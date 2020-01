EHD: Hay varias cosas. A mi me llaman por los talleres de Perfil Bajo. Porque encontré un sistema narrativo y adaptado que otros directores no tienen en cuenta al celular como extensión del cuerpo humano. Se tiene en cuenta para toda la vida y muchas veces los ves arriba de una escena, pero no se hacen cargo que abajo los espectadores están mirando el celular durante las funciones. Y yo hago mucho hincapié en la lucha contra el aburrimiento, que es un gran desafío, contra el peor capítulo de Game of Thrones, y un espectador que tiene el ojo muy entrenado, y me llaman para ver cómo utilizarlo como herramienta narrativa. Y a partir de esto me parece que hay un mundo, un universo importantísimo con el celular para capitalizarlo, para ponerlo al servicio de producciones artísticas como herramientas y amigarse un poco más. O sea se puede usar para el mal, para el bien, puede romper una obra de cualquier estilo, pero bueno, si uno lo usa bien y puede ser algo muy fructífero para contar historias. También la obra tiene una crítica al celular, en el sentido que invita a levantar la mirada de la pantalla del celular y conectarse con los otros. Nosotros usamos el celular, pero como una carnada para que la gente se conecte con otros. Entre ellos y alrededor.