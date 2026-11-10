El Festival de Cine de Mar del Plata proyecta 'Parque Lezama' en los jardines de Villa Victoria con entrada gratuita

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata programa una proyección gratuita de la película 'Parque Lezama' en Villa Victoria, este martes a las 20

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El 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata programa para este martes una función especial al aire libre y con entrada gratuita de Parque Lezama en el Centro Cultural Victoria Ocampo (Villa Victoria), con la presencia del actor Eduardo Blanco y la directora de arte Saula Benavente. En paralelo, el certamen alberga esta semana la sección Perlas: Obras Destacadas de los Festivales Nacionales, una iniciativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que reúne cortometrajes, mediometrajes y largometrajes galardonados en certámenes de todo el país. Las proyecciones se realizan del 10 al 13 de noviembre en el Cine Ambassador (Sala Ambassador 2), ubicado en Córdoba 1673, Mar del Plata, mientras que las actividades especiales tienen lugar en el Espacio Cultural Chauvin, en San Luis 2849.

La sección traza un mapa de producciones que representan identidades regionales y miradas autorales diversas, con bloques dedicados a festivales de Salta, Tucumán, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Chubut, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Jujuy y Córdoba, entre otros.

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El festival celebra el cine federal

Entre las producciones más representativas de la grilla figuran La otra mejilla (Dir. Valeria Bertuccelli) e Indómita luz (Dir. Luis Sampieri), que encabezan el bloque de la Semana de Cine en Salta. También se proyectarán Hijo mayor (Dir. Cecilia Kang, 118 min), presentado por el MAFICI de Chubut; El infierno de los vivos (Dir. Alberto Gieco), de la Semana de Cine Santafesino; y Dice que (Dir. Alejandro Mouján), del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

Completan la selección Dinolandia (Dir. Pablo Chehebar y Nicolás Iacouzzi), del Festival Internacional de Cine de las Alturas de Jujuy, y Cordobeces: La película (Dir. Lucía Palacio), impulsada por el Polo Audiovisual Córdoba. Habrá además bloques especiales del Fondo Nacional de las Artes (Concurso Arte Registrado), del Festival de Cine Lapacho (Chaco), del FAB (Bariloche), Oberá en Cortos (Misiones), Cine a la Vista (Neuquén), Cine en Grande (Tierra del Fuego), PASTURAS (Mendoza) y Festival Tucumán Cine.

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El actor Eduardo Blanco y la directora de arte Saula Benavente participan en una charla sobre el filme dirigido por Juan José Campanella, que se proyecta esta noche en Villa Victoria

La jornada inaugural incluye, a partir de las 17 hs, dos funciones de producción regional. El primer turno, a las 17:00 hs, corresponde al 13° Festival Audiovisual Bariloche - FAB (Río Negro): se proyecta Suerte Josefa (63 min), de Javier Témoli. A las 20:00 hs, el bloque del Festival Nacional de Cine “Cine en Grande” (Tierra del Fuego) presenta Agua negra (74 min), dirigida por Luján Agusti y Nicolás DeLuca.

‘Parque Lezama’ se proyecta gratis en Villa Victoria

El martes a las 20, los jardines del Centro Cultural Victoria Ocampo (Villa Victoria), en Matheu 1851, serán el escenario de una proyección al aire libre con entrada libre y gratuita. La película elegida es Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella y basada en la obra teatral homónima.

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Blanco, coprotagonista del film, y Benavente, directora de arte de la producción, estarán presentes antes del inicio de la función para dirigirse al público y participar de un diálogo sobre el proceso de realización. La velada forma parte de la programación gratuita del festival, orientada a acercar el cine nacional a la comunidad marplatense y a los visitantes del certamen.

*Todas las funciones que se ofrecen en el marco del festival en Villa Victoria y en el Teatro Colón son con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad del lugar.