Cultura

Festival “C” en Villa Urquiza con Moreno Veloso, cine malvinero y una jornada solidaria en el espacio cultural Cuerda Mecánica

El domingo 15 de noviembre se realiza una nueva edición al aire libre del encuentro, con música brasileña, un documental sobre las islas del Atlántico Sur y colecta de alimentos para Fundación Sí

Dos hombres con barba y camisas claras posan frente a una pared de azulejos blancos decorados con triángulos azules
Los músicos brasileños Moreno Veloso y Domenico Lancellotti encabezan el cartel del festival solidario y gratuito C
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El domingo 15 de noviembre, Villa Urquiza vuelve a ser el escenario de Festival C, el encuentro cultural interdisciplinario que organiza el centro cultural Cuerda Mecánica. Desde las 12.30 horas, una jornada gratuita y solidaria de música, artes escénicas, cine, fotografía, artes visuales y gastronomía tomará la calle Juramento, en la esquina con Alvarez Thomas, con una programación ATP abierta a todas las edades.

La edición de este año reúne a Moreno Veloso y Domenico Lancellotti, dos referentes de la escena contemporánea de Brasil, que presentarán un concierto íntimo de percusión, guitarra, violín y voz. También se suman Juan Quintero, con un recital de guitarra y voz pensado para la participación del público; Viaje de Invierno, proyecto dirigido por Santiago Bajder con canciones atravesadas por el swing, el jazz y el tango; y Dúo Karma, con una propuesta musical orientada a las infancias.

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La actuación de Osqui Guzmán introducirá el cruce entre performance y participación: su presentación incorpora al público como parte de la acción. Por su parte, Ofelia Fernández conducirá un conversatorio sobre salud mental, el vínculo con las pantallas y las nuevas formas de alienación, con foco en los lazos comunitarios, la vida barrial y el rol de los espacios culturales en la Ciudad de Buenos Aires.

Decenas de personas sentadas en sillas y de pie sobre una calle de adoquines flanqueada por árboles y edificios
El Festival C, organizado por el centro cultural Cuerda Mecánica, se desarrollará el domingo 15 de noviembre a partir de las 12.30 horas en la calle Juramento, esquina Alvarez Thomas

Las artes visuales y el cine completan la propuesta

Dentro de Cuerda Mecánica, ese día se inaugura una muestra fotográfica de Kaloian Santos, que permanecerá abierta hasta fin de año, y se exhibirán obras de Olenka Tylka. La programación cinematográfica incluye Los vencedores, documental de Pablo Aparo filmado en las Islas Malvinas que sigue a un cineasta argentino en su acercamiento al conflicto de 1982 y su inesperada amistad con un habitante de las islas. Al caer la tarde, el festival cerrará con una sorpresa que los organizadores no han revelado.

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La tercera edición del festival, realizada en 2025, fue la primera que salió del edificio para ocupar Juramento. Aquella jornada reunió a Fernando Cabrera, Hilda Lizarazu con Lito Vitale, Darío Sztajnszrajber, Lorena Vega, Koufequin y Villa Diamante, entre otros, y la respuesta del barrio consolidó el formato al aire libre que este año regresa con una grilla más amplia.

La decisión de trasladar el encuentro a la calle responde a una idea central para Cuerda Mecánica: hacer circular la programación fuera de los límites de una sala y permitir que quienes no planifican su asistencia también puedan formar parte del acontecimiento. Bajo los árboles de Juramento, el escenario comparte protagonismo con la gastronomía de El Jardín Oculto, adaptada especialmente para la ocasión.

La dimensión solidaria se articula con Fundación Sí: durante todas las horas del evento se recibirán alimentos no perecederos destinados a la organización. La gratuidad de la entrada y la colecta de alimentos configuran una propuesta en la que cultura, comunidad y solidaridad operan de manera simultánea dentro del mismo espacio.

[Fotos: prensa Cuerda Mecánica]

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