Cuba

“Te amo, mi leona”: la carta desde prisión del cubano Eddy Ceballos a su madre

El creador de contenido y humorista le dedicó una carta a Marieta Pérez Alfaro, a quien definió como su principal sostén desde que fue detenido en La Habana el 1 de junio

Eddy Ceballos cumplió 165 días de prisión preventiva en La Habana tras su detención el 1 de junio de 2026. (Cortesía: YouTube/Marieta Perez)
Eddy Ceballos cumplió 165 días de prisión preventiva en La Habana tras su detención el 1 de junio de 2026. (Cortesía: YouTube/Marieta Perez)
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A 165 días de su detención, Eddy Ceballos envió una carta manuscrita a su madre desde prisión, en la que describe el respaldo de ella como la fuerza que lo sostiene durante su encarcelamiento. El creador de “Despingovery Channel y humorista permanece bajo prisión preventiva desde el 1 de junio de 2026, a la espera de juicio, según denunció su familia.

El documento fue difundido en Facebook por Marieta Pérez Alfaro, madre del humorista cubano. Junto a la imagen de la carta, escribió que su hijo está “encarcelado injustamente” y que el texto la emociona cada vez que lo lee.

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“Hoy es él quien rige mis pasos y me siento orgullosa por el hombre en que se convirtió”, expresó Marieta. La mujer también afirmó que desconoce hasta dónde llegará el proceso, aunque sostuvo que ambos lo enfrentarán juntos.

En su publicación, Marieta afirmó que la carta le sirve de consuelo porque confirma que su hijo sabe que no está solo. “Gracias, hijo. No sé dónde vamos a parar, pero vamos juntos”, escribió.

El arresto de Ceballos ocurrió tras la grabación de un episodio en una base militar abandonada con misiles y radares soviéticos. (Cortesía: YouTube)
El arresto de Ceballos ocurrió tras la grabación de un episodio en una base militar abandonada con misiles y radares soviéticos. (Cortesía: YouTube)

En el texto, escrito a mano y dirigido a “la artífice de lo que soy”, Eddy Ceballos agradece a su madre por asumir su defensa pública y acompañarlo durante los más de cinco meses que lleva privado de libertad.

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“Mi mami, en este mar de vicisitudes trato cada día de quedarme con lo poco positivo”, escribió el creador de contenido. En uno de los pasajes centrales de la carta, le dice que verla “sólida como una roca” le permite mantener la voluntad frente a un proceso que considera desigual.

También se refiere al papel de su madre en la defensa de su caso. “Saber que estás peleando por mí como una leona me exige día a día estar a la altura”, señala. Para Ceballos, el apoyo de Pérez Alfaro representa una “inyección de valor” cuando enfrenta momentos de quiebre emocional.

La frase que cierra la carta condensa el vínculo entre ambos: “Te amo, mi leona”. Antes, el joven le atribuye a ella los valores que forjaron su identidad y le asegura que cualquier logro futuro también le pertenecerá.

“Todo lo que soy y podré llegar a ser es gracias a ti, a tu entrenamiento y valores”, escribió Ceballos. También le confesó que le produce felicidad saber que ella se siente orgullosa de él precisamente en uno de los períodos más difíciles de su vida.

La carta contiene otra declaración sobre su futuro y el de su madre: “El objetivo de mi vida es dejar un legado para la sociedad y el tamaño de ese legado será el tuyo propio. Cada victoria mía será tuya porque yo soy quien soy gracias a ti”.

El creador de contenido describió el respaldo de su madre como el sostén principal para sobrellevar el encierro. (Cortesía: YouTube)
El creador de contenido describió el respaldo de su madre como el sostén principal para sobrellevar el encierro. (Cortesía: YouTube)

Fue detenido después de grabar en una instalación militar abandonada

Eddy fue detenido el 1 de junio de 2026 en La Habana, después de registrar un episodio en una instalación militar abandonada. El video mostraba misiles soviéticos, radares y otros equipos en desuso, según la información difundida por su entorno.

El creador de contenido se hizo conocido por Despingovery Channel, un espacio de humor y sátira que utilizaba recursos de los documentales de naturaleza para retratar situaciones cotidianas de Cuba, entre ellas el deterioro urbano y los problemas de infraestructura.

La familia sostiene que a la fecha no se ha celebrado un juicio contra Eddy.

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