La caída de Nvidia no se detiene: su capitalización bursátil bajó más de USD 500.000 millones por el escándalo de su CEO

La salida de Jensen Huang deja a Nvidia ante el enorme desafío de reemplazar su liderazgo.

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Las acciones de Nvidia cayeron más de un 3% este viernes, mientras los inversores asimilaban la salida de Jensen Huang como director ejecutivo del gigante de los chips de IA, tras informes de múltiples romances.

Las acciones del gigante tecnológico cierran la semana con un desplome del 14%, que se amplía a 30% en el último mes, pues este activo ya tenía una dinámica negativa antes de los escándalos.

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La capitalización bursátil de Nvidia es hoy de 3,8 billones de dólares. Así, la caída sufrida al trascender las relaciones extramatrimoniales de Huang -y su renuncia como CEO el jueves 12 significaron- una destrucción de valor de 537.000 millones de dólares.

La compañía que fue la más valiosa de Wall Street en cuanto a market cap cayó por debajo del umbral de capitalización de mercado de 4 billones de dólares. Algunos analistas señalan una valoración atractiva, dado el PER (relación precio-beneficio) a futuro de Nvidia de 13, con un crecimiento de los ingresos del 60% interanual.

“Creemos que la acción tiene soporte en 165 dólares por acción, y el sentimiento del mercado es extremadamente negativo”, dijo a Yahoo Finance James Demmert, director de inversiones de Main Street Research.

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El sentimiento negativo debido al derrotero de Nvidia afecta a otras acciones de los fabricantes de chips como AMD, Broadcom e Intel, que recortaron aproximadamente un 9%, un 6% y un 5% respectivamente.

Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que fabrica chips de Nvidia, cayeron más del 3%. El fabricante de equipos para semiconductores ASML se mantuvo prácticamente sin cambios. Asimismo, a lo largo de la semana el índice tecnológico Nasdaq de Wall Street sostuvo ganancias próximas al 1%, en los 25.000 puntos, aunque la corrección de precios cuando se amplía el análisis en el último mes alcanza el 8 por ciento.

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Las acciones del fabricante de dispositivos de almacenamiento Sandisk (-8,5% este viernes) prolongaron las caídas de la sesión anterior, y las acciones de los fabricantes de chips de memoria Micron Technology (-5%) y SK Hynix (-5,2%) también bajaron.

¿Por qué las acciones de Nvidia no encuentran piso?

Los principales factores que explican este reciente derrumbe en la bolsa son:

Renuncia del CEO Jensen Huang:. El directorio avanzó en su salida tras confirmarse relaciones extramatrimoniales -una de ellas vinculada a una persona investigada bajo sospechas de espionaje y nexos con inteligencia extranjera-. Colette Kress asumió de forma interina, generando gran incertidumbre sobre el rumbo estratégico de la empresa. Dudas sobre el liderazgo y sucesión. Huang lideró a Nvidia durante más de tres décadas y no existía un sucesor natural claro, lo que provocó pánico entre los inversores y múltiples rebajas de calificaciones por parte de analistas. Escepticismo sobre la Inteligencia Artificial. El desplome se suma a un contexto previo de dudas en Wall Street sobre si las enormes inversiones de capital en infraestructura de IA lograrán generar suficientes ganancias para justificar las altas valoraciones del sector. Efecto contagio en el mercado. La fuerte ponderación de Nvidia en índices como el Nasdaq y el S&P 500 amplificó la caída general de las tecnológicas y arrastró a otras empresas del ecosistema (como CoreWeave).

Nombres para la sucesión

por ahora el liderazgo interino de Nvidia es ejercido por Colette Kress, quien ocupa la dirección financiera de la empresa desde 2013 y cuenta con experiencia previa en empresas como Microsoft y Cisco. Su nombramiento busca garantizar la continuidad operativa y transmitir estabilidad a los mercados financieros tras 33 años de liderazgo de Huang.

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Además, Harvey Jones quedó como presidente de la junta directiva para acompañar la gestión interina durante este proceso.

Aunque Nvidia no publicó una lista oficial, analistas del sector tecnológico e inversionistas señalan varios perfiles con posibilidades de asumir el puesto de manera definitiva:

Ian Buck. Vicepresidente de Nvidia y figura clave detrás del desarrollo de la plataforma de software CUDA y de los sistemas de inteligencia artificial para centros de datos. Algunos expertos sugieren incluso la posibilidad de un esquema de liderazgo compartido junto a Kress.

Jeff Fisher. Ejecutivo veterano de la compañía con amplia experiencia en el área de productos y estrategia comercial.

Andrew Bell. Vicepresidente senior de ingeniería de hardware, con más de dos décadas de trayectoria dentro de la organización.

Rene Haas. Actual CEO de Arm y antiguo directivo de Nvidia, quien aparece como el principal candidato externo mencionado por su profundo conocimiento en la industria de semiconductores.