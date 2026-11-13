La frontera de 391 kilómetros que República Dominicana vigila con drones, artillería y una verja que aún no termina de construirse

Integrantes del Ejército de República Dominicana custodian un muro fronterizo este jueves, en Jimaní (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

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Las fronteras dominicanas conviven con la crisis haitiana desde hace años, pero el desarrollo más reciente eleva la tensión regional: 2,500 soldados salvadoreños operan en Haití sin un marco claro de coordinación con la fuerza internacional respaldada por la ONU, según confirmó esta semana la Organización de las Naciones Unidas.

El Gobierno de República Dominicana, mientras tanto, asegura que la línea fronteriza permanece bajo control.

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En Jimaní, localidad de unos 13,000 habitantes situada en el suroeste dominicano, una verja perimetral en construcción y la presencia militar permanente son el único recordatorio visible de la violencia que golpea a Haití.

Efectivos de las Fuerzas Armadas de República Dominicana vigilan el paso fronterizo de Jimaní, limítrofe con Haití. El contingente armado custodia accesos metálicos, inspecciona pertenencias de civiles y supervisa el tránsito de vehículos y personas en la zona limítrofe. La cobertura documenta la actividad comercial habitual y las medidas de seguridad implementadas por las autoridades dominicanas en el puesto de control fronterizo.

Jimaní es el paso fronterizo más cercano a Puerto Príncipe, con el que se conecta por la Ruta Nacional No. 8, de tránsito restringido por las bandas armadas.

República Dominicana y Haití comparten la isla de La Española a lo largo de 391 kilómetros de franja terrestre. El control no se limita a los pasos fronterizos oficiales, sino que abarca extensas zonas de varias provincias limítrofes.

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Integrantes del Ejército de República Dominicana custodian un destacamento fronterizo este jueves, en Jimaní (República Dominicana).EFE/Orlando Barría

El Ejército dominicano defiende el control total de la línea fronteriza

“Cuando en la capital se habla de la frontera, se concentran solamente en los pasos fronterizos, pero tenemos que recordar que tenemos 391 kilómetros de franja fronteriza terrestre. La seguridad no es solamente en los pasos fronterizos, es toda la franja”, afirmó a EFE el comandante de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército dominicano, general de brigada Freddy Rafael Soto Thormann.

El oficial remarcó que, tal como lo han expresado el presidente Luis Abinader y los jefes militares del país, “la frontera está segura” y permanece bajo control del lado dominicano.

Esa vigilancia incluye una verja perimetral de 22 kilómetros de longitud en el tramo fronterizo de Jimaní, de los cuales ocho ya están construidos, además de drones y sistemas electrónicos de monitoreo.

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¿Por qué aumentó la vigilancia militar en la frontera dominicana? La presencia castrense se reforzó después de que bandas armadas haitianas emboscaran, el 18 de octubre, a cuatro militares salvadoreños en Croix-des-Bouquets, en la periferia de Puerto Príncipe, quienes continúan desaparecidos.

Un haitiano camina frente a integrantes del Ejército de República Dominicana este jueves, en Jimaní (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

El presidente Abinader respondió el 25 de octubre con el envío de dos batallones adicionales, equipos pesados y artillería a la frontera sur.

La emboscada a soldados salvadoreños disparó un despliegue regional

El ataque contra los cuatro militares, que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), llevó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a enviar más de 2.000 soldados a Puerto Príncipe bajo el argumento de buscar a sus compatriotas. La tropa terminó involucrada a fondo en la lucha contra los grupos armados, sin que se conozca con claridad el alcance real de esa misión.

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Ese despliegue, que EFE documentó en terreno dominicano a mediados de noviembre, sigue sumando efectivos. Según informó Associated Press, agencia estadounidense, el 11 de noviembre, Abinader confirmó que su Gobierno colabora con Bukele mediante logística e inteligencia mientras unos 2.500 soldados salvadoreños combaten a las bandas, en su mayoría al margen del marco de la fuerza multinacional avalada por Naciones Unidas.

Un vocero de esa fuerza, Igor Rugwiza, declaró a la agencia que la coordinación con las autoridades haitianas y los socios internacionales resulta esencial para lograr resultados de seguridad sostenibles. Amnistía Internacional, organización de derechos humanos, exigió a los Gobiernos de El Salvador y Haití que publiquen el acuerdo que ampara el despliegue y expliquen las reglas de uso de la fuerza, según consignó la misma agencia.

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Soldados salvadoreños montan guardia ante la llegada de un convoy de vehículos blindados que transportan personal militar en el vecindario de Tabarre, el viernes 30 de octubre de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)

El comercio fronterizo sostiene a Jimaní pese al riesgo

A solo 60 kilómetros de Puerto Príncipe, Jimaní vive del intercambio comercial con la capital haitiana y con poblados como Malpasse, Fond Parisien y la propia Croix-des-Bouquets, escenario del ataque a los soldados salvadoreños.

“Yo vivo en Fond Parisien pero prácticamente paso más tiempo aquí, brindando mis servicios para ayudar a cargar lo que salga”, relató a EFE Peter, un joven haitiano que trabaja a diario en el cruce fronterizo.

El trayecto desde Jimaní hasta Fond Parisien es relativamente seguro gracias a las brigadas de autodefensa que han impedido la llegada de las pandillas a esa localidad. De ahí hasta Puerto Príncipe, en cambio, las bandas armadas son las que mandan.

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Las pandillas que controlan la mayor parte de la capital haitiana cobran “peajes” en la carretera a quienes viajan a diario hasta Jimaní para comprar alimentos y mercancías que luego revenden en Puerto Príncipe. Transportistas y comerciantes son plenamente conscientes de esa dinámica.

Un hombre fue captado este 12 de noviembre al cargar mercancías en una carretilla, en el mercado fronterizo, en Jimaní (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Vida cotidiana en Jimaní, con la crisis visible solo en los cuarteles

En Jimaní la vida transcurre con normalidad, casi ajena a la crisis del país vecino. El problema haitiano solo se hace visible por la fuerte presencia militar de unidades del Ejército de República Dominicana y del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) en las zonas limítrofes.

Esa sensación contrasta con la escalada que se vive del otro lado de la isla. El 10 de noviembre, Bukele difundió un video en el que afirmó que sus tropas destruyeron la vivienda y el centro de operaciones de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder señalado de la banda 400 Mawozo, aunque medios como el Miami Herald atribuyeron la operación a la policía haitiana con apoyo salvadoreño.

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El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció públicamente el respaldo de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las bandas y tenía previsto viajar a El Salvador entre el 16 y el 17 de noviembre para discutir el futuro del despliegue, según informó El País el 9 de noviembre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre el paradero de los cuatro técnicos militares desaparecidos desde el 18 de octubre.