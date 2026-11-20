El sábado 21 de noviembre, Maria João presenta su disco 'Abundância' en Bebop Club en el marco del ciclo Primavera Jazz Sessions (Foto: Humberto Mouco / prensa Bebop)

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Cuatro décadas de trayectoria, escenarios en cinco continentes y una voz que siempre encontró sus propios caminos: Maria João, una de las voces más singulares de la escena jazzera europea, llega este sábado 21 de noviembre a Buenos Aires para presentar Abundância, su más reciente disco, en el marco de Primavera Jazz Sessions 2026. El concierto, que se realizará en Bebop Club, cerrará el ciclo con el que la sala porteña reúne anualmente a figuras internacionales del jazz y sus cruces con otros lenguajes musicales.

Maria João llega a Buenos Aires por quinta vez

La relación de la artista con Argentina tiene historia propia. Desde su primera visita en 1999, junto al pianista Mário Laginha, pasando por la presentación de Chocolate en 2010, el cierre del Buenos Aires Jazz en 2016 junto al brasileño Guinga y su paso como artista residente por la Usina del Arte en 2018, João construyó con el público local un vínculo que ella misma describe con afecto: “El público es muy cariñoso, conoce mucho de música y siempre me mima muchísimo”, dijo la artista, que también reveló que su amor por el país comenzó antes que su carrera. “Mi relación de amor con Argentina comenzó con mi primer romance, que fue con un chico argentino. Yo tenía 15 años”, recordó.

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Publicado en febrero de 2025, Abundância celebra los 40 años de carrera de Maria João y es, según ella misma, una síntesis de su historia personal. Nacida en Lisboa de padre portugués y madre mozambiqueña, la cantante grabó el disco entre Mozambique y la capital portuguesa junto a músicos y cantantes locales, además de un coro. La producción estuvo a cargo del músico electrónico Luís Fernandes. “Voy a Mozambique casi todos los años. También es mi tierra, mi amor. Siempre soñé con grabar allí junto a músicos y cantantes mozambiqueños, y esta vez sucedió. ¡Qué felicidad!”, expresó.

El recital en Bebop Club cuenta con el acompañamiento de João Farinha en sintetizadores, Texito Langa en batería y un trío coral.

El título del álbum condensa esa síntesis entre pasado y presente. “El nombre Abundância representa la inmensa suerte que tengo de contar con toda esta familia, diversa y colorida, y de tener esta vida que tengo”, señaló la artista.

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La improvisación musical en el centro

Abundância fusiona tradiciones musicales mozambiqueñas con experimentación electrónica, en una propuesta que João enmarca dentro de una búsqueda artística permanente. “Es deber de todo artista estirar sus propios límites, dar media vuelta, empezar de nuevo, desafiar sus horizontes y salir de su zona de confort artístico. ¡Intento hacerlo siempre!”, afirmó. La artista destacó además el rol de sus colaboradores en ese proceso: “Tengo la suerte de contar con músicos que son una fuente de inspiración para mí y que saben muchísimo de electrónica, algo que amo”.

Ese espíritu de apertura hacia otros lenguajes y tradiciones recorre toda su trayectoria. A lo largo de cuatro décadas, Maria João trabajó con artistas de universos muy distintos, desde la pianista japonesa Aki Takase y el brasileño Gilberto Gil hasta el propio Guinga. “Significa tener todo un mundo por explorar. Tener compañeros diferentes de mí para hacer música es magnífico”, resumió.

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Para la presentación en Bebop Club, João estará acompañada por João Farinha en sintetizadores y electrónica, Texito Langa en batería, y un coro de tres voces. La formación replica el espíritu del disco y pone la improvisación en el centro de la escena. “Cantar en conciertos es el lugar que más amo de todos”, admitió la artista, que anticipó cómo imagina la noche: “Espero hacer buena música, bailable, seductora y feliz. ¡Lo voy a conseguir! ¡Los espero allí!”