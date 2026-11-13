Guatemala

Un microbús se sale de la carretera, choca contra un inmueble y deja un muerto en Huehuetenango, Guatemala

El conductor Manuel Fernando Francisco, de 18 años, murió atrapado en la unidad tras el siniestro ocurrido el viernes en El Calvario, zona 3, sobre la ruta hacia Chiantla durante la mañana

Bomberos con cascos atienden a una persona en una camilla dentro de una ambulancia roja con las puertas traseras abiertas en una calle
Integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Huehuetenango asisten a una persona sobre una camilla en el interior de una ambulancia. (Bomberos Voluntarios GT)
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Un microbús colectivo se salió de la carretera y chocó contra un inmueble en el sector de El Calvario, zona 3 de Huehuetenango, sobre la vía hacia Chiantla, el viernes 13 de noviembre. El piloto, Manuel Fernando Francisco, de 18 años, quedó atrapado en la unidad y murió por politraumatismo, mientras 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales.

El accidente ocurrió durante la mañana, cuando el vehículo perdió el control antes de impactar contra una estructura situada a un costado de la carretera. Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de socorro después de escuchar el choque.

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La víctima mortal permaneció dentro del microbús tras el impacto. Los rescatistas determinaron que ya no tenía signos vitales debido a la gravedad de las lesiones antes de completar las maniobras para extraerlo.

Bomberos con cascos atienden a una persona en una camilla dentro de una ambulancia roja con las puertas traseras abiertas en una calle
Integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Huehuetenango asisten a una persona sobre una camilla en el interior de una ambulancia. (Bomberos Voluntarios GT)

Catorce pasajeros trasladados a dos hospitales

Los Bomberos Voluntarios de la 17.ª Compañía informaron que 14 pasajeros sufrieron golpes y otros traumas por el impacto. Los afectados recibieron atención prehospitalaria en el lugar antes de ser enviados a las áreas de emergencia.

Del total de heridos, 13 personas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Huehuetenango y una fue llevada al centro asistencial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entre los pasajeros lesionados había hombres, mujeres y niños.

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Los cuerpos de socorro acudieron tras recibir una llamada de emergencia durante la mañana. Al llegar al sector de El Calvario, encontraron el microbús detenido contra el inmueble y al conductor atrapado entre los restos de la unidad.

La identificación de Manuel Fernando Francisco fue confirmada luego de la evaluación médica realizada en el sitio. Los socorristas establecieron que las heridas que sufrió en el siniestro eran incompatibles con la vida.

No se reportaron nuevos fallecimientos entre los 14 lesionados trasladados a los hospitales de la región. La atención médica se concentró en las personas que presentaban lesiones de distinta gravedad después del choque.

Bomberos con cascos atienden a una persona en una camilla dentro de una ambulancia roja con las puertas traseras abiertas en una calle
Integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Huehuetenango asisten a una persona sobre una camilla en el interior de una ambulancia. (Bomberos Voluntarios GT)

Investigación sobre la pérdida de control del vehículo

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llegaron al lugar para resguardar el área e iniciar las diligencias relacionadas con el accidente. El cuerpo del piloto permaneció en el interior del microbús mientras se desarrollaban los procedimientos correspondientes.

Las autoridades no habían determinado qué causó la pérdida de control del vehículo en la ruta hacia Chiantla. La investigación deberá establecer si el siniestro estuvo relacionado con una falla mecánica, exceso de velocidad u otro factor vinculado con las condiciones de la carretera.

Los fiscales deberán inspeccionar la unidad de transporte y recabar testimonios de los sobrevivientes para reconstruir la secuencia de los hechos. El caso quedó bajo responsabilidad del Ministerio Público, que deberá precisar las circunstancias previas al impacto.

Las labores de rescate y de remoción del vehículo se extendieron durante varias horas. La situación obligó a aplicar un control parcial del tránsito en el tramo mientras los bomberos y la Policía Nacional Civil concluían sus intervenciones.

El sitio donde ocurrió el accidente forma parte de la salida principal de Huehuetenango hacia Chiantla. Por esa vía circula transporte colectivo utilizado diariamente por estudiantes, trabajadores y comerciantes que se desplazan entre ambos municipios.

La ruta concentra un flujo constante de microbuses y pasajeros en el departamento. Las autoridades no precisaron si existían antecedentes de accidentes similares en el mismo sector de El Calvario.

El hecho se incorporó a los reportes de siniestros viales que afectan al transporte colectivo en el occidente de Guatemala. Las diligencias técnicas buscarán determinar por qué el microbús se descontroló antes de terminar empotrado contra el inmueble.

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