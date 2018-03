La obra cuenta la historia de Ana quien no sabe bien lo que quiere, le pasan muchas cosas y las actitudes y reacciones de la gente le parecen extrañas, ajenas. Es madre, tiene pareja (mujer), pero no se halla en ningún encuadre, en ningún rol. La dificultad del encuentro y el hecho de que "las cosas no terminan" son el centro de un texto de confesiones que le escribe a la madre muerta en la fecha de su cumpleaños, mientras le prepara su plato favorito, una tortilla de papas. El hecho es que la madre está ahí, con una presencia fantasmal pero muy terrena dentro de una pintura del padre. Y casi al final, en un acto inesperado, se cuenta la verdad de la milanesa, o de la tortilla o del desierto de Ana.