese limbo entre la vida y la muerte emergen de ellas, en tono de comedia negra,sus miserias y el desgaste psíquico que conlleva una existencia consagrada al cuidado de personas.. Elenco: Noelia Prieto, Valeria Giorcelli y Karina Elsztein. Dramaturgia y dirección: Macarena García Lenzi.

Funciones: sábados a las 20. Duración: 75′. Entradas por Alternativa Teatral

* EL CAMARIN DE LAS MUSAS, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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Laguna de los rosarios

Dramaturgia y dirección Adrián Murga.

En la pampa húmeda argentina hay un ojo de agua rodeado de misterio; lugar donde cada persona que por ahí pasa, ofrenda un rosario mezcla de agradecimiento y protección ante la hostilidad del territorio. ¿Qué habrá sucedido en esa geografía en tiempos remotos? ¿Habrá sido habitada por seres heroicos buscando alguna explicación del mundo? Esta loa, casi fantástica y grotesca, porta la ilusión de contar el origen de un mito rural donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja. La anécdota simple se eleva a la categoría de tragedia criolla para explicar lo inexplicable de nuestra propia identidad. Creer o reventar.

Laguna de los rosarios se puede ver a partir del viernes 10 de julio, todos los viernes a las 20. Entradas: $24.000 / dto a estud y jubil.

* Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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La suerte de la fea, de Mauricio Kartun

La suerte de la fea, de Mauricio Kartun cumple diez años y para celebrarlo hará un ciclo de 7 únicas funciones en Timbre 4. Con la actuación de Luciana Dulitzky y la dirección de Paula Ransenberg.

La función de reestreno será el jueves 16 de julio a las 20:20. Funciones: jueves de julio y agosto a las 20:30. Entradas: $25.000 /dtos a estud, jub y grupos.

* Timbre 4, México 3554, C. A. B. A.

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Aurelia escribe

Aurelia escribe, la obra de Adriana Tursi, con la actuación de Carolina Tejeda y la dirección de Marcelo Velázquez, llega al Teatro del Pueblo en un potente unipersonal que quiebra el silencio de la narrativa oficial. La obra recupera a Aurelia Vélez Sarsfield, figura central en la política y las leyes argentinas del XIX. Con una mirada contemporánea del personaje histórico, trasciende el recuerdo de su romance con Sarmiento y muestra a una mujer de vanguardia que fue invisibilizada. Una propuesta sugerente y conmovedora que interpela nuestro presente como las huellas de un tiempo que aún no es pasado.

Funciones: sábados a las 17. Entrada general: $24.000. Estudiantes y jubilados: $20.000. A la venta en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Duración: 60’.

* Teatro del Pueblo, Sala Teatro Abierto, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Una, con Miriam Odorico

¿Ser o parecer? Un espejo. Una nariz levemente torcida. Un comentario del marido. Eso es todo lo que necesita Angélica Moscarda para que su mundo se parta en dos. Una es el relato de una mujer que un día se mira de verdad —y ya no reconoce a nadie–. Ni a sí misma. Lo que comienza como una pequeña grieta en el cristal se convierte en una avalancha: ¿Quién soy para los demás? ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Cuántas personas distintas habito —o me habitan— en un solo cuerpo?

En su búsqueda desesperada de autenticidad, Angélica lo abandona todo: las máscaras, los roles, el nombre. Pero cuanto más se despoja, más descubre. No hay una verdad debajo. Hay muchas. Quizás infinitas. Dramaturgia y dirección: Giampaolo Samá;

Funciones: sábados a las 17:30. Entradas en venta por Alternativa Teatral. Duración: 70′.

* Almagna Teatro, Guardia Vieja 3783, C. A. B. A.

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Entre capullos - de Alelí

En un vivero de un pequeño pueblo de Buenos Aires, un grupo de mujeres reciben dos nuevas compañeras. Estas nuevas integrantes llegan al vivero en busca de una vida mejor y encuentran en él un verdadero refugio en comunidad con otras mujeres. Pero el vivero enfrenta grandes problemas económicos y lucha día a día por subsistir, mientras guarda enormes secretos que comenzarán a quebrar ese enraizado espacio. Una hermana que no está, un hombre que se lleva el dinero que consiguen con su trabajo, una nueva mirada que irrumpe en las viejas dinámicas de ese lugar. En un mundo musical lleno de verde y aromas, de espinas y lastimaduras, de vínculos y secretos, de confrontación y cuidados, de raíces que hacen red entre sí, estas mujeres construirán un verdadero refugio en ese vivero y a través de la mirada de las nuevas integrantes podrán florecer de una forma que desconocían hasta entonces.

Dirección general, libro y coreografía: Sol Grassi.

Estreno: 3 de junio. Funciones: miércoles de junio y julio a las 22. Entradas por Alternativa Teatral.

* ÍTACA COMPLEJO TEATRAL, en Humahuaca 4027, C. A. B. A.

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EDIPO en EZEIZA

Escrita y dirigida por Pompeyo Audivert.

En Edipo en Ezeiza los personajes (la madre, el padre, la hija y el hijo) dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos e infiltrados por un poder invisible y oscuro que los detenta en un teatro siniestro para fines inenarrables. Se abren sospechas de todo tipo, la filiación, los vínculos, el paisaje, la casa, son puestos en duda. Los procedimientos se repiten, los roles se invierten y las versiones de un mismo hecho se multiplican. Mediante el método del interrogatorio la familia intenta descubrir al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada. La tragedia de Ezeiza 73 es uno de los tantos disparadores de esta comedia metafísica en la que nada es lo que parece ni lo que dice ser. Las alusiones político-históricas orquestan un sin fin de identificaciones, invitando al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional.

Funciones: domingos a las 19. Valor de la entrada: $ 25.000. Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral, en https://www.alternativateatral.com/obra27740-edipo-en-ezeiza.

* Espacio Experimental Leónidas Barletta (Sala Inda Ledesma), en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 943, C. A. B. A.

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Silencio de hembra, de Mónica Salvador

En el marco de los 30 años de Teatro Tadron, Herminia Jensezian y Belén Santos estrenan Silencio de hembra, de Mónica Salvador. Una obra que denuncia esos silencios intrafamiliares que llevamos en el cuerpo durante años. Un teatro multidisciplinar en el que el cuerpo es movimiento, palabra, música y dolor. Un cuerpo que lucha entre el secreto y la libertad.

Sinopsis: Una joven que crece rodeada de secretos intenta reconstruir su propia historia. Fragmentos de una infancia marcada por la ausencia. Recordar será el único camino para dejar de ser una niña sometida y convertirse en una mujer libre. Una obra que explora la memoria para romper el silencio.

Silencio de hembra se estrenó el domingo 8 de marzo, y se puede ver todos los domingos. Funciones: domingos 12, 19 y 26 de julio a las 15:30.

Entradas: general $20.000 y $17.000 para estud y jubilados. Reservas en: https://www.alternativateatral.com/obra99524-silencio-de-hembra.

* Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

@Los_engranajes, de Nathán Cusnir

En el marco de una corporación empresaria dos personajes que trabajan en ella juegan su destino. Guiados por la ambición, harán lo que sea necesario para consolidar su lugar y garantizar un futuro promisorio. Con ellos interactúan un marginado de la sociedad y otro que dice ser un personaje milenario enfrentado con “el espíritu de época”. Este cuarteto, a quien se suma el poder omnipresente, son parte de @Los_engranajes, hipérbole maldita donde con humor e ironía, se visibiliza la parte oscura y absurda de muchos aspectos de la condición humana y nos invita a pensar junto a Bertolt Brecht. “La historia es así, pero podría ser diferente”.

Autoría y dirección general: Nathan Cusnir; dirección de actores: Liliana González; actúan: Sofía Bertolotto, Pablo Cominassi, Liliana González, Diego Pañart, Zully Olmos y Miguel Ángel Villar.

Estreno: domingo 3 de mayo a las 18. Funciones: domingos a las 18. Entradas: $22.000. Adquirí tu entrada por: https://www.border.com.ar/programacion/comprar/los-engranajes. Duración: 70 minutos.

* Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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Solanito, casi un soldadito

En Remedios de Escalada un caserón se cae a pedazos. Y Herminia, el último bastión de la resistencia, se niega a dejarla, pero Solanito debe convencerla antes de que se les caiga encima o pase una topadora. Para la casa hay dos planes bien distintos, uno real y otro idílico. Derribarla para construir la autopista Bs.As - Montevideo o convertirla en el primer museo del país del Mariscal Francisco Solano López, líder de la resistencia en la guerra contra el Paraguay. Pero Herminia no está sola, la acompaña un ejército invisible de guerreras y el peso de compartir sangre y legado con su tatara tatara abuelo, el mismísimo Mariscal.

El texto ganó el 1er concurso de dramaturgia Ricardo Monti.

Funciones: viernes a las 21. Hasta el 3 de julio. Función en octubre: 19 de octubre de 2026, a las 20 en Fundación SAGAI (25 de Mayo 586, C. A. B. A.)

* Teatro El Tejón - Av. Alvarez Jonte 1969, C. A. B. A.

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Unidad básica, de Pompeyo Audivert y Andrés Mangone

"Unidad básica", de Pompeyo Audivert y Andrés Mangone

En la unidad básica más austral del mundo, el pasado no se rinde; los viejos ídolos de antaño hierven en el subsuelo de la noche patria. Los compañeros Beto y Pelusa intentarán poner a salvo allí el corazón del movimiento. “Hay viento, y hay cenizas en el viento”.

La dupla creativa conformada por Pompeyo Audivert y Andrés Mangone reestrenan Unidad básica, ahora en el Centro Cultural de la Cooperación.

Funciones: los domingos a las 18:30.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Con dramaturgia y dirección de Marcelo Savignone, la Compañía Cuerpos estrena La imaginación enferma

La imaginación enferma

El sábado 4 de abril se estrenó La imaginación enferma, una obra de la Compañía Cuerpos que irrumpe en el escenario para interpelar al teatro desde el mismo teatro.

Sinopsis: Es una obra que tensiona el drama moderno, cuestiona sus formas, denuncia su complacencia y plantea una crítica feroz al rol pasivo del arte frente a la hipocresía social. En plena representación de Un enemigo del pueblo de H. Ibsen, emerge un gesto disruptivo que saca al espectáculo de su cauce y lo enfrenta con su propia farsa. El teatro como ejercicio inútil frente a los tiempos que corren. La obra intenta exponer las costuras ideológicas del drama burgués, sus inicios y sus herencias. A través del colapso escénico, La imaginación enferma convierte al teatro en un campo de batalla entre la verdad y la falsedad, entre el acostumbramiento del espectador/a y la necesidad de hacer del arte una praxis activa. Un ejercicio filosófico.

Autor: Marcelo Savignone. Actúan: Leandro Arancio, Milagros Coll, Sofía González Gil, Valentín Mederos, Guido Napolitano, Belén Santos, Tatiana Sarbia, Marcelo Savignone. Selección musical: Compañía Cuerpos.

Duración: 70 minutos. Entrada general: $24.000; estudiantes y jubilados: $20.000. Hasta el 25 de julio, las funciones son los sábados a las 16:30.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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La salud de los enfermos, de Julio Cortazar

El 15 de marzo a las 18 se estrena La salud de los enfermos de Julio Cortázar, texto llevado al escenario en su versión original, con dirección de Leandro Cóccaro en el Teatro del Pueblo.

Uno de los autores más grandes de la literatura argentina, reconocido mundialmente llega a los escenarios con este texto que formó parte de Todos los fuegos el fuego, cuarto libro de cuentos del escritor publicado en 1966 que hoy sube a escena celebrando los 60 años de su primera edición.

En la salud de los enfermos Cortázar pone sobre la mesa la relación siempre compleja entre la pérdida y el criterio de realidad acompañados por las dosis de humor y ternura tan propios del autor. Ante una madre enferma, los miembros de la familia deciden ocultarle un hecho doloroso. En la obra, el escritor juega con los conceptos de verdad, realidad y ficción para preguntarnos: ¿Quiénes producen esa ficción? ¿Los familiares para con la madre? ¿o es más bien la madre quien sostiene esa ficción hacia el resto de la familia? ¿Quién necesita de la ficción para poder sobrevivir a un contexto hostil, para poder soportar aquello que resulta indecible?

Funciones: domingos a las 18.

Función en octubre: 22 de octubre de 2026, a las 20 en Fundación SAGAI (25 de Mayo 586, C. A. B. A.)

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Mazel Toc

Fecha de estreno: viernes 6 de marzo a las 20:30. Funciones: viernes a las 20:30 y sábados 18:30.

Sinopsis: Nico tiene Tourette. Se enteró a los 4 años. Desde entonces, su cabeza fue acumulando recuerdos, gestos, tics, heridas… y también aprendizajes. ¿Cómo es tener tics cuando sos chico? ¿Qué pasa cuando el TOC te atraviesa en plena adolescencia? ¿Hasta qué punto un síndrome puede marcar y transformar tu vida? En este biodrama basado en la vida de Nico, con su propia voz, la compañía de algunos personajes y la impronta de su judaísmo, Nico se propone recorrer su historia, desde el nacimiento hasta hoy, en un viaje lleno de preguntas, risas, golpes y resiliencia.

Entradas: $22.000. Reservas por: AlternativaTeatral. Hasta el 31 de julio.

* La Pausa Teatral, Luis Viale 625 (a 400 mts del Cid Campeador), C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

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Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Segunda temporada. Adaptación y dirección: PABLO GORLERO

La obra nominada a 8 premios ACE, ganadora como mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente, calificada como “hit del teatro alternativo” y elegida por los críticos de La Nación como la mejor del año del circuito independiente, vuelve a Espacio Callejón. Durante el verano presentó una función a sala llena en el Paseo La Plaza y 4 funciones en la gran sala Astor Piazzolla del Teatro Audiotirum de Mardel Plata.

Desde el jueves 4 de junio se presenta en nueva sala. Entradas en alternativa teatral o en la boletería del teatro.

Funciones: jueves a las 20. Con el auspicio del Museo del Holocausto y el apoyo de Horacio Acosta Producciones.

* Caras y Caretas, Sarmiento 2037, C. A. B. A.

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DANZA

Bailarinas Incendiadas

Bailarinas Incendiadas sitúa al público en un espacio tipo club, de pie, con un DJ que mezcla música y samples en directo. Cinco intérpretes bailan sin descanso mientras relatan tragedias reales del siglo XIX protagonizadas por bailarinas cuyos tutús se incendiaron bajo la luz de las lámparas de gas. Esta obra es una producción de ARTHAUS CENTRAL y el Festival Internacional de Buenos Aires. Ensayo con público: viernes 3 de julio a las 17. Estreno: sábado 4 de julio, a las 19.

Funciones: sábados 4, 11, 18 y 25 de julio, a las 19; viernes 10, 17, 24 y 21 de julio a las 19, y sábado 1° de agosto a las 19.

Performers: Milva Leonardi, Carla Di Grazia, Luciana Acuña, Julian Cabrera, Agustin Fortuny; música original: Agustín Fortuny; asistencia: Carla Grella; Investigación de movimiento: Milva Leonardi, Carla di Grazia, Tatiana Saphir, Luciana Acuña; Luces: Matías Sendón; Coordinación Técnica: Adrián Grimozzi; Escenografía y vestuario: Mariana Tirantte; Textos: Mariana Chaud, Alejo Moguillansky; Colaboración Dramatúrgica y video: Alejo Moguillasnky; DJS en vivo: Agustin Fortuny, Carla Di Grazia. Producción general: Gabriela Gobbi y Dirección: Luciana Acuña. Basado en una investigación de Ignacio González. Duración: 75′.

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Entrada gratuita. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en la mesa de Informes del segundo piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente.

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

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Compañía Nacional de Danza Contemporánea

Crepusculares I Estado de experimentación: Desborde escénico para una inmersión – o una invitación a inmergir(se)

Dos recursos de experimentación comisionados para la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Mauro Podesta y Juan Salvador Giménez Farfán, miembros de la compañía, dirigen a sus propios compañeros en estas dos piezas en construcción permanente. Cada pieza responde a reglas, impulsos y desafíos planteados por ellos mismos e intenta reponerse de o negarse a ser identificada como conclusa. “En un proyecto indeterminado, dice Francesco Careri, tanto el autor como el proyecto deben estar dispuestos a recoger los incidentes del recorrido y, además, deben provocarlos o ir a buscarlos”.

EnBreveBailo de Mauro Podesta . Nos están mirando. Están esperando algo y no sabemos muy bien qué. ¿Quieren que bailemos? Lo haremos. ¿Que hagamos algo deslumbrante? Lo intentaremos. ¿Quieren conmoverse? Esperamos lograrlo. ¿Quieren conocer nuestros secretos? Contaremos todo y casi todo será verdad. Intérpretes: Candela Rodriguez, Diego Franco, Erenesto Chacón Oribe, Inés Maas, Liber Andres Franco, Nicolas Miranda, Victoria Delfino. Asesoramiento artístico: Emmanuel Palavecino. Tutoría artística: Lucía Giannoni. Diseño sonoro: Francisco Cossavella. Asistencia de dirección: Abril Lis Varela. Dramaturgia: Abril Lis Varela y Mauro Podesta. Dirección: Mauro Podesta. 3 de julio a las 18 , en la Cúpula del Palacio Libertad, con entrada libre.

CARBONO CATORCE de Juan Salvador Giménez Farfán. Cavar en lo invisible, hundiendo las manos un poco más allá hasta tocar algo, reconocerlo a tientas. Torcer la mirada hacia el hueco de la presencia. Allí donde el accidente es la joya más preciosa, las pieles guardan historia. ¿Qué contarán de nosotros los restos que habremos dejado? Intérpretes: Juan Pablo González, Magalí del Hoyo, María del Mar Codazzi, Pablo Fermani, Rafael Peralta, Victoria Hidalgo, Victoria Viberti, Yesica Alonso. Iluminación: Paula Fraga. Diseño de vestuario: Florencia Macché. Música original: Ariel Schlichter. Asistencia artística: Candelaria Gauffin. Dirección: Juan Salvador Giménez Farfán. 4 de julio a las 18, en la Cúpula del Palacio Libertad, con entrada libre.

* Palacio Libertad, Sarmiento 151, C. A. B. A.

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CINE

López, de Ulises Rosell

Retrato íntimo de Marcos López, figura única e inclasificable, director de cine, artista plástico y uno de los principales referentes de la fotografía latinoamericana contemporánea. Con esta película, Rosell completa una trilogía involuntaria sobre la paternidad, iniciada con Bonanza y El Etnógrafo.

La obra plástica y fotográfica de Marcos Lopez -esa cotidianidad capturada en ese instante donde Buñuel, Douglas Sirk y esa deidad llamada “casualidad” brindan con vasos de plástico en el mismo colectivo- es convertida en rayos radioactivos por Ulises Rosell.

Funciones: miércoles a domingo a las 14:50, 16:20, 17:50 y 19:20. En la sala Artefacta. 92′.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A.

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Tristán y los días por venir, de Martina Matzkin y Gabriela Uassouf

Estreno: 18 de junio. La película se filmó durante siete años y es un retrato del crecer. Acompaña al protagonista en su transición de género, invitándonos a descubrir que tanto crecer como transicionar son procesos sin fin ni comienzo, sólo posibles en comunidad.

SINOPSIS: Tristán atraviesa su adolescencia de forma excepcional: vive su transición de género acompañado por su mamá Virginia, sus amigos, su escuela y el estado, mientras intenta descubrir su vocación por el dibujo. Pero cuando las presiones de la adultez aparecen y un cambio de signo político amenaza sus derechos, se enfrenta con una pregunta: ¿es posible ser trans sin sufrir tanto?

* Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, C. A. B. A.

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Cine en el Centro Cultural Recoleta

En julio se estrena La pintura del futuro, de Alejandro Maly, con funciones los jueves a las 18. Es la historia de un señor llamado Edgardo Marranti, que se dedica a pintar, y es más una misión que un arte, aunque por supuesto que es arte. Lo hace guiado por seres extradimensionales. La película es un documental sobre un cuento fascinante, una auténtica historia espiritual, que sus protagonistas asumen poco a poco, con normalidad. Con funciones los sábados y domingos a las 18, se inicia el ciclo ¡Cartoon!, en el que se rescata que el dibujo animado industrial sonoro tuvo su auge real en salas cinematográficas entre 1928 y 1963. Los viernes a las 18, comienza el ciclo Las aventuras de Joe Johnston, donde se rescata a este realizador que se ha dedicado desde fines de los años ochenta a crear aventuras clásicas y familiares (salvo un par de excepciones) en las que trabaja sobre todo las relaciones familiares y de amistad. Continúan los ciclos mensuales Película sorpresa, con proyección el domingo 19 de julio a las 18; y Sábados de superacción, con proyección el sábado 11 de julio a las 18. Además, habrá proyecciones especiales durante las vacaciones de invierno.

Viernes 10 de julio

A las 18, The Rocketeer, de Joe Johnston. [Ciclo Las aventuras de Joe Johnston.]

Sábado 11 de julio

A las 18, Furia de titanes, de Desmond Davis. [Ciclo mensual Sábados de superacción.]

Domingo 12 de julio

A las 18, La Pantera Rosa. La selección que se presenta incluye cortos célebres como Pinto Pink y el extraño Psychadelic Pink. [Ciclo ¡Cartoon!] Repite el sábado 1 de agosto.

Jueves 16 de julio

A las 18, La pintura del futuro, de Alejandro Maly. [Estreno.]

Viernes 17 de julio

A las 18, Jumanji, de Joe Johnston. [Ciclo Las aventuras de Joe Johnston.]

Sábado 18 de julio

A las 18, Chuck Jones. Van todos (todos) los cortos que Jones dirigió del Coyote para el cine. [Ciclo ¡Cartoon!] Repite el domingo 2 de agosto.

Domingo 19 de julio

A las 18, Película sorpresa. [Ciclo mensual Película sorpresa]

Jueves 23 de julio

A las 18, La pintura del futuro, de Alejandro Maly. [Estreno.]

Viernes 24 de julio

A las 18, Océano de fuego, de Joe Johnston. [Ciclo Las aventuras de Joe Johnston.]

Sábado 25 de julio

A las 18, El Correcaminos, de Chuck Jones. Todos los cortos que Jones dirigió del personaje para el cine. [Ciclo ¡Cartoon!]

Domingo 26 de julio

A las 18, Tom & Jerry, de William Hanna y Joseph Barbera. En esta selección hay varias joyas oscarizadas como los cortos The Cat Concerto, Yankee Doodle Mouse, y Mouse in Manhattan, donde brilla la partitura gershwiniana de Scott Bradley, compositor clave en la animación de MGM. [Ciclo ¡Cartoon!]

Sábado 1 de agosto

A las 18, La Pantera Rosa. La selección que se presenta incluye cortos célebres como Pinto Pink y el extraño Psychadelic Pink. [Ciclo ¡Cartoon!] Repite el sábado 1 de agosto.

Domingo 2 de agosto

A las 18, Chuck Jones. Van todos (todos) los cortos que Jones dirigió del Coyote para el cine. [Ciclo ¡Cartoon!] Repite el domingo 2 de agosto.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Cine en el MALBA

En julio continúan en cartelera Para hacer una película sólo hace falta un arma, de Santiago Sein, los viernes; Hijo mayor, de Cecilia Kang, y La noche está marchándose ya, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, los sábados; y El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, y LS83, de Herman Szwarcbart, los domingos. Continúan ciclo Revista Caligari, los viernes, Cineclub Nocturna, la medianoche de los sábados; y se estrena el ciclo Lita Stantic: no habrá nadie igual, durante todo el mes para celebrar su trayectoria ejemplar con la exhibición de una parte significativa de su filmografía, y Orson Welles x4, cuatro viernes a la medianoche.

Viernes 10 de julio

A las 18 , La guardería , de Virginia Croatto [Ciclo Lita Stantic: no habrá nadie igual ].

A las 19:30 , Para hacer una película sólo hace falta un arma , de Santiago Sein .

A las 22:00 , Family portrait , de Lucy Kerr [Ciclo Revista Caligari .]. Repite el 10 de julio.

A las 24:00, Soberbia, de Orson Welles [Ciclo Orson Welles x4.].

Sábado 11 de julio

A las 18 , Hijo mayor , de Cecilia Kang .

A las 20:15, La noche está marchándose ya, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini.

A las 22:10 , Habi, la extranjera , de María Florencia Álvarez [Ciclo Lita Stantic: no habrá nadie igual ].

A las 24:00, El mandato de otro mundo, de Lewis Allen [Ciclo Cineclub Nocturna.].

Domingo 13 de julio

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Viernes 17 de julio

A las 18:00 , Hamaca paraguaya , de Paz Encina [Ciclo Lita Stantic: no habrá nadie igual ].

A las 19:30 , Para hacer una película sólo hace falta un arma , de Santiago Sein .

A las 22:00, La odisea, de Christopher Nolan. Se proyectará en 35 mm en el Auditorio. Repite presentaciones los jueves 23 y 30 de julio a las 21.

Sábado 18 de julio

A las 18 , Hijo mayor , de Cecilia Kang .

A las 20:15 , La noche está marchándose ya , de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini .

A las 22:10 , Errante , de Adriana Lestido [Ciclo Lita Stantic: no habrá nadie igual ].

A las 24:00, La plaga de los zombies, de John Gilling [Ciclo Cineclub Nocturna.].

Domingo 19 de julio

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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CUARTO OSCURO, ópera prima del artista plástico Rocke Oviedo

Un conjunto musical, integrado por personalidades singulares, intenta reunirse para concretar un espectáculo, pero fuerzas sobrenaturales frustran sus esfuerzos. Cada uno mantiene una lucha personal con enemigos ocultos. Cuarto oscuro, la ópera prima del artista plástico Rocke Oviedo, cuenta la historia de la mítica banda de rock de Lanús Humano Querido y lo hace con animaciones (dibujos animados), música, actuaciones, poesía y psicodelia. El humor y la música recorren la hora que dura la película. Pero también puede verse como una sátira social sobre el momento que atravesamos como humanidad. Protagonizada por Sergio “Resorte” Scarone y Tomás Giordano, líderes de Humano Querido, mítica banda de Lanús, cuenta con las participaciones estelares de Eduardo de la Puente, Pipo Cipolatti, Guadalupe Cuevas, Gabriel Mariotto y Tino y Gargamuza (del dibujante Gabrie Marchesini).

Función: sábado 4 de julio a las 20.

* Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, C. A. B. A.

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MÚSICA

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Orquesta Estudiantil de Buenos Aires

Dirigidos por Lucio Bruno Videla, los intérpretes Uriel Aguilera, Delfina Carmona, Luis Fajardo, Bautista López Moreno, Cristian Mendoza, Fiorella Scheihing, Candela Stassi, Martina Teixeira, Candela Vergottini Fernández y Nahiara Vivas van a interpretar obras de Joseph Haydn, Franz Schubert, Alberto Ginastera y Eduardo Grau.

La Orquesta Estudiantil de Buenos Aires es el organismo sinfónico juvenil de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) del Ministerio de Cultura de la Ciudad. En esta oportunidad, presenta Grupos de Música de Cámara. Este proyecto pedagógico está dirigido a jóvenes estudiantes de los institutos superiores de música de la Ciudad. Su tarea fundamental es la de ser un espacio de práctica intensiva de repertorio orquestal para formar profesionales que luego puedan integrar las diferentes orquestas de nuestro país.

La Orquesta Estudiantil de Buenos Aires hace foco en el repertorio no tradicional. En sus más de ochocientos conciertos, ha estrenado más de setenta obras de compositores como Glazunov, Sinding, Rajmáninov, Noskowsky, Bruch, Myaskovsky, Guy Ropartz. También han rescatado obras de más de 30 creadores argentinos poco frecuentados como José André, José Martí Llorca, Luis Gianneo, Pompeyo Camps, Gilardo Gilardi, Esteban Eitler, Constantino Gaito, Jacobo Ficher, Ernesto Drangosch y Enrique Casella, entre muchos otros.

Presentación: sábado 11 de julio a las 18, en la Capilla.

TEKN0S

TEKN0S es un grupo de compositores formado en 2018, que realizan música con medios electroacústicos en múltiples formatos (acusmática, mixtas con soporte fijo y en tiempo real, con visuales), y que coordinan conciertos en distintas salas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta oportunidad el programa estará compuesto por Duga 3 (acusmática) de Alejandro Brianz, Música mínima (improvisación electroacústica) de Pablo Freiberg y Noah Beledo, Los poetas (acusmática) de Javier Leichman, Fuga tras un objeto oculto (para Pierre Schaeffer, acusmática) de Daniel Schachter y Construcción 4 (mixta) de Teodoro Cromberg, Mariano Piñeiro y Fernando Dieguez.

Presentación: miércoles 15 de julio a las 19, en LIPM.

Borges: amores y odios musicales, Fernanda Morello - piano

¿Cuáles eran los compositores y las piezas de música que le gustaban a Borges, y cuáles las que no le gustaban nada? Un recital de piano a cargo de Fernanda Morello y una conversación con obras de Brahms, Debussy, Mozart y Julián Aguirre, en el marco de la exposición Borges: ecos de un nombre.

Fernanda Morello es una de las pianistas más versátiles de la escena argentina. Su labor solista la lleva a colaborar con las principales orquestas del país (Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica Nacional) y a presentarse en prestigiosos escenarios internacionales. Con más de doce discos editados y distinguida con el Premio Gardel, se destaca por sus proyectos interdisciplinarios y actividad docente en la UNA y el Conservatorio Astor Piazzolla.

Presentación: viernes 17 de julio a las 18, en la Capilla.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Gustavo por Adicta

Adicta rinde tributo a Cerati con su show especial. La emblemática banda argentina de electropop Adicta se presentará el viernes 10 de julio a las 20:30 con una propuesta única.

En esta función especial, la agrupación fusionará su particular identidad sonora y su vanguardia electrónica para reinterpretar las canciones más icónicas de la obra de Gustavo Cerati. El espectáculo promete ser un viaje musical emotivo y potente, uniendo la lírica del exlíder de Soda Stereo con el pulso bailable y melancólico que caracteriza a la banda comandada por Rudie Martínez.Las entradas para este reencuentro imperdible ya se encuentran disponibles de forma online a través de la plataforma de venta oficial

* Humboldt | Niceto Club, Niceto Vega 5510, C. A. B. A.

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ACTIVIDADES

El borde de sí mismo, con idea, curaduría y dirección de Alejandro Tantanian

El ciclo que propone ensayos entre el teatro y las artes visuales se extenderá del 11 de junio al 26 de julio en el Museo Moderno.

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presenta la quinta edición de El borde de sí mismo, ciclo concebido y dirigido por Alejandro Tantanian, que propone pensar la escena como un territorio en constante mutación: un hábitat donde conviven el gesto, la palabra, la materia y el tiempo. En esta edición participarán las y los artistas Elba Bairon, Grupo Besa, Manuel Hermelo, Cervio Martini, Ópera Periférica: Pablo Foladori & Gerardo Cardozo y Antonio Villa.

Las funciones se desarrollarán a lo largo de siete semanas, entre el 11 de junio y el 26 de julio, y las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma EntradasBA y en la boletería del Museo Moderno, a partir de $7.000.

Programación:

SEMANA 4, del viernes 3 al domingo 5 de julio de 2026

Elba Bairon, S/T

En esta performance, una saxofonista interpreta diversos temas que acompañan la acción de un bailarín, quien transita la sala realizando la postura vertical, acompasada por el tiempo de la respiración. Intérprete: Valentín Caringella. Música: María Luz Faura. Asistente de dirección: Carolina Castagnola. Dirección: Elba Bairon. Duración: 20’.

Horarios de funciones: viernes 3 de julio, a las 19; sábado 4 de julio, a las 16 y a las 18; domingo 5 de julio, a las 16 y a las 18.

Obra apta para todo el público.

SEMANA 5, del viernes 10 al domingo 12 de julio de 2026

Cervio Martini, Pimp y Nela

Un casi musical, un diálogo sin sentido desde el último iceberg. Guión/ actuación / dirección: Cervio Martini. Actuación: Flor Sánchez Elía, Clara Esborraz. Diseño sonoro: Cervio Martini. Iluminación: Gonzalo Berdes.

Horarios de funciones: viernes 10 de julio, a las 19; sábado 11 de julio, a las 16 y a las 18; domingo 12 de julio, a las 16 y a las 18.

Advertencia: Esta obra contiene imágenes que pueden herir sensibilidades. Recomendada para mayores de 16 años. Menores con acompañamiento de un adulto. Incluye luces estroboscópicas y efectos visuales intensos que pueden afectar a personas fotosensibles.

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SEMANA 6, del viernes 17 al domingo 19 de julio de 2026

Ópera Periférica / Pablo Foladori & Gerardo Cardozo/ La isla

“(…) sería mejor hacer la ópera acá, le dije a Fernanda antes de que se fuera. Cuando me quedé solo, volví a recorrer las salas del centro cultural. Creo que eran dos contiguas. El lugar estaba vacío, pero se escuchaba un piano en alguno de los cuartos cercanos. Me dieron ganas de fumar y salí al parque. Recorrí de nuevo la calle arbolada y, cuando regresé, el pianista había desaparecido. Llovía. Entre los matorrales que crecían cerca de la entrada me pareció ver una rana. Abrí el cuaderno y escribí algo muy breve sobre lo que acababa de ver. Tardé años en corregirlo hasta darle alguna forma. Creo que escribí sobre una tempestad o sobre algo que no deja de caer, pero que puedo poner en escena”.

Intérpretes: Martín Aletta, Pablo Foladori, Rica, Matías Vértiz. Arte y vestuario: Marina de Caro. Vestuario: Teresa Giarcovich. Iluminación: Gonzalo Berdes. Coreografía: Florencia Vecino. Composición electroacústica y procesos en vivo: El Piyi. Archilaúd: Maxi Mas. Gong sinfónico: Cecilia Simone. Asistencia: Marlón Ze. Libro: Pablo Foladori. Dirección de escena: Gerardo Cardozo y Pablo Foladori. Dirección general: Pablo Foladori. Duración: 30’.

Horarios de funciones: viernes 17 de julio, a las 19; sábado 18 de julio, a las 16 y a las 18, y domingo 19 de julio, a las 16 y a las 18.

Advertencia: Esta obra contiene imágenes que pueden herir sensibilidades. Recomendada para mayores de 16 años. Menores con acompañamiento de un adulto.

* Museo Moderno, Avenida San Juan 350, C. A. B. A.

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EXPLORADORES DEL ESPACIO

Llega a Buenos Aires la experiencia virtual espacial más grande del mundo, que permite ser astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esta experiencia ofrece una oportunidad única para descubrir cómo viven, trabajan y se desplazan los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

EXPERIENCIA DISPONIBLES DESDE EL 19 DE JUNIO.

Entradas disponibles desde el 19 de junio en www.laruralticket.com.ar.

* La Rural, Pabellón Frers – Av. Santa Fe 4363, CABA.

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CORPORALIDADES

Ventana Galería presenta Corporalidades, la tercera edición de su ciclo curatorial El amor puede funcionar, una plataforma de exhibición audiovisual que invita a artistas de distintas disciplinas a producir contenidos breves para ser exhibidos en Ventana Galeria de videoarte.

En esta nueva edición, el proyecto se traslada a una de las ventanas de Central Newbery Galeria, su nuevo espacio anfitrión ubicado en Jorge Newbery 3599, en el barrio de Chacarita, Buenos Aires. Este funciona de manera permanente todos los días las 24 hs.

La muestra reúne obras de Jovita Kelmelmajer, Matías Jesús Funes, Romina Cruz y la artista invitada Carla Fonseca, quienes desde la danza, la performance, la interpretación y las prácticas del movimiento exploran distintas maneras de pensar el cuerpo contemporáneo con el entorno que nos rodea y con el que convivimos.

* Central Newbery, Jorge Newbery 3599, C. A. B. A.

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Museo Ana Frank

Recorridos guiados por cuatro salas, objetos originales de la época, la única recreación de la Casa de Atrás y el castaño original al que Ana le escribía en su Diario.

JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO: Visitas particulares, de 14 a 18 hs

2 x 1 en la ENTRADA GENERAL para visitas particulares (solo en efectivo) los jueves y domingos. Info: https://centroanafrank.com.ar/visita-el-museo/

* Centro Ana Frank Argentina, en Superí 2647, C. A. B. A.

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

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Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Se podrán realizar circuitos gratuitos todos los martes, con previo retiro de entradas por la boletería.

Colón Fábrica abre sus puertas todos los días, de lunes a domingos, con un horario extendido desde las 10 hasta las 18. Un recorrido por las grandes escenografías del Teatro Colón, donde el público puede conocer de cerca los vestuarios y elementos originales de las principales producciones del primer coliseo.

Las entradas gratuitas pueden retirarse de manera presencial en la boletería del Colón Fábrica (Av. Don Pedro de Mendoza 2163) los días martes de 10 a 11:30 y de 14:30 a 16 para participar de los recorridos libres en esas franjas horarias. Las entradas gratuitas son exclusivamente para recorrido libre. Las visitas guiadas que se realicen dentro de esas franjas horarias continuarán teniendo costo.

Horarios: de lunes a domingos (inclusive feriados) desde las 10 a las 18. Las visitas guiadas tienen lugar entre las 11 y 17 (consultar horarios actualizados en la web).

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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INFANTILES

Clases de sapito, presentación y taller

Nina Jäger y María Elina presentarán su libro Clases de sapito el sábado 11 de julio a las 15:30 con un taller pensado para pequeños a partir de 4 años. Ese día se confeccionarán las propias piedras de sapitos que llevarán mensajes a otra orilla.

Para participar pueden inscribirse por mensajito directo o en el link de Casa Gerbera.

* Casa Gerbera, Estados Unidos 4167, C. A. B. A.

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La Pequeña Big Band en Bebop Club

Grandes canciones para toda la familia, en las vacaciones de invierno. Una puerta mágica se abre y algo inesperado sucede: las canciones que acompañaron generaciones enteras aparecen transformadas por la energía y el sonido de una orquesta de jazz. La Pequeña Big Band es un espectáculo musical para toda la familia que reimagina canciones de películas, series y universos animados a través del lenguaje del swing, la improvisación y la potencia sonora de una Big Band en vivo. Con diez músicos en escena, humor, juego y un universo propio de personajes, el espectáculo propone una experiencia donde chicos y grandes comparten algo poco habitual: sorprenderse juntos. Mientras los más pequeños descubren instrumentos, ritmos y personajes musicales, los adultos vuelven a encontrarse con melodías que forman parte de su propia historia, pero interpretadas desde una mirada completamente nueva.

Del 21 al 31 de julio, de martes a viernes a las 13. Entradas desde $ 18.000 a través de www.bebopclub.com.ar, por boletería, de martes a domingos de 17 a 20, o en la puerta. Los shows son puntuales. Puerta desde las 12.30.

* Bebop Club, en Uriarte 1658, C. A. B. A.

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El universo Monstriña llega a Mendoza: Monstriña itinerante

De María Verónica Ramírez con curaduría de Sabina Villagra.

Monstriña, el entrañable personaje creado por María Verónica Ramírez, es una exhibición que combina encantadores dibujos con distintas estaciones interactivas donde se invita a la participación activa del espectador. Monstriña es una pequeña de edad incierta que transita –entre distraída y llena de curiosidad– la crucial etapa de los miedos, la edad de los por qué y el descubrimiento de lo desconocido. El delicado trazo con el que está elaborada Monstriña, que se inspira en la mejor tradición del humor gráfico argentino y en la ilustración artística de calidad, la convierte en un objeto que atrae a grandes y chicos.

La exposición está compuesta por más de cincuenta ilustraciones en las que se ve a Monstriña domesticando a sus propios monstruos y fantasmas.

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) –Gral. Espejo, M5502 Capital, Mendoza– será la primera parada de Monstriña itinerante, la exposición que sale de Buenos Aires con ganas de iniciar un recorrido nacional del entrañable personaje creado por la artista visual, realizadora audiovisual y gestora cultural María Verónica Ramírez.

La inauguración tendrá lugar el viernes 10 de julio, de 17 a 20, con entrada sin costo, y dará comienzo a una propuesta especialmente pensada para disfrutar durante las vacaciones de invierno en el marco de la octava edición del ciclo municipal Ciudad de los Chicos 2026. Tras la inauguración del próximo viernes 10 a las 17, la muestra de Monstriña permanecerá abierta durante las vacaciones de invierno todos los días de 10 a 19, con entrada sin costo.

Además, entre el 13 y el 18 de julio se realizará diariamente a las 11 y a las 16 una Experiencia Interactiva Universo Monstriña, recorrido guiado especialmente para que niños, niñas y adultos se sumerjan en el imaginario del personaje a través del juego, la creatividad y la expresión artística.

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Museo Participativo Prohibido No Tocar

El Museo Participativo de Ciencias es un museo interactivo cuyo lema es “Prohibido No Tocar” (Facebook Museo Participativo)

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

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Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

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CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Club de Lectura de Memoria Madre

El Laboratorio Memoria Madre es una invitación a leer, escribir y conversar sobre literatura, memoria y maternidad. Todos los martes de 9:30 a 11:30 x Meet. Lo maternal como pregunta y enigma universal. Sobre ser hijo, ser madre y sobre la memoria de esas experiencias vitales. Sobre la afectación de la maternidad porque todos somos hijos.

Semanalmente se genera un espacio reflexivo de diálogo y de compartir saberes que nos inquietan y nos salvan. Es un espacio para crear desde el error como acto y recurso creativo. La escritura como gesto. Narrar lo que nos sostiene y a pensar la autoficción, la memoria y el valor de lo diario. Escribir para no olvidar, para dejar registro y atesorar. A jugar con las palabras, la edición y con el deseo, para entregarnos al misterio y ensayar, colectivamente, nuevos modos de nombrar.

Se trabaja con consignas abiertas. El laboratorio incluye material de lectura de diversos géneros. Está destinado a todas las personas que quieran leer y escribir. No se necesitan conocimientos previos. No se necesita ser madre.

En esta tercera edición, la intención está puesta en profundizar en los procesos de lectura e investigación como primeras prácticas literarias. Y acá nace el Club de Lectura. Una excusa para leer mensualmente un libro a tu ritmo, con tus tiempos y el último martes del mes juntarse a conversarlo, debatirlo y ponerlo a dialogar. Para cada título se manda un mapa literario/perfil del autor/autora + Guía de Lectura con ejes y preguntas.

Te podes sumar a todo el laboratorio o solo al martes del Club de Lectura.

Para más info, enviar mail a memoriamadre@gmail.com o por mensaje de Instagram en @memoriamadre.

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CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría: Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

http://proyectos.fundacionfjklemm.org.

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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

Abre la convocatoria para el ciclo de cortometrajes independientes Casi Primavera

El ciclo Casi Primavera, dedicado a la difusión y exhibición de cortometrajes nacionales independientes, abre una nueva convocatoria para sumar obras a su próxima exhibición.

Podrán participar realizadores independientes con cortos de cualquier género —ficción, documental, experimental, videoclip o animación— de hasta 20 minutos, en formato MP4 (h264, 1920x1080) y máximo 3 GB. Si el idioma original no fuera en castellano, deberán incluir subtítulos. Un comité de la organización seleccionará las obras que integrarán la exhibición.

La fecha límite para enviar los cortometrajes es el 1 de agosto de 2026. La inscripción se realiza a través del formulario.

Para conocer más sobre el ciclo y ediciones anteriores, ingresar al perfil de Instagram del ciclo, @casiprimavera.cc. Para consultas, escribir a ciclocasiprimavera@gmail.com.

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Convocatoria para compositores de obras mixtas

El Laboratorio de Investigación y Producción Musical (LIPM) del Centro Cultural Recoleta y el Ensamble Fractus convocan a compositores a participar de un proceso de trabajo colaborativo orientado a la producción y experimentación de obras mixtas inéditas, que integren solistas o grupos de cámara junto a electrónica.

La propuesta invita a desarrollar un trabajo conjunto entre compositores e intérpretes en el marco de las actividades del LIPM, junto al Ensamble Fractus, dirigido por Mariano García Berardi. El proceso contempla una primera lectura de la obra seleccionada, instancias de revisión y ajuste, ensayos y un concierto de estreno durante la temporada 2026 o 2027 del LIPM.

¿QUÉ OFRECE?

-Instancias de trabajo y experimentación junto al Ensamble Fractus.

-Lectura inicial y devolución sobre la obra presentada.

-Espacios de ajuste y revisión en diálogo con intérpretes.

-Ensayos de la obra seleccionada.

-Concierto de estreno en la programación 2026 o 2027 del LIPM.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?

-Compositores mayores de 18 años que residan en el país.

-No es necesario contar con obras estrenadas previamente ni tener nacionalidad argentina.

-Cada postulante podrá presentar una única obra, realizada de manera individual o en colaboración.

¿CÓMO POSTULARSE?

La postulación se realizará por mail a conciertoslipm.ccr@buenosaires.gob.ar hasta las 00 h del 7 de agosto de 2026.

Bases y condiciones.

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Concursos literarios del Centro Ana Frank

14º Concurso Literario inclusivo, para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: 1° de septiembre de 2026. para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

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* Podés enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.